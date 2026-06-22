Aaj Ka Rashifal: सोमवार, 22 जून 2026 का दिन बेहद असाधारण और हलचल भरा होने जा रहा है. आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि है और सोमवार का पावन दिन होने के कारण भगवान शिव की विशेष कृपा बरसने वाली है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज सुबह 10:23 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा , जिसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा, वहीं सुबह 10:30 बजे तक व्यतीपात योग का कड़ा पहरा रहेगा.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि में गोचर करेंगे और मेष राशि में बैठे राहु-मंगल की युति के साथ-साथ शनि की दृष्टि का सभी 12 राशियों पर बड़ा असर होने वाला है. इस समय कुंभ और मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती का साया है, जबकि सिंह और धनु राशि के जातक शनि की ढैय्या के कड़े प्रभाव से जूझ रहे हैं.

ऐसे में ग्रहों की यह नई युति और सोमवार का यह महासंयोग किस राशि की बंद किस्मत के ताले खोलेगा और किसे आज करियर, बिजनेस, शेयर मार्केट या सेहत में बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का आज का सबसे सटीक राशिफल!

मेष राशि (Aries), 22 जून 2026

सोमवार, 22 जून 2026 का सूर्योदय खगोलीय और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बेहद खास होने जा रहा है. आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि है और सोमवार का पावन दिन होने के कारण भगवान शिव की विशेष कृपा बरसने वाली है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज सुबह 10:23 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा , वहीं सुबह 10:30 बजे तक व्यतीपात योग का कड़ा पहरा रहेगा. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि में गोचर करेंगे और मेष राशि में बैठे राहु-मंगल की युति के साथ-साथ शनि की दृष्टि का सभी 12 राशियों पर बड़ा असर होने वाला है. आइए जानते हैं आज के इस महासंयोग में मेष राशि के जातकों के करियर, बिजनेस, शेयर मार्केट, रिलेशनशिप और सेहत में क्या बड़ा उलटफेर होने जा रहा है!

विरोधियों और गुप्त शत्रुओं पर पूरी तरह हावी रहेंगे

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन साहस, पराक्रम और रणनीतिक सूझबूझ से आगे बढ़ने का है. सोमवार का दिन और अष्टमी तिथि का यह संयोग आपके भीतर एक नई प्रशासनिक क्षमता पैदा करेगा. आज सुबह 10:23 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आपकी निर्णय क्षमता को बल देगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव (कन्या राशि) में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आप अपने विरोधियों और गुप्त शत्रुओं पर पूरी तरह हावी रहेंगे.

आकाशमंडल में आपकी ही राशि में बैठे मंगल-राहु की युति (अंगारक प्रभाव) और एकादश भाव से शनि की तीसरी दृष्टि के कारण स्वभाव में थोड़ी उग्रता आ सकती है. लेकिन अपनी अदम्य इच्छाशक्ति और शांत सूझबूझ के बल पर आज आप विपरीत परिस्थितियों में भी सबसे आगे रहकर बाजी मार लेंगे. मेष राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती का पहला (शुरुआती) चरण चल रहा है, इसलिए अनुशासन बेहद जरूरी है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए काफी व्यस्तता भरा रहेगा. छठे भाव का चंद्रमा ऑफिस पॉलिटिक्स या आपके खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश को पूरी तरह नाकाम कर देगा. मंगल के प्रभाव से तकनीकी, पुलिस, सेना या प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी या नया टास्क मिल सकता है. हालांकि, सुबह 07:08 से 08:53 तक राहु काल का कड़ा पहरा रहेगा, इसलिए इस समय के दौरान किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें और न ही सीनियर्स के साथ बहस में उलझें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन मार्केट में आपकी साख बढ़ाने वाला साबित होगा. सुबह 10:30 बजे तक रहने वाले व्यतीपात योग के कारण शुरुआती कुछ घंटों में काम की गति थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन दोपहर बाद व्यापार में तेजी आएगी. आपके पुराने रुके हुए कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स या कोर्ट-कचहरी से जुड़े व्यावसायिक मामले आज सुलझ सकते हैं. किसी भी नई बिजनेस डील को क्लोज करने या एग्रीमेंट साइन करने के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे सटीक और भाग्यशाली रहेगा.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सोमवार को मार्केट ओपनिंग के समय शुरुआती घंटों में व्यतीपात योग के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. छठे भाव के चंद्रमा और राहु-मंगल की युति को देखते हुए आज इंट्राडे (Intraday) या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में भारी वित्तीय रिस्क लेने से पूरी तरह बचें. रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील और फार्मा सेक्टर से जुड़े आपके पुराने लॉन्ग-टर्म निवेशों में आज अच्छी हलचल देखने को मिल सकती है. दोपहर 10:38 से 12:22 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान कोई भी नया बड़ा निवेश करने की भूल बिल्कुल न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. आपकी राशि में मंगल की उपस्थिति के कारण पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अपने अहंकार और गुस्से पर पूरा नियंत्रण रखें, अन्यथा छोटी सी बात पर वैचारिक मतभेद बढ़ सकता. दोपहर बाद जब नक्षत्र बदलेगा, तो जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और घर में कोई मांगलिक रूपरेखा तैयार हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक या व्यक्तिगत यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज छठे भाव के चंद्रमा के कारण पेट से जुड़ी समस्याएं, अपच या रक्तचाप (Blood Pressure) में उतार-चढ़ाव की शिकायत हो सकती है. सोमवार का दिन होने के कारण मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति के लिए भगवान शिव का ध्यान जरूर करें. वाहन चलाते समय गति का खास ख्याल रखें और बाहर के भारी व तैलीय भोजन से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 1, 9

लकी कलर (Lucky Color)- गहरा लाल (Deep Red), केसरिया (Saffron)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज सोमवार है और आपकी राशि पर शनि की साढ़ेसाती का असर भी है, इसलिए आज सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़े से काले तिल और कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें. इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद मिठाई, कपूर या गुड़ का दान करें, आपके सारे संकट दूर होंगे और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

वृषभ (Taurus), 22 जून 2026

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मानसिक शांति और आकस्मिक लाभ लेकर आने वाला है. सोमवार का दिन और पंचम भाव में चंद्रमा का मजबूत होना आपकी रचनात्मकता को एक नई उड़ान देगा. आज सुबह 10:23 बजे तक रहने वाला उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपके मान-सम्मान में वृद्धि कराएगा .

