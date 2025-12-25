स्वास्थ्य राशिफल
आज ब्लड प्रेशर और हृदय से जुड़ी परेशानियां आपको सतर्क रहने का संकेत दे रही हैं. ज्यादा तनाव, गुस्सा और भारी भोजन से बचें. नियमित दवा, हल्का खान-पान और थोड़ा आराम आपको बेहतर महसूस कराएगा.
बिजनेस राशिफल
होटल, मोटल और रेस्टोरेंट से जुड़े व्यापारियों को आज क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि क्रिसमस नाइट पर ही आपकी प्रतिष्ठा और कमाई तय होगी. साथ ही अकाउंट से जुड़े हर काम में पारदर्शिता रखें. किसी भी तरह के अनैतिक या संदिग्ध लेन-देन से बचें, क्योंकि कानूनी कार्यवाही का योग बन रहा है.
जॉब राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को वर्कप्लेस पर सभी के साथ तालमेल बनाकर चलना चाहिए, चाहे वह बॉस हों, सीनियर्स हों या को-वर्कर्स. अच्छे संबंध आपकी मुश्किलों को कम कर देंगे. साथ ही पासवर्ड, फाइल्स और ऑफिस की गोपनीय बातें किसी से साझा न करें, सतर्कता जरूरी है.
धन राशिफल
आज धन से जुड़े मामलों में सावधानी रखें. अकाउंट और लेन-देन में पारदर्शिता ही आपको नुकसान से बचाएगी. अनावश्यक रिस्क लेने से बचें.
लव और फैमिली राशिफल
चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष बनने से जीवनसाथी के साथ तालमेल बिगड़ सकता है. छोटी-सी बात बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए तुरंत बातचीत से समाधान निकालना जरूरी होगा. परिवार में भी शांत रहना और समझदारी से काम लेना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
युवा और स्टूडेंट राशिफल
कॉम्पिटिटिव और जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को किसी पुराने दोस्त से मदद मिलेगी. आगे चलकर जब उसे जरूरत पड़ेगी तो आपको भी सहयोग करना होगा, यही मित्रता की पहचान है.
एजुकेशन राशिफल
पढ़ाई के लिहाज से आज सहयोग और मार्गदर्शन का दिन है. सही सलाह मिलने से आपकी तैयारी मजबूत होगी.
- भाग्यशाली अंक: 1
- अनलकी अंक: 6
- लकी रंग: सिल्वर
- आज का उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का 11 बार जप करें.
FAQs
1. क्या आज परिवार में तनाव रह सकता है?
हाँ, छोटी बातों पर नोक-झोंक हो सकती है, संयम रखें.
2. क्या व्यापार में कानूनी सतर्कता जरूरी है?
जी हाँ, अकाउंट और लेन-देन में पूरी पारदर्शिता रखें.
3. जीवनसाथी से संबंध कैसे बेहतर रखें?
आज बातचीत और समझदारी से तुरंत समाधान निकालें, टकराव से बचें.