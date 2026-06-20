Aaj Ka Rashifal: शनिवार, 20 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी है. सुबह 09:26 तक मघा नक्षत्र रहेगा, फिर पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. दोपहर 12:47 तक वज्र योग का प्रभाव रहेगा. आज चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में रहेंगे. यहां केतु के साथ उनकी युति से ग्रहण दोष जैसा प्रभाव बनेगा.

इस समय कुंभ, मीन और मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है. सिंह और धनु राशि पर शनि की ढैय्या का असर है. शनिवार को सिंह राशि के चंद्रमा और केतु की यह युति सभी 12 राशियों के जीवन में बड़ा उलटफेर करने वाली है. आइए जानते हैं मेष से मीन तक का आज का सटीक राशिफल और शनि देव की क्रूर नजर से बचने का अचूक उपाय.

मेष राशि (Aries), 20 जून 2026

शनिवार, 20 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी है. सुबह 09:26 तक मघा नक्षत्र रहेगा. इसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. दोपहर 12:47 तक वज्र योग का प्रभाव रहेगा. आज चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में गोचर करेंगे. यहां केतु के साथ उनकी युति बनेगी.

इस समय कुंभ, मीन और मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है. सिंह और धनु राशि पर शनि की ढैय्या का असर है. आज मेष राशि के लिए मिलाजुला दिन रहेगा. चंद्र-केतु की युति से मति भ्रम हो सकता है. अचानक गुस्सा आ सकता है. बिना वजह मानसिक बेचैनी और तनाव हावी रहेगा. आज बनते काम आखिरी वक्त पर रुक सकते हैं.

अनजान डर के कारण बड़े फैसले लेने में हिचकिचाहट होगी. भाग्य के भरोसे बैठने से आज बड़ा नुकसान हो सकता है. विरोधियों की चालें आपको परेशान करने की कोशिश करेंगी. अपनी गुप्त बातें किसी अजनबी से बिल्कुल शेयर न करें.

हालांकि, लग्न के मंगल आपको गजब की मजबूती देंगे. आप अपनी सूझबूझ और अदम्य साहस से हर बड़ी मुश्किल चुनौती को पार कर लेंगे. आप विपरीत हालातों में भी 'Main Character' की तरह डटे रहेंगे.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज संभलकर चलें. दफ्तर में काम का बोझ अचानक बढ़ेगा. पुरानी गलती से बॉस की डांट सुननी पड़ सकती है. सहकर्मियों के साथ विवाद से दूर रहें. ऑफिस पॉलिटिक्स से पूरी तरह बचें. सुबह 08:52 से 10:37 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान नया प्रोजेक्ट शुरू न करें. नया जॉब ऑफर भी स्वीकार न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार में आज सतर्कता जरूरी है. वज्र योग से पैसों का लेन-देन अटक सकता. बड़ी कमर्शियल डील में पेपर्स अच्छी तरह पढ़ें. इसके बाद ही साइन करें. आज कोई नया बड़ा कमर्शियल एग्रीमेंट या नया पार्टनरशिप करने से बचें. नुकसान हो सकता है. नई डील के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है.

फ्यूचर प्लानिंग और निवेश (Future Planning & Investment)

शनिवार को मार्केट बंद होने के कारण आज का दिन अगले हफ्ते की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए उत्तम है. शनि देव के प्रभाव को देखते हुए आज कोई भी नया फाइनेंशियल कमिटमेंट न करें. रियल एस्टेट या जमीन-जायदाद से जुड़े पुराने निवेश की समीक्षा करें. आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी गुप्त सौदा या बड़ा वित्तीय रिस्क नुकसान दे सकता है. धैर्य रखें और बजट प्लान करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

लव लाइफ में आपकी वाणी ही रिश्ता तय करेगी. केतु के प्रभाव से पार्टनर पर अविश्वास हो सकता है. कोई बड़ी गलतफहमी हो सकती है. शादीशुदा जातक जीवनसाथी के साथ तालमेल बिठाएं. बेवजह की बहस को तूल न दें. संतान की पढ़ाई या सेहत को लेकर चिंता रहेगी. शाम को परिवार के साथ शनि चालीसा पढ़ें. इससे घर का माहौल शांत होगा.

सेहत (Health)

चंद्र-केतु युति से मानसिक तनाव रहेगा. सिरदर्द हो सकता है. गैस और अपच जैसी पेट की दिक्कतें घेर सकती हैं. वाहन चलाते समय सावधान रहें. चोट लगने की आशंका है. ठंडी चीजों से परहेज करें. बाहर के भारी भोजन से दूर रहें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. जरूरी यात्रा हो, तो थोड़ा अदरक या घी खाकर ही निकलें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 1, 8

लकी कलर (Lucky Color)- गहरा लाल (Deep Red), मैरून (Maroon) (आज काले या गहरे नीले कपड़े न पहनें)

उपाय (Remedy)

आज शनिवार की शाम शनि मंदिर जाएं. शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं. दीपक में काले तिल जरूर डालें. भगवान शिव पर जल चढ़ाएं. हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को काले चने का दान करें. सरसों के तेल का दान करें. शनि देव की टेढ़ी नजर से रक्षा होगी.

वृषभ राशि (Taurus), 20 जून 2026

शनिवार, 20 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी है. सुबह 09:26 तक मघा नक्षत्र रहेगा. इसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. दोपहर 12:47 तक वज्र योग का प्रभाव रहेगा. आज चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में गोचर करेंगे. यहां केतु के साथ उनकी युति बनेगी.

वृषभ राशि के जातकों पर शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या का कोई सीधा प्रभाव नहीं है. हालांकि, चतुर्थ भाव (सुख स्थान) में चंद्र-केतु की युति बनने से आज घरेलू सुख-साधनों में थोड़ी रुकावट आ सकती है. मन में बिना वजह का असंतोष और मानसिक बेचैनी हावी रहेगी. आज आपके सुखद पारिवारिक काम आखिरी वक्त पर अटक सकते हैं.

जल्दबाजी में घर-जमीन से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने में हिचकिचाहट होगी. भाग्य के भरोसे बैठकर समय बर्बाद करने से आज बड़ा नुकसान हो सकता है. आपके अपने ही लोग आपको मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश करेंगे. अपनी कोई भी गुप्त योजना आज किसी बाहरी व्यक्ति से शेयर न करें. हालांकि, पराक्रम भाव के स्वामी और आपके मित्र ग्रह आज आपको गजब की मानसिक मजबूती देंगे. आप अपनी सूझबूझ से हर विपरीत परिस्थिति को संभाल लेंगे. आप मुश्किल हालातों में भी 'Main Character' की तरह डटे रहेंगे.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज सोच-समझकर आगे बढ़ें. दफ्तर में अचानक काम का दबाव बढ़ सकता है. पुरानी किसी लापरवाही की वजह से बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. सहकर्मियों के साथ अपनी ट्यूनिंग अच्छी रखें. ऑफिस की पॉलिटिक्स या गॉसिप से खुद को पूरी तरह दूर रखें. सुबह 08:52 से 10:37 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान कोई नया ऑफिशियल कमिटमेंट न करें. नया जॉब ऑफर स्वीकार करने के लिए भी दिन ठीक नहीं है.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज सावधानी बरतने की जरूरत है. वज्र योग के कारण आज आपका कोई बड़ा कमर्शियल पेमेंट अटक सकता है. किसी भी नई डील या कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले पेपर्स को अच्छी तरह पढ़ लें. आज कोई नया बड़ा एग्रीमेंट या नया पार्टनरशिप प्रोजेक्ट शुरू करने से बचें, आर्थिक नुकसान हो सकता है. रोजमर्रा के व्यापारिक फैसलों के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे अच्छा रहेगा.

फ्यूचर प्लानिंग और निवेश (Future Planning & Investment)

शनिवार को मार्केट बंद होने के कारण आज का दिन अगले हफ्ते की स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए बेस्ट है. शनि देव के प्रभाव को देखते हुए आज कोई भी नया बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट करने से बचें. रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी या सोने-चांदी से जुड़े अपने पुराने निवेश की समीक्षा करें. आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी गुप्त निवेश या बड़ा वित्तीय रिस्क नुकसान दे सकता है. धैर्य रखें और बजट के अनुसार ही आगे बढ़ें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों में आज आपकी भाषा ही सब कुछ तय करेगी. चतुर्थ भाव के चंद्रमा पर केतु का असर होने से माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. लव लाइफ में पार्टनर के प्रति मन में कोई बड़ी गलतफहमी या अविश्वास पैदा हो सकता है. शादीशुदा जातक जीवनसाथी के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास करें और बेवजह की बहस को तूल न दें. शाम को परिवार के साथ मिलकर शनि चालीसा का पाठ करें, इससे घर की सुख-शांति वापस आएगी.

सेहत (Health)

चंद्र-केतु की युति के कारण आज आपको छाती में जकड़न, मानसिक तनाव या सिरदर्द की शिकायत हो सकती है. गैस और अपच जैसी पेट की दिक्कतें भी परेशान कर सकती हैं. वाहन चलाते समय एक्स्ट्रा सावधान रहें, चोट लगने की आशंका बनी हुई है. बदलते मौसम को देखते हुए ठंडी चीजों और बाहर के भारी भोजन से पूरी तरह परहेज करें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो थोड़ा अदरक या घी खाकर ही घर से निकलें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 2, 7

लकी कलर (Lucky Color)- चमकीला सफेद (Bright White), क्रीम (Cream)

उपाय (Remedy)

आज शनिवार की शाम को किसी नजदीकी शनि मंदिर या पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. दीपक में काले तिल और एक लोहे की कील जरूर डालें. भगवान शिव पर जल या काले तिल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने, छाता या सरसों के तेल का दान करें. ऐसा करने से आपके सुख-साधनों की बाधाएं दूर होंगी.

मिथुन राशि (Gemini), 20 जून 2026

शनिवार, 20 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी है. सुबह 09:26 तक मघा नक्षत्र रहेगा. इसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. दोपहर 12:47 तक वज्र योग का प्रभाव रहेगा. आज चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में गोचर करेंगे. यहां केतु के साथ उनकी युति बनेगी.

मिथुन राशि के जातकों पर शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या का कोई सीधा प्रभाव नहीं है. हालांकि, आज चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव यानी पराक्रम और संवाद स्थान में गोचर कर रहे हैं. यहां केतु के साथ युति बनने से अचानक अति-आत्मविश्वास या भ्रम के कारण गलत फैसले होने की संभावना रहेगी. बिना वजह मानसिक बेचैनी और भाई-बहनों से वैचारिक मतभेद हावी रहेगा. आज आपके महत्वपूर्ण संपर्क काम के वक्त फेल हो सकते हैं.

अनजान डर के कारण कोई बड़ा कमर्शियल रिस्क लेने में हिचकिचाहट होगी. भाग्य के भरोसे बैठने से आज आपका बना-बनाया काम बिगड़ सकता है. आपके नजदीकी लोग ही आपकी बातों का गलत मतलब निकालकर आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे. अपनी कोई भी कूटनीतिक बात आज किसी अजनबी से बिल्कुल शेयर न करें. हालांकि, राशि स्वामी बुध की सूर्य के साथ बुधादित्य युति आपको गजब की मानसिक मजबूती देगी. आप अपनी हाजिरजवाबी और अदम्य साहस से हर बड़ी मुश्किल चुनौती का हल निकाल लेंगे. आप विपरीत हालातों में भी 'Main Character' की तरह डटे रहेंगे.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज संभलकर चलें. दफ्तर में सहकर्मियों और जूनियर्स के साथ तालमेल बिगड़ सकता है. संवाद की कमी से कोई बड़ा प्रोजेक्ट आखिरी वक्त पर रुक सकता है. बॉस के सामने अपनी बात रखते समय विनम्रता बनाए रखें. ऑफिस की गॉसिप और राजनीति से खुद को पूरी तरह दूर रखें. सुबह 08:52 से 10:37 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान नया प्रोजेक्ट शुरू न करें. कोई नया ऑफिशियल मेल या नया जॉब ऑफर स्वीकार न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार में आज सतर्कता जरूरी है. वज्र योग से पैसों का लेन-देन अटक सकता है. कोई पुरानी पेमेंट आज फंसने की आशंका है. बड़ी कमर्शियल डील या पार्टनरशिप के पेपर्स अच्छी तरह पढ़ें, इसके बाद ही साइन करें. आज कोई नया बड़ा एग्रीमेंट या माल क्रेडिट पर देने से बचें. नुकसान हो सकता है. नई डील के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है.

फ्यूचर प्लानिंग और निवेश (Future Planning & Investment)

शनिवार को मार्केट बंद होने के कारण आज का दिन अगले हफ्ते की वित्तीय रणनीति बनाने के लिए उत्तम है. शनि देव के प्रभाव को देखते हुए आज कोई भी नया फाइनेंशियल कमिटमेंट न करें. आईटी, मीडिया या डिजिटल एसेट्स से जुड़े पुराने निवेश की समीक्षा करें. आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी गुप्त सौदा या बड़ा वित्तीय रिस्क नुकसान दे सकता है. धैर्य रखें और बजट प्लान करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

लव लाइफ में आपकी वाणी ही रिश्ता तय करेगी. तीसरे भाव के चंद्रमा पर केतु के प्रभाव से पार्टनर पर अविश्वास हो सकता है. कोई बड़ी गलतफहमी हो सकती है. शादीशुदा जातक जीवनसाथी के साथ तालमेल बिठाएं. छोटे भाई-बहनों के साथ बेवजह की बहस को तूल न दें. संतान की पढ़ाई या उनकी किसी आदत को लेकर चिंता रहेगी. शाम को परिवार के साथ शनि चालीसा पढ़ें. इससे घर का माहौल शांत होगा.

सेहत (Health)

चंद्र-केतु युति से मानसिक तनाव रहेगा. कंधे या हाथों में दर्द की शिकायत हो सकती है. गैस, अपच और गले में इन्फेक्शन जैसी दिक्कतें घेर सकती हैं. वाहन चलाते समय या सड़क पार करते समय सावधान रहें, चोट लगने की आशंका है. ठंडी चीजों और बाहर के भारी भोजन से पूरी तरह परहेज करें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. जरूरी यात्रा हो, तो थोड़ा अदरक या घी खाकर ही निकलें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 3, 5

लकी कलर (Lucky Color)- हल्का हरा (Light Green), पीला (Yellow)

यह भी पढ़ें- Shani Sade Sati: 99% लोग साढ़ेसाती को गलत समझते हैं, जानिए असली सच

उपाय (Remedy)

आज शनिवार की शाम शनि मंदिर जाएं. शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं. दीपक में काले तिल जरूर डालें. भगवान शिव के मंदिर में काले तिल मिले जल से अभिषेक करें. हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल, काले चने या सरसों के तेल का दान करें. शनि देव की कृपा से आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे.

कर्क राशि (Cancer), 20 जून 2026

शनिवार, 20 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी है. सुबह 09:26 तक मघा नक्षत्र रहेगा. इसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. दोपहर 12:47 तक वज्र योग का प्रभाव रहेगा. आज चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में गोचर करेंगे. यहां केतु के साथ उनकी युति बनेगी.

