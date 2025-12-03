Aaj Ka Leo Rashifal (3 December 2025): सिंह राशि करियर में प्रगति, नई स्किल सीखने का सुनहरा अवसर
Today Leo Horoscope 3 December 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े सिंह राशिफल.
Aaj Ka Singh Rashifal 3 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके कर्मभाव यानी 10th हाउस में विराजमान हैं, जिससे कार्यक्षेत्र में प्रगति और जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं. पिता के आदर्शों और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना आज आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. यदि आप फिटनेस रूटीन से जुड़े हैं तो आज ऊर्जा अधिक महसूस होगी. ब्यूटी या स्किन ट्रीटमेंट कराने का प्लान है तो दिन अनुकूल है, लेकिन हाइजीन और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें.
बिजनेस राशिफल
बिजनेस में सरकारी नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है. छोटे से उल्लंघन पर भी आर्थिक दंड लग सकता है, इसलिए सतर्क रहें. मार्केट में उतार-चढ़ाव के बावजूद व्यापारी वर्ग को लाभ मिलने की संभावना है. कोई पुराना अटका काम तेजी से पूरा होगा.
जॉब/करियर राशिफल
एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज सीखने और अनुभव बढ़ाने का दिन है. ऑफिस में सहकर्मियों के साथ सौम्य व्यवहार रखें क्योंकि कब किससे मदद की जरूरत पड़ जाए, कहा नहीं जा सकता. मेहनत और विनम्रता आज आपको आगे बढ़ाएगी.
धन राशिफल
पैसे की स्थिति स्थिर रहेगी. कोई छोटा लाभ मिल सकता है, लेकिन खर्च भी नियंत्रित रखना होगा.
लव और फैमिली राशिफल
घर में पिता का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा. परिवार में सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा. प्रेम संबंधों में आज का दिन मधुर है, लेकिन किसी भी प्रकार की बहस से बचें.
युवा व स्टूडेंट
शिव योग के बनने से आर्ट्स स्टूडेंट्स को आज अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का बढ़िया अवसर मिलेगा. नई पीढ़ी को बुजुर्गों से कुछ महत्वपूर्ण सीख मिलेगी. मॉडल, एक्टर और सेलिब्रिटी के लिए भी आज का दिन पेशेवर रूप से शुभ है. सोशल और राजनीतिक लोगों के अटके काम पूरे होंगे.
भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 3
आज का उपाय:
- सूर्य देव को जल अर्पित करें.
- पिता या गुरु समान व्यक्ति का आशीर्वाद अवश्य लें.
FAQ
1. क्या बिजनेस में आज सरकारी कामकाज अनुकूल रहेगा?
हाँ, लेकिन नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी है.
2. क्या आज नौकरी में नई स्किल सीखने का अवसर मिलेगा?
हाँ, आज आपको नया अनुभव या प्रशिक्षण मिल सकता है.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
