Aaj Ka Rashifal 23 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और मंगलवार का पावन दिन है. ग्रहों के राजा सूर्य और पराक्रम के देवता मंगल की स्थिति आज मेष से मीन तक की सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े उलटफेर करने जा रही है.

आज सुबह 11:54 बजे तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके ठीक बाद ग्रहों का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है. आज के दिन हनुमान जी की विशेष कृपा से जहाँ कुछ राशियों के अटके हुए काम तेजी से पूरे होंगे और शेयर मार्केट से लेकर बिजनेस तक में तगड़ा मुनाफा होगा, वहीं कुछ राशियों को आज करियर, निवेश और सेहत के मामले में बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है.

आज शाम 03:52 से 05:37 बजे तक राहु काल का साया रहेगा, जिस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत भारी नुकसान करा सकती है. ऐसे में आज का दिन आपके दांपत्य जीवन, प्रेम संबंधों और आर्थिक स्थिति के लिए कैसा रहने वाला है? क्या आज आपकी किस्मत का ताला खुलेगा या फिर आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? आइए जानते हैं ज्योतिष गणना के अनुसार मेष से मीन तक की सभी 12 राशियों का आज का सटीक राशिफल.

मेष (Aries), 23 जून 2026

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सूझबूझ से वित्तीय और व्यावसायिक मोर्चों को संभालने का है. मंगलवार का दिन होने के कारण हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी. आज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि शाम 16:41:56 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज रात 24:53:28 तक कन्या राशि (आपके छठे भाव) में गोचर करेंगे, जिससे आप अपने प्रतिस्पर्धियों और शत्रुओं पर पूरी तरह हावी रहेंगे.

ग्रह स्थिति के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव आज वृषभ राशि (आपके धन भाव) में गोचर कर रहे हैं. धन भाव का मंगल आपकी आर्थिक योजनाओं को गति देगा, लेकिन साथ ही वाणी में थोड़ी उग्रता भी ला सकता है. आज सुबह 11:54:35 तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपकी बौद्धिक क्षमता को मजबूत रखेगा. आप अपनी इच्छाशक्ति और रणनीतिक कौशल के बल पर कार्यक्षेत्र और परिवार में आगे रहकर सभी चुनौतियों को आसानी से पार कर लेंगे. मेष राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है, इसलिए अनुशासन का पालन करना आपके लिए आवश्यक है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी कड़ी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा. छठे भाव का चंद्रमा ऑफिस में आपके काम को मजबूती देगा और पुरानी चली आ रही रुकावटों को दूर करेगा. जो जातक नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आज दोपहर बाद कोई अच्छा अवसर मिल सकता है. ध्यान रहे, शाम को 15:52:45 से 17:37:32 तक राहु काल का समय रहेगा. इस अवधि में दफ्तर में किसी भी सहकर्मी या सीनियर के साथ विवाद में न उलझें और किसी बड़े ऑफिशियल कमिटमेंट को टालें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी साख बढ़ाने और नई रणनीतियों पर काम करने के लिए उत्तम है. सुबह 10:12:48 तक रहने वाले वरियान योग के कारण काम की गति बेहतरीन बनी रहेगी. यदि आप अपने बिजनेस में कोई नया तकनीकी बदलाव करने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन अनुकूल रहेगा. किसी भी नई बिजनेस डील को फाइनल करने या महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन करने के लिए दोपहर 11:55:13 से 12:51:07 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे सटीक रहेगा.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

मंगलवार को धन भाव में मंगल की उपस्थिति के कारण धातु (Metals), फार्मा और रियल्टी सेक्टर्स से जुड़े निवेशों में हलचल देखने को मिल सकती है. हालांकि, छठे भाव के चंद्रमा के कारण आज इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में बहुत बड़ा वित्तीय रिस्क लेने से पूरी तरह बचें. सुरक्षित और लॉन्ग-टर्म फंड्स में निवेश करना आपके लिए अधिक फायदेमंद रहेगा. सुबह 08:53:35 से 10:38:23 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए बड़े निवेश की शुरुआत करने की भूल न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. धन भाव में मंगल की स्थिति के कारण परिवार के सदस्यों या जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय अपनी भाषा और वाणी को थोड़ा नरम रखें, अन्यथा छोटी सी बात पर वैचारिक मतभेद हो सकता है. दोपहर बाद घर का माहौल शांत रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग आपको मिलेगा. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या व्यापारिक यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज छठे भाव के चंद्रमा के कारण खानपान में गड़बड़ी से पेट दर्द या अपच जैसी समस्या हो सकती है. मंगलवार का दिन होने के कारण शारीरिक और मानसिक मजबूती के लिए आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और सुबह के समय हल्के आसनों व प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. वाहन चलाते समय गति पर पूरा नियंत्रण रखें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 1, 9

लकी कलर (Lucky Color)- केसरिया (Saffron), चमकदार लाल (Bright Red)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज मंगलवार है और आपकी राशि पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव भी है, इसलिए आज सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद हनुमान जी के मंदिर जाकर या घर पर ही उनके सामने बैठकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें और उन्हें बूंदी का भोग लगाएं. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़, मसूर की दाल या कपूर का दान करें, आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और कार्यों में सफलता मिलेगी.

वृषभ (Taurus), 23 जून 2026

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बौद्धिक स्तर पर बड़ा मुकाम हासिल करने और अपनी योजनाओं को सफल बनाने का है. मंगलवार का दिन होने के कारण बजरंगबली की कृपा आपके संकटों को दूर करेगी. आज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि शाम 16:41:56 तक रहेगी. ग्रहों की गणना के अनुसार, चंद्रमा आज रात 24:53:28 तक कन्या राशि (आपके पंचम भाव) में गोचर करेंगे, जिससे आपकी तार्किक क्षमता, क्रिएटिविटी और निर्णय लेने की शक्ति मजबूत स्थिति में रहेगी.

