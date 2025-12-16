हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Leo Rashifal (16 December 2025): सिंह राशि खुद पर भरोसा करना आज बनेगा आपकी सबसे बड़ी ताकत!

Aaj Ka Leo Rashifal (16 December 2025): सिंह राशि खुद पर भरोसा करना आज बनेगा आपकी सबसे बड़ी ताकत!

Today Leo Horoscope 16 December 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े सिंह राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 16 Dec 2025 07:23 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Singh Rashifal 16 December 2025 in Hindi: आज का दिन सक्रियता और आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है. चंद्रमा के तीसरे भाव में स्थित होने के कारण साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी. छोटी बहन या नजदीकी रिश्तेदारों की गतिविधियों पर नजर रखने की आवश्यकता है.

आज आपको यह समझना होगा कि बिजनेस या करियर में आगे बढ़ने के लिए किसी और पर नहीं, बल्कि स्वयं की क्षमता और निर्णय शक्ति पर भरोसा करना ही सबसे बड़ा सहारा बनेगा.

बिजनेस राशिफल:

बिजनेसमैन के लिए ग्रहों की स्थिति शुभ संकेत दे रही है. व्यवसायिक विस्तार के नए अवसर मिल सकते हैं और प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल होने के योग बन रहे हैं. सही रणनीति और आत्मविश्वास से आप बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं. आज लिया गया निर्णय भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगा.

नौकरी राशिफल:

अतिगंड योग के बनने से वर्कप्लेस पर आपकी परफॉर्मेंस सराहनीय रहेगी और सीनियर्स की नजर में आपकी साख बढ़ेगी. नौकरीपेशा जातकों को सलाह है कि एडवांस प्लानिंग करके चलें, क्योंकि अचानक किसी जरूरी कार्य के कारण अवकाश लेना पड़ सकता है.

लव और फैमिली राशिफल:

परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल या पिलग्रिमेज टूर पर जाने की योजना बन सकती है. लव लाइफ में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन पार्टनर की भावनाओं को समझना और उनकी बातों को महत्व देना जरूरी होगा. आपसी संवाद से रिश्ते और मजबूत होंगे.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

स्टूडेंट्स को अपने हुनर को निखारने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यही चुनौतियां उन्हें मजबूत बनाएंगी. न्यू जनरेशन ने यदि नौकरी के लिए कहीं अप्लाई किया है, तो वहां से नियमित फीडबैक लेते रहें.

हेल्थ राशिफल:

सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक थकान से बचने के लिए पर्याप्त आराम और ध्यान जरूरी है.

लक्की कलर: पर्पल

लक्की नंबर: 2

अनलक्की नंबर: 7

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ सूर्याय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs

Q1: क्या आज बिजनेस में विस्तार करना शुभ रहेगा?

A1: जी हां, ग्रहों की स्थिति विस्तार और प्रतिस्पर्धा में सफलता का संकेत दे रही है.

Q2: नौकरीपेशा लोगों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए?

A2: एडवांस प्लानिंग करें और अचानक छुट्टी की स्थिति के लिए तैयार रहें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 16 Dec 2025 07:23 AM (IST)