कर्क राशि के जातकों के लिए आज शनि की ढैय्या का प्रभाव और द्वितीय भाव (धन व वाणी स्थान) में चंद्र-केतु की युति होने से दिन काफी चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आज आपकी बोली से लोग आहत हो सकते हैं, जिससे मति भ्रम या अचानक बड़ा विवाद होने की संभावना रहेगी. बिना वजह मानसिक बेचैनी और संचित धन के नुकसान का तनाव हावी रहेगा. आज आपके बैंक या फाइनेंस से जुड़े काम आखिरी वक्त पर रुक सकते हैं.

अनजान डर के कारण कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला लेने में हिचकिचाहट होगी. भाग्य के भरोसे बैठने से आज आपका बना-बनाया काम बिगड़ सकता है. आपके अपने रिश्तेदार ही आपको नीचा दिखाने या परेशान करने की कोशिश करेंगे. अपनी कोई भी पैतृक या गुप्त धन संबंधी बात किसी अजनबी से बिल्कुल शेयर न करें. हालांकि, राशि स्वामी चंद्रमा सिंह राशि में होने से और गुरु-शुक्र की शुभ स्थिति आपको अंदरूनी मजबूती देगी. आप अपनी सूझबूझ से संकटों को पार कर लेंगे. आप विपरीत हालातों में भी 'Main Character' की तरह डटे रहेंगे.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज संभलकर चलें. शनि की ढैय्या के प्रभाव से दफ्तर में काम का बोझ और वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव अचानक बढ़ेगा. किसी पुरानी लापरवाही की वजह से जवाबदेही तय हो सकती है. सहकर्मियों के साथ बातचीत में पूरी विनम्रता रखें. ऑफिस पॉलिटिक्स से खुद को पूरी तरह दूर रखें. सुबह 08:52 से 10:37 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान कोई नया प्रोजेक्ट शुरू न करें और न ही कोई नया जॉब ऑफर स्वीकार करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार में आज सतर्कता बहुत जरूरी है. वज्र योग से फंसा हुआ पैसा और कोई बड़ा कमर्शियल पेमेंट अटक सकता है. कोई भी बड़ी कमर्शियल डील फाइनल करते समय पेपर्स को दो बार अच्छी तरह पढ़ें, इसके बाद ही साइन करें. आज बाजार में अपनी साख बचाकर रखें और किसी को भी बड़ा माल उधार पर न दें, नुकसान हो सकता है. नई डील या एग्रीमेंट लॉक करने के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है.

फ्यूचर प्लानिंग और निवेश (Future Planning & Investment)

शनिवार को मार्केट बंद होने के कारण आज का दिन अगले हफ्ते की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए उत्तम है. शनि देव की ढैय्या को देखते हुए आज कोई भी नया फाइनेंशियल कमिटमेंट या बड़ा निवेश न करें. लिक्विड कैश, सोने-चांदी या बैंक एफडी से जुड़े पुराने निवेश की समीक्षा करें. आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी गुप्त सौदा या बड़ा वित्तीय रिस्क नुकसान दे सकता है. धैर्य रखें और अपने खर्चों पर कंट्रोल करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

लव लाइफ और पारिवारिक जीवन में आज आपकी वाणी ही आपके रिश्तों को बचाएगी. धन और कुटुंब भाव के चंद्रमा पर केतु का प्रभाव होने से जीवनसाथी या पार्टनर के साथ पैसों को लेकर गंभीर विवाद हो सकता है. बातचीत के दौरान मर्यादा न लांघें और बेवजह की बहस को तूल न दें. परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी. शाम को परिवार के साथ बैठकर शनि चालीसा का पाठ करें, इससे घर का माहौल शांत और संतुलित होगा.

सेहत (Health)

चंद्र-केतु की युति और शनि की ढैय्या के कारण आज आपको मानसिक तनाव, आंखों में जलन या अनिद्रा (नींद न आना) की समस्या हो सकती है. मुख या दांतों से जुड़ी कोई पुरानी दिक्कत दोबारा उभर सकती है. वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधान रहें, चोट लगने की आशंका है. ठंडी चीजों और बाहर के भारी भोजन से पूरी तरह परहेज करें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. जरूरी यात्रा हो, तो थोड़ा अदरक या घी खाकर ही निकलें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 2, 7

लकी कलर (Lucky Color)- चमकीला सफेद (Bright White), हल्का पीला (Light Yellow)

उपाय (Remedy)

चूंकि आपकी राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है, इसलिए आज शनिवार की शाम शनि मंदिर जरूर जाएं. शनि देव के सामने सरसों के तेल का एक मुखी दीपक जलाएं और उसमें काले तिल डालें. भगवान शिव के मंदिर में जाकर 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करते हुए शिवलिंग पर काला तिल अर्पित करें. हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को काले चने या उड़द की दाल का दान करें. शनि देव के कष्टों से मुक्ति मिलेगी.

सिंह राशि (Leo), 20 जून 2026

शनिवार, 20 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी है. सुबह 09:26 तक मघा नक्षत्र रहेगा. इसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. दोपहर 12:47 तक वज्र योग का प्रभाव रहेगा. आज चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि यानी सिंह राशि में गोचर करेंगे. यहां केतु के साथ उनकी युति बनेगी.

सिंह राशि के जातकों पर शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या का कोई सीधा प्रभाव नहीं है. हालांकि, लग्न भाव (प्रथम भाव) में चंद्र-केतु की युति होने से आज का दिन थोड़ा भ्रम पैदा करने वाला रह सकता है. मानसिक रूप से अजीब सी बेचैनी, भ्रम और अचानक गुस्सा आने की समस्या हो सकती है. आपके खुद के सोचे हुए काम आखिरी वक्त पर अटक सकते हैं.

बिना वजह के डर के कारण कोई बड़ा व्यक्तिगत या करियर से जुड़ा फैसला लेने में हिचकिचाहट होगी. भाग्य के भरोसे बैठने से आज आपका बना-बनाया काम बिगड़ सकता है. आपके विरोधी आपकी छवि को नुकसान पहुँचाने या आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे. अपनी कोई भी पर्सनल या गुप्त बात आज किसी अजनबी से बिल्कुल शेयर न करें. हालांकि, राशि स्वामी सूर्य की बुध के साथ बुधादित्य युति आपको अंदरूनी रूप से गजब की इच्छाशक्ति देगी. आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी और अदम्य साहस से हर बड़ी मुश्किल चुनौती का रास्ता निकाल लेंगे. आप विपरीत हालातों में भी 'Main Character' की तरह डटे रहेंगे.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज संभलकर चलें. दफ्तर में आपके ऊपर काम का दबाव और जिम्मेदारियाँ अचानक बढ़ सकती हैं. किसी पुरानी गलती या अधूरी फाइल की वजह से अधिकारियों की टोका-टाकी का सामना करना पड़ सकता है. सहकर्मियों के साथ बातचीत में अहंकार से बचें. ऑफिस पॉलिटिक्स और गॉसिप से खुद को पूरी तरह दूर रखें. सुबह 08:52 से 10:37 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान नया प्रोजेक्ट शुरू न करें और न ही कोई नया जॉब ऑफर स्वीकार करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार में आज सतर्कता जरूरी है. वज्र योग से पैसों का लेन-देन अटक सकता है. कोई बड़ा कमर्शियल पेमेंट आज रुकने की आशंका है. बड़ी कमर्शियल डील या एग्रीमेंट के पेपर्स को अच्छी तरह पढ़ें, इसके बाद ही साइन करें. आज कोई नया बड़ा निवेश या नई पार्टनरशिप की शुरुआत करने से बचें, नुकसान हो सकता है. कोई भी सामान्य व्यावसायिक डील फाइनल करने के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है.

फ्यूचर प्लानिंग और निवेश (Future Planning & Investment)

शनिवार को मार्केट बंद होने के कारण आज का दिन अगले हफ्ते की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए उत्तम है. शनि देव के प्रभाव को देखते हुए आज कोई भी नया बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट न करें. गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड या म्यूचुअल फंड्स से जुड़े पुराने निवेश की समीक्षा करें. आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी गुप्त सौदा या बड़ा वित्तीय रिस्क नुकसान दे सकता है. धैर्य रखें और अपना बजट री-चेक करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

लव लाइफ और पारिवारिक जीवन में आज आपकी वाणी और सौम्यता ही रिश्ता तय करेगी. लग्न में चंद्र-केतु का प्रभाव होने से स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन रह सकता है, जिससे पार्टनर के प्रति अविश्वास या गलतफहमी हो सकती है. शादीशुदा जातक जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें और बेवजह की बहस को तूल न दें. संतान की पढ़ाई या उनके व्यवहार को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. शाम को परिवार के साथ शनि चालीसा पढ़ें, इससे घर का माहौल शांत होगा.

सेहत (Health)

चंद्र-केतु युति के कारण आज आपको मानसिक तनाव, माइग्रेन, सिरदर्द या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है. अत्यधिक सोचने से बचें और आंखों को आराम दें. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, चोट लगने की आशंका है. ठंडी चीजों और बाहर के भारी या तैलीय भोजन से पूरी तरह परहेज करें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. जरूरी यात्रा हो, तो थोड़ा अदरक या घी खाकर ही घर से निकलें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 1, 5

लकी कलर (Lucky Color)- सुनहरा (Golden), केसरिया (Saffron)

उपाय (Remedy)

आज शनिवार की शाम शनि मंदिर जाएं. शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें काले तिल जरूर डालें. इसके साथ ही सूर्य देव के मंत्र 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें. भगवान शिव पर जल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को काले चने, कंबल या सरसों के तेल का दान करें. शनि देव की कृपा से मानसिक तनाव दूर होगा और मार्ग प्रशस्त होगा.

कन्या राशि (Virgo), 20 जून 2026

शनिवार, 20 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी है. सुबह 09:26 तक मघा नक्षत्र रहेगा. इसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. दोपहर 12:47 तक वज्र योग का प्रभाव रहेगा. आज चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में गोचर करेंगे. यहां केतु के साथ उनकी युति बनेगी.

कन्या राशि के जातकों पर शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या का कोई सीधा प्रभाव नहीं है. हालांकि, आपकी राशि से द्वादश भाव (बाहरी स्थान व व्यय भाव) में चंद्र-केतु की युति बनने से आज का दिन थोड़ा भागदौड़ वाला रहेगा. धन का बेवजह खर्च और मानसिक बेचैनी हावी रहेगी. आज आपके विदेश या दूर स्थान से जुड़े काम आखिरी वक्त पर अटक सकते हैं.

अनजान डर और अनिद्रा के कारण बड़े फैसले लेने में हिचकिचाहट होगी. भाग्य के भरोसे बैठने से आज बना-बनाया काम बिगड़ सकता है. गुप्त शत्रु और विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे. अपनी कोई भी महत्वपूर्ण या गुप्त योजना किसी अजनबी से बिल्कुल शेयर न करें. हालांकि, कर्म भाव में बैठे राशि स्वामी बुध की सूर्य के साथ बुधादित्य युति आपको गजब की बौद्धिक मजबूती देगी. आप अपनी तार्किक क्षमता और सूझबूझ से हर मुश्किल चुनौती को पार कर लेंगे. आप विपरीत हालातों में भी 'Main Character' की तरह डटे रहेंगे.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज संभलकर चलें. दफ्तर में काम का बोझ अचानक बढ़ेगा. किसी पुरानी फाइल या लापरवाही की वजह से अधिकारियों के सामने जवाब देना पड़ सकता है. सहकर्मियों के साथ बातचीत के दौरान अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. ऑफिस पॉलिटिक्स और गॉसिप से खुद को पूरी तरह दूर रखें. सुबह 08:52 से 10:37 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान कोई नया प्रोजेक्ट शुरू न करें और न ही कोई नया जॉब ऑफर स्वीकार करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार में आज सतर्कता बहुत जरूरी है. वज्र योग से पैसों का लेन-देन अटक सकता है. कोई बड़ा कमर्शियल पेमेंट या अटका हुआ धन आज फंसने की आशंका है. बड़ी कमर्शियल डील में पेपर्स अच्छी तरह पढ़ें, इसके बाद ही साइन करें. आज किसी को भी बड़ा माल उधार या क्रेडिट पर न दें, नुकसान हो सकता है. नई डील को फाइनल करने के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है.

फ्यूचर और निवेश (Future Planning & Investment)

शनिवार को मार्केट बंद होने के कारण आज का दिन अगले हफ्ते का बजट प्लान करने के लिए उत्तम है. शनि देव के प्रभाव को देखते हुए आज कोई भी नया फाइनेंशियल कमिटमेंट या बड़ा निवेश न करें. विदेशी निवेश या इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट से जुड़े पुराने निवेश की समीक्षा करें. आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी गुप्त सौदा या बड़ा वित्तीय रिस्क नुकसान दे सकता है. धैर्य रखें और फिजूलखर्ची पर कंट्रोल करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

लव लाइफ में आपकी सूझबूझ ही रिश्ता तय करेगी. बारहवें भाव के चंद्रमा पर केतु के प्रभाव से पार्टनर के प्रति अविश्वास या मन में कोई बड़ी गलतफहमी हो सकती है. शादीशुदा जातक जीवनसाथी के साथ तालमेल बिठाएं और उनकी सेहत का ध्यान रखें. बेवजह की बहस को तूल न दें. संतान की किसी बात को लेकर मन में थोड़ी चिंता रहेगी. शाम को परिवार के साथ शनि चालीसा पढ़ें. इससे घर का माहौल शांत होगा.

सेहत (Health)

चंद्र-केतु युति से मानसिक तनाव और आँखों में तकलीफ हो सकती है. अनिद्रा (नींद न आना) और पैरों में दर्द जैसी दिक्कतें घेर सकती हैं. वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधान रहें, चोट लगने की आशंका है. ठंडी चीजों से परहेज करें और बाहर के भारी भोजन से पूरी तरह दूर रहें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. जरूरी यात्रा हो, तो थोड़ा अदरक या घी खाकर ही निकलें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 3, 8

लकी कलर (Lucky Color)- हल्का हरा (Light Green), क्रीम (Cream)

उपाय (Remedy)

आज शनिवार की शाम शनि मंदिर जाएं. शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं. दीपक में काले तिल जरूर डालें. भगवान शिव पर जल और काले तिल चढ़ाएं. हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को काले चने, सरसों का तेल या साबुत उड़द की दाल का दान करें. शनि देव की कृपा से आपके सभी मानसिक तनाव और खर्चों पर नियंत्रण लगेगा.

तुला राशि (Libra), 20 जून 2026

शनिवार, 20 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी है. सुबह 09:26 तक मघा नक्षत्र रहेगा. इसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. दोपहर 12:47 तक वज्र योग का प्रभाव रहेगा. आज चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में गोचर करेंगे. यहां केतु के साथ उनकी युति बनेगी.

