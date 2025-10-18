Aaj Ka Singh Rashifal (18 October 2025): खर्चे बढ़ सकते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ, पढ़ें आज का सिंह राशिफल
Today Leo Horoscope 18 October 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें सिंह राशिफल.
Aaj Ka Singh Rashifal 18 October 2025 in Hindi: सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन बौद्धिक विकास और आत्मविश्वास में वृद्धि का रहेगा. चन्द्रमा आपकी ही राशि में स्थित हैं, जिससे आपका व्यक्तित्व निखरेगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. हालांकि आज खर्चे अधिक रहेंगे. विशेषकर खरीदारी या घर की सजावट में अनावश्यक व्यय से आर्थिक स्थिति पर दबाव पड़ सकता है. पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ तो होगा, लेकिन बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए बचत जरूरी है. बुधादित्य, ब्रह्म, वाशि और सुनफा योग के प्रभाव से जॉब में आपकी लगन और परिश्रम से वरिष्ठ प्रभावित होंगे और आपको सम्मान भी मिलेगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत सामान्य रहेगी, पर मांसपेशियों या पीठ दर्द की समस्या परेशान कर सकती है. लंबे समय तक बैठे रहने से बचें और हल्का व्यायाम करें. हाइड्रेशन और नींद का ध्यान रखें.
व्यापार और धन राशिफल:
व्यवसाय में नए ऑर्डर या ग्राहकों की संभावना है, परंतु अनावश्यक खर्च से बचें. निवेश करने से पहले सोच-समझकर निर्णय लें. पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाए रखें.
करियर / नौकरी राशिफल:
जॉब में लगन और समर्पण से आप अपने काम को बेहतरीन ढंग से पूरा करेंगे. अधिकारी आपके प्रयासों की सराहना करेंगे. नई जिम्मेदारियाँ मिलने के योग हैं.
लव और पारिवारिक जीवन:
जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. पारिवारिक माहौल प्रेम और सहयोग से भरा रहेगा. साथ ही, परिवार के किसी सदस्य के लिए छोटी खरीदारी करने से खुशी मिलेगी.
युवा और छात्र:
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स को ध्यान भटकने से बचना चाहिए. समय की कीमत समझें और अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखें.
भाग्यशाली अंक: 3
रंग: पीला (Yellow)
अभाग्यांक: 9
उपाय:
- भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें.
- पीले रंग के वस्त्र धारण करें और गुरु का आशीर्वाद लें.
FAQs:
Q1: क्या आज धन लाभ के योग हैं?
A1: आंशिक रूप से — लाभ तो होगा पर खर्चे भी बढ़ेंगे, इसलिए संतुलन बनाए रखें.
Q2: क्या आज कोई महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया जा सकता है?
A2: हाँ, ब्रह्म योग और बुधादित्य योग के प्रभाव से आज नए कार्य की शुरुआत शुभ रहेगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL