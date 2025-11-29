Aaj Ka Leo Rashifal (29 November 2025): सिंह राशि रिश्तों में मतभेद, पर कार्यक्षेत्र में स्थिति मजबूत होगी
Today Leo Horoscope 29 November 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े सिंह राशिफल.
Aaj Ka Singh Rashifal 29 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए कई सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है. चन्द्रमा 7th हाउस में होने से जीवनसाथी से मतभेद हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आपके और वर्कर्स के बीच तालमेल शानदार रहेगा.
हेल्थ राशिफल:
पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार दिखेगा. हालांकि मौसम परिवर्तन के कारण गठिया या हड्डियों के दर्द से जूझ रहे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है. पानी अधिक पिएं, हल्की एक्सरसाइज और गरम सेंक से राहत मिलेगी. घर में बिजली या आग से जुड़े उपकरणों को लेकर सावधानी रखें, सुरक्षा के उपाय जरूर अपनाएं.
बिजनेस राशिफल:
आज नया बिजनेस शुरू करने से पहले थोड़ा रुकना बेहतर रहेगा. भागदौड़ और निर्णयों में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. पहले प्लानिंग मजबूत करें. व्यापारी वर्ग को आज मृदुल भाषा और अच्छे संपर्क बड़ा लाभ दिला सकते हैं. रिश्ते ही प्रॉफिट का कारण बनेंगे.
नौकरी राशिफल:
एंप्लॉयीज के लिए दिन शानदार है. आपका प्रबंधन कौशल और कार्यशैली दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी. आपकी वजह से टीम और संस्था दोनों को लाभ मिलता दिख रहा है. सीनियर्स का भरोसा आप पर बढ़ेगा.
लव और फैमिली राशिफल:
परिवार में पिता या पिता तुल्य लोगों का सम्मान और संभाल आपके लिए शुभ सिद्ध होगा. उनका आशीर्वाद आपके जीवन के नए द्वार खोलेगा. घर में बिजली से जुड़ी गलतियों या खराब वायरिंग को तुरंत ठीक कराएं. लव लाइफ में सामान्य और संतुलित समय रहेगा.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
स्टूडेंट्स आज दोस्तों के साथ नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं जिसमें पूरी सफलता मिलेगी. युवाओं को सलाह है कि भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान को भी थोड़ा एंजॉय करें.
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
उपाय: घर में हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पिता के मार्गदर्शन को ग्रहण करें.
FAQs
Q1: क्या आज नया बिजनेस शुरू करना ठीक रहेगा?
A1: नहीं, आज थोड़ा रुककर बेहतर प्लानिंग करना फायदेमंद होगा.
Q2: क्या नौकरी में प्रगति के योग हैं?
A2: हां, आपका प्रबंधन कौशल आज सबको प्रभावित करेगा और मान-सम्मान बढ़ेगा.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