तुला राशि के जातकों पर शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या का कोई सीधा प्रभाव नहीं है. हालांकि, आपकी राशि से एकादश भाव (लाभ व आय स्थान) में चंद्र-केतु की युति बनने से आज का दिन थोड़ा असमंजस वाला रहेगा. आय के स्रोतों में अचानक उतार-चढ़ाव आ सकता है. बिना वजह मानसिक बेचैनी और लाभ के अटकने का तनाव हावी रहेगा. आज आपके बड़े भाई-बहनों या वरिष्ठ सहयोगियों से जुड़े काम आखिरी वक्त पर रुक सकते हैं.

अनजान डर के कारण कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेने में हिचकिचाहट होगी. भाग्य के भरोसे बैठने से आज बना-बनाया काम बिगड़ सकता है. आपके मित्र ही आपकी बातों का गलत मतलब निकालकर आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे. अपनी कोई भी आगामी बड़ी वित्तीय योजना किसी अजनबी से बिल्कुल शेयर न करें. हालांकि, भाग्य स्थान में बैठे सूर्य-बुध का बुधादित्य योग आपको गजब की मानसिक मजबूती देगा. आप अपनी कूटनीति और सूझबूझ से हर विपरीत परिस्थिति को संभाल लेंगे. आप मुश्किल हालातों में भी 'Main Character' की तरह डटे रहेंगे.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज संभलकर चलें. दफ्तर में अचानक काम का दबाव और नई जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. किसी पुरानी लापरवाही की वजह से सीनियर्स की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. सहकर्मियों के साथ टीम वर्क में ईगो को आड़े न आने दें. ऑफिस पॉलिटिक्स और गॉसिप से खुद को पूरी तरह दूर रखें. सुबह 08:52 से 10:37 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान नया प्रोजेक्ट शुरू न करें और न ही कोई नया जॉब ऑफर स्वीकार करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार में आज सतर्कता बहुत जरूरी है. वज्र योग से पैसों का लेन-देन अटक सकता है. कोई बड़ा कमर्शियल पेमेंट या अटका हुआ धन आज फंसने की आशंका है. बड़ी कमर्शियल डील या एग्रीमेंट के पेपर्स अच्छी तरह पढ़ें, इसके बाद ही साइन करें. आज किसी को भी बड़ा माल उधार या क्रेडिट पर देने से बचें, आर्थिक नुकसान हो सकता है. नई डील को फाइनल करने के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है.

फ्यूचर प्लानिंग और निवेश (Future Planning & Investment)

शनिवार को मार्केट बंद होने के कारण आज का दिन अगले हफ्ते की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए उत्तम है. शनि देव के प्रभाव को देखते हुए आज कोई भी नया फाइनेंशियल कमिटमेंट न करें. लॉन्ग-टर्म स्कीम्स, म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस से जुड़े पुराने निवेश की समीक्षा करें. आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी गुप्त सौदा या बड़ा वित्तीय रिस्क नुकसान दे सकता है. धैर्य रखें और बजट प्लान करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

लव लाइफ और पारिवारिक जीवन में आज आपकी वाणी ही आपके रिश्तों का भविष्य तय करेगी. ग्यारहवें भाव के चंद्रमा पर केतु का असर होने से लव लाइफ में पार्टनर के प्रति अविश्वास या कोई बड़ी गलतफहमी हो सकती है. शादीशुदा जातक जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बिठाएं और बेवजह की बहस को तूल न दें. मित्रों या बड़े भाई-बहनों के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है. शाम को परिवार के साथ शनि चालीसा पढ़ें, माहौल शांत होगा.

सेहत (Health)

चंद्र-केतु युति से मानसिक तनाव और सिरदर्द हो सकता है. पैरों में दर्द या अचानक थकान जैसी शारीरिक दिक्कतें घेर सकती हैं. वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधान रहें, चोट लगने की आशंका बनी हुई है. ठंडी चीजों से परहेज करें और बाहर के भारी या तैलीय भोजन से पूरी तरह दूर रहें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. जरूरी यात्रा हो, तो थोड़ा अदरक या घी खाकर ही घर से निकलें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 2, 7

लकी कलर (Lucky Color)- चमकीला सफेद (Bright White), हल्का नीला (Light Blue)

उपाय (Remedy)

आज शनिवार की शाम शनि मंदिर जाएं. शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें काले तिल जरूर डालें. भगवान शिव पर जल और काले तिल चढ़ाएं. हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने, सरसों का तेल या कंबल का दान करें. शनि देव की कृपा से आपके लाभ के मार्ग में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी.

वृश्चिक राशि (Scorpio), 20 जून 2026

शनिवार, 20 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी है. सुबह 09:26 तक मघा नक्षत्र रहेगा. इसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. दोपहर 12:47 तक वज्र योग का प्रभाव रहेगा. आज चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में गोचर करेंगे. यहां केतु के साथ उनकी युति बनेगी.

इस समय कुंभ, मीन और मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है. सिंह और धनु राशि पर शनि की ढैय्या का असर है. वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दशम भाव (कर्म व करियर स्थान) में चंद्र-केतु की युति होने से दिन काफी उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी. मति भ्रम या अचानक वरिष्ठों से अनबन होने की संभावना रहेगी. बिना वजह मानसिक बेचैनी और काम समय पर पूरा न होने का तनाव हावी रहेगा. आज आपके जॉब या बिजनेस से जुड़े जरूरी काम आखिरी वक्त पर रुक सकते हैं.

अनजान डर के कारण करियर में कोई भी बड़ा रिस्क या फैसला लेने में हिचकिचाहट होगी. भाग्य के भरोसे बैठने से आज आपका बना-बनाया काम बिगड़ सकता है. दफ्तर के विरोधी या गुप्त शत्रु आपकी छवि को नुकसान पहुँचाने या आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे. अपने काम की सीक्रेट बातें या कूटनीतिक योजनाएं किसी अजनबी से बिल्कुल शेयर न करें. हालांकि, अष्टम भाव में सूर्य-बुध का बुधादित्य योग आपको गजब की रिसर्च ओरिएंटेड और मानसिक मजबूती देगा. आप अपनी गहरी सूझबूझ और अदम्य साहस से हर बड़ी चुनौती का रास्ता खोज लेंगे. आप विपरीत हालातों में भी 'Main Character' की तरह डटे रहेंगे.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज बेहद संभलकर चलें. शनि की ढैय्या और दशम भाव की चंद्र-केतु युति के कारण दफ्तर में अचानक काम का बोझ और बॉस का दबाव बढ़ेगा. आपकी किसी पुरानी लापरवाही या अधूरी फाइल पर सीनियर्स सवाल उठा सकते हैं. सहकर्मियों के साथ बातचीत में पूरी विनम्रता बनाए रखें. ऑफिस की पॉलिटिक्स और गॉसिप से खुद को पूरी तरह दूर रखें. सुबह 08:52 से 10:37 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान नया प्रोजेक्ट शुरू न करें और न ही कोई नया जॉब ऑफर स्वीकार करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार में आज पूरी सतर्कता बरतें. वज्र योग से पैसों का लेन-देन अटक सकता है. कोई पुरानी रुकी हुई पेमेंट आज फंसने की आशंका है. बड़ी कमर्शियल डील या किसी नए टेंडर के पेपर्स अच्छी तरह पढ़ें, इसके बाद ही साइन करें. आज कोई नया बड़ा एग्रीमेंट करने या किसी नए मार्केट में बिना सोचे-समझे पैर पसारने से बचें. नुकसान हो सकता है. नई डील को फाइनल करने के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है.

