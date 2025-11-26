हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Scorpio Rashifal (26 November 2025): वृश्चिक राशि तीसरे भाव में चन्द्रमा, करियर में बढ़ाएगा आत्मविश्वास, बिजनेस में होगा बड़ा लाभ!

Aaj Ka Scorpio Rashifal (26 November 2025): वृश्चिक राशि तीसरे भाव में चन्द्रमा, करियर में बढ़ाएगा आत्मविश्वास, बिजनेस में होगा बड़ा लाभ!

Today scorpio Horoscope 26 November 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े वृश्चिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 26 Nov 2025 03:22 AM (IST)
Aaj Ka Vrischik Rashifal 26 November 2025 in Hindi: आज चंद्रमा के तीसरे भाव में रहने से साहस और निर्णय लेने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी. दिन की शुरुआत आत्मविश्वास से होगी और आप अपने करियर से जुड़े सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय ऊर्जा से भरपूर रहेगा. 

बिजनेस राशिफल:

वृद्धि योग के कारण व्यापारियों को अच्छा मुनाफा मिलने के योग बन रहे हैं. दिन की शुरुआत उत्साह और आत्मविश्वास के साथ करें, यही आपका असली बल साबित होगा. नए अवसर मिल सकते हैं और पुराने अटके काम भी गति पकड़ेंगे.

नौकरी राशिफल:

वर्कलोड नियंत्रित रहेगा और आपके प्रदर्शन से वरिष्ठ अधिकारी भी प्रभावित होंगे. आपका उत्साह और समर्पण दिनभर बना रहेगा, जिससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे.

लव और फैमिली राशिफल:

परिवार में माहौल सामान्य रहेगा और घर के छोटे सदस्यों का शांत व्यवहार आपको संतुष्टि देगा. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा, हालांकि शाम के समय प्रेम संबंधों में हल्का तनाव उभर सकता है. समझदारी और शांत संवाद से स्थिति संभाल सकते हैं.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल है. पढ़ाई में मन लगा रहेगा और यदि आज से एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें तो समय पर पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे. स्पोर्ट्स पर्सन को किसी प्रतियोगिता या गतिविधि हेतु दूसरे शहर यात्रा करनी पड़ सकती है.

हेल्थ राशिफल:

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आर्थराइटिस के मरीजों को रोजाना व्यायाम करने की सलाह दी जाती है. इससे दर्द में राहत मिलेगी.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: पिंक

उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का 108 बार जाप करें.

FAQs

Q1: क्या आज बिजनेस में लाभ के योग हैं?

A1: हां, वृद्धि योग के कारण अच्छा मुनाफा मिल सकता है.

Q2: क्या नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी?

A2: हां, आपकी ऊर्जा और दक्षता देखकर नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

Q3: क्या छात्रों के लिए दिन अनुकूल रहेगा?

A3: बिल्कुल, पढ़ाई में फोकस बना रहेगा और तैयारी तेजी से आगे बढ़ेगी.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 26 Nov 2025 03:22 AM (IST)
Embed widget