आज आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, जबकि मंगल देव आपकी ही राशि (लग्न भाव) में विराजमान हैं. लग्न का मंगल आपके भीतर ऊर्जा और साहस भरेगा, लेकिन स्वभाव में थोड़ा गुस्सा या जिद भी ला सकता है. आज सुबह 11:54:35 तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव आपके काम को गति देगा. आप अपनी बुद्धिमत्ता और संतुलित व्यवहार के बल पर कार्यक्षेत्र और परिवार में आगे रहकर बाजी मार लेंगे. वृषभ राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या का कोई प्रभाव नहीं है, जो आपके लिए मानसिक रूप से बड़ी राहत की बात है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपकी परफॉर्मेंस को निखारने वाला रहेगा. पंचम भाव का चंद्रमा आपके आइडियाज और रणनीतियों को सीनियर्स के सामने सही तरीके से रखने में मदद करेगा, जिससे आपके काम की सराहना होगी. सहकर्मियों का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा. हालांकि, शाम को 15:52:45 से 17:37:32 तक राहु काल का समय रहेगा. इस अवधि में ऑफिस में किसी भी तरह की बहसबाजी या राजनीति से दूर रहें और कोई भी बड़ा ऑफिशियल फैसला लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नए ऑर्डर्स हासिल करने और मार्केट में अपनी साख मजबूत करने के लिए उत्तम है. सुबह 10:12:48 तक रहने वाले वरियान योग के कारण व्यावसायिक गतिविधियों में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी. अगर आप अपने काम में कोई नया एग्रीमेंट या डील पक्की करना चाहते हैं, तो आज की प्लानिंग काम आएगी. किसी भी नई कमर्शियल डील को फाइनल करने के लिए दोपहर 11:55:13 से 12:51:07 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे भाग्यशाली रहेगा.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

पंचम भाव में चंद्रमा का मजबूत गोचर और लग्न में मंगल की स्थिति निवेश के मामलों के लिए अनुकूल संकेत दे रही है. फार्मा, लिक्विड फंड्स, एफएमसीजी और लॉग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज आपके पोर्टफोलियो को मजबूती देंगे. हालांकि, बाजार खुलने के समय शुरुआती घंटों में सतर्कता बरतें. सुबह 08:53:35 से 10:38:23 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए और बड़े वित्तीय निवेश की शुरुआत करने की भूल न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आने वाला है. पंचम चंद्रमा लव लाइफ में रोमांस और आपसी समझ को बढ़ाएगा, जिससे पार्टनर के साथ चल रहे पुराने मतभेद समाप्त होंगे. लग्न में मंगल की स्थिति के कारण जीवनसाथी या परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय थोड़ा धैर्य रखें और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या व्यापारिक यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा. पुराने चल रहे किसी मानसिक तनाव या शारीरिक सुस्ती से आज आपको राहत मिलेगी. लग्न का मंगल आपको भीतर से मजबूत बनाएगा, लेकिन स्वभाव की उग्रता के कारण रक्तचाप (Blood Pressure) या सिरदर्द की हल्की समस्या हो सकती है. मानसिक शांति के लिए आज प्राणायाम और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 5, 6

लकी कलर (Lucky Color)- चमकीला सफेद (Bright White), क्रीम (Cream)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज मंगलवार का पावन दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें और उन्हें सिंदूर अर्पित करें या लाल फूल चढ़ाएं. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपूर, मिश्री, चावल या चीनी का दान करें, आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी.

मिथुन (Gemini), 23 जून 2026

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने और रणनीतिक सूझबूझ से आगे बढ़ने का है. मंगलवार का दिन होने के कारण हनुमान जी की कृपा से आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे. आज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि शाम 16:41:56 तक रहेगी. ग्रहों की गणना के अनुसार, चंद्रमा आज रात 24:53:28 तक कन्या राशि (आपके चतुर्थ भाव) में गोचर करेंगे, जिससे सुख-साधनों और पारिवारिक व्यवस्थाओं पर आपका पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा.

आज सूर्य देव आपकी ही राशि (लग्न भाव) में गोचर कर रहे हैं. लग्न के सूर्य के कारण आपके आत्मसम्मान में वृद्धि होगी. आज सुबह 11:54:35 तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव आपके काम को गति देगा. आप अपनी तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता और संतुलित व्यवहार के बल पर कार्यक्षेत्र और परिवार में आगे रहकर बाजी मार लेंगे. मिथुन राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या का कोई प्रभाव नहीं है, जो आपके लिए मानसिक सुकून की बात है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी बौद्धिक क्षमता और कम्युनिकेशन का पूरा लाभ मिलेगा. चतुर्थ भाव का चंद्रमा आपके काम करने के विजन को मजबूत करेगा, जिससे सीनियर्स के सामने आपकी साख बढ़ेगी. हालांकि, शाम को 15:52:45 से 17:37:32 तक राहु काल का समय रहेगा. इस अवधि में दफ्तर में किसी भी नई बड़ी जिम्मेदारी या नौकरी में बदलाव से जुड़े फैसले जल्दबाजी में लेने से बचें और सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई रणनीतियां बनाने और अपने क्लाइंट बेस को मजबूत करने के लिए बहुत उत्तम है. सुबह 10:12:48 तक रहने वाले वरियान योग के कारण व्यावसायिक सौदों में अच्छी गति देखने को मिलेगी. यदि आपका कोई काम सरकारी विभाग या कागजी कार्रवाइयों की वजह से रुका हुआ था, तो आज उसमें प्रगति हो सकती है. किसी भी नए व्यावसायिक एग्रीमेंट को साइन करने के लिए दोपहर 11:55:13 से 12:51:07 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे भाग्यशाली रहेगा.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

