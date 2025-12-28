Aaj Ka Vrischik Rashifal 28 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 5वें भाव में स्थित है, जिससे संतान से जुड़ी खुशखबरी या उनसे सुख मिलने के योग बन रहे हैं. आज का दिन भावनात्मक रूप से संतुलित रहने का है और आपकी रचनात्मक सोच में भी वृद्धि होगी. निर्णय लेते समय बुद्धि और विवेक का सही उपयोग करेंगे तो सफलता निश्चित है.

बिजनेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक सौदों पर फोकस करने का है. जिस काम में अच्छी कमाई हो रही है, उसी पर ध्यान केंद्रित रखें. किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचें, क्योंकि जल्दबाजी नुकसान का कारण बन सकती है.

धैर्य और समझदारी से किया गया कार्य ही आपको आगे बढ़ाएगा. पुराने क्लाइंट या संपर्क से फायदा मिलने के योग भी बन सकते हैं.

नौकरी राशिफल

वर्कप्लेस पर आज आपके कार्यों की प्रशंसा होगी. अधिकारी वर्ग आपके काम से संतुष्ट रहेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. हालांकि आपकी तरक्की देखकर कुछ कोवर्कर्स में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आपको इन बातों को नजरअंदाज कर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए. बुद्धि और विवेक से काम लेने पर सभी कार्य सहजता से पूरे होंगे.

लव और फैमिली राशिफल

आज परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपके रिश्ते बेहतर रहेंगे. घर का माहौल सकारात्मक और सहयोगपूर्ण रहेगा. लव लाइफ में भी मधुरता बनी रहेगी. अपने लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर को खुश करने के लिए किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

न्यू जनरेशन आज अपने दोस्तों के साथ किसी नई योजना पर चर्चा कर सकती है. कोशिश करें कि ऐसी योजना बनाएं जिसमें सभी दोस्तों का सहयोग मिले. विद्यार्थियों को आज सफलता पाने के लिए हार्ड वर्क पर ही भरोसा करना होगा. पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें, तभी अच्छे परिणाम मिलेंगे.

हेल्थ राशिफल

ब्लड प्रेशर के मरीजों को आज विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. वसायुक्त और तले-भुने भोजन से दूरी बनाए रखें. तनाव कम रखें और नियमित दिनचर्या अपनाएं, इससे स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

लकी कलर: ऑरेंज

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 6

उपाय:

आज शिवलिंग पर जल में केसर मिलाकर अभिषेक करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs

Q1: क्या आज संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है?

A1: हां, चन्द्रमा के 5वें भाव में होने से संतान पक्ष से सुख मिलने के योग हैं.

Q2: क्या आज बिज़नेस में जोखिम लेना सही रहेगा?

A2: नहीं, आज बिना जोखिम के धैर्य से काम करना ही लाभदायक रहेगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.