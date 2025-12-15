हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Leo Rashifal (15 December 2025): सिंह राशि बिजनेस में खुद की एक्टिविटी से खुलेगा मुनाफे का रास्ता!

Aaj Ka Leo Rashifal (15 December 2025): सिंह राशि बिजनेस में खुद की एक्टिविटी से खुलेगा मुनाफे का रास्ता!

Today Leo Horoscope 15 December 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े सिंह राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 15 Dec 2025 03:40 AM (IST)
Aaj Ka Singh Rashifal 15 December 2025 in Hindi: आज का दिन सकारात्मक और सक्रियता से भरा रहने वाला है. चन्द्रमा के तीसरे भाव में होने से रिश्तेदारों और नजदीकी लोगों से सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी.

आज किस्मत भी आपकी मेहनत का साथ तभी देगी, जब आप स्वयं प्रयास करेंगे. आलस्य छोड़कर काम में सक्रिय रहना आपके लिए आवश्यक है.

बिजनेस राशिफल:

बिजनेसमैन को केवल मार्केटिंग टीम पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. खुद भी नए क्लाइंट, नए अवसर और मार्केट की रिसर्च करते रहें. बेहतर मुनाफा पाने के लिए स्वयं पर विश्वास रखना बेहद जरूरी है. शोभन योग के प्रभाव से आपके बिजनेस से जुड़े कार्य समय पर पूरे होंगे और लाभ के संकेत मिलेंगे.

नौकरी राशिफल:

ऑफिस में चल रही परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त होती नजर आएंगी. वर्कस्पेस पर आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा और प्रबंधन से जुड़े कार्यों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट हो सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल:

लव लाइफ और लाइफ पार्टनर के साथ चल रहा मनमुटाव समाप्त होगा. प्यार भरे पल दोबारा लौट सकते हैं. परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान या पिलग्रिमेज टूर पर जाने की योजना बन सकती है, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट को अपने-अपने क्षेत्र में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा. स्पोर्ट्स पर्सन को केवल अपनी प्रैक्टिस और ट्रैक पर फोकस करना चाहिए, तभी सफलता संभव होगी.

हेल्थ राशिफल:

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान से बचने के लिए पर्याप्त आराम जरूरी है.

लकी कलर: ब्लैक

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 4

FAQs:

Q1: क्या आज बिजनेस में लाभ होगा?

A1: जी हां, यदि आप स्वयं सक्रिय रहेंगे तो मुनाफा बेहतर रहेगा.

Q2: नौकरी में परेशानी खत्म होगी?

A2: हां, ऑफिस की समस्याएं धीरे-धीरे सुलझेंगी.

Q3: क्या रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा?

A3: जी हां, आज रिश्तेदारों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 15 Dec 2025 03:40 AM (IST)
