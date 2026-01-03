आज चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होने से लाभ, आय और खुशखबरी के योग बन रहे हैं. ब्रह्म, ऐन्द्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा.
Aaj Ka Leo Rashifal (3 January 2026): सिंह राशि करियर में मिलेंगे नए मौके, परिवार से मिलेगा पूरा सहयोग
Today Leo Horoscope 3 January 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े सिंह राशिफल.
Aaj Ka Singh Rashifal 3 January 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपके ग्यारहवें भाव में हैं, जिससे लाभ, आय और खुशखबरी के योग बन रहे हैं. बड़ी बहन या किसी करीबी से कोई अच्छी सूचना मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. ब्रह्म, ऐन्द्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा और कई अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं.
करियर राशिफल
मल्टीनेशनल कंपनी या बड़े संस्थान में काम कर रहे लोगों के लिए आज बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं. आप अपनी प्रतिभा से सीनियर्स को प्रभावित करेंगे और आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे. जो लोग शहर से बाहर नौकरी करते हैं, वे परिवार के पास जाने के लिए छुट्टी लेने का विचार बना सकते हैं.
धन व बिजनेस राशिफल
बिजनेस करने वालों को अचानक कोई खुशखबरी मिल सकती है. किसी नई कंपनी से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा, जिससे भविष्य में अच्छा लाभ होने की संभावना है. निवेश और विस्तार के लिए भी समय अनुकूल है.
लव लाइफ व फैमिली राशिफल
वीकेंड पर परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा. घर के बड़े-बुजुर्गों का स्नेह और सहयोग मिलेगा. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा.
स्टूडेंट व एजुकेशन राशिफल
इंजीनियरिंग और आईटी सेक्टर से जुड़े छात्रों के लिए करियर के अच्छे मौके बन रहे हैं. नई स्किल और कोर्स की तलाश करें, जिससे आप प्रतिस्पर्धा में आगे निकल सकें.
स्वास्थ्य राशिफल
भाग्यशाली अंक: 8
शुभ रंग: ग्रे
आज का उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.
क्या आज करियर में कोई अच्छा मौका मिल सकता है?
हाँ, विशेष रूप से बड़े संस्थानों में काम करने वालों को अवसर मिलेंगे.
क्या बिजनेस में लाभ के योग हैं?
हाँ, नई कंपनी से जुड़ने और अचानक लाभ मिलने की संभावना है.
सेहत को लेकर किस बात का ध्यान रखें?
संतुलित आहार लें और डाइट चार्ट का पालन करें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