आपकी राशि से बारहवें भाव में मंगल-राहु की युति होने के कारण खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन पंचम चंद्रमा आपकी सूझबूझ से हर परिस्थिति को संभाल लेंगे. आज आप अपनी बुद्धिमत्ता और शांत व्यवहार के बल पर कार्यक्षेत्र और परिवार में सबसे आगे रहकर बाजी मार लेंगे. वृषभ राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या का कोई प्रभाव नहीं है, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा राहत का संकेत है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी परफॉर्मेंस बेहतरीन रहेगी. पंचम भाव का चंद्रमा आपकी तार्किक क्षमता और नई योजनाओं को सीनियर्स के सामने सही तरीके से रखने में मदद करेगा. जो जातक नौकरी बदलने या किसी नए प्रोजेक्ट से जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है. हालांकि, सुबह 07:08 से 08:53 तक राहु काल का समय रहेगा . इस दौरान ऑफिस में किसी भी तरह की गॉसिप या विवादों से पूरी तरह दूर रहें और कोई भी नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नए ऑर्डर्स और क्लाइंट्स से जुड़ने के लिए बेहद उत्तम है. सुबह 10:30 बजे तक रहने वाले व्यतीपात योग के कारण दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन दोपहर बाद व्यापार में तेजी आएगी. मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी और आपकी बनाई योजनाएं सफल रहेंगी. किसी भी नई बिजनेस डील को फाइनल करने या महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन करने के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे भाग्यशाली रहेगा .

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर होने के कारण शेयर मार्केट और निवेश के मामलों में आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है . हालांकि, सुबह के समय व्यतीपात योग को ध्यान में रखते हुए बाजार खुलते ही तुरंत जल्दबाजी में बड़ा पैसा लगाने से बचें . दोपहर बाद लिक्विड फंड्स, फार्मा, फूड सेक्टर्स और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. दोपहर 10:38 से 12:22 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए और बड़े निवेश की शुरुआत करने की भूल न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आने वाला है. पंचम चंद्रमा लव लाइफ में रोमांस और आपसी समझ को बढ़ाएगा . जीवनसाथी के साथ चल रहे पुराने मतभेद आज पूरी तरह समाप्त होंगे और आप उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे. संतान पक्ष की ओर से भी आज कोई सुखद समाचार मिल सकता है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या व्यापारिक यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. पुराने चल रहे किसी मानसिक तनाव या थकान से आज आपको बड़ी राहत मिलेगी. सोमवार का दिन होने के कारण मानसिक स्पष्टता के लिए आज योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें. बारहवें भाव के मंगल के कारण आंखों में हल्की जलन या नींद की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए देर रात तक गैजेट्स का इस्तेमाल करने से बचें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 5, 6

लकी कलर (Lucky Color)- चमकीला सफेद (Bright White), क्रीम (Cream)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज सोमवार का पावन दिन है, इसलिए आज सुबह स्नान के बाद तांबे या चांदी के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, मिश्री और सफेद चंदन मिलाकर शिवलिंग पर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें. शाम के समय किसी मंदिर में घी का दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद को चावल, चीनी या कपूर का दान करें, आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी.

मिथुन (Gemini), 22 जून 2026

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिलाजुला और सूझबूझ से आगे बढ़ने वाला रहेगा. सोमवार का दिन और चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर आपके सुख-साधनों और पारिवारिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा. आज सुबह 10:23 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का असर रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र की शुरुआत होगी .

आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (लाभ स्थान) में मंगल और राहु की युति बनी हुई है, जो अचानक बड़े आर्थिक लाभ के अवसर तो बनाएगी, लेकिन साथ ही स्वभाव में जल्दबाजी और निर्णय लेने में भटकाव भी ला सकती है. चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव से आज आप अपनी बुद्धिमत्ता और संतुलित व्यवहार के बल पर कार्यक्षेत्र और परिवार में सबसे आगे रहकर सभी चुनौतियों को आसानी से पार कर लेंगे. मिथुन राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या का कोई प्रभाव नहीं है, जो आपके लिए मानसिक रूप से बड़ी राहत की बात है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज कामकाज का दबाव अधिक रह सकता है. चतुर्थ भाव का चंद्रमा मन में थोड़ा भटकाव या असंतोष पैदा कर सकता है, लेकिन ग्यारहवें भाव के मंगल के कारण आपके पराक्रम में कोई कमी नहीं आएगी. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें. सुबह 07:08 से 08:53 तक राहु काल का समय रहेगा . इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण ऑफिशियल ईमेल का जवाब देने या नई नौकरी को लेकर कोई भी बड़ा कमिटमेंट करने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई रणनीतियां बनाने के लिए बेहतरीन है. सुबह 10:30 बजे तक रहने वाले व्यतीपात योग के कारण दिन के शुरुआती भाग में काम की गति थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन दोपहर बाद मार्केट में तेजी आएगी. आपके कूटनीतिक संबंधों के कारण नए क्लाइंट्स आपके काम की सराहना करेंगे. किसी भी नई कमर्शियल डील को फाइनल करने या महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन करने के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम और भाग्यशाली रहेगा .

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सोमवार को मार्केट खुलने के समय सुबह व्यतीपात योग और राहु-मंगल की ग्यारहवें भाव में युति के कारण बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है . आज इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में कोई भी बड़ा वित्तीय रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स, बैंकिंग या आईटी सेक्टर्स में पुराने किए गए निवेश आज आपको मजबूती दे सकते हैं. दोपहर 10:38 से 12:22 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए और बड़े निवेश की शुरुआत करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मिलेजुले परिणाम लेकर आएगा. चतुर्थ भाव का चंद्रमा माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता पैदा कर सकता है. ग्यारहवें भाव के राहु-मंगल के कारण पार्टनर या मित्रों के साथ बातचीत में अहंकार से बचें, अन्यथा छोटी सी बात पर वैचारिक मतभेद हो सकता है. दोपहर बाद जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या व्यापारिक यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज चतुर्थ चंद्रमा और राहु-मंगल की स्थिति के कारण मानसिक अशांति, अनिद्रा (नींद न आना) या सीने में जकड़न जैसी हल्की समस्या हो सकती है. सोमवार का दिन होने के कारण मानसिक शांति के लिए आज भगवान शिव का ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और खानपान में संतुलित भोजन को प्राथमिकता दें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 3, 5

लकी कलर (Lucky Color)- हल्का हरा (Light Green), पीला (Yellow)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज सोमवार का पावन दिन है, इसलिए आज सुबह स्नान के बाद तांबे या चांदी के पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़े से सफेद फूल, अक्षत (चावल) और मिश्री मिलाकर शिवलिंग पर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें. इसके साथ ही हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग की दाल, मिश्री या कपूर का दान करें, आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे.

कर्क (Cancer), 22 जून 2026

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मबल और पराक्रम में वृद्धि लेकर आने वाला है. सोमवार का दिन और आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा का तृतीय भाव (कन्या राशि) में गोचर आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास जगाएगा . आज सुबह 10:23 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का असर रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र की शुरुआत होगी .

आपकी राशि से दसवें भाव (कर्म स्थान) में मंगल और राहु की युति बनी हुई है, जो कार्यक्षेत्र में अचानक बड़े बदलाव या नए अवसरों के रास्ते खोलेगी. तृतीय चंद्रमा के प्रभाव से आज आप अपनी अदम्य इच्छाशक्ति और संतुलित व्यवहार के बल पर कार्यक्षेत्र और परिवार में सबसे आगे रहकर बाजी मार लेंगे. कर्क राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या का कोई प्रभाव नहीं है, जो आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत का संकेत है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी कूटनीतिक सूझबूझ और काम करने की कला सीनियर्स को प्रभावित करेगी. दसवें भाव का राहु-मंगल आपको ऑफिस पॉलिटिक्स पर विजय दिलाएगा और किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है. हालांकि, सुबह 07:08 से 08:53 तक राहु काल का कड़ा पहरा रहेगा . इस समय के दौरान किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें और न ही कार्यस्थल पर किसी से वाद-विवाद में उलझें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नए कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स और मार्केट में अपनी साख मजबूत करने के लिए बहुत उत्तम है. सुबह 10:30 बजे तक रहने वाले व्यतीपात योग के कारण दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन दोपहर बाद व्यापार में तेजी आएगी . आपके पुराने रुके हुए व्यावसायिक मामले आज सुलझ सकते हैं. किसी भी नई बिजनेस डील को फाइनल करने या महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन करने के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे सटीक और भाग्यशाली रहेगा .

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सोमवार को मार्केट ओपनिंग के समय सुबह व्यतीपात योग और दसवें भाव में राहु-मंगल की स्थिति के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है . आज इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में भारी वित्तीय रिस्क लेने से पूरी तरह बचें. लिक्विड फंड्स, फार्मा, समुद्री व्यापार या लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज आपको मजबूती दे सकते हैं. दोपहर 10:38 से 12:22 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान कोई भी नया बड़ा निवेश करने की भूल बिल्कुल न करें .

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आने वाला है. तृतीय भाव का चंद्रमा भाई-बहनों और पार्टनर के साथ चल रही पुरानी कड़वाहट या अविश्वास को पूरी तरह खत्म कर देगा . जीवनसाथी के साथ घर की सुख-सुविधाओं की व्यवस्था को लेकर कोई गंभीर और सकारात्मक बातचीत हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन दसवें भाव के मंगल के कारण स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन या मानसिक तनाव हो सकता है. सोमवार का दिन होने के कारण मानसिक शांति और आंतरिक ऊर्जा के लिए आज भगवान शिव का ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें. खानपान को संतुलित रखें और खुद को पूरी तरह हाइड्रेटेड रखें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 2, 7

लकी कलर (Lucky Color)- चमकीला सफेद (Bright White), हल्का पीला (Light Yellow)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज सोमवार का पावन दिन है, इसलिए आज सुबह स्नान के बाद तांबे या चांदी के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़े से सफेद फूल, अक्षत (चावल) और शक्कर मिलाकर शिवलिंग पर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपूर, मिश्री या सफेद मिठाई का दान करें, आपके जीवन के सभी संकट दूर होंगे और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

सिंह (Leo), 22 जून 2026

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से उन्नति और अपनी वाणी के दम पर सफलता हासिल करने का है. सोमवार का दिन और द्वितीय भाव (धन स्थान) में चंद्रमा का गोचर आपके बैंक बैलेंस और संचित धन में वृद्धि कराएगा. आज सुबह 10:23 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का असर रहेगा, जो आपकी तार्किक क्षमता को निखारेगा.

आपकी राशि से भाग्य भाव (नौवें घर) में मंगल और राहु की युति बनी हुई है, जो भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय मेहनत से रास्ते बनाने की प्रेरणा देगी. सिंह राशि के जातकों पर इस समय शनि की अष्टम ढैय्या का कड़ा प्रभाव चल रहा है. इसके बावजूद, एकादश भाव से शनि की दशम दृष्टि और नवम मंगल के प्रभाव से आप अपनी अदम्य इच्छाशक्ति के बल पर कार्यक्षेत्र और परिवार में सबसे आगे रहकर सभी चुनौतियों को आसानी से पार कर लेंगे.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मैनेजमेंट क्षमता और कूटनीतिक सूझबूझ की वजह से सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे. नई योजनाओं को लागू करने के लिए दिन अच्छा है. हालांकि, सुबह 07:08 से 08:53 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान दफ्तर में किसी भी नई बड़ी जिम्मेदारी पर अंतिम मुहर लगाने से बचें और सीनियर्स के साथ बातचीत में अपने अहंकार पर नियंत्रण रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन मार्केट में अपनी साख मजबूत करने और अटकी हुई पेमेंट्स को वापस निकालने के लिए बेहतरीन है. सुबह 10:30 बजे तक रहने वाले व्यतीपात योग के कारण दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन दोपहर बाद व्यापार में तेजी आएगी. किसी भी नई कमर्शियल डील को फाइनल करने या महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन करने के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे भाग्यशाली रहेगा.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सोमवार को मार्केट ओपनिंग के समय सुबह व्यतीपात योग और शनि की स्थिति के कारण बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. शनि की ढैय्या को ध्यान में रखते हुए आज इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में भारी वित्तीय रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. गोल्ड, लिक्विड फंड्स या सरकारी सिक्योरिटीज़ में पुराने किए गए निवेश आज आपको मजबूती दे सकते हैं. दोपहर 10:38 से 12:22 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान नया निवेश न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन वाणी पर संयम रखने का है. द्वितीय भाव का चंद्रमा पारिवारिक जीवन में सुख तो लाएगा, लेकिन नवम भाव के राहु-मंगल के कारण बातचीत में थोड़ी कटुता आ सकती है. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और आप उनके साथ घर के बजट को लेकर गंभीर चर्चा कर सकते हैं. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज शनि की ढैय्या के कारण मानसिक तनाव, आंखों में थकान या रीढ़ की हड्डी में हल्की तकलीफ हो सकती है. सोमवार का दिन होने के कारण मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति के लिए आज भगवान शिव का ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें. वाहन चलाते समय गति का खास ख्याल रखें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 1, 5

लकी कलर (Lucky Color)- सुनहरा (Golden), केसरिया (Saffron)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आपकी राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है और आज सोमवार है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़े से काले तिल, कुंकुम और कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्घ्य दें. इसके साथ ही हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपूर, मिश्री या गुड़ का दान करें, आपके सारे कष्ट कम होंगे.

कन्या (Virgo), 22 जून 2026

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने और बौद्धिक स्तर पर बड़ी सफलता हासिल करने का है. सोमवार का दिन और आपकी ही राशि (लग्न भाव) में चंद्रमा का गोचर आपके व्यक्तित्व में एक गजब का आकर्षण और मानसिक स्पष्टता लेकर आएगा . आज सुबह 10:23 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का असर रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र की शुरुआत होगी .

आपकी राशि से आठवें भाव में मंगल और राहु की युति बनी हुई है, जो अचानक मानसिक चिंताएं या गुप्त चुनौतियां खड़ी कर सकती है, लेकिन लग्न का चंद्रमा आपकी सूझबूझ से हर विपरीत परिस्थिति को संभाल लेगा. आज आप अपने सधे हुए व्यवहार और तार्किक सोच के बल पर कार्यक्षेत्र और परिवार में सबसे आगे रहकर बाजी मार लेंगे. कन्या राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या का कोई प्रभाव नहीं है, जो आपके लिए मानसिक रूप से एक बहुत अनुकूल स्थिति है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी परफॉर्मेंस और काम करने की अनूठी शैली सीनियर्स को बेहद प्रभावित करेगी. लग्न भाव का चंद्रमा आपको सही समय पर सटीक निर्णय लेने में मदद करेगा . सहकर्मियों के बीच आपकी साख मजबूत होगी. हालांकि, सुबह 07:08 से 08:53 तक राहु काल का समय रहेगा . इस समय के दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट पर अंतिम हामी भरने या नौकरी में बड़े बदलाव से जुड़े फैसले लेने से पूरी तरह बचें .

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई रणनीतियों को लागू करने और अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए उत्तम है. सुबह 10:30 बजे तक रहने वाले व्यतीपात योग के कारण दिन की शुरुआत में काम की रफ्तार थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन दोपहर बाद ग्राहकों की आवाजाही बढ़ेगी . आपके कूटनीतिक संबंध आज कोई बड़ी डील फाइनल करवा सकते हैं. व्यावसायिक बैठकों और नए एग्रीमेंट्स के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे भाग्यशाली रहेगा .

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सोमवार को मार्केट खुलने के समय सुबह व्यतीपात योग और आठवें भाव में राहु-मंगल की स्थिति के कारण बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है . आज इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में कोई भी बड़ा और असुरक्षित वित्तीय रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट्स, आईटी या फार्मा सेक्टर्स में पुराने किए गए निवेश आज आपको मजबूती दे सकते हैं. दोपहर 10:38 से 12:22 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए निवेश की शुरुआत न करें .

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत ही सुखद रहने वाला है. लग्न भाव का चंद्रमा पार्टनर के साथ आपके जुड़ाव को गहरा करेगा . जीवनसाथी के साथ चल रहे पुराने वैचारिक मतभेद आज पूरी तरह समाप्त होंगे. हालांकि, आठवें भाव के मंगल के कारण ससुराल पक्ष या परिवार के किसी सदस्य से बातचीत में अपनी वाणी को थोड़ा नरम रखें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें .

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. पुराने चल रहे किसी मानसिक तनाव या सिरदर्द से आज आपको बड़ी राहत मिलेगी. सोमवार का दिन होने के कारण मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए आज भगवान शिव का ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें. आठवें भाव के राहु-मंगल के कारण वाहन चलाते समय गति पर पूरा नियंत्रण रखना अनिवार्य है.

