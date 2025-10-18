हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal (18 October 2025): खर्चे बढ़ सकते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ, पढ़ें आज का सिंह राशिफल

Aaj Ka Singh Rashifal (18 October 2025): खर्चे बढ़ सकते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ, पढ़ें आज का सिंह राशिफल

Today Leo Horoscope 18 October 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 18 Oct 2025 02:40 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Singh Rashifal 18 October 2025 in Hindi: सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन बौद्धिक विकास और आत्मविश्वास में वृद्धि का रहेगा. चन्द्रमा आपकी ही राशि में स्थित हैं, जिससे आपका व्यक्तित्व निखरेगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. हालांकि आज खर्चे अधिक रहेंगे. विशेषकर खरीदारी या घर की सजावट में अनावश्यक व्यय से आर्थिक स्थिति पर दबाव पड़ सकता है. पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ तो होगा, लेकिन बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए बचत जरूरी है. बुधादित्य, ब्रह्म, वाशि और सुनफा योग के प्रभाव से जॉब में आपकी लगन और परिश्रम से वरिष्ठ प्रभावित होंगे और आपको सम्मान भी मिलेगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत सामान्य रहेगी, पर मांसपेशियों या पीठ दर्द की समस्या परेशान कर सकती है. लंबे समय तक बैठे रहने से बचें और हल्का व्यायाम करें. हाइड्रेशन और नींद का ध्यान रखें.

व्यापार और धन राशिफल:
व्यवसाय में नए ऑर्डर या ग्राहकों की संभावना है, परंतु अनावश्यक खर्च से बचें. निवेश करने से पहले सोच-समझकर निर्णय लें. पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाए रखें.

करियर / नौकरी राशिफल:
जॉब में लगन और समर्पण से आप अपने काम को बेहतरीन ढंग से पूरा करेंगे. अधिकारी आपके प्रयासों की सराहना करेंगे. नई जिम्मेदारियाँ मिलने के योग हैं.

लव और पारिवारिक जीवन:
जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. पारिवारिक माहौल प्रेम और सहयोग से भरा रहेगा. साथ ही, परिवार के किसी सदस्य के लिए छोटी खरीदारी करने से खुशी मिलेगी.

युवा और छात्र:
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स को ध्यान भटकने से बचना चाहिए. समय की कीमत समझें और अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखें.

भाग्यशाली अंक: 3
रंग: पीला (Yellow)
अभाग्यांक: 9

उपाय:

  • भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें.
  • पीले रंग के वस्त्र धारण करें और गुरु का आशीर्वाद लें.

FAQs:
Q1: क्या आज धन लाभ के योग हैं?
A1: आंशिक रूप से — लाभ तो होगा पर खर्चे भी बढ़ेंगे, इसलिए संतुलन बनाए रखें.

Q2: क्या आज कोई महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया जा सकता है?
A2: हाँ, ब्रह्म योग और बुधादित्य योग के प्रभाव से आज नए कार्य की शुरुआत शुभ रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 18 Oct 2025 02:40 AM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Today Horoscope