फ्यूचर प्लानिंग और निवेश (Future Planning & Investment)

शनिवार को मार्केट बंद होने के कारण आज का दिन अगले हफ्ते की फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए उत्तम है. शनि देव की ढैय्या को देखते हुए आज कोई भी नया फाइनेंशियल कमिटमेंट न करें. रियल एस्टेट, लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स या टैक्स सेविंग स्कीम्स से जुड़े पुराने निवेश की समीक्षा करें. आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी गुप्त सौदा या बड़ा वित्तीय रिस्क नुकसान दे सकता है. धैर्य रखें और अपने खर्चों का बजट री-चेक करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

लव लाइफ और पारिवारिक जीवन में आज आपकी वाणी और संयम ही रिश्तों की डोर को मजबूत रखेगा. दशम भाव के चंद्रमा पर केतु के प्रभाव से पिता या परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है. लव लाइफ में पार्टनर के प्रति कोई बड़ी गलतफहमी पैदा हो सकती है. शादीशुदा जातक जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें और बेवजह की बहस को तूल न दें. शाम को परिवार के साथ शनि चालीसा पढ़ें. इससे घर का माहौल शांत और संतुलित होगा.

सेहत (Health)

चंद्र-केतु युति और शनि की ढैय्या के कारण आज आपको मानसिक तनाव, माइग्रेन, सिरदर्द या ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है. काम की अत्यधिक थकान से पैरों या पीठ में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, चोट लगने की आशंका है. ठंडी चीजों और बाहर के भारी भोजन से पूरी तरह परहेज करें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. जरूरी यात्रा हो, तो थोड़ा अदरक या घी खाकर ही निकलें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 1, 9

लकी कलर (Lucky Color)- गहरा लाल (Deep Red), मैरून (Maroon)

उपाय (Remedy)

शनि देव के सामने सरसों के तेल का एक मुखी दीपक जलाएं और उसमें काले तिल जरूर डालें. भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल और काले तिल चढ़ाएं. इसके साथ ही हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को काले चने या उड़द की दाल का दान करें. शनि देव की कृपा से सभी विघ्न दूर होंगे.

धनु राशि (Sagittarius), 20 जून 2026

शनिवार, 20 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी है. सुबह 09:26 तक मघा नक्षत्र रहेगा. इसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. दोपहर 12:47 तक वज्र योग का प्रभाव रहेगा. आज चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में गोचर करेंगे. यहां केतु के साथ उनकी युति बनेगी.

इस समय कुंभ, मीन और मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है. सिंह और धनु राशि पर शनि की ढैय्या का असर है. हालांकि, आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य व धर्म स्थान) में चंद्र-केतु की युति बनने से आज का दिन थोड़ा असमंजस वाला रहेगा. बनते कामों में अचानक रुकावट आ सकती है. बिना वजह मानसिक बेचैनी और भाग्य का साथ न मिलने का तनाव हावी रहेगा. आज आपके उच्च शिक्षा, यात्रा या कानूनी मामलों से जुड़े काम आखिरी वक्त पर रुक सकते हैं.

अनजान डर के कारण कोई बड़ा आध्यात्मिक या व्यावसायिक निर्णय लेने में हिचकिचाहट होगी. भाग्य के भरोसे बैठने से आज बना-बनाया काम बिगड़ सकता है. आपके अपने गुरु या वरिष्ठ लोग ही आपकी बातों का गलत मतलब निकालकर आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे. अपनी कोई भी आगामी बड़ी योजना किसी अजनबी से बिल्कुल शेयर न करें. हालांकि, सप्तम भाव में बैठे सूर्य-बुध का बुधादित्य योग आपको गजब की मानसिक मजबूती देगा. आप अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से हर विपरीत परिस्थिति को संभाल लेंगे. आप मुश्किल हालातों में भी 'Main Character' की तरह डटे रहेंगे.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज संभलकर चलें. दफ्तर में अचानक काम का दबाव और नई जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. किसी पुरानी लापरवाही की वजह से सीनियर्स की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. सहकर्मियों के साथ टीम वर्क में ईगो को आड़े न आने दें. ऑफिस पॉलिटिक्स और गॉसिप से खुद को पूरी तरह दूर रखें. सुबह 08:52 से 10:37 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान नया प्रोजेक्ट शुरू न करें और न ही कोई नया जॉब ऑफर स्वीकार करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार में आज सतर्कता बहुत जरूरी है. वज्र योग से पैसों का लेन-देन अटक सकता है. कोई बड़ा कमर्शियल पेमेंट या अटका हुआ धन आज फंसने की आशंका है. बड़ी कमर्शियल डील या एग्रीमेंट के पेपर्स अच्छी तरह पढ़ें, इसके बाद ही साइन करें. आज किसी को भी बड़ा माल उधार या क्रेडिट पर देने से बचें, आर्थिक नुकसान हो सकता. नई डील को फाइनल करने के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है.

फ्यूचर प्लानिंग और निवेश (Future Planning & Investment)

शनिवार को मार्केट बंद होने के कारण आज का दिन अगले हफ्ते की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए उत्तम है. शनि देव के प्रभाव को देखते हुए आज कोई भी नया फाइनेंशियल कमिटमेंट न करें. लॉन्ग-टर्म स्कीम्स, म्यूचुअल फंड्स या गोल्ड से जुड़े पुराने निवेश की समीक्षा करें. आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी गुप्त सौदा या बड़ा वित्तीय रिस्क नुकसान दे सकता है. धैर्य रखें और बजट प्लान करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

लव लाइफ और पारिवारिक जीवन में आज आपकी वाणी ही आपके रिश्तों का भविष्य तय करेगी. नौवें भाव के चंद्रमा पर केतु का असर होने से लव लाइफ में पार्टनर के प्रति अविश्वास या कोई बड़ी गलतफहमी हो सकती है. शादीशुदा जातक जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बिठाएं और बेवजह की बहस को तूल न दें. पिता या बड़े बुजुर्गों के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है. शाम को परिवार के साथ शनि चालीसा पढ़ें, माहौल शांत होगा.

सेहत (Health)

चंद्र-केतु युति से मानसिक तनाव और सिरदर्द हो सकता है. जांघों या पैरों में दर्द या अचानक थकान जैसी शारीरिक दिक्कतें घेर सकती हैं. वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधान रहें, चोट लगने की आशंका बनी हुई है. ठंडी चीजों से परहेज करें और बाहर के भारी या तैलीय भोजन से पूरी तरह दूर रहें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. जरूरी यात्रा हो, तो थोड़ा अदरक या घी खाकर ही घर से निकलें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 3, 9

लकी कलर (Lucky Color)- पीला (Yellow), केसरिया (Saffron)

उपाय (Remedy)

चूंकि आपकी राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है, इसलिए आज शनिवार की शाम शनि मंदिर जरूर जाएं. शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें काले तिल जरूर डालें. भगवान शिव पर जल और काले तिल चढ़ाएं. हनुमान चालीसा का पाठ करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु या अपने गुरुदेव का ध्यान करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने, सरसों का तेल या पीले फल का दान करें. शनि देव की कृपा से आपके भाग्य के मार्ग में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी.

मकर राशि (Capricorn), 20 जून 2026

शनिवार, 20 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी है. सुबह 09:26 तक मघा नक्षत्र रहेगा. इसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. दोपहर 12:47 तक वज्र योग का प्रभाव रहेगा. आज चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में गोचर करेंगे. यहां केतु के साथ उनकी युति बनेगी.