लकी नंबर (Lucky Number)- 3, 8

लकी कलर (Lucky Color)- हल्का हरा (Light Green), क्रीम (Cream)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज सोमवार का पावन दिन है, इसलिए आज सुबह स्नान के बाद तांबे या चांदी के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़े से सफेद फूल, अक्षत (चावल) और मिश्री मिलाकर शिवलिंग पर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपूर, हरी मूंग की दाल या मिश्री का दान करें, आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी.

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तुला (Libra), 22 जून 2026

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी प्राथमिकताओं को संतुलित करने और सूझबूझ से आगे बढ़ने का है. सोमवार का दिन और द्वादश भाव (बारहवें घर) में चंद्रमा का गोचर आपके खर्चों और मानसिक चिंताओं को थोड़ा बढ़ा सकता है . आज सुबह 10:23 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का असर रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र की शुरुआत होगी .

आपकी राशि से सातवें भाव में मंगल और राहु की युति बनी हुई है, जो साझेदारी और वैवाहिक जीवन में थोड़ी गरमा-गरमी ला सकती है, लेकिन आप अपनी कूटनीतिक सूझबूझ के बल पर हर परिस्थिति को संभाल लेंगे. आज आप अपने सधे हुए व्यवहार के दम पर कार्यक्षेत्र और परिवार में सबसे आगे रहकर सभी चुनौतियों को आसानी से पार कर लेंगे. तुला राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या का कोई प्रभाव नहीं है, जो आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत का संकेत है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज कामकाज की व्यस्तता अधिक रहेगी. बारहवें भाव का चंद्रमा काम के सिलसिले में छोटी दूरी की यात्रा या विदेशी प्रोजेक्ट्स से लाभ के योग बना सकता है . सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें. हालांकि, सुबह 07:08 से 08:53 तक राहु काल का समय रहेगा . इस दौरान दफ्तर में किसी भी नई बड़ी जिम्मेदारी पर जल्दबाजी में अपनी अंतिम सहमति न दें और न ही सीनियर्स के साथ बहस में उलझें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई योजनाओं को लागू करने और अपने खर्चों को नियंत्रित करने का है. सुबह 10:30 बजे तक रहने वाले व्यतीपात योग के कारण दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन दोपहर बाद ग्राहकों की आवाजाही बढ़ेगी . सातवें भाव के राहु-मंगल के कारण पार्टनरशिप के कामों में पारदर्शिता रखना बेहद जरूरी है. किसी भी नए व्यावसायिक एग्रीमेंट को साइन करने के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे भाग्यशाली रहेगा.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सोमवार को मार्केट ओपनिंग के समय सुबह व्यतीपात योग और बारहवें चंद्रमा के कारण बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है . आज इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में भारी वित्तीय रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स, बैंकिंग या विदेशी व्यापार से जुड़े निवेश आज आपको मजबूती दे सकते हैं. दोपहर 10:38 से 12:22 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए बड़े निवेश की शुरुआत करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का है. सातवें भाव में मंगल की उपस्थिति के कारण पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अपने अहंकार और गुस्से को बीच में न आने दें, अन्यथा छोटी सी बात पर वैचारिक मतभेद बढ़ सकता है. दोपहर बाद जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज बारहवें भाव के चंद्रमा के कारण आंखों में जलन, अनिद्रा या मानसिक तनाव जैसी हल्की समस्या हो सकती है . सोमवार का दिन होने के कारण मानसिक शांति और आंतरिक ऊर्जा के लिए आज भगवान शिव का ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें. वाहन चलाते समय गति का खास ख्याल रखें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 2, 7

लकी कलर (Lucky Color)- चमकीला सफेद (Bright White), हल्का नीला (Light Blue)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज सोमवार का पावन दिन है, इसलिए आज सुबह स्नान के बाद तांबे या चांदी के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़े से सफेद फूल, मिश्री और सफेद चंदन मिलाकर शिवलिंग पर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपूर, चीनी या सफेद मिठाई का दान करें, आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे.

वृश्चिक (Scorpio), 22 जून 2026

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक समृद्धि और पुरानी समस्याओं से मुक्ति पाने का है. सोमवार का दिन और आपकी राशि से एकादश भाव (लाभ स्थान) में चंद्रमा का गोचर आपकी आमदनी के नए स्रोत खोलेगा और अटके हुए धन की प्राप्ति कराएगा . आज सुबह 10:23 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का असर रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र की शुरुआत होगी .

आपकी राशि से छठे भाव में मंगल और राहु की युति बनी हुई है, जो आपको अपने शत्रुओं, विरोधियों और कोर्ट-कचहरी के मामलों में जबरदस्त बढ़त दिलाएगी. लाभ भाव के चंद्रमा और छठे मंगल के प्रभाव से आज आप अपनी अदम्य इच्छाशक्ति और रणनीतिक सूझबूझ के बल पर कार्यक्षेत्र और परिवार में सबसे आगे रहकर बाजी मार लेंगे. वृश्चिक राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या का कोई प्रभाव नहीं है, जो आपके लिए एक बहुत अनुकूल और चिंतामुक्त स्थिति है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए नई उपलब्धियां लेकर आ सकता है. छठे भाव का राहु-मंगल आपको ऑफिस पॉलिटिक्स पर पूरी विजय दिलाएगा और आपके काम करने की क्षमता से विरोधी भी शांत हो जाएंगे. दोपहर बाद जब चंद्रमा लाभ भाव में पूरी तरह सक्रिय होंगे, तो सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा. हालांकि, सुबह 07:08 से 08:53 तक राहु काल का समय रहेगा . इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी पर जल्दबाजी में अपनी सहमति न दें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन मार्केट में बड़ा मुनाफा कमाने और नए कमर्शियल ऑर्डर्स को लॉक करने के लिए उत्तम है. सुबह 10:30 बजे तक रहने वाले व्यतीपात योग के कारण दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन दोपहर बाद किसी बड़े क्लाइंट से जुड़ा कोई बड़ा सौदा फाइनल हो सकता है. किसी भी नई बिजनेस डील को साइन करने या महत्वपूर्ण एग्रीमेंट के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे सटीक और भाग्यशाली रहेगा.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सोमवार को मार्केट खुलने के समय सुबह व्यतीपात योग को ध्यान में रखते हुए बाजार में शुरुआती उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है . ग्यारहवें भाव में चंद्रमा का गोचर होने के कारण आज का दिन निवेश के लिहाज से काफी अच्छा है . लिक्विड फंड्स, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज आपको मजबूती दे सकते हैं. दोपहर 10:38 से 12:22 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए बड़े निवेश की शुरुआत करने की भूल न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन खुशियां और आपसी तालमेल बढ़ाने वाला रहेगा. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा बड़े भाई-बहनों और पार्टनर के साथ आपके रिश्तों को और अधिक मधुर बनाएगा . जीवनसाथी के साथ चल रहे पुराने मतभेद आज समाप्त होंगे और आप उनके साथ किसी मांगलिक विषय पर चर्चा कर सकते हैं. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या व्यापारिक यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रूप से काफी अच्छा रहेगा. पुराने चल रहे किसी शारीरिक दर्द या सुस्ती से आज आपको बड़ी राहत मिलेगी. सोमवार का दिन होने के कारण मानसिक शांति और आंतरिक ऊर्जा के लिए आज भगवान शिव का ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें. छठे भाव के मंगल के कारण पेट में हल्की गर्मी या एसिडिटी हो सकती है, इसलिए संतुलित भोजन लें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 1, 9

लकी कलर (Lucky Color)- गहरा लाल (Deep Red), मैरून (Maroon)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज सोमवार का पावन दिन है, इसलिए आज सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़े से सफेद फूल, अक्षत (चावल) और मिश्री मिलाकर शिवलिंग पर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. इसके बाद हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपूर, मिश्री या गुड़ का दान करें, आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी.

धनु (Sagittarius), 22 जून 2026

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन बौद्धिक विकास और कर्म क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाने का है. सोमवार का दिन और आपकी राशि से दशम भाव (कर्म स्थान) में चंद्रमा का गोचर आपके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा में बड़ी वृद्धि कराएगा . आज सुबह 10:23 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपकी तार्किक और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगा.

आपकी राशि से पंचम भाव में मंगल और राहु की युति बनी हुई है, जो आपकी रचनात्मक ऊर्जा और सूझबूझ को बढ़ाएगी, लेकिन साथ ही शेयर बाजार या किसी फैसले में जल्दबाजी से बचने की चेतावनी भी देगी. धनु राशि के जातकों पर इस समय शनि की चतुर्थ ढैय्या का प्रभाव चल रहा है. इसके बावजूद, दशम चंद्रमा और पंचम मंगल के प्रभाव से आज आप अपनी अदम्य इच्छाशक्ति और शांत व्यवहार के बल पर कार्यक्षेत्र और परिवार में सबसे आगे रहकर बाजी मार लेंगे.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए नई जिम्मेदारियां और बड़ी सफलता लेकर आ सकता है. दशम भाव का चंद्रमा आपके काम करने के अनोखे विजन को सीनियर्स के सामने मजबूती से रखेगा, जिससे मैनेजमेंट आपके किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे सकता है. हालांकि, सुबह 07:08 से 08:53 तक राहु काल का समय रहेगा . इस दौरान दफ्तर में किसी भी नए ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट या बड़े कमिटमेंट पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर करने से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई रणनीतियां बनाने और मार्केट में अपनी साख मजबूत करने के लिए बहुत उत्तम है. सुबह 10:30 बजे तक रहने वाले व्यतीपात योग के कारण दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन दोपहर बाद हस्त नक्षत्र के प्रभाव से व्यापार में तेजी आएगी. आपके कूटनीतिक संबंधों के कारण कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. किसी भी नए व्यावसायिक एग्रीमेंट को साइन करने के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे भाग्यशाली रहेगा .

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सोमवार को मार्केट ओपनिंग के समय सुबह व्यतीपात योग और पंचम भाव में राहु-मंगल की स्थिति के कारण बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. शनि की ढैय्या को ध्यान में रखते हुए आज इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में कोई भी बड़ा वित्तीय रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. लिक्विड फंड्स, फार्मा, एजुकेशन सेक्टर्स और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज आपको मजबूती दे सकते हैं. दोपहर 10:38 से 12:22 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान नया निवेश न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन खुशियां और आपसी तालमेल बढ़ाने वाला रहेगा. दशम भाव का चंद्रमा परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और पिता के साथ आपके संबंधों को और अधिक मधुर व सम्मानजनक बनाएगा . पांचवें भाव का मंगल लव लाइफ में नया आकर्षण लाएगा, लेकिन पार्टनर के साथ बातचीत में अहंकार से बचें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत या व्यापारिक यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. शनि की ढैय्या के कारण होने वाले किसी मानसिक तनाव या कमर दर्द से आज आपको बड़ी राहत मिलेगी. सोमवार का दिन होने के कारण मानसिक शांति और आंतरिक ऊर्जा के लिए आज भगवान शिव का ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें. खानपान में संतुलित और सुपाच्य भोजन को प्राथमिकता दें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 3, 9

लकी कलर (Lucky Color)- पीला (Yellow), केसरिया (Saffron)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आपकी राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है और आज सोमवार है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़े से काले तिल, कुंकुम और कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें. इसके साथ ही हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपूर, मिश्री, चने की दाल या गुड़ का दान करें, आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी.

