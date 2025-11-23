Aaj Ka Tula Rashifal (23 November 2025): तुला राशि साहस में वृद्धि, कार्यस्थल पर नए बदलाव रहेंगे आपके पक्ष में
Today Libra Horoscope 23 November 2025: तुला राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.
Aaj Ka Tula Rashifal 23 November 2025 in Hindi: चन्द्रमा के तीसरे भाव में होने से आज का दिन साहस, करेज और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने वाला रहेगा. पुराने अटके कार्यों को गति मिलेगी और आपके व्यक्तित्व में आकर्षण तथा आत्मविश्वास झलकेगा.
स्वास्थ्य राशिफल
हेल्थ के मामले में दिन सामान्य व संतोषजनक रहेगा. पुरानी बीमारी में सुधार दिखेगा. माइंड रिलैक्स रहेगा, लेकिन अनियमित दिनचर्या और नींद में कटौती से बचें. योग और हल्की एक्सरसाइज़ लाभकारी रहेगी.
व्यापार / बिजनेस राशिफल
ग्रह स्थिति व्यापार में आपको धीरे-धीरे सफलता की तरफ ले जा रही है. जल्दबाज़ी या क्रोध में निर्णय न लें. परिस्थिति पूरी तरह बदलते ही भाग्य आपको बड़ा लाभ दिलाएगा. नए कॉन्टैक्ट्स और नेटवर्किंग बिजनेस में मददगार साबित होंगे.
नौकरी / जॉब राशिफल
एंप्लॉयड पर्सन्स के लिए दिन शुभ परिणाम देने वाला रहेगा. वर्कस्पेस पर कुछ नए बदलाव दिखाई दे सकते हैं जो आपको फेवऱ में रहेंगे. कार्य को आसान बनाने के लिए सीनियर, जूनियर और कोवर्कर्स से तालमेल बनाकर रखें. आपके मेहनत और परफॉर्मेंस की प्रशंसा होगी.
लव और फैमिली लाइफ
जीवनसाथी या पार्टनर के साथ मजाक और मस्ती के मूड में रहेंगे और संडे छोटा आउटिंग या क्वालिटी टाइम बीत सकता है. पारिवारिक वातावरण पॉजिटिव रहेगा और किसी की हेल्थ में सुधार घर में खुशियाँ लाएगा.
युवा और छात्र
स्टूडेंट्स के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर ओरिएंटेड कोर्सेज में रिसर्च और आत्मविश्वास सफलता दिलाएगा. युवा वर्ग करियर फोकस और नई सीख की ओर आकर्षित होंगे.
धन राशिफल
कमाई और खर्च में बैलेंस बना रहेगा. मेहनत के दम पर आय के नए स्त्रोत मिल सकते हैं. किसी यात्रा या रिश्तेदार से आर्थिक लाभ भी संभव है.
भाग्यशाली रंग व अंक
लकी कलर: पर्पल
लकी नंबर: 8
अनलकी नंबर: 7
उपाय: शाम के समय माता लक्ष्मी के समक्ष चंदन का दीपक जलाएं और "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. आर्थिक और कार्य सफलता मिलेगी.
FAQs
Q1. क्या आज बिजनेस में निवेश करना चाहिए?
आज छोटे पैमाने पर निवेश किया जा सकता है, लेकिन बड़े निवेश के लिए कुछ और दिनों का इंतज़ार बेहतर रहेगा.
Q2. क्या प्रेम जीवन में गलतफहमियाँ होने की संभावना है?
नहीं, आज संवाद और समझ बढ़ेगी. यदि आप प्रियजन के साथ समय बिताएंगे तो रिश्ता और मजबूत होगा.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL