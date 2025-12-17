Aaj Ka Scorpio Rashifal (17 December 2025): वृश्चिक राशि चन्द्रमा का राशि में गोचर बढ़ा सकता है बेचैनी, संयम रहेगा सबसे बड़ा सहारा!
Today scorpio Horoscope 17 December 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े वृश्चिक राशिफल.
Aaj Ka Vrischik Rashifal 17 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी ही राशि में विराजमान है, जिसके कारण मन थोड़ा बेचैन और उदास रह सकता है. भावनाओं में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, इसलिए किसी भी निर्णय में जल्दबाजी करने से बचें. कार्यों को लेकर मन में असमंजस की स्थिति बन सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
बिजनेस राशिफल
व्यवसाय से जुड़े जातकों को किसी कार्य के सिलसिले में दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है. यह यात्रा शुरुआत में थकान भरी लग सकती है, लेकिन आगे चलकर इसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. बिजनेस से जुड़ी छोटी यात्राएं बड़ी सफलताओं का संकेत दे सकती हैं, इसलिए यात्रा को टालने से बचें.
नौकरी राशिफल
ऑफिस के सिलसिले में यदि किसी विशेष कार्य से बाहर जाना पड़े, तो इसे बोझ न समझें बल्कि आनंद के साथ करें. नौकरीपेशा लोगों को प्रगति के नए अवसर मिल सकते हैं. हर सफलता मेहनत मांगती है, इसलिए स्वयं को अतिरिक्त प्रयासों के लिए तैयार रखें.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार के सामने अपनी बात रखते समय सावधानी बरतें. आपकी किसी बात का विरोध हो सकता है, जिससे विवाद की स्थिति बन सकती है. बेहतर होगा कि शांत रहकर अपनी राय रखें. प्रेम संबंधों में भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ेगी, इसलिए पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें.
युवा और विद्यार्थी राशिफल
न्यू जनरेशन को आज खुद से पहले दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखना होगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य की दृष्टि से स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित लोगों को परेशानी हो सकती है. नियमित एक्सरसाइज और सही पोश्चर पर ध्यान देना जरूरी रहेगा.
लकी रंग: पिंक
लकी नंबर: 1
अनलकी नंबर: 5
उपाय
आज शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें.
FAQs
Q1: क्या आज यात्रा करना शुभ रहेगा?
A1: जी हां, छोटी यात्राएं भविष्य में लाभ दिला सकती हैं.
Q2: क्या नौकरी में तरक्की के योग हैं?
A2: हां, मेहनत करने वालों को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे.
Q3: क्या पारिवारिक विवाद हो सकता है?
A3: जी हां, बातों को संयम से रखें तो विवाद टल सकता है.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
