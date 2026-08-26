आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal): मेष से मीन राशि का दैनिक भविष्यफल, शुभ मुहूर्त और उपाय

Rashifal: राशिफल 26 अगस्त 2026, बुधवार, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी (सुबह 08:00 बजे तक) उपरांत चतुर्दशी तिथि रहेगी. पूरे दिन श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और चंद्रमा मकर राशि में संचार करेंगे. आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा, बुधादित्य और सौभाग्य योग का विशेष संयोग बन रहा है, जो कई राशियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा.

आज के ज्योतिषीय संकेत:

व्यापार और लाभ: मेष, कर्क, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए नई व्यावसायिक डील, अटका हुआ धन मिलने और टर्नओवर बढ़ने के मजबूत योग हैं.

मेष, कर्क, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए नई व्यावसायिक डील, अटका हुआ धन मिलने और टर्नओवर बढ़ने के मजबूत योग हैं. कार्यक्षेत्र व करियर: कार्यस्थल पर चल रही राजनीति से दूरी बनाएं; वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और नए प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व मिलने की संभावना है.

कार्यस्थल पर चल रही राजनीति से दूरी बनाएं; वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और नए प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व मिलने की संभावना है. सावधानी अलर्ट: मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले वित्तीय लेन-देन, अनजान क्षेत्रों में निवेश और अनावश्यक विवादों से बचें.

पढ़ें ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली द्वारा 26 अगस्त का सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल, लकी नंबर, शुभ रंग और उपाय.

आज का पंचांग और शुभ मुहूर्त

तिथि व नक्षत्र: सुबह 08:00 बजे तक श्रावण शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि, इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा. चन्द्रमा मकर राशि में संचार करेंगे.

सुबह 08:00 बजे तक श्रावण शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि, इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा. चन्द्रमा मकर राशि में संचार करेंगे. शुभ चौघड़िया (शुभ कार्य के लिए):

सुबह 07:00 बजे से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत)

शाम 05:15 बजे से 06:15 बजे तक (लाभ)

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 01:30 बजे तक (इस दौरान शुभ कार्य टालें).

दोपहर 12:00 बजे से 01:30 बजे तक (इस दौरान शुभ कार्य टालें). दिशा शूल: आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ फलदायी रहेगी.

ग्रह स्थिति: चन्द्रमा 10वें भाव में रहने से कार्यक्षेत्र में कोई आपके खिलाफ साजिश रच सकता है, इसलिए सतर्क रहें.

व्यापार और नौकरी: सौभाग्य योग के प्रभाव से कारोबारियों के लिए दिन बेहद फलदायी रहेगा. शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में छोटा निवेश भी भविष्य में बड़ा रिटर्न दिला सकता है. अपने पुराने अनुभव का सही इस्तेमाल करें. ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें, कोई नई व अहम जिम्मेदारी मिल सकती है.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिवार आपकी प्राथमिकता रहेगा. जीवनसाथी का भरपूर प्यार मिलेगा और दोस्तों का सहयोग आपकी तरक्की में मददगार बनेगा.

शिक्षा व स्वास्थ्य: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें.

लकी कलर: पिंक | लकी नंबर: 8 | अनलकी नंबर: 1

वृषभ राशि (Taurus)

ग्रह स्थिति: चन्द्रमा 9वें भाव में होने से बनते कार्यों में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, धैर्य रखें.

व्यापार और नौकरी: व्यापार विस्तार के लिए आज का दिन शानदार है; कोई बड़ा टेंडर या सरकारी अनुबंध मिलने के आसार हैं. जो लोग बिजनेस लोन की कोशिश कर रहे थे, उन्हें खुशखबरी मिलेगी. कार्यस्थल पर दूसरों पर अत्यधिक निर्भर रहने से बचें. मार्केटिंग से जुड़े लोग विवादित संगत से दूरी बनाएं.

करियर व छात्र: छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपने विरोधियों को मात देकर आगे बढ़ेंगे. सामाजिक व राजनीतिक स्तर पर संयम बरतें.

लकी कलर: पर्पल | लकी नंबर: 2 | अनलकी नंबर: 5

मिथुन राशि (Gemini)

ग्रह स्थिति: चन्द्रमा 8वें भाव में रहने से पारिवारिक और जटिल मामलों में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं.