मकर (Capricorn), 22 जून 2026

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्ममंथन, अनुशासन और दोपहर बाद भाग्य का भरपूर सहयोग पाने का है. सोमवार का दिन और दोपहर 15:42 तक चंद्रमा का नवम (भाग्य) भाव में रहना आपके अटके हुए कामों को गति देगा . आज सुबह 10:23 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र की शुरुआत होगी .

आपकी राशि से चतुर्थ भाव (सुख स्थान) में मंगल और राहु की युति बनी हुई है, जो भूमि, भवन या पारिवारिक संपत्तियों से जुड़े मामलों में नई ऊर्जा देगी, लेकिन साथ ही घर में थोड़े वैचारिक मतभेद भी पैदा कर सकती है. इस समय आप अपनी गंभीर सोच और सधे हुए व्यवहार के बल पर विपरीत परिस्थितियों में भी सबसे आगे रहकर बाजी मार लेंगे. मकर राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि शनि देव आपकी राशि से आगे निकल चुके हैं, जो आपके लिए एक बहुत बड़ी मानसिक राहत का संकेत है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए काफी सकारात्मक रहेगा. भाग्य भाव का चंद्रमा आपको सही समय पर सही फैसले लेने में मदद करेगा, जिससे सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे. जो जातक प्रशासनिक या सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें आज बड़ी सफलता मिल सकती है. हालांकि, सुबह 07:08 से 08:53 तक राहु काल का कड़ा पहरा रहेगा . इस समय के दौरान किसी भी नई ऑफिशियल जिम्मेदारी पर जल्दबाजी में अपनी अंतिम सहमति न दें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई रणनीतियां बनाने और मार्केट में अपनी साख मजबूत करने के लिए बहुत उत्तम है. सुबह 10:30 बजे तक रहने वाले व्यतीपात योग के कारण दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है , लेकिन दोपहर बाद हस्त नक्षत्र के प्रभाव से व्यापार में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा . किसी भी नई कमर्शियल डील को फाइनल करने या महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन करने के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे भाग्यशाली रहेगा .

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सोमवार को मार्केट ओपनिंग के समय सुबह व्यतीपात योग और चतुर्थ भाव में राहु-मंगल की स्थिति के कारण बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है . आज इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में कोई भी बड़ा वित्तीय रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज आपको मजबूती दे सकते हैं. दोपहर 10:38 से 12:22 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान नया निवेश न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा. चौथे भाव का राहु-मंगल घर के माहौल में थोड़ी गरमा-गरमी ला सकता है, इसलिए परिवार के सदस्यों या जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी को थोड़ा नरम रखें . दोपहर बाद भाग्य भाव का चंद्रमा आपसी समझ को बढ़ाएगा . आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. पुराने चल रहे किसी शारीरिक दर्द या मानसिक थकान से आज आपको बड़ी राहत मिलेगी. सोमवार का दिन होने के कारण मानसिक शांति और आंतरिक ऊर्जा के लिए आज भगवान शिव का ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें. वाहन चलाते समय गति का खास ख्याल रखें और खानपान को संतुलित रखें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 4, 8

लकी कलर (Lucky Color)- गहरा नीला (Dark Blue), आसमानी (Sky Blue)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आज सोमवार का पावन दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे या चांदी के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़े से सफेद फूल, अक्षत (चावल) और मिश्री मिलाकर शिवलिंग पर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपूर, मिश्री या सफेद वस्त्र का दान करें, आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

कुंभ (Aquarius), 22 जून 2026

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन सूझबूझ, आंतरिक शक्ति और दोपहर बाद परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में लेने का है. सोमवार का दिन और चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम भाव (कन्या राशि) में गोचर मानसिक रूप से थोड़ा सतर्क रहने का संकेत देता है . आज सुबह 10:23 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र की शुरुआत होगी.

आपकी राशि से तृतीय भाव (पराक्रम स्थान) में मंगल और राहु की युति बनी हुई है, जो आपके साहस और भाई-बहनों के सहयोग को बढ़ाएगी. कुंभ राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती का तीसरा (अंतिम) चरण चल रहा है. इसके बावजूद, अष्टम चंद्रमा और तृतीय मंगल के प्रभाव से आज आप अपनी अदम्य इच्छाशक्ति और शांत व्यवहार के बल पर कार्यक्षेत्र और परिवार में सबसे आगे रहकर बाजी मार लेंगे. सोमवार को चंद्रमा कन्या राशि में होने से कुंभ राशि के जातकों के लिए आज चंद्रबल कमजोर रहेगा, इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय सोच-समझकर लें.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन कामकाज की व्यस्तता और जिम्मेदारियों से भरा रहेगा. अष्टम भाव का चंद्रमा सहकर्मियों के साथ काम की धीमी गति के कारण थोड़ा तनाव दे सकता है, लेकिन तृतीय भाव का मंगल आपको उन चुनौतियों से पार पाने की गजब की ऊर्जा देगा. हालांकि, सुबह 07:08 से 08:53 तक राहु काल का कड़ा पहरा रहेगा . इस समय के दौरान नौकरी में किसी बड़े बदलाव या किसी नए ऑफिशियल कमिटमेंट पर जल्दबाजी में अपनी अंतिम सहमति न दें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी आंतरिक व्यवस्था को मजबूत करने और भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का है. सुबह 10:30 बजे तक रहने वाले व्यतीपात योग के कारण दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन दोपहर बाद हस्त नक्षत्र के प्रभाव से व्यापारिक गतिविधियों में सुधार होगा. अष्टम चंद्रमा को देखते हुए आज कोई भी नया सौदा करते समय कागजातों को बहुत बारीकी से पढ़ें . व्यावसायिक बैठकों के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे भाग्यशाली रहेगा .