मंगलवार को मार्केट ओपनिंग के समय सुबह वरियान योग के कारण बाजार में सकारात्मक शुरुआत देखने को मिल सकती है. चतुर्थ भाव के चंद्रमा को देखते हुए आज इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में कोई भी बड़ा वित्तीय रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट्स, आईटी, बैंकिंग या कंज्यूमर गुड्स सेक्टर्स में पुराने किए गए निवेश आज आपको मजबूती दे सकते हैं. सुबह 08:53:35 से 10:38:23 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान नया निवेश न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मिलेजुले परिणाम लेकर आएगा. चतुर्थ भाव का चंद्रमा पारिवारिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि कराएगा और माता के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे. लग्न के सूर्य के कारण बातचीत करते समय अपने स्वभाव में थोड़ा लचीलापन रखें और जीवनसाथी की बातों को भी तवज्जो दें, जिससे आपसी तालमेल बेहतर बना रहेगा. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. लग्न के सूर्य के कारण मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी, लेकिन चतुर्थ चंद्रमा की वजह से छाती में भारीपन या सर्दी-जुकाम जैसी हल्की समस्या हो सकती है. मंगलवार का दिन होने के कारण मानसिक और शारीरिक ऊर्जा के लिए आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और सुबह के समय प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 3, 5

लकी कलर (Lucky Color)- हल्का हरा (Light Green), पीला (Yellow)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज मंगलवार का पावन दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें लाल फूल या तुलसी दल अर्पित करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपूर, मिश्री या हरी मूंग की दाल का दान करें, आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी.

कर्क (Cancer), 23 जून 2026

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मबल, पराक्रम और अपने कूटनीतिक कौशल का लोहा मनवाने का है. मंगलवार का दिन होने के कारण बजरंगबली की विशेष कृपा से आपके सोचे हुए कार्य पूरे होंगे. आज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि शाम 16:41:56 तक रहेगी. ग्रहों की गणना के अनुसार, चंद्रमा आज रात 24:53:28 तक कन्या राशि (आपके तृतीय भाव) में गोचर करेंगे, जिससे आपके साहस, पुरुषार्थ और भाई-बहनों के साथ तालमेल में वृद्धि देखने को मिलेगी.

आज आपकी राशि से एकादश भाव (लाभ स्थान) में मंगल देव विराजमान हैं, जो अचानक आर्थिक लाभ और नए अवसरों के रास्ते खोलेंगे. आज सुबह 11:54:35 तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव आपके काम की गति को तेज रखेगा. आप अपनी इच्छाशक्ति और रणनीतिक सूझबूझ के बल पर कार्यक्षेत्र और परिवार में आगे रहकर बाजी मार लेंगे. कर्क राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या का कोई प्रभाव नहीं है, जो आपके लिए मानसिक रूप से राहत का संकेत है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी लीडरशिप और काम करने की कला सीनियर्स को प्रभावित करेगी. तृतीय भाव का चंद्रमा आपको ऑफिस पॉलिटिक्स पर विजय दिलाएगा और सहकर्मियों का भी सहयोग मिलेगा. जो जातक मीडिया, मार्केटिंग, लेखन या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन कोई अच्छी उपलब्धि लेकर आ सकता है. ध्यान रहे, शाम को 15:52:45 से 17:37:32 तक राहु काल का समय रहेगा. इस अवधि में दफ्तर में किसी भी नई बड़ी जिम्मेदारी या कागजी कार्रवाई पर जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नए कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने और बाजार में अपना दायरा बढ़ाने के लिए उत्तम है. सुबह 10:12:48 तक रहने वाले वरियान योग के कारण व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी देखने को मिलेगी. यदि आपका कोई व्यावसायिक मामला अटका हुआ था, तो आज दोपहर बाद उसमें सकारात्मक प्रगति होगी. किसी भी नई बिजनेस डील को लॉक करने या महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन करने के लिए दोपहर 11:55:13 से 12:51:07 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे सटीक रहेगा.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

मंगलवार को लाभ भाव में मंगल की उपस्थिति निवेश के मामलों के लिए अनुकूल संकेत दे रही है. रियल्टी, फार्मा, लिक्विड फंड्स और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में किया गया निवेश आने वाले समय में आपको लाभ दे सकता है. हालांकि, तृतीय चंद्रमा को देखते हुए आज इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में बहुत बड़ा वित्तीय रिस्क लेने से पूरी तरह बचें. सुबह 08:53:35 से 10:38:23 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए बड़े निवेश की शुरुआत करने की भूल न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन खुशियां और आपसी विश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. तृतीय भाव का चंद्रमा भाई-बहनों और पार्टनर के साथ चल रही पुरानी कड़वाहट या अविश्वास को दूर करने में मदद करेगा. जीवनसाथी के साथ घर की सुख-सुविधाओं की व्यवस्था को लेकर कोई गंभीर और सकारात्मक बातचीत हो सकती है, जिससे आपसी जुड़ाव गहरा होगा. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या व्यापारिक यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा. पुराने चल रहे किसी शारीरिक दर्द या सुस्ती से आज आपको राहत मिलेगी. मंगलवार का दिन होने के कारण शारीरिक और मानसिक मजबूती के लिए आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और सुबह के समय प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. खानपान को संतुलित रखें और खुद को हाइड्रेटेड रखें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 2, 7

लकी कलर (Lucky Color)- चमकीला सफेद (Bright White), हल्का पीला (Light Yellow)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज मंगलवार का पावन दिन है, इसलिए आज सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें सिंदूर या बूंदी का भोग लगाएं. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपूर, मिश्री, सफेद मिठाई या गुड़ का दान करें, आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी.