मकर राशि के जातकों पर से शनि की साढ़ेसाती पूरी तरह समाप्त हो चुकी है. हालांकि, आज चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव (आयु, गुप्त व संकट स्थान) में गोचर कर रहे हैं. यहां केतु के साथ ग्रहण दोष बनने से आज का दिन थोड़ा सावधानी बरतने का है. मति भ्रम या अचानक मानसिक तनाव बढ़ने की संभावना रहेगी. बिना वजह अज्ञात भय और काम में रुकावटें आने का तनाव हावी रहेगा. आज आपके पैतृक संपत्ति या इंश्योरेंस से जुड़े काम आखिरी वक्त पर रुक सकते हैं.

अनजान डर के कारण कोई बड़ा रिस्क लेने में हिचकिचाहट होगी. भाग्य के भरोसे बैठने से आज आपका बना-बनाया काम बिगड़ सकता है. आपके गुप्त शत्रु पीठ पीछे आपको परेशान करने या आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे. अपनी कोई भी कूटनीतिक या आर्थिक योजना आज किसी अजनबी से बिल्कुल शेयर न करें. हालांकि, छठे भाव में बैठे सूर्य-बुध का बुधादित्य योग आपको शत्रुओं पर विजय और गजब की मानसिक मजबूती देगा. आप अपनी सूझबूझ और अदम्य साहस से हर बड़ी मुश्किल चुनौती का हल निकाल लेंगे. आप विपरीत हालातों में भी 'Main Character' की तरह डटे रहेंगे.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज संभलकर चलें. दफ्तर में अचानक काम का दबाव और नई जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. अष्टम चंद्रमा के कारण किसी पुरानी गलती की वजह से सीनियर्स की डांट सुननी पड़ सकती है. सहकर्मियों के साथ बातचीत में पूरी विनम्रता बनाए रखें और ऑफिस पॉलिटिक्स से पूरी तरह दूर रहें. सुबह 08:52 से 10:37 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान नया प्रोजेक्ट शुरू न करें और न ही कोई नया जॉब ऑफर स्वीकार करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार में आज सतर्कता बहुत जरूरी है. वज्र योग से पैसों का लेन-देन अटक सकता है. कोई बड़ा कमर्शियल पेमेंट या अटका हुआ धन आज फंसने की आशंका है. बड़ी कमर्शियल डील या एग्रीमेंट के पेपर्स अच्छी तरह पढ़ें, इसके बाद ही साइन करें. आज किसी को भी बड़ा माल उधार या क्रेडिट पर देने से बचें, आर्थिक नुकसान हो सकता है. नई डील को फाइनल करने के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है.

फ्यूचर प्लानिंग और निवेश (Future Planning & Investment)

शनिवार को मार्केट बंद होने के कारण आज का दिन अगले हफ्ते की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए उत्तम है. शनि देव के प्रभाव को देखते हुए आज कोई भी नया फाइनेंशियल कमिटमेंट न करें. टैक्स सेविंग्स, फिक्स्ड डिपॉजिट या पैतृक संपत्ति से जुड़े पुराने निवेश की समीक्षा करें. आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी गुप्त सौदा या बड़ा वित्तीय रिस्क नुकसान दे सकता है. धैर्य रखें और बजट प्लान करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

लव लाइफ और पारिवारिक जीवन में आज आपकी वाणी ही आपके रिश्तों का भविष्य तय करेगी. आठवें भाव के चंद्रमा पर केतु का असर होने से लव लाइफ में पार्टनर के प्रति अविश्वास या कोई बड़ी गलतफहमी हो सकती है. शादीशुदा जातक जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बिठाएं और ससुराल पक्ष के साथ बेवजह की बहस को तूल न दें. संतान की पढ़ाई या सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी. शाम को परिवार के साथ शनि चालीसा पढ़ें, माहौल शांत होगा.

सेहत (Health)

चंद्र-केतु युति से मानसिक तनाव और सिरदर्द हो सकता है. पेट में गड़बड़ी, गैस या अचानक कमजोरी जैसी शारीरिक दिक्कतें घेर सकती हैं. वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी रहें, चोट लगने की आशंका बनी हुई है. ठंडी चीजों से परहेज करें और बाहर के भारी या तैलीय भोजन से पूरी तरह दूर रहें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. जरूरी यात्रा हो, तो थोड़ा अदरक या घी खाकर ही घर से निकलें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 4, 8

लकी कलर (Lucky Color)- नीला (Blue), आसमानी (Sky Blue)

उपाय (Remedy)

आज शनिवार की शाम शनि मंदिर जाएं. शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें काले तिल जरूर डालें. भगवान शिव पर जल और काले तिल चढ़ाएं. हनुमान चालीसा का पाठ करें. इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने, सरसों का तेल या कंबल का दान करें. शनि देव की कृपा से आपके मार्ग में आ रही सभी बाधाएं और संकट दूर होंगे.

कुंभ राशि (Aquarius), 20 जून 2026

शनिवार, 20 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी है. सुबह 09:26 तक मघा नक्षत्र रहेगा. इसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. दोपहर 12:47 तक वज्र योग का प्रभाव रहेगा. आज चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में गोचर करेंगे. यहां केतु के साथ उनकी युति बनेगी.

कुंभ राशि के जातकों पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण (शिखर चरण) चल रहा है. इसके प्रभाव स्वरूप और सप्तम भाव (साझेदारी व वैवाहिक जीवन स्थान) में चंद्र-केतु की युति होने से आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. अचानक व्यावसायिक या निजी जीवन में मति भ्रम होने की संभावना रहेगी. बिना वजह मानसिक बेचैनी और पार्टनरशिप के कामों में अड़चन आने का तनाव हावी रहेगा. आज आपके डेली इनकम या कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े काम आखिरी वक्त पर रुक सकते हैं.

अनजान डर के कारण कोई बड़ा पब्लिक डीलिंग का फैसला लेने में हिचकिचाहट होगी. भाग्य के भरोसे बैठने से आज आपका बना-बनाया काम बिगड़ सकता है. आपके व्यावसायिक प्रतिद्वंदी आपको परेशान करने या आपकी साख खराब करने की कोशिश करेंगे. अपने बिजनेस की कोई भी गुप्त बात आज किसी अजनबी से बिल्कुल शेयर न करें. हालांकि, पंचम भाव में बैठे सूर्य-बुध का बुधादित्य योग आपकी बुद्धि को गजब की तार्किक क्षमता और मानसिक मजबूती देगा. आप विपरीत हालातों में भी 'Main Character' की तरह डटे रहेंगे.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज संभलकर चलें. साढ़ेसाती के प्रभाव से दफ्तर में अचानक काम का दबाव और वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ सकती है. किसी पुरानी फाइल या काम में लापरवाही की वजह से सीनियर्स की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. सहकर्मियों के साथ टीम वर्क में अहंकार को आड़े न आने दें. ऑफिस पॉलिटिक्स और गॉसिप से खुद को पूरी तरह दूर रखें. सुबह 08:52 से 10:37 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान नया प्रोजेक्ट शुरू न करें और न ही कोई नया जॉब ऑफर स्वीकार करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार में आज सतर्कता बहुत जरूरी है. वज्र योग से पैसों का लेन-देन अटक सकता है. कोई बड़ा कमर्शियल पेमेंट या अटका हुआ धन आज फंसने की आशंका है. बड़ी कमर्शियल डील या पार्टनरशिप एग्रीमेंट के पेपर्स अच्छी तरह पढ़ें, इसके बाद ही साइन करें. आज किसी को भी बड़ा माल उधार या क्रेडिट पर देने से बचें, आर्थिक नुकसान हो सकता है. नई डील को फाइनल करने के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है.

