हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Leo Rashifal (30 November 2025): सिंह राशि चन्द्रमा के 8वें भाव में होने से दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा

Today Leo Horoscope 30 November 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े सिंह राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 30 Nov 2025 03:00 AM (IST)
Aaj Ka Singh Rashifal 30 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा के 8वें भाव में गोचर होने की वजह से दिन कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकता है. घर-परिवार से जुड़े जटिल मामलों में उलझनें बढ़ेंगी और आपको धैर्य के साथ स्थिति संभालनी होगी.

बिजनेस राशिफल:

पार्टनरशिप बिजनेस में मनी मैनेजमेंट बिगड़ सकता है, जिससे हल्की हानि की स्थिति बन सकती है. आज बिजनेस में कोई नया आइडिया या बड़ी योजना दिमाग में नहीं आएगी, इसलिए रिस्क वाले निर्णयों से दूरी बनाकर रखें. आर्थिक मामलों में सजग रहना जरूरी है.

नौकरी राशिफल:

जॉब करने वालों पर आज काम का दबाव बढ़ा हुआ रहेगा. ऑफिस के माहौल से थोड़ी असुविधा हो सकती है. सहकर्मियों के अच्छे बर्ताव से मन प्रसन्न हो सकता है, पर धैर्य बनाए रखें. बेरोजगार लोगों के लिए आज किए गए प्रयास तुरंत सफल नहीं होंगे, लेकिन मेहनत जारी रखने से जल्द ही अच्छे अवसर मिलेंगे.

लव और फैमिली राशिफल:

चन्द्रमा-शनि का विष दोष बनने से लव लाइफ और दांपत्य जीवन में छोटी-छोटी बातों पर बहस हो सकती है. शांत रहें और बातचीत में संयम बरतें. परिवार में किसी सदस्य की तबीयत खराब होने से तनाव बढ़ सकता है.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

युवाओं को अपने कामों में मन नहीं लगेगा और आत्मविश्वास में हल्की कमी महसूस हो सकती है. विद्यार्थी पढ़ाई में थोड़ा कमजोर महसूस करेंगे, इसलिए फोकस बढ़ाने के लिए समय प्रबंधन जरूरी है.

हेल्थ राशिफल:

मानसिक तनाव बढ़ सकता है. नींद की कमी और थकावट आपके दिन को प्रभावित कर सकती है. अपने खानपान और आराम का विशेष ध्यान रखें.

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: क्रीम

उपाय: शाम के समय शनि देव को तिल का तेल अर्पित करें और गरीबों को काला वस्त्र दान करें.

FAQs

Q1: क्या आज बिजनेस में नुकसान की संभावना है?

A1: जी हां, मनी मैनेजमेंट बिगड़ने से हल्का नुकसान संभव है.

Q2: क्या नौकरी बदलने का सही समय है?

A2: फिलहाल नहीं, आज का दिन प्रतीक्षा और धैर्य रखने का है.

Q3: क्या लव लाइफ में तनाव बढ़ेगा?

A3: हां, छोटी-छोटी बातों पर बहस हो सकती है, इसलिए संयम रखें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 30 Nov 2025 03:00 AM (IST)
Leo Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal
टॉप रील्स
