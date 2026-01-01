Aaj Ka Singh Rashifal 1 January 2026 in Hindi: सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन सक्रियता, जिम्मेदारी और सकारात्मक परिणामों से भरा रहेगा. चन्द्रमा आपके दसवें भाव में विराजमान है, जिससे कर्म, पद और प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों में फोकस बना रहेगा.

आज आप पिता के पदचिन्हों पर चलने की प्रेरणा लेंगे और उनके अनुभवों से लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं. घर, वर्कप्लेस और मित्रों के बीच संतुलन बनाकर चलेंगे, जिससे आप प्रॉडक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करेंगे.

बिजनेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए योजनाओं पर विचार करने का है. यदि आप लेबर डीलरशिप बिज़नेस में किसी बड़े प्रोजेक्ट या स्ट्रक्चर को खड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि 14 जनवरी से पहले मलमास चल रहा है,

इस दौरान शुभ कार्यों की शुरुआत करना उचित नहीं माना जाता. आज आप रणनीति बनाएं और डॉक्यूमेंटेशन पर ध्यान दें. बड़े क्लाइंट्स से लाभ मिलने की पूरी संभावना है, इसलिए उनके साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

नौकरी राशिफल

ऑफिस में परिश्रम करने वाले एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन शुभ है. आपके काम अपने आप एक-एक करके पूरे होते नजर आएंगे. बॉस और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. जो लोग अन-एंप्लॉयड हैं, उन्हें भी आज अच्छे करियर ऑप्शंस मिल सकते हैं, जिससे भविष्य को लेकर उम्मीद मजबूत होगी.

लव और फैमिली राशिफल

आप लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे. रिश्ते में रोमांस और रोमांच बना रहेगा. परिवार में माहौल सामान्य और सुखद रहेगा. माता-पिता की सेहत में सुधार आने से मन को संतोष मिलेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

युवाओं के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है. वहीं स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रोजेक्ट्स और पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करें, तभी बेहतर परिणाम मिल पाएंगे.

हेल्थ राशिफल

सेहत के लिहाज से आज का दिन नॉर्मल रहेगा. कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही है, फिर भी दिनचर्या को संतुलित रखें.

राजनीति से जुड़े लोग

राजनीति से जुड़े जातकों को सोशल स्टेटस मजबूत करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे.

लकी कलर: स्काई ब्लू

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 5

उपाय

आज सूर्य को जल अर्पित करें और पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का आशीर्वाद लें.

FAQs

Q1: क्या आज नौकरी में तरक्की के योग हैं?

A1: हां, मेहनत का फल मिलेगा और सीनियर्स का सहयोग प्राप्त होगा.

Q2: क्या आज बिज़नेस में नया काम शुरू करना ठीक रहेगा?

A2: अभी नहीं, 14 जनवरी के बाद शुरू करना ज्यादा शुभ रहेगा.

Q3: क्या परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी?

A3: हां, परिवार का माहौल सामान्य और सहयोगात्मक रहेगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.