फ्यूचर प्लानिंग और निवेश (Future Planning & Investment)

शनिवार को मार्केट बंद होने के कारण आज का दिन अगले हफ्ते की वित्तीय रणनीति बनाने के लिए उत्तम है. शनि देव की साढ़ेसाती को देखते हुए आज कोई भी नया फाइनेंशियल कमिटमेंट न करें. जॉइंट अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड्स या लॉन्ग-टर्म स्कीम्स से जुड़े पुराने निवेश की समीक्षा करें. आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी गुप्त सौदा या बड़ा वित्तीय रिस्क नुकसान दे सकता है. धैर्य रखें और बजट प्लान करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

लव लाइफ और पारिवारिक जीवन में आज आपकी वाणी ही आपके रिश्तों का भविष्य तय करेगी. सातवें भाव के चंद्रमा पर केतु का असर होने से लव लाइफ में पार्टनर के प्रति अविश्वास या कोई बड़ी गलतफहमी हो सकती है. शादीशुदा जातक जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बिठाएं और उनकी सेहत का ध्यान रखें. बेवजह की बहस को तूल न दें. संतान की पढ़ाई को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी. शाम को परिवार के साथ शनि चालीसा पढ़ें, माहौल शांत होगा.

सेहत (Health)

चंद्र-केतु युति और साढ़ेसाती के कारण आज आपको मानसिक तनाव, पीठ दर्द या यूरिन से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. अत्यधिक सोचने से बचें और दिमाग को आराम दें. वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधान रहें, चोट लगने की आशंका बनी हुई है. ठंडी चीजों से परहेज करें और बाहर के भारी या तैलीय भोजन से पूरी तरह दूर रहें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. जरूरी यात्रा हो, तो थोड़ा अदरक या घी खाकर ही घर से निकलें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 4, 8

लकी कलर (Lucky Color)- नीला (Blue), आसमानी (Sky Blue)

उपाय (Remedy)

चूंकि आपकी राशि पर शनि की साढ़ेसाती का मुख्य चरण चल रहा है, इसलिए आज शनिवार की शाम शनि मंदिर जरूर जाएं. शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें काले तिल जरूर डालें. इसके साथ ही हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने, सरसों का तेल या काले जूतों का दान करें. शनि देव की कृपा से आपके सभी कष्ट दूर होंगे.

मीन राशि (Pisces), 20 जून 2026

शनिवार, 20 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी है. सुबह 09:26 तक मघा नक्षत्र रहेगा. इसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. दोपहर 12:47 तक वज्र योग का प्रभाव रहेगा. आज चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में गोचर करेंगे. यहां केतु के साथ उनकी युति बनेगी.

मीन राशि के जातकों पर शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण (अवरोही चरण) चल रहा है. इसके प्रभाव स्वरूप और छठे भाव (शत्रु, रोग व प्रतिस्पर्धा स्थान) में चंद्र-केतु की युति होने से आज का दिन बेहद सतर्कता से चलने का है. अचानक दफ्तर की राजनीति या कोर्ट-कचहरी के मामलों में मति भ्रम होने की संभावना रहेगी. बिना वजह मानसिक बेचैनी और शत्रुओं की गुप्त चालों का तनाव हावी रहेगा. आज आपके लोन, बैंक या किसी सरकारी विभाग से जुड़े काम आखिरी वक्त पर रुक सकते हैं.

अनजान डर के कारण कोई बड़ा लोन या लायबिलिटी लेने में हिचकिचाहट होगी. भाग्य के भरोसे बैठने से आज आपका बना-बनाया काम बिगड़ सकता है. आपके गुप्त शत्रु या दफ्तर के विरोधी आपको परेशान करने या आपकी साख खराब करने की कोशिश करेंगे. अपनी कोई भी कूटनीतिक या लीगल योजना आज किसी अजनबी से बिल्कुल शेयर न करें. हालांकि, सुख भाव में बैठे सूर्य-बुध का बुधादित्य योग आपकी निर्णय क्षमता को गजब की तार्किक क्षमता और मानसिक मजबूती देगा. आप विपरीत हालातों में भी 'Main Character' की तरह डटे रहेंगे.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज संभलकर चलें. साढ़ेसाती के प्रभाव से दफ्तर में अचानक काम का दबाव और नई जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है. छठे भाव के चंद्रमा और केतु की युति के कारण सहकर्मियों के साथ कोई पुरानी बहस दोबारा उभर सकती है. सीनियर्स के सामने अपनी बात रखते समय विनम्रता बनाए रखें. ऑफिस पॉलिटिक्स और गॉसिप से खुद को पूरी तरह दूर रखें. सुबह 08:52 से 10:37 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान नया प्रोजेक्ट शुरू न करें और न ही कोई नया जॉब ऑफर स्वीकार करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार में आज सतर्कता बहुत जरूरी है. वज्र योग से पैसों का लेन-देन अटक सकता है. कोई पुराना अटका हुआ धन या कमर्शियल पेमेंट आज फंसने की आशंका है. बड़ी कमर्शियल डील या किसी नए वेंडर एग्रीमेंट के पेपर्स अच्छी तरह पढ़ें, इसके बाद ही साइन करें. आज किसी को भी बड़ा माल उधार या क्रेडिट पर देने से बचें, अन्यथा रिकवरी में लंबा वक्त लग सकता है. नई डील को फाइनल करने के लिए दोपहर 11:54 से 12:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है.

फ्यूचर प्लानिंग और निवेश (Future Planning & Investment)

शनिवार को मार्केट बंद होने के कारण आज का दिन अगले हफ्ते की वित्तीय रणनीति बनाने के लिए उत्तम है. शनि देव की साढ़ेसाती को देखते हुए आज कोई भी नया फाइनेंशियल कमिटमेंट न करें. टैक्स प्लानिंग, इंश्योरेंस या फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़े पुराने निवेश की समीक्षा करें. आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी गुप्त सौदा या बड़ा वित्तीय रिस्क नुकसान दे सकता है. धैर्य रखें और बजट प्लान करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

लव लाइफ और पारिवारिक जीवन में आज आपकी वाणी और धैर्य ही आपके रिश्तों का भविष्य तय करेंगे. छठे भाव के चंद्रमा पर केतु का असर होने से ननिहाल पक्ष या ससुराल पक्ष के साथ किसी बात पर गलतफहमी हो सकती है. लव लाइफ में पार्टनर के प्रति अविश्वास या मनमुटाव की स्थिति बन सकती है. शादीशुदा जातक जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बिठाएं और उनकी सेहत का ध्यान रखें. बेवजह की बहस को तूल न दें. शाम को परिवार के साथ शनि चालीसा पढ़ें, माहौल शांत होगा.

सेहत (Health)

चंद्र-केतु युति और साढ़ेसाती के कारण आज आपको मानसिक तनाव, गैस, एसिडिटी या पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. बदलते मौसम के कारण आँखों में जलन या पैरों में दर्द की शिकायत भी हो सकती है. अत्यधिक सोचने से बचें और दिमाग को आराम दें. वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधान रहें, चोट लगने की आशंका बनी हुई है. ठंडी चीजों से परहेज करें और बाहर के भारी या तैलीय भोजन से पूरी तरह दूर रहें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. जरूरी यात्रा हो, तो थोड़ा अदरक या घी खाकर ही घर से निकलें.

लकी नंबर (Lucky Number)- 1, 3

लकी कलर (Lucky Color)- सुनहरा पीला (Golden Yellow), केसरिया (Saffron)

उपाय (Remedy)

चूंकि आपकी राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है, इसलिए आज शनिवार की शाम शनि मंदिर जरूर जाएं. शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें काले तिल जरूर डालें. भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल और काले तिल अर्पित करें. इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने, सरसों का तेल या कंबल का दान करें. शनि देव की कृपा से आपके मार्ग में आ रहे सभी विघ्न और शत्रु बाधा दूर होंगे.

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