हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Rashifal 15 June 2026: सोमवती अमावस्या व्रत आज, मिथुन राशि में ग्रहों का टकराव, जानें किसे मिलेगी गुड न्यूज और किसे रहना होगा सावधान

Aaj Ka Rashifal 15 June 2026: सोमवती अमावस्या व्रत आज, मिथुन राशि में ग्रहों का टकराव, जानें किसे मिलेगी गुड न्यूज और किसे रहना होगा सावधान

Aaj Ka Rashifal: आज का राशिफल 15 जून 2026 सोमवार को मृगशिरा नक्षत्र और गण्ड योग से तगड़ी हानि का संकेत. राहु काल से पहले नोट कर लें अपनी राशि का हाल और जरूरी बातें.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 15 Jun 2026 05:11 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Rashifal: आज का राशिफल 15 जून 2026, सोमवार को ज्येष्ठ (अधिक) मास की अमावस्या तिथि और मृगशिरा नक्षत्र के मिलने से 'सोमवती अमावस्या' का पावन महासंयोग बन रहा है. आज सुबह चंद्रमा के मिथुन राशि में प्रवेश करते ही वहां पहले से मौजूद मंगल देव के साथ मिलकर एक बेहद उग्र और कूटनीतिक समीकरण बनेगा, जो सभी 12 राशियों के जीवन में बड़ा उलटफेर करेगा.

आज सुबह तक 'शूल योग' और उसके बाद 'गण्ड योग' रहने से नीतिगत कार्यों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, साथ ही कुंभ राशि में बैठे शनि देव की तीसरी दृष्टि इस गोचर पर कड़ा पहरा दे रही है. शनि की यह टेढ़ी चाल शेयर बाजार और कमोडिटी ट्रेडिंग में अचानक तगड़ी हानि का झटका दे सकती है, इसलिए आज किसी भी बड़े वित्तीय जोखिम से बचें.

आइए जानते हैं कि आज सोमवती अमावस्या पर शिव कृपा से किस राशि की किस्मत चमकेगी और किसे आज सतर्क रहना होगा.

मेष राशि (Aries) - 15 जून 2026 (सोमवार)
आज का दिन मेष राशि वालों के लिए बहुत बड़ी परीक्षा, कड़े वित्तीय अनुशासन और तीसरे भाव में चन्द्रमा के प्रवेश से अपनी संवाद शैली के बल पर संकटों को टालने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन अमावस्या तिथि (सुबह 08:26:34 तक) है. सोमवार के दिन अमावस्या तिथि का आना इसे 'सोमवती अमावस्या' का महासंयोग बनाता है, जो पितृ दोष शांति और मानसिक चिंताओं को जड़ से काटने का सबसे बड़ा दिन है. आज सुबह 08:41:59 तक चन्द्र राशि वृषभ में बनी रहेगी, जिसके ठीक बाद चंद्रमा मिथुन राशि (आपके तीसरे भाव) में प्रवेश कर जाएंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज शाम 19:09:46 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी खुद 'मंगल देव' हैं, जो आपकी ही राशि के स्वामी हैं और आज आपके तीसरे भाव में बैठकर पराक्रम का संचार करेंगे. इसके साथ ही आज सुबह 08:55:36 तक 'शूल योग' रहेगा, जिसके बाद 'गण्ड योग' शुरू हो जाएगा. यह दोनों योग कार्यों में बाधा और अचानक तनाव देने के लिए जाने जाते हैं. 