सिंह (Leo), 23 जून 2026

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से मजबूती पाने और वाणी के दम पर अटके काम पूरे करने का है. मंगलवार को हनुमान जी की कृपा आपके पराक्रम को बढ़ाएगी. आज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि शाम 16:41:56 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज रात 24:53:28 तक कन्या राशि (आपके द्वितीय यानी धन भाव) में गोचर करेंगे, जिससे आकस्मिक धन लाभ और संचित धन में वृद्धि के योग बनेंगे.

आज आपकी राशि से दशम भाव (कर्म स्थान) में मंगल देव गोचर कर रहे हैं, जो करियर में नई ऊर्जा और अधिकार दिलाएंगे. आज सुबह 11:54:35 तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. सिंह राशि के जातकों पर इस समय शनि की अष्टम ढैय्या का प्रभाव चल रहा है. इसके बावजूद, धन भाव के चंद्रमा और कर्म भाव के मंगल के प्रभाव से आप विपरीत परिस्थितियों में भी आगे रहकर बाजी मार लेंगे.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी कूटनीतिक सूझबूझ और मैनेजमेंट क्षमता की सराहना होगी. दशम मंगल के कारण आपको कोई नया बड़ा टास्क या टारगेट मिल सकता है, जिसे आप समय से पूरा कर लेंगे. हालांकि, शाम को 15:52:45 से 17:37:32 तक राहु काल का समय रहेगा. इस अवधि में दफ्तर में किसी सीनियर के साथ बहस में न उलझें और किसी महत्वपूर्ण फाइल या निर्णय पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन मार्केट में आपकी साख बढ़ाने और पुरानी फंसी हुई पेमेंट्स को वापस निकालने के लिए बेहतरीन है. सुबह 10:12:48 तक रहने वाले वरियान योग के कारण व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी. किसी भी नई कमर्शियल डील को फाइनल करने या एग्रीमेंट साइन करने के लिए दोपहर 11:55:13 से 12:51:07 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे भाग्यशाली रहेगा.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

मंगलवार को धन भाव का चंद्रमा निवेश के लिए अच्छे अवसर देगा. रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, गोल्ड और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज आपके पोर्टफोलियो को मजबूती देंगे. शनि की ढैय्या को ध्यान में रखते हुए इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में भारी रिस्क लेने से बचें. सुबह 08:53:35 से 10:38:23 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए बड़े निवेश की शुरुआत न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन वाणी पर नियंत्रण रखने का है. द्वितीय भाव का चंद्रमा पारिवारिक सुख तो लाएगा, लेकिन कर्म भाव का मंगल बातचीत में थोड़ा अहंकार या कड़कपन ला सकता है. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और घर के बजट को लेकर सकारात्मक चर्चा होगी. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज शनि की ढैय्या के कारण आंखों में थकान, सिरदर्द या मानसिक तनाव जैसी हल्की समस्या हो सकती है. मंगलवार का दिन होने के कारण मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और सुबह प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. वाहन चलाते समय गति का खास ख्याल रखें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 1, 5

लकी कलर (Lucky Color)- सुनहरा (Golden), केसरिया (Saffron)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आपकी राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है और आज मंगलवार है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपूर, मिश्री या लाल चंदन का दान करें, आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी.

कन्या (Virgo), 23 जून 2026

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपने व्यक्तित्व को निखारने और बौद्धिक स्तर पर बड़ी सफलता हासिल करने का है. मंगलवार को हनुमान जी की कृपा से आपके आत्मविश्वास में गजब की वृद्धि होगी. आज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि शाम 16:41:56 तक रहेगी. ग्रहों की गणना के अनुसार, चंद्रमा आज रात 24:53:28 तक आपकी ही राशि (लग्न भाव) में गोचर करेंगे, जिससे आपकी निर्णय क्षमता और मानसिक स्पष्टता बहुत मजबूत रहेगी.

आज आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य स्थान) में मंगल देव विराजमान हैं, जो भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय आपको कर्म से सफलता दिलाने की प्रेरणा देंगे. आज सुबह 11:54:35 तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव आपके काम को बेहतरीन गति देगा. आप अपनी सधी हुई सोच और तार्किक व्यवहार के बल पर कार्यक्षेत्र और परिवार में आगे रहकर बाजी मार लेंगे. कन्या राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या का कोई प्रभाव नहीं है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी परफॉर्मेंस और काम करने की शैली सीनियर्स को प्रभावित करेगी. लग्न भाव का चंद्रमा आपको सही समय पर सटीक निर्णय लेने में मदद करेगा, जिससे दफ्तर में आपका वर्चस्व बढ़ेगा. सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. ध्यान रहे, शाम को 15:52:45 से 17:37:32 तक राहु काल का समय रहेगा. इस अवधि में नौकरी में बदलाव से जुड़े किसी भी बड़े फैसले पर अंतिम हामी भरने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई रणनीतियों को लागू करने और अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए उत्तम है. सुबह 10:12:48 तक रहने वाले वरियान योग के कारण ग्राहकों की आवाजाही बढ़ेगी और व्यावसायिक लाभ होगा. आपके पुराने अटके हुए कमर्शियल सौदे आज पूरे हो सकते हैं. महत्वपूर्ण बैठकों और नए एग्रीमेंट्स के लिए दोपहर 11:55:13 से 12:51:07 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे भाग्यशाली रहेगा.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