व्यापार और नौकरी: विपरीत ग्रह गोचर के कारण व्यापार में उतार-चढ़ाव रह सकता है. मार्केट में पैसा फंसने का जोखिम है, इसलिए आज किसी को उधार माल देने से बचें. ऑफिस में अचानक काम का दबाव और नई डेडलाइन मानसिक तनाव बढ़ा सकती है. बॉस के साथ बहस से बचें.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से तनाव बढ़ सकता है, आपसी बातचीत से गलतफहमी दूर करें.

शिक्षा व छात्र: नियमित अभ्यास से ही विषयों पर पकड़ मजबूत होगी.

लकी कलर: ग्रीन | लकी नंबर: 7 | अनलकी नंबर: 3

कर्क राशि (Cancer)

ग्रह स्थिति: चन्द्रमा 7वें भाव में होने से दांपत्य जीवन में मधुरता और तालमेल मजबूत रहेगा.

व्यापार और नौकरी: सौभाग्य योग से मीडिया, पीआर और नए सेक्टर्स में काम करने वाले व्यापारियों को मनचाहा मुनाफा होगा. ग्राहकों का दायरा बढ़ाने से टर्नओवर में उछाल आएगा. ऑफिस में कोई भी काम जल्दबाजी में न करें, वरना दोबारा मेहनत करनी पड़ सकती है. आपकी पिछली बचत कठिन समय में ढाल बनेगी.

पारिवारिक जीवन: जीवनसाथी और माताजी के बीच बेहतरीन तालमेल रहने से घर में प्रसन्नता रहेगी. छात्रों का संवाद कौशल प्रभावी रहेगा.

लकी कलर: वाइट | लकी नंबर: 1 | अनलकी नंबर: 6

सिंह राशि (Leo)

ग्रह स्थिति: चन्द्रमा 6वें भाव में होने से ज्ञात व अज्ञात शत्रुओं से राहत मिलेगी.

व्यापार और नौकरी: आपकी विनम्रता और बातचीत की कला से नए ग्राहक आकर्षित होंगे. सोच-समझकर लिया गया रिस्क आपको बाजार में बढ़त दिलाएगा. सहयोगियों की सलाह पर ध्यान दें. ऑफिस में बॉस आपके निर्णयों पर भरोसा जताएंगे, जिससे करियर में प्रगति होगी. किसी पुराने सहकर्मी से मुलाकात मन को खुश करेगी.

पारिवारिक व लव लाइफ: अविवाहित जातकों के लिए विवाह की बात आगे बढ़ सकती है. छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा.

लकी कलर: क्रीम | लकी नंबर: 4 | अनलकी नंबर: 9

कन्या राशि (Virgo)

ग्रह स्थिति: चन्द्रमा 5वें भाव में रहने से दिन को ज्ञान अर्जित करने और सीखने में लगाएं.

व्यापार और नौकरी: महीनों से रुका हुआ पैसा अचानक मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. दोपहर बाद बड़ा मुनाफा मिलने के योग हैं. ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाकर रखें. बॉस आपके नए व रचनात्मक आइडिया को मंजूरी दे सकते हैं.

शिक्षा व करियर: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह समय पूरी ताकत झोंकने का है.

लकी कलर: गोल्डन | लकी नंबर: 2 | अनलकी नंबर: 7

ग्रह स्थिति: चन्द्रमा 4वें भाव में होने से घरेलू मामलों को लेकर चिंता रह सकती है.

व्यापार और नौकरी: किसी योजना में देरी हो सकती है, लेकिन वित्तीय तंगी नहीं आएगी. शेयर बाजार या अनजान क्षेत्रों में भारी निवेश से बचें. सहकर्मियों के साथ हिसाब-किताब में पारदर्शिता रखें. कोई सहकर्मी आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास कर सकता है, इसलिए सतर्क रहें.

पारिवारिक जीवन व सलाह: वर्किंग वुमन तनाव के कारण चिड़चिड़ापन महसूस कर सकती हैं; बातचीत में संयम रखें. रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए प्रेम से संवाद करें. छात्र पढ़ाई में ढिलाई न बरतें.