आज 15 जून के इस पंचांग में ग्रहों की स्थिति बेहद संवेदनशील और विस्फोटक बनी हुई है. सुबह 08:42 के बाद जब चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव (पराक्रम, संवाद और भाई-बहनों के स्थान) में जाएंगे, तो वहां पहले से बैठे आपके राशि स्वामी मंगल देव के साथ मिलकर एक अत्यंत उग्र 'चन्द्र-मंगल' समीकरण बनाएंगे. हालांकि, सबसे बड़ी और तीखी पहरे वाली बात यह है कि आपके ग्यारहवें भाव (लाभ स्थान) में बैठे क्रूर स्वामी शनि देव की तीसरी दृष्टि अभी भी आपके धन भाव और इस गोचर पर कड़ा पहरा दे रही है. मंगल-चंद्रमा की यह युति आपके भीतर असीम ऊर्जा और कुछ बड़ा कर गुजरने का जुनून तो देगी, लेकिन सोमवती अमावस्या की सुबह और शूल-गण्ड योग का यह टकराव आपके भीतर अत्यधिक क्रोध, अहंकार और बिना सोचे-समझे तीखी प्रतिक्रिया देने की एक बड़ी चेतावनी लेकर आया है. आज भाई-बहनों, सहकर्मियों या पड़ोसियों के प्रति आपकी ज़रा सी लापरवाही या कड़वी वाणी आपके बनते काम बिगाड़ सकती है. आज सोमवती अमावस्या पर शिव मंदिर में जाकर कच्चे दूध से महादेव का अभिषेक करना, पितरों के निमित्त दीपदान करना और अपनी जुबान पर ताला लगाना ही आज आपके मार्ग के सारे मानसिक विघ्नों को काटने की सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में बहुत संभलकर चलने का है. शूल और गण्ड योग के कारण कार्यस्थल पर टारगेट को लेकर सीनियर्स का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा और आपकी किसी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद से जुड़े लोगों के लिए आज दोपहर 11:53:33 से 12:49:22 तक अभिजीत मुहूर्त का समय उपलब्ध है. कोई भी बहुत जरूरी कूटनीतिक मीटिंग करनी हो या पेपर सबमिट करना हो, तो इसी समय का इस्तेमाल करें. चंद्रमा का पराक्रम भाव में जाना मीडिया, राइटिंग, मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े जातकों को शाम के बाद कुछ राहत दिलाएगा. 

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'पूरी तरह हाथ खींचकर' और कड़े वित्तीय पहरे के साथ चलने का है. सोमवती अमावस्या और ग्रहों का यह उग्र टकराव व्यापार में अचानक किसी बड़ी डील के फंसने का संकेत दे रहा है. शेयर बाजार, कमोडिटी मार्केट और इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन भयंकर और तगड़ी हानि का रेड-अलर्ट दे रहा है. शनि की क्रूर दृष्टि और गण्ड योग के कारण बाजार में भारी मंदी या अचानक अप्रत्याशित गिरावट आ सकती है; यदि आप मेटल, आईटी, फार्मा या बैंकिंग स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी रिस्की सौदा आपकी संचित पूंजी को पूरी तरह डुबो सकता है, इसलिए आज ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, सुबह 07:07:25 से 08:52:06 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी धन का बड़ा लेन-देन न करें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'डेटा-ओरिएंटेड सोच और कोडिंग स्किल्स' को शांति से इस्तेमाल करने का है. तीसरे भाव का चंद्रमा आपकी टेक्निकल और एनालिटिकल पावर को तेज तो करेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोडिंग या डेटा हैंडलिंग के दौरान कोई बड़ी चूक हो सकती है. यदि आप एआई टूल्स, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉगिंग या टेक-स्टार्टअप से जुड़े हैं, तो आज अपनी रणनीतियों को पूरी तरह गुप्त रखें, वरना आइडिया चोरी होने की पूरी संभावना है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपको अत्यधिक सतर्क रहना होगा. सोमवती अमावस्या और उग्र ग्रहों के प्रभाव के कारण मानसिक तनाव, हाई ब्लड प्रेशर, आँखों में जलन, गैस/एसिडिटी, या काम के अत्यधिक बोझ से सिरदर्द की शिकायत हो सकती है. वाहन चलाते समय आज अतिरिक्त सावधानी बरतें और गति पर पूरा नियंत्रण रखें. दोपहर 14:06:08 से 15:50:49 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी व्याकुलता दूर होगी और अद्भुत आत्मिक शांति मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों के मामले में आज का दिन बेहद संवेदनशील है, भावुकता में आकर कोई कड़ा फैसला न लें. सोमवती अमावस्या और तीसरे भाव का चन्द्र-मंगल योग आपके भीतर पार्टनर पर हावी होने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात या भाई-बहनों के हस्तक्षेप को लेकर गंभीर वैचारिक मतभेद या ईगो-क्लैश खड़ा हो सकता है. बातचीत के दौरान अपनी वाणी में सौम्यता बनाए रखें. शाम के समय परिवार के साथ शिव चालीसा का पाठ करना और घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले सोमवती अमावस्या के निमित्त भगवान शिव की पूजा करें, आईने में अपना चेहरा देखें या थोड़ा सा दही खाकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 9, 5
शुभ रंग: गहरा लाल, हल्का हरा