लग्न भाव में चंद्रमा और नवम भाव में मंगल की स्थिति निवेश के लिए अनुकूल संकेत दे रही है. आईटी, फार्मा, लिक्विड फंड्स और लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट्स में पुराने किए गए निवेश आज आपके पोर्टफोलियो को मजबूती देंगे. हालांकि, बाजार के शुरुआती उतार-चढ़ाव को देखते हुए इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत बड़ा वित्तीय रिस्क न लें. सुबह 08:53:35 से 10:38:23 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए निवेश की शुरुआत करने की भूल न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत ही सुखद रहने वाला है. लग्न का चंद्रमा पार्टनर के साथ आपके जुड़ाव को गहरा करेगा और चल रहे पुराने वैचारिक मतभेद समाप्त होंगे. नवम मंगल के कारण परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और पिता का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रूप से काफी अच्छा रहेगा. पुराने चल रहे किसी मानसिक तनाव या सिरदर्द से आज आपको बड़ी राहत मिलेगी. मंगलवार का दिन होने के कारण मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और सुबह के समय प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 3, 8

लकी Color (Lucky Color)- हल्का हरा (Light Green), क्रीम (Cream)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज मंगलवार का पावन दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें. इसके बाद हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें सिंदूर या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपूर, मिश्री या हरी मूंग की दाल का दान करें, आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी.

तुला (Libra), 23 जून 2026

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी प्राथमिकताओं को संतुलित करने और सूझबूझ से आगे बढ़ने का है. मंगलवार का दिन होने के कारण हनुमान जी की कृपा से आपकी छिपी हुई परेशानियां दूर होंगी. आज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि शाम 16:41:56 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज रात 24:53:28 तक कन्या राशि (आपके द्वादश यानी बारहवें भाव) में गोचर करेंगे, जिससे खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी और मानसिक व्यस्तता रह सकती है.

आज आपकी राशि से आठवें भाव में मंगल देव गोचर कर रहे हैं, जो अचानक गुप्त चुनौतियां या यात्रा के योग बना सकते हैं. आज सुबह 11:54:35 तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. बारहवें चंद्रमा और अष्टम मंगल के बावजूद, आप अपनी कूटनीतिक सूझबूझ और सधे हुए व्यवहार के दम पर कार्यक्षेत्र और परिवार में आगे रहकर बाजी मार लेंगे. तुला राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या का कोई प्रभाव नहीं है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज कामकाज का दबाव अधिक रह सकता है. बारहवें भाव का चंद्रमा काम के सिलसिले में छोटी दूरी की यात्रा या बाहरी प्रोजेक्ट्स से लाभ के योग बना सकता है. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें. हालांकि, शाम को 15:52:45 से 17:37:32 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान दफ्तर में किसी भी नई बड़ी जिम्मेदारी पर जल्दबाजी में अपनी अंतिम सहमति न दें और न ही सीनियर्स के साथ किसी बहस में उलझें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी आंतरिक व्यवस्था को ठीक करने और अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने का है. सुबह 10:12:48 तक रहने वाले वरियान योग के कारण दिन के शुरुआती भाग में व्यापारिक गतिविधियों में सुधार होगा. पार्टनरशिप के कामों में पारदर्शिता रखना आज बेहद जरूरी है. किसी भी नए व्यावसायिक एग्रीमेंट को साइन करने के लिए दोपहर 11:55:13 से 12:51:07 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे सटीक रहेगा.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

बारहवें भाव के चंद्रमा और आठवें भाव के मंगल के कारण आज शेयर बाजार में निवेश करते समय अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है. आज इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में भारी वित्तीय रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने किए गए पैसे आज आपको मजबूती दे सकते हैं. सुबह 08:53:35 से 10:38:23 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए बड़े निवेश की शुरुआत करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन धैर्य बनाए रखने का है. अष्टम मंगल की उपस्थिति के कारण पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अपने गुस्से को बीच में न आने दें, अन्यथा छोटी सी बात पर वैचारिक मतभेद बढ़ सकता है. दोपहर बाद जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज बारहवें चंद्रमा और अष्टम मंगल के कारण आंखों में जलन, अनिद्रा या थकान जैसी हल्की समस्या हो सकती है. मंगलवार का दिन होने के कारण मानसिक शांति और आंतरिक ऊर्जा के लिए आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. वाहन चलाते समय गति का खास ख्याल रखें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 2, 7

लकी कलर (Lucky Color)- चमकीला सफेद (Bright White), हल्का नीला (Light Blue)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज मंगलवार का पावन दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें लाल फूल अर्पित करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपूर, चीनी या सफेद मिठाई का दान करें, आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे.

वृश्चिक (Scorpio), 23 जून 2026

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक समृद्धि, लाभ और पुरानी समस्याओं से मुक्ति पाने का है. मंगलवार का दिन होने के कारण आपके राशि स्वामी हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर बरसेगी. आज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि शाम 16:41:56 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज रात 24:53:28 तक कन्या राशि (आपके एकादश यानी लाभ स्थान) में गोचर करेंगे, जिससे आपकी आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे और अटका हुआ धन प्राप्त होगा.

