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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal 8 April 2026: बुधवार का उपलब्धियों से भरा, फैसले लेने की क्षमता मजबूत होगी!

Aaj Ka Singh Rashifal 8 April 2026: बुधवार का उपलब्धियों से भरा, फैसले लेने की क्षमता मजबूत होगी!

Aaj Ka Singh Rashifal 8 April 2026: बुधवार के दिन सिंह राशि के जातकों का दिन खास रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा के 5वें भाव में गोचर से आपको संतुलन, सुख, क्रिएटिविटी और निर्णय लेने की क्षमता मिलेगी.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 08 Apr 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj Ka Singh Rashifal 8 April 2026: आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए उपलब्धियों से भरा रह सकता है. चंद्रमा का 5वें भाव में गोचर आपको संतान सुख, क्रिएटिविटी और निर्णय लेने की क्षमता में मजबूती देगा. आज आप अपने काम को लेकर ज्यादा फोकस्ड रहेंगे और यही फोकस आपको दूसरों से आगे ले जाएगा.

दिन आपके पक्ष में है, लेकिन अगर आपने मौके को हल्के में लिया, तो फायदा कम हो सकता है.

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बिजनेस और धन राशिफल

बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन बड़ी उपलब्धि लेकर आ सकता है. कठिन परिस्थितियों के बावजूद आपका कॉस्ट कटिंग प्लान सफल रहेगा, जिससे कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होगी. आज आपकी कंपनी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर “बेस्ट वेंडर” का अवॉर्ड मिलने की संभावना है, जिससे आपकी ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त उछाल आएगा.

कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब का सही इस्तेमाल करके आप अपनी सेविंग्स में लगभग 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर सकते हैं. पुराने टैक्स से जुड़े मामले भी आज आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं और कोई बड़ी सेटलमेंट आपके हक में हो सकती है.

नई साझेदारी के लिए भी दिन अनुकूल है सुबह 0700 से 0900 बजे और शाम 0515 से 0615 बजे के बीच लिए गए फैसले भविष्य में फायदा देंगे. लेकिन ध्यान रहे हर नई डील फायदेमंद नहीं होती, इसलिए डॉक्यूमेंट्स अच्छे से पढ़ना जरूरी है.

नौकरी और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन प्रमोशन और नई जिम्मेदारियों का संकेत दे रहा है. आपकी मैनेजमेंट स्किल्स को देखते हुए आपको ऑफिस की किसी बड़ी कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है. ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, जिससे एंसेस्ट्रल बिजनेस या पारिवारिक काम से जुड़ा कोई पुराना मामला पूरी तरह आपके फेवर में सुलझ सकता है.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है अंतिम चयन होने की पूरी संभावना बन रही है. लेकिन यहां एक सच्चाई है अगर आपने पिछले समय में मेहनत नहीं की, तो सिर्फ किस्मत आपको आगे नहीं ले जाएगी.

परिवार और सामाजिक जीवन

परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियों को आप पूरी ईमानदारी से निभाएंगे, जिससे घर में सम्मान और बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा. संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. आज परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक शांति देगा और रिश्तों को और मजबूत करेगा.

स्टूडेंट और युवा राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए दिन खासकर क्रिएटिव फील्ड में शानदार रहेगा. आर्किटेक्चर के छात्रों की नई डिजाइन को नेशनल लेवल पर पहचान मिल सकती है. अगर आप अपनी स्किल्स को सही तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो आज आपको बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है. लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते रहे और एक्शन नहीं लिया, तो ये मौका निकल जाएगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में सुधार देखने को मिलेगा. हड्डियों और जोड़ों के पुराने दर्द में राहत मिलेगी. अगर आप कैल्शियम युक्त आहार और नियमित एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं, तो ये सुधार लंबे समय तक बना रहेगा. लापरवाही करेंगे तो समस्या दोबारा लौट सकती है ये क्लियर समझ लें.

राजनीति और पब्लिक लाइफ

जो लोग राजनीति या पब्लिक लाइफ से जुड़े हैं, उन्हें आज जनसमूह को संबोधित करने का मौका मिल सकता है. आपकी आवाज और बातों में ऐसा प्रभाव होगा कि लोग आसानी से आपके विचारों से प्रभावित होंगे. लेकिन ध्यान रखें गलत या बिना तैयारी के बोले गए शब्द आपकी इमेज को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं.

  • लकी कलर ब्लैक
  • लकी नंबर 3
  • अनलकी नंबर 4

उपाय

आज सूर्य देव को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Apr 2026 03:40 AM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Daily Horoscope Aaj Ka Singh Rashifal

Frequently Asked Questions

सिंह राशि वालों को स्वास्थ्य के बारे में क्या सलाह दी गई है?

स्वास्थ्य के मामले में सुधार होगा, खासकर हड्डियों और जोड़ों के दर्द में राहत मिलेगी। कैल्शियम युक्त आहार और नियमित व्यायाम से यह सुधार बना रहेगा, इसलिए लापरवाही न करें।

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