वृषभ राशि (Taurus) - 15 जून 2026 (सोमवार)
आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए अपनी संचित पूंजी को बचाने, कड़े वित्तीय पहरे और सुबह के बाद चंद्रमा के द्वितीय भाव में जाने से धन से जुड़े कूटनीतिक फैसले लेने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन अमावस्या तिथि (सुबह 08:26:34 तक) है. सोमवार के दिन अमावस्या तिथि का आना इसे 'सोमवती अमावस्या' का महासंयोग बनाता है, जो पितृ दोष शांति और मानसिक चिंताओं को जड़ से काटने का सबसे बड़ा दिन है. आज सुबह 08:41:59 तक चन्द्र राशि वृषभ में बनी रहेगी, जिसके ठीक बाद चंद्रमा मिथुन राशि (आपके दूसरे भाव) में प्रवेश कर जाएंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज शाम 19:09:46 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी 'मंगल देव' हैं, जो आज आपके धन भाव में चंद्रमा के साथ बैठकर एक बेहद उग्र और सक्रिय समीकरण बनाएंगे. इसके साथ ही आज सुबह 08:55:36 तक 'शूल योग' रहेगा, जिसके ठीक बाद 'गण्ड योग' शुरू हो जाएगा. यह दोनों योग कार्यों में बाधा और अचानक भारी मानसिक तनाव देने के लिए जाने जाते हैं. 

आज 15 जून के इस पंचांग में ग्रहों का एक अत्यंत संवेदनशील और विस्फोटक गोचर बन रहा है. सुबह 08:42 के बाद जब चंद्रमा आपके लग्न भाव से निकलकर दूसरे भाव (धन, वाणी और कुटुंब के स्थान) में जाएंगे, तो वहां पहले से बैठे पराक्रमी मंगल देव के साथ मिलकर एक शक्तिशाली 'चन्द्र-मंगल' युति बनाएंगे. हालांकि, सबसे बड़ी और तीखे पहरे वाली बात यह है कि आपके भाग्य भाव में बैठे क्रूर स्वामी शनि देव की तीसरी दृष्टि अभी भी आपके इस पूरे धन भाव और गोचर पर कड़ा पहरा दे रही है. मंगल और चंद्रमा का यह गठजोड़ आपको पैसों के मामलों में बहुत आक्रामक और रिस्क लेने वाला तो बनाएगा, लेकिन सोमवती अमावस्या की सुबह और शूल-गण्ड योग का यह टकराव आपके भीतर अत्यधिक अहंकार और बिना सोचे-समझने कड़वी वाणी बोलने की एक बड़ी चेतावनी भी लेकर आया है. आज परिवार के लोगों या बिजनेस पार्टनर्स के प्रति आपकी ज़रा सी लापरवाही या तीखी प्रतिक्रिया आपके बनते काम बिगाड़ सकती है. आज सोमवती अमावस्या पर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर कच्चे दूध और काले तिल अर्पित करना, पितरों के निमित्त दीपदान करना और अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी. 

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में बहुत संभलकर चलने का है. शूल और गण्ड योग के कारण कार्यस्थल पर टारगेट को लेकर सीनियर्स का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा और आपकी किसी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद से जुड़े लोगों के लिए आज दोपहर 11:53:33 से 12:49:22 तक अभिजीत मुहूर्त का समय उपलब्ध है. कोई भी बहुत जरूरी कूटनीतिक मीटिंग करनी हो या महत्वपूर्ण पेपर सबमिट करना हो, तो इसी समय का इस्तेमाल करें. चंद्रमा का दूसरे भाव में जाना बैंकिंग, फाइनेंस, कंसल्टेंसी और सेल्स से जुड़े जातकों को शाम के बाद कुछ कूटनीतिक रास्ते दिखाएगा. 

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'पूरी तरह हाथ खींचकर' और कड़े वित्तीय पहरे के साथ चलने का है. सोमवती अमावस्या और धन भाव में ग्रहों का यह उग्र टकराव व्यापार में अचानक किसी बड़ी डील के फंसने का संकेत दे रहा है. शेयर बाजार, कमोडिटी मार्केट और इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन भयंकर और तगड़ी हानि का रेड-अलर्ट दे रहा है. शनि की क्रूर दृष्टि और गण्ड योग के कारण बाजार में भारी मंदी या अचानक अप्रत्याशित गिरावट आ सकती है; यदि आप मेटल, ऑयल, इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी रिस्की सौदा आपकी संचित पूंजी को पूरी तरह डुबो सकता है, इसलिए आज ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, सुबह 07:07:25 से 08:52:06 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी धन का बड़ा लेन-देन न करें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'डेटा-ओरिएंटेड सोच और कोडिंग स्किल्स' को शांति से इस्तेमाल करने का है. धन भाव का चंद्रमा आपकी टेक्निकल और एनालिटिकल पावर को तेज तो करेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोडिंग या डेटा हैंडलिंग के दौरान कोई बड़ी चूक हो सकती है. यदि आप एआई टूल्स, साइबर सिक्योरिटी, कोडिंग, डेटा साइंस या टेक-स्टार्टअप से जुड़े हैं, तो आज अपनी रणनीतियों को पूरी तरह गुप्त रखें, वरना आइडिया चोरी होने की पूरी संभावना है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपको अत्यधिक सतर्क रहना होगा. सोमवती अमावस्या और उग्र ग्रहों के प्रभाव के कारण मानसिक तनाव, चेहरे या दांतों में हल्की तकलीफ, आँखों में जलन, गैस/एसिडिटी, या काम के अत्यधिक बोझ से सिरदर्द की शिकायत हो सकती है. वाहन चलाते समय आज अतिरिक्त सावधानी बरतें. दोपहर 14:06:08 से 15:50:49 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत आत्मिक शांति मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों के मामले में आज का दिन बेहद संवेदनशील है, भावुकता में आकर कोई कड़ा फैसला न लें. सोमवती अमावस्या और दूसरे भाव का चन्द्र-मंगल योग आपके भीतर परिवार के लोगों पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे जीवनसाथी या कुटुंब के किसी सदस्य के साथ घर की व्यवस्था या बजट को लेकर गंभीर वैचारिक मतभेद या ईगो-क्लैश खड़ा हो सकता है. बातचीत के दौरान अपनी वाणी में सौम्यता बनाए रखें. शाम के समय परिवार के साथ शिव चालीसा का पाठ करना और घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले सोमवती अमावस्या के निमित्त भगवान शिव की पूजा करें, आईने में अपना चेहरा देखें या थोड़ा सा दही खाकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 5, 2
शुभ रंग: क्रीम, चमकीला सफेद

मिथुन राशि (Gemini) - 15 जून 2026 (सोमवार)
आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए अपनी गजब की हाजिरजवाबी, कूटनीतिक सूझबूझ और लग्न भाव (प्रथम भाव) में चंद्रमा के प्रवेश से हर चुनौती को खुद के पक्ष में मोड़ने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन अमावस्या तिथि (सुबह 08:26:34 तक) है. सोमवार के दिन अमावस्या तिथि का आना इसे 'सोमवती अमावस्या' का महासंयोग बनाता है, जो मानसिक चिंताओं को काटने और आत्मिक बल बढ़ाने का सबसे बड़ा दिन है. आज सुबह 08:41:59 तक चन्द्र राशि वृषभ में बनी रहेगी, जिसके ठीक बाद चंद्रमा आपकी खुद की मिथुन राशि (आपके लग्न भाव) में प्रवेश कर जाएंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज शाम 19:09:46 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी 'मंगल देव' हैं, जो आज आपकी ही राशि में चंद्रमा के साथ बैठकर एक बेहद सक्रिय और पराक्रमी समीकरण बनाएंगे. इसके साथ ही आज सुबह 08:55:36 तक 'शूल योग' रहेगा, जिसके ठीक बाद 'गण्ड योग' शुरू हो जाएगा. यह दोनों योग कार्यों में बाधा और अचानक मानसिक तनाव देने के लिए जाने जाते हैं. 

