Aaj Ka Singh Rashifal 29 September 2025: सिंह राशि संतान सुख प्राप्ति, इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारियों के लिए शुभ समय, पढ़ें राशिफल
Today Leo Horoscope 29 September 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल.
Aaj Ka Singh Rashifal 29 September 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा 5वें भाव में रहेंगे, जिससे संतान सुख की प्राप्ति और बच्चों से जुड़े सुखद अनुभव मिलेंगे. सौभाग्य योग की कृपा से आपके व्यवसायिक प्रयास जल्दी ही परिणाम देंगे. फेस्टिव सीजन में आपके बिजनेस और सामाजिक जीवन में उन्नति देखने को मिलेगी.
स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन सुस्ती और आलस्य एक चुनौती बन सकते हैं. ऊर्जा बनाए रखने के लिए हल्का व्यायाम और सही खानपान ज़रूरी है. मानसिक शांति बनाए रखना लाभदायक रहेगा.
व्यापार राशिफल: इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय में तेजी आएगी. व्यवसायिक कार्यप्रणाली में आपके प्रयास सकारात्मक परिणाम देंगे. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. किसी नए निवेश या व्यावसायिक कदम से पहले पूरी जानकारी लें.
लव और पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में सुख और आनंद रहेगा. प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ शॉपिंग या आउटिंग का प्लान सफल रहेगा. परिवार और बच्चों के साथ समय बिताना आपके लिए लाभकारी और सुखद रहेगा.
नौकरी राशिफल: वर्कप्लेस पर आपकी कार्यशैली विरोधियों पर प्रभाव डालेगी. वर्किंग वुमन के लिए ऑफिसियल ट्रैवल लाभदायक साबित हो सकता है. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए सुनफा योग से अच्छी खबरें मिल सकती हैं.
धन राशिफल: धन संबंधित मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं. किसी प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन या अन्य शुभ कार्य आपके लिए लाभदायक रहेंगे. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी न करें.
युवा राशिफल: यंग जनरेशन के लिए दिन समाज में प्रतिष्ठा और लाभ अर्जित करने के लिए अनुकूल है. किस्मत आपके अनुकूल रहेगी, धैर्य और मेहनत बनाए रखें.
शुभ अंक : 4
शुभ रंग : क्रीम
उपाय : सूर्य देव को हल्दी का तिलक करके अर्पित करें, विशेष लाभ मिलेगा.
FAQs
Q1: क्या आज बिजनेस में नया कदम उठाना शुभ रहेगा?
हाँ, व्यवसायिक प्रयास सफल होंगे, लेकिन आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें.
Q2: क्या प्रेम जीवन में आज कोई शुभ अवसर मिलेगा?
हाँ, पार्टनर के साथ शॉपिंग या आउटिंग का प्लान आज लाभदायक और सुखद रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