आज आपकी राशि के स्वामी मंगल देव आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके भीतर नेतृत्व क्षमता पैदा करेंगे. आज सुबह 11:54:35 तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव आपके कार्यों को गति देगा. लाभ भाव के चंद्रमा और मजबूत गृह स्थिति के प्रभाव से आज आप अपनी इच्छाशक्ति के बल पर कार्यक्षेत्र और परिवार में आगे रहकर बाजी मार लेंगे. वृश्चिक राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या का कोई प्रभाव नहीं है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए नई उपलब्धियां और रास्ते खोलने वाला साबित हो सकता है. लाभ भाव का चंद्रमा दफ्तर में आपके काम को मजबूती देगा, जिससे सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे. सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा. हालांकि, शाम को 15:52:45 से 17:37:32 तक राहु काल का समय रहेगा. इस अवधि में किसी भी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी पर जल्दबाजी में अपनी सहमति न दें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन मार्केट में अच्छा मुनाफा कमाने और नए ऑर्डर्स को फाइनल करने के लिए उत्तम है. सुबह 10:12:48 तक रहने वाले वरियान योग के कारण व्यावसायिक गतिविधियों में उछाल देखने को मिलेगा. किसी बड़े क्लाइंट से जुड़ा हुआ कोई रुका हुआ सौदा आज फाइनल हो सकता है. किसी भी नई बिजनेस डील को साइन करने के लिए दोपहर 11:55:13 से 12:51:07 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे भाग्यशाली रहेगा.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर होने के कारण आज का दिन निवेश के लिहाज से अच्छा है. रियल्टी, लिक्विड फंड्स, फार्मा और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज आपके वित्तीय पक्ष को मजबूती देंगे. शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में भी आपको सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. सुबह 08:53:35 से 10:38:23 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए बड़े निवेश की शुरुआत करने की भूल न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन खुशियां और आपसी तालमेल बढ़ाने वाला रहेगा. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा बड़े भाई-बहनों और पार्टनर के साथ आपके रिश्तों को मधुर बनाएगा. सप्तम मंगल के कारण जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय अपने स्वभाव में थोड़ा लचीलापन रखें, जिससे पुरानी चल रही कड़वाहट समाप्त हो जाएगी. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रूप से काफी अच्छा रहेगा. पुराने चल रहे किसी शारीरिक दर्द या सुस्ती से आज आपको राहत मिलेगी. मंगलवार का दिन होने के कारण शारीरिक और मानसिक मजबूती के लिए आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. खानपान को संतुलित रखें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 1, 9

लकी कलर (Lucky Color)- गहरा लाल (Deep Red), मैरून (Maroon)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज मंगलवार का पावन दिन है और मंगल आपके राशि स्वामी हैं, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें सिंदूर अर्पित करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपूर, मिश्री या गुड़ का दान करें, आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी.

धनु (Sagittarius), 23 जून 2026

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में अपनी एक अलग पहचान बनाने और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का है. मंगलवार को हनुमान जी की कृपा से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी. आज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि शाम 16:41:56 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज रात 24:53:28 तक कन्या राशि (आपके दशम यानी कर्म स्थान) में गोचर करेंगे, जिससे आपके काम करने की क्षमता और करियर ग्राफ मजबूत स्थिति में रहेगा.

आज आपकी राशि से छठे भाव में मंगल देव गोचर कर रहे हैं, जो आपको अपने शत्रुओं, विरोधियों और कर्ज से जुड़ी समस्याओं पर विजय दिलाएंगे. आज सुबह 11:54:35 तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. धनु राशि के जातकों पर इस समय शनि की चतुर्थ ढैय्या का प्रभाव चल रहा है. इसके बावजूद, दशम चंद्रमा और छठे मंगल के प्रभाव से आज आप अपनी इच्छाशक्ति और शांत व्यवहार के बल पर कार्यक्षेत्र और परिवार में आगे रहकर बाजी मार लेंगे.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए नई जिम्मेदारियां और सफलता लेकर आ सकता है. दशम भाव का चंद्रमा आपके काम करने के विजन को सीनियर्स के सामने मजबूती से रखेगा, जिससे मैनेजमेंट आपके किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे सकता है. हालांकि, शाम को 15:52:45 से 17:37:32 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान दफ्तर में किसी भी नए ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर करने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई रणनीतियां बनाने और मार्केट में अपनी साख मजबूत करने के लिए उत्तम है. सुबह 10:12:48 तक रहने वाले वरियान योग के कारण व्यापार में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी. आपके कूटनीतिक संबंधों के कारण कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. किसी भी नए व्यावसायिक एग्रीमेंट को साइन करने के लिए दोपहर 11:55:13 से 12:51:07 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे भाग्यशाली रहेगा.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

दशम भाव में चंद्रमा का मजबूत गोचर और छठे भाव में मंगल की स्थिति निवेश के मामलों के लिए अनुकूल संकेत दे रही है. फार्मा, बैंकिंग, एजुकेशन सेक्टर्स और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज आपके वित्तीय पक्ष को मजबूती देंगे. ढैय्या को ध्यान में रखते हुए इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में भारी वित्तीय रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. सुबह 08:53:35 से 10:38:23 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान नया निवेश न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन खुशियां और आपसी तालमेल बढ़ाने वाला रहेगा. दशम भाव का चंद्रमा परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और पिता के साथ आपके संबंधों को और अधिक मधुर व सम्मानजनक बनाएगा. जीवनसाथी के साथ चल रहे पुराने मतभेद आज समाप्त होंगे. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. शनि की ढैय्या के कारण होने वाले किसी मानसिक तनाव या कमर दर्द से आज आपको बड़ी राहत मिलेगी. मंगलवार का दिन होने के कारण मानसिक शांति और आंतरिक ऊर्जा के लिए आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और सुबह प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 3, 9

लकी कलर (Lucky Color)- पीला (Yellow), केसरिया (Saffron)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आपकी राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है और आज मंगलवार है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके साथ ही हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपूर, मिश्री, चने की दाल या गुड़ का दान करें, आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी.