आज 15 जून के इस पंचांग में ग्रहों का एक अत्यंत शक्तिशाली और उग्र गोचर बन रहा है. सुबह 08:42 के बाद जब चंद्रमा आपके 12वें भाव से निकलकर आपके लग्न भाव (प्रथम स्थान) में जाएंगे, तो वहां पहले से बैठे पराक्रमी मंगल देव के साथ मिलकर एक जबरदस्त 'चन्द्र-मंगल' युति बनाएंगे. हालांकि, सबसे बड़ी और तीखे पहरे वाली बात यह है कि आपके भाग्य भाव में बैठे क्रूर स्वामी शनि देव की तीसरी दृष्टि अभी भी आपके इस पूरे लग्न और गोचर पर कड़ा पहरा दे रही है. मंगल और चंद्रमा का यह गठजोड़ आपके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण और रिस्क लेने की क्षमता तो देगा, लेकिन सोमवती अमावस्या की सुबह और शूल-गण्ड योग का यह टकराव आपके स्वभाव में अचानक बहुत ज्यादा जिद, गुस्सा और अहंकार भी बढ़ा सकता है. आज जल्दबाजी में आकर किसी के सामने तीखी प्रतिक्रिया देने की गलती बिल्कुल न करें, वरना आपकी बनाई साख मिट्टी में मिल सकती है. आज सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा करना, शिवलिंग पर जल अर्पित करना और व्यावहारिक रहना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी. 

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी धाक जमाने का है, लेकिन आपको सीनियर्स के साथ कूटनीतिक तालमेल बिठाना होगा. शूल और गण्ड योग के कारण कार्यस्थल पर काम का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा और सहकर्मी आपके काम में मीन-मेख निकाल सकते हैं. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या किसी महत्वपूर्ण प्रशासनिक इंटरव्यू के लिए आज दोपहर 11:53:33 से 12:49:22 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी समय का इस्तेमाल करें, काम बनेगा. छात्रों के लिए शाम के बाद का समय जटिल विषयों पर पकड़ मजबूत करने के लिए उत्तम है. 

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मुनाफा कमाने' और कड़े वित्तीय अनुशासन का है. लग्न भाव में चन्द्र-मंगल का योग खुदरा व्यापार, ट्रेडिंग, लिक्विड कैश या नए इनोवेटिव स्टार्टअप्स से जुड़े लोगों को लाभ के नए रास्ते दिखाएगा. लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और कमोडिटी ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ी हानि का झटका दे सकता है. शनि की तीसरी दृष्टि और गण्ड योग के प्रभाव से बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी गिरावट आ सकती है; यदि आप आईटी, टेक, मेटल या फार्मा स्टॉक्स में शॉर्ट-टर्म या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी सौदा भारी नुकसान करा सकता है, इसलिए आज रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, सुबह 07:07:25 से 08:52:06 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'हाई-टेक नॉलेज और क्रिएटिव स्किल्स' का जलवा बिखेरने का है. लग्न भाव का चंद्रमा आपकी सोचने-समझने की शक्ति को बहुत तेज करेगा. यदि आप एआई डेवलपमेंट, कोडिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा बहुत हाई रहेगी, लेकिन लग्न भाव में चन्द्र-मंगल के टकराव और शनि की दृष्टि के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन, सिर में भारीपन, आँखों में थकान या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता हावी हो सकती है. काम के जूनून में अपनी सेहत और खानपान की अनदेखी बिल्कुल न करें. दोपहर 14:06:08 से 15:50:49 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत एकाग्रता मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर पार्टनर के साथ भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. लग्न भाव के ग्रह आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकते हैं, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पारिवारिक व्यवस्था या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या ईगो-क्लैश खड़ा हो सकता है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. सोमवार और सोमवती अमावस्या के इस पावन अवसर पर शाम को भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाना और शिव चालीसा का पाठ करना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले सोमवती अमावस्या के निमित्त महादेव की पूजा करें, आईने में अपना चेहरा देखें या थोड़ा सा दही खाकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 5, 1
शुभ रंग: हल्का हरा, चमकीला सफेद