लकी कलर: नेवी ब्लू | लकी नंबर: 8 | अनलकी नंबर: 3

वृश्चिक राशि (Scorpio)

ग्रह स्थिति: चन्द्रमा 3वें भाव में होने से रिश्तेदारों और करीबी लोगों से पूरा सहयोग मिलेगा.

व्यापार और नौकरी: व्यावसायिक मामलों में त्वरित निर्णय लें. यदि किसी पुरानी योजना को दोबारा शुरू करना है, तो सुबह 7 से 9 या शाम 5:15 से 6:15 के शुभ मुहूर्त में करें. मार्केट से फंसा हुआ कलेक्शन वापस आएगा. ऑफिस में आपका सकारात्मक रवैया पुरानी समस्याओं को हल करेगा.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: जीवनसाथी के सहयोग से रुके हुए काम पूरे होंगे. छात्रों को परीक्षा में उत्तम परिणाम हासिल होंगे.

लकी कलर: येलो | लकी नंबर: 9 | अनलकी नंबर: 7

धनु राशि (Sagittarius)

ग्रह स्थिति: चन्द्रमा 2nd हाउस में रहने से आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.

व्यापार और नौकरी: आपकी नेगोशिएशन स्किल से बड़े क्लाइंट्स आकर्षित होंगे. नया काम शुरू करने के लिए शुभ चौघड़िया समय का उपयोग करें. स्टॉक का प्रबंधन खुद संभालें. ऑफिस में आपकी कार्यप्रणाली की सराहना होगी और किसी बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व मिल सकता है.

पारिवारिक व लव लाइफ: सिंगल लोग नए रिश्ते की शुरुआत में जल्दबाजी न करें. छात्र अपने लक्ष्यों पर स्पष्टता बनाए रखें.

लकी कलर: ऑरेंज | लकी नंबर: 4 | अनलकी नंबर: 1

मकर राशि (Capricorn)

ग्रह स्थिति: चन्द्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे मन शांत और प्रसन्न रहेगा.

व्यापार और नौकरी: दमदार प्रेजेंटेशन के बल पर बड़ी डील फाइनल होगी. पुराना अटका भुगतान मिलने से राहत मिलेगी. सौभाग्य योग के प्रभाव से युवाओं को मनपसंद नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं. ऑफिस के लंबित कार्य बिना किसी हड़बड़ाहट के व्यवस्थित ढंग से पूरे होंगे.

पारिवारिक जीवन: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. जीवन में आ रहे सकारात्मक बदलावों को खुले दिल से स्वीकार करें.

लकी कलर: ग्रीन | लकी नंबर: 3 | अनलकी नंबर: 5

कुंभ राशि (Aquarius)

ग्रह स्थिति: चन्द्रमा 12वें भाव में होने से फिजूलखर्चों पर लगाम लगाने की सख्त जरूरत है.

व्यापार और नौकरी: व्यवसाय में कुछ अड़चनें आ सकती हैं. आज किसी भी नए एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड पर साइन करने से बचें. कार्यक्षेत्र में विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए किसी भी विवादित गतिविधि से खुद को दूर रखें. कुछ दिनों के लिए बड़े निर्णयों को टालना समझदारी होगी.

पारिवारिक व दांपत्य जीवन: वैवाहिक जीवन में तनाव को बढ़ाने से बचें और आपसी समझदारी से बात संभालें. खिलाड़ी किसी भी तरह के भटकाव से बचें.

लकी कलर: सिल्वर | लकी नंबर: 1 | अनलकी नंबर: 6

मीन राशि (Pisces)

ग्रह स्थिति: चन्द्रमा 11वें भाव में होने से दिन आर्थिक रूप से बेहद लाभदायक रहेगा.

व्यापार और नौकरी: नए स्थायी ग्राहक जुड़ेंगे, जिससे बाजार में आपकी साख मजबूत होगी. सौभाग्य योग से नए प्रभावशाली संपर्कों का लाभ मिलेगा और प्रतिद्वंद्वी शांत रहेंगे. कार्यक्षेत्र में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें; परिस्थितियां आपके अनुकूल हो रही हैं.

करियर व छात्र: नई नौकरी में सफलता के योग हैं. शांत मन से किया गया आत्मनिरीक्षण करियर को सही दिशा देगा.

लकी कलर: ब्राउन | लकी नंबर: 4 | अनलकी नंबर: 8

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.