मकर (Capricorn), 23 जून 2026

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य का भरपूर सहयोग पाने, आध्यात्मिक विकास और उच्च शिक्षा से जुड़े कार्यों को सफल बनाने का है. मंगलवार को हनुमान जी की कृपा से आपके रुके हुए काम गति पकड़ेंगे. आज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि शाम 16:41:56 तक रहेगी. ग्रहों की गणना के अनुसार, चंद्रमा आज रात 24:53:28 तक कन्या राशि (आपके नवम यानी भाग्य भाव) में गोचर करेंगे, जो आपके लिए बेहद सकारात्मक है.

आज आपकी राशि से पंचम भाव में मंगल देव गोचर कर रहे हैं, जो आपकी रचनात्मक ऊर्जा, सूझबूझ और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेंगे. आज सुबह 11:54:35 तक हस्त नक्षत्र का प्रभाव आपके कार्यों को गति देगा. इस समय आप अपनी गंभीर सोच और सधे हुए व्यवहार के बल पर विपरीत परिस्थितियों में भी आगे रहकर बाजी मार लेंगे. मकर राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या का कोई प्रभाव नहीं है, जो आपके लिए एक बहुत बड़ी मानसिक राहत का संकेत है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए काफी उत्साहजनक रहेगा. भाग्य भाव का चंद्रमा आपको सही समय पर सही फैसले लेने में मदद करेगा, जिससे दफ्तर में आपकी साख बढ़ेगी और सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे. जो जातक सरकारी क्षेत्र या उच्च शिक्षा से जुड़े हैं, उन्हें आज सफलता मिल सकती है. हालांकि, शाम को 15:52:45 से 17:37:32 तक राहु काल का समय रहेगा. इस अवधि में किसी भी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी पर जल्दबाजी में अपनी सहमति न दें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई रणनीतियां बनाने और मार्केट में अपनी साख मजबूत करने के लिए उत्तम है. सुबह 10:12:48 तक रहने वाले वरियान योग के कारण व्यापार में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा. दूर के शहरों या बाहरी संपर्कों से आज व्यापारिक लाभ की संभावना है. किसी भी नई कमर्शियल डील को फाइनल करने या महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन करने के लिए दोपहर 11:55:13 से 12:51:07 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे भाग्यशाली रहेगा.

शेयर और निवेश (Share Market & Investment)

भाग्य भाव का चंद्रमा और पंचम भाव का मंगल निवेश के मामलों के लिए अनुकूल संकेत दे रहे हैं. रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज आपके पोर्टफोलियो को मजबूती देंगे. हालांकि, बाजार खुलने के समय शुरुआती घंटों में सतर्कता बरतें. सुबह 08:53:35 से 10:38:23 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए और बड़े वित्तीय निवेश की शुरुआत करने की भूल न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आने वाला है. भाग्य भाव का चंद्रमा परिवार के सदस्यों और जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और विश्वास को बढ़ाएगा. पंचम मंगल लव लाइफ में नया उत्साह और आकर्षण लेकर आएगा. संतान पक्ष की ओर से आज कोई सुखद समाचार मिल सकता है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा. पुराने चल रहे किसी शारीरिक दर्द या मानसिक थकान से आज आपको बड़ी राहत मिलेगी. नवम चंद्रमा मन को शांत रखेगा. मंगलवार का दिन होने के कारण शारीरिक मजबूती के लिए आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और सुबह के समय हल्के आसनों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 4, 8

लकी कलर (Lucky Color)- गहरा नीला (Dark Blue), आसमानी (Sky Blue)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज मंगलवार का पावन दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें. इसके बाद हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें बेसन का भोग लगाएं. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपूर, मिश्री या सफेद वस्त्र का दान करें, आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

कुंभ (Aquarius), 23 जून 2026

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन सूझबूझ, आंतरिक शक्ति और परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में लेने का है. मंगलवार को हनुमान जी की कृपा आपके संकटों को कम करेगी. आज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि शाम 16:41:56 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज रात 24:53:28 तक कन्या राशि (आपके अष्टम भाव) में गोचर करेंगे, जिससे मानसिक रूप से थोड़ा सतर्क रहने और महत्वपूर्ण कार्यों को ध्यान से करने की सलाह दी जाती है.

आज आपकी राशि से चतुर्थ भाव (सुख स्थान) में मंगल देव गोचर कर रहे हैं, जो भूमि, भवन या पारिवारिक व्यवस्थाओं में नई ऊर्जा देंगे. कुंभ राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती का तीसरा (अंतिम) चरण चल रहा है. इसके बावजूद, चतुर्थ मंगल के पराक्रम और अपनी इच्छाशक्ति के बल पर आज आप कार्यक्षेत्र और परिवार में आगे रहकर बाजी मार लेंगे. अष्टम चंद्रमा के कारण कुंभ राशि के जातकों के लिए आज चंद्रबल थोड़ा कमजोर रहेगा, इसलिए सतर्क रहें.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन कामकाज की व्यस्तता और नई चुनौतियों से भरा रहेगा. अष्टम भाव का चंद्रमा सहकर्मियों के साथ काम की धीमी गति के कारण थोड़ा तनाव दे सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखें. चतुर्थ भाव का मंगल आपको उन चुनौतियों से पार पाने की ऊर्जा देगा. हालांकि, शाम को 15:52:45 से 17:37:32 तक राहु काल का समय रहेगा. इस समय के दौरान नौकरी में किसी बड़े बदलाव या किसी नए ऑफिशियल कमिटमेंट पर जल्दबाजी में अपनी अंतिम सहमति न दें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी आंतरिक व्यवस्था को मजबूत करने और भविष्य की योजनाएं तैयार करने का है. सुबह 10:12:48 तक रहने वाले वरियान योग के कारण व्यापारिक गतिविधियों में हल्का सुधार होगा. अष्टम चंद्रमा को देखते हुए आज कोई भी नया सौदा करते समय कागजातों को बहुत बारीकी से पढ़ें और पार्टनरशिप के मामलों में पारदर्शिता रखें. व्यावसायिक बैठकों के लिए दोपहर 11:55:13 से 12:51:07 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे सुरक्षित रहेगा.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