कर्क राशि (Cancer) - 15 जून 2026 (सोमवार)
आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए अपनी गहरी अंतर्ज्ञान क्षमता के बल पर गुप्त शत्रुओं को परास्त करने और 12वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश से विदेशी संपर्कों या बड़ी व्यापारिक रणनीतियों में सफलता हासिल करने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन अमावस्या तिथि (सुबह 08:26:34 तक) है. सोमवार के दिन अमावस्या तिथि का आना इसे 'सोमवती अमावस्या' का महासंयोग बनाता है, जो पितृ दोष शांति और मानसिक चिंताओं को जड़ से काटने का सबसे बड़ा दिन है. आज सुबह 08:41:59 तक चन्द्र राशि वृषभ में बनी रहेगी, जिसके ठीक बाद चंद्रमा मिथुन राशि (आपके 12वें भाव) में प्रवेश कर जाएंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज शाम 19:09:46 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी 'मंगल देव' हैं, जो आज आपके 12वें भाव में चंद्रमा के साथ बैठकर एक बेहद उग्र और गुप्त गोचर समीकरण बनाएंगे. इसके साथ ही आज सुबह 08:55:36 तक 'शूल योग' रहेगा, जिसके ठीक बाद 'गण्ड योग' शुरू हो जाएगा. यह दोनों योग कार्यों में बाधा और अचानक भारी मानसिक तनाव देने के लिए जाने जाते हैं. 

आज 15 जून के इस पंचांग में ग्रहों का एक अत्यंत संवेदनशील और विस्फोटक गोचर बन रहा है. सुबह 08:42 के बाद जब चंद्रमा आपके लाभ भाव से निकलकर 12वें भाव (व्यय, विदेश और गुप्त स्थान) में जाएंगे, तो वहां पहले से बैठे पराक्रमी मंगल देव के साथ मिलकर एक उग्र 'चन्द्र-मंगल' युति बनाएंगे. हालांकि, सबसे बड़ी और तीखे पहरे वाली बात यह है कि आपके भाग्य भाव में बैठे क्रूर स्वामी शनि देव की तीसरी दृष्टि अभी भी आपके इस पूरे गोचर पर कड़ा पहरा दे रही है. मंगल और चंद्रमा का यह व्यय भाव में मिलना आपको सुदूर संपर्कों से लाभ तो दिलाएगा, लेकिन सोमवती अमावस्या की सुबह और शूल-गण्ड योग का यह टकराव आपके भीतर अचानक अनचाहे खर्चों का भारी बोझ, अनिद्रा या कानूनी मामलों में कोई बड़ा भ्रम पैदा कर सकता है. आज दोपहर के समय भूलकर भी जल्दबाजी या गुस्से में आकर किसी के सामने तीखी प्रतिक्रिया देने की गलती न करें. आज सोमवती अमावस्या पर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर कच्चे दूध का अभिषेक करना, पितरों के निमित्त दीपदान करना और अपनी योजनाओं को पूरी तरह गुप्त रखना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी. 

