Tula Rashifal 12 November 2025: तुला राशि के लिए कार्यस्थल पर सफलता और लव लाइफ में रोमांटिक पल आने के संकेत

Tula Rashifal 12 November 2025: तुला राशि के लिए कार्यस्थल पर सफलता और लव लाइफ में रोमांटिक पल आने के संकेत

Today Libra Horoscope 12 November 2025: तुला राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है...

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 12 Nov 2025 02:30 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Tula Rashifal 12 November 2025 in Hindi: चन्द्रमा 10th हाउस में होने से जॉब में नयापन आएगा. बिजनेस में न्यू टेक्नोलॉजी का विस्तार करने के लिए आप न्यू मशीन पर पैसे खर्च कर सकते है जिससे आप उचित अवसर का लाभ उठाएंगे.

धन राशिफल:
फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी अस्थिर रह सकती है. बिजनेस में अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा और कुछ आर्थिक तनाव संभव है. निवेश या लेन-देन में सतर्क रहें. युवाओं को फिजूलखर्ची से बचना चाहिए, वरना वित्तीय स्थिति डगमगा सकती है.

बिज़नेस राशिफल:
व्यापारियों के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. किसी सरकारी नियम या नोटिस से जुड़ी परेशानी सामने आ सकती है. पार्टनरशिप बिजनेस में गलतफहमी या विवाद से बचें. प्रतिस्पर्धा अधिक रहेगी, इसलिए आत्मसंयम और विवेक से काम लें.

नौकरी राशिफल:
वर्कस्पेस पर ग्रह गोचर आपके पक्ष में नहीं हैं. ऑफिस में विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखें. किसी विवाद या राजनीति में शामिल न हों. सीनियर्स से संवाद करते समय संयम रखें.

लव और फैमिली राशिफल:
परिवार में भावनात्मक समीकरणों को सुधारने की कोशिश करें. जीवनसाथी के साथ किसी भी प्रकार का वाद-विवाद टालें. संवाद में शांति और प्रेम बनाए रखें. आज का दिन परिवार के लिए समय निकालने और संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए है.

युवा और विद्यार्थी:
युवा वर्ग को अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा. छात्र, कलाकार और खेल से जुड़े लोग यदि सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं तो जल्द ही प्रगति करेंगे. आत्मविश्वास और लगन से ही सफलता संभव है.

स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत को लेकर लापरवाही न करें. नियमित योग, ध्यान और दवाओं का पालन करें. थकान और मानसिक तनाव से बचें.

शुभ अंक: 1
शुभ रंग: नेवी ब्लू
उपाय: मां काली को सिंदूर और नीले पुष्प अर्पित करें तथा “ॐ क्रीं कालिकायै नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और आत्मबल में वृद्धि होगी.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 12 Nov 2025 02:30 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Libra Horoscope Tula Rashifal Today Horoscope

Frequently Asked Questions

आज तुला राशि वालों की नौकरी में क्या स्थिति रहेगी?

आज वर्कस्पेस पर ग्रह गोचर आपके पक्ष में नहीं हैं। ऑफिस में विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखें।

क्या आज तुला राशि वालों को व्यापार में लाभ होगा?

व्यापारियों के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। प्रतिस्पर्धा अधिक रहेगी, इसलिए आत्मसंयम और विवेक से काम लें।

आज तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?

फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी अस्थिर रह सकती है। कुछ आर्थिक तनाव संभव है, इसलिए निवेश या लेन-देन में सतर्क रहें।

क्या आज तुला राशि वालों को पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा?

परिवार में भावनात्मक समीकरणों को सुधारने की कोशिश करें। जीवनसाथी के साथ किसी भी प्रकार का वाद-विवाद टालें। संवाद में शांति और प्रेम बनाए रखें।

युवाओं के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

युवा वर्ग को अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा। सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाने से जल्द ही प्रगति करेंगे।

Embed widget