अष्टम चंद्रमा और शनि की साढ़ेसाती के अंतिम चरण को ध्यान में रखते हुए आज शेयर बाजार में बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है. आज इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में कोई भी बड़ा वित्तीय रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स या पुराने किए गए सुरक्षित निवेश आज आपको मजबूती दे सकते हैं. सुबह 08:53:35 से 10:38:23 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान नया निवेश करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का है. अष्टम भाव का चंद्रमा और चतुर्थ भाव का मंगल बातचीत में थोड़ी गरमा-गरमी ला सकता है, इसलिए परिवार के बुजुर्गों या जीवनसाथी के साथ संवाद करते समय धैर्य रखें. दोपहर बाद स्थितियां सामान्य होंगी और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज अष्टम चंद्रमा और साढ़ेसाती के कारण पैरों में दर्द, जोड़ों की तकलीफ या मानसिक थकान जैसी हल्की समस्या हो सकती है. मंगलवार का दिन होने के कारण मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा के लिए आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. वाहन चलाते समय गति का खास ख्याल रखें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 4, 8

लकी कलर (Lucky Color)- नीला (Blue), जामुनी (Purple)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आपकी राशि पर शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है और आज मंगलवार है, इसलिए सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल दें. इसके बाद हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें और उन्हें लाल फूल या सिंदूर चढ़ाएं. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपूर, मिश्री, काले तिल या गुड़ का दान करें, आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी.

मीन (Pisces), 23 जून 2026

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन साझेदारी, व्यापार और वैवाहिक जीवन में बड़ी सफलता हासिल करने का है. मंगलवार को हनुमान जी की कृपा से आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि होगी. आज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि शाम 16:41:56 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज रात 24:53:28 तक कन्या राशि (आपके सप्तम भाव) में गोचर करेंगे, जिससे आपके सोचे हुए सभी महत्वपूर्ण कार्य आसानी से पूरे होंगे.

आज आपकी राशि से तृतीय भाव (पराक्रम स्थान) में मंगल देव विराजमान हैं, जो आपके साहस, पुरुषार्थ और कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत मजबूत करेंगे. मीन राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती का दूसरा (मध्य) चरण चल रहा है. इसके बावजूद, सप्तम चंद्रमा और तृतीय मंगल के प्रभाव से आज आप अपनी इच्छाशक्ति और शांत व्यवहार के बल पर विपरीत परिस्थितियों में भी आगे रहकर बाजी मार लेंगे. आज मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रबल मजबूत रहेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए काफी सकारात्मक और प्रगतिशील रहेगा. सप्तम भाव का चंद्रमा सहकर्मियों और सीनियर्स के साथ आपके तालमेल को बहुत मजबूत बनाएगा. आपके काम करने की शैली की दफ्तर में प्रशंसा होगी और किसी नए प्रोजेक्ट का नेतृत्व मिल सकता है. हालांकि, शाम को 15:52:45 से 17:37:32 तक राहु काल का समय रहेगा. इस अवधि में किसी भी नए ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट या बड़ी जिम्मेदारी पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नए और कूटनीतिक संपर्क स्थापित करने के लिए उत्तम है. सुबह 10:12:48 तक रहने वाले वरियान योग के कारण साझेदारी (Partnership) के कामों में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा. आपके पुराने रुके हुए कमर्शियल एग्रीमेंट आज फाइनल हो सकते हैं. महत्वपूर्ण बैठकों या नई डील को लॉक करने के लिए दोपहर 11:55:13 से 12:51:07 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सप्तम चंद्रमा और तृतीय मंगल की स्थिति के कारण निवेश के मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल संकेत दे रहा है. लिक्विड फंड्स, बैंकिंग, फार्मा और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज आपको मजबूती देंगे. हालांकि, शनि की साढ़ेसाती को ध्यान में रखते हुए इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में कोई भी बड़ा और असुरक्षित वित्तीय रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. सुबह 08:53:35 से 10:38:23 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान नया निवेश न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सुखद रहने वाला है. चंद्रमा का सातवें भाव में होना जीवनसाथी के साथ चल रही पुरानी कड़वाहट या वैचारिक मतभेद को खत्म कर देगा. पार्टनर के साथ आपसी समझ और जुड़ाव गहरा होगा. तृतीय मंगल के कारण भाई-बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाने से परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. शनि की साढ़ेसाती के कारण होने वाले हल्के पैरों के दर्द या मानसिक तनाव से आज आपको बड़ी राहत मिलेगी. मंगलवार का दिन होने के कारण मानसिक शांति और आंतरिक ऊर्जा के लिए आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और सुबह के समय प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 1, 3

लकी कलर (Lucky Color)- पीला (Yellow), हल्का लाल (Light Red)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आपकी राशि पर शनि की साढ़ेसाती का मध्य चरण चल रहा है और आज मंगलवार है, इसलिए सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके साथ ही हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें और उन्हें सिंदूर अर्पित करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपूर, मिश्री, मसूर की दाल या गुड़ का दान करें, आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

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