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सोमवार को मार्केट ओपनिंग के समय सुबह व्यतीपात योग और अष्टम चंद्रमा के कारण बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है . शनि की साढ़ेसाती के अंतिम चरण को ध्यान में रखते हुए आज इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में कोई भी बड़ा वित्तीय रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स या पुराने किए गए सुरक्षित निवेश आज आपको मजबूती दे सकते हैं. दोपहर 10:38 से 12:22 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान नया निवेश करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का है. अष्टम भाव का चंद्रमा और तृतीय भाव का राहु-मंगल बातचीत में थोड़ी गरमा-गरमी ला सकता है, इसलिए परिवार के बुजुर्गों या जीवनसाथी के साथ संवाद करते समय धैर्य रखें. दोपहर बाद स्थितियां सामान्य होंगी और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज शनि की साढ़ेसाती और अष्टम चंद्रमा के कारण पैरों में दर्द, जोड़ों की तकलीफ या मानसिक थकान जैसी हल्की समस्या हो सकती है . सोमवार का दिन होने के कारण मानसिक शांति और आंतरिक ऊर्जा के लिए आज भगवान शिव का ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें. वाहन चलाते समय गति का खास ख्याल रखें और खानपान को पूरी तरह संतुलित रखें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 4, 8

लकी कलर (Lucky Color)- नीला (Blue), जामुनी (Purple)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आपकी राशि पर शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है और आज सोमवार है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़े से काले तिल, कुंकुम और कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें. इसके साथ ही हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपूर, मिश्री, काले तिल या गुड़ का दान करें, आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी.

मीन (Pisces), 22 जून 2026

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सूझबूझ से आगे बढ़ने और दोपहर बाद साझेदारी व व्यापार में बड़ी सफलता हासिल करने का है. सोमवार का दिन और आपकी राशि से सप्तम भाव (कन्या राशि) में चंद्रमा का गोचर आपके दाम्पत्य जीवन और व्यावसायिक संबंधों में मधुरता लेकर आएगा. आज सुबह 10:23 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का असर रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र की शुरुआत होगी.

आपकी राशि से द्वितीय भाव (धन स्थान) में मंगल और राहु की युति बनी हुई है, जो आपकी वाणी में गजब का प्रभाव और फंसा हुआ धन वापस निकालने का साहस पैदा करेगी, लेकिन बातचीत में उग्रता से बचने की सलाह भी देगी. मीन राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती का दूसरा (मध्य) चरण चल रहा है. इसके बावजूद, सप्तम चंद्रमा और धन भाव के मंगल के प्रभाव से आज आप अपनी अदम्य इच्छाशक्ति और शांत व्यवहार के बल पर विपरीत परिस्थितियों में भी सबसे आगे रहकर बाजी मार लेंगे. सोमवार को चंद्रमा कन्या राशि में होने से मीन राशि के जातकों के लिए आज चंद्रबल मजबूत रहेगा, जिससे आपके सोचे हुए कार्य पूरे होंगे.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए काफी सकारात्मक रहेगा. दोपहर बाद जब चंद्रमा सातवें भाव में पूरी तरह सक्रिय होंगे, तो सहकर्मियों और सीनियर्स के साथ आपका तालमेल बहुत मजबूत होगा. आपके काम करने की अनूठी शैली की दफ्तर में प्रशंसा होगी. हालांकि, सुबह 07:08 से 08:53 तक राहु काल का कड़ा पहरा रहेगा . इस समय के दौरान किसी भी नए ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट या बड़ी जिम्मेदारी पर जल्दबाजी में अपनी अंतिम सहमति न दें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नए और कूटनीतिक संपर्क स्थापित करने के लिए उत्तम है. सुबह 10:30 बजे तक रहने वाले व्यतीपात योग के कारण दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन दोपहर बाद साझेदारी (Partnership) के कामों में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा. आपके पुराने रुके हुए कमर्शियल एग्रीमेंट आज फाइनल हो सकते हैं. महत्वपूर्ण बैठकों या नई डील को लॉक करने के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम और भाग्यशाली रहेगा.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सोमवार को मार्केट ओपनिंग के समय सुबह व्यतीपात योग और धन भाव में राहु-मंगल की स्थिति के कारण बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव को देखते हुए आज इंट्राडे या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में कोई भी बड़ा वित्तीय रिस्क लेने की भूल बिल्कुल न करें. लिक्विड फंड्स, बैंकिंग, फार्मा और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने किए गए निवेश आज आपको मजबूती दे सकते हैं. दोपहर 10:38 से 12:22 तक यमगण्ड काल रहेगा, इस दौरान नया निवेश न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बेहद सुखद और यादगार रहने वाला है. चंद्रमा का सातवें भाव में जाना जीवनसाथी के साथ चल रही पुरानी कड़वाहट या ईगो क्लैश को पूरी तरह खत्म कर देगा. पार्टनर के साथ आपसी समझ बढ़ेगी. हालांकि, धन भाव के राहु-मंगल के कारण परिवार के सदस्यों से बातचीत करते समय अपनी वाणी को थोड़ा नरम रखें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज शनि की साढ़ेसाती के कारण पैरों में दर्द, अनिद्रा (नींद न आना) या मानसिक तनाव जैसी हल्की समस्या हो सकती है. सोमवार का दिन होने के कारण मानसिक शांति और आंतरिक ऊर्जा के लिए आज भगवान शिव का ध्यान और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें. खानपान में संतुलित भोजन को प्राथमिकता दें और खुद को पूरी तरह हाइड्रेटेड रखें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 1, 3

लकी कलर (Lucky Color)- पीला (Yellow), हल्का लाल (Light Red)

अचूक उपाय (Remedy)

चूंकि आपकी राशि पर शनि की साढ़ेसाती का मध्य चरण चल रहा है और आज सोमवार है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़े से काले तिल, कुंकुम और कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें. इसके साथ ही हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपूर, मिश्री, मसूर की दाल या गुड़ का दान करें, आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी.

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