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में पर्दे के पीछे रहकर काम करने (Back-end operations, Strategy मेकिंग या अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स) में सफलता पाने का है. शूल और गण्ड योग के कारण कार्यस्थल पर काम का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा और सहकर्मी आपके काम में कमियां निकाल सकते हैं. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद से जुड़े लोगों के लिए आज दोपहर 11:53:33 से 12:49:22 तक अभिजीत मुहूर्त का समय उपलब्ध है. कोई भी बहुत जरूरी कूटनीतिक मीटिंग करनी हो या महत्वपूर्ण पेपर सबमिट करना हो, तो इसी समय का इस्तेमाल करें, काम बनेगा. 
आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'पूरी तरह हाथ खींचकर' और कड़े वित्तीय पहरे के साथ चलने का है. सोमवती अमावस्या और 12वें भाव में ग्रहों का यह उग्र टकराव व्यापार में अचानक किसी बड़ी डील के फंसने का संकेत दे रहा है. शेयर बाजार, कमोडिटी मार्केट और इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन भयंकर और तगड़ी हानि का रेड-अलर्ट दे रहा है. शनि की क्रूर दृष्टि और गण्ड योग के कारण बाजार में भारी मंदी या अचानक अप्रत्याशित गिरावट आ सकती है; यदि आप आईटी, मेटल, ऑयल या फार्मा स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी रिस्की सौदा आपकी संचित पूंजी को पूरी तरह डुबो सकता है, इसलिए आज रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें; सुबह 07:07:25 से 08:52:06 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी धन का बड़ा लेन-देन न करें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'हाई-टेक नॉलेज और लीक से हटकर की गई सोच' का जलवा बिखेरने का है. 12वें भाव का चंद्रमा आपकी सोचने-समझने की शक्ति को बहुत गहरा करेगा. यदि आप टेक-स्टार्टअप, कोडिंग, एआई डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल आर्किटेक्चर से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी. हालांकि, जल्दबाजी में कोडिंग या डेटा हैंडलिंग के दौरान कोई बड़ी चूक न हो, इसका पूरा ध्यान रखें.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपको अत्यधिक सतर्क रहना होगा. 12वें भाव में ग्रहों के टकराव और शनि की दृष्टि के कारण आँखों में जलन, अनिद्रा, पैर में चोट या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता हावी हो सकती है. काम के जूनून में अपनी सेहत और आराम की अनदेखी बिल्कुल न करें. दोपहर 14:06:08 से 15:50:49 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत आत्मिक शांति मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर पार्टनर के साथ भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. 12वें भाव के ग्रह आपके भीतर परिवार के लोगों से दूरी या अकेलापन महसूस करा सकते हैं, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पारिवारिक खर्च या बजट को लेकर मामूली संवादहीनता या वैचारिक मतभेद खड़ा हो सकता है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. सोमवार और सोमवती अमावस्या के इस पावन अवसर पर शाम को भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाना और शिव चालीसा का पाठ करना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले सोमवती अमावस्या के निमित्त भगवान शिव की पूजा करें, आईने में अपना चेहरा देखें या थोड़ा सा दही खाकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 2, 7
शुभ रंग: सफेद, चमकीला सिल्वर

सिंह राशि (Leo) - 15 जून 2026 (सोमवार)
आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए अपनी प्रशासनिक धमक, धाकड़ कूटनीति और सुबह के बाद ग्यारहवें भाव में चंद्रमा के प्रवेश से आमदनी के नए स्रोत खोलने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन अमावस्या तिथि (सुबह 08:26:34 तक) है. सोमवार के दिन अमावस्या तिथि का आना इसे 'सोमवती अमावस्या' का महासंयोग बनाता है, जो मानसिक चिंताओं को काटने और आत्मिक बल बढ़ाने का सबसे बड़ा दिन है. आज सुबह 08:41:59 तक चन्द्र राशि वृषभ में बनी रहेगी, जिसके ठीक बाद चंद्रमा मिथुन राशि (आपके 11वें भाव) में प्रवेश कर जाएंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज शाम 19:09:46 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी 'मंगल देव' हैं, जो आज आपके लाभ भाव में चंद्रमा के साथ बैठकर एक बेहद सक्रिय और वित्तीय मुनाफा देने वाला समीकरण बनाएंगे. इसके साथ ही आज सुबह 08:55:36 तक 'शूल योग' रहेगा, जिसके ठीक बाद 'गण्ड योग' शुरू हो जाएगा. यह दोनों योग कार्यों में बाधा और अचानक भारी मानसिक तनाव देने के लिए जाने जाते हैं. 

आज 15 जून के इस पंचांग में ग्रहों का एक अत्यंत शक्तिशाली और उग्र गोचर बन रहा है. सुबह 08:42 के बाद जब चंद्रमा आपके दशम भाव से निकलकर 11वें भाव (लाभ, आय और बड़े नेटवर्क्स के स्थान) में जाएंगे, तो वहां पहले से बैठे पराक्रमी मंगल देव के साथ मिलकर एक उग्र 'चन्द्र-मंगल' युति बनाएंगे. हालांकि, सबसे बड़ी और तीखे पहरे वाली बात यह है कि आपके सप्तम भाव में बैठे क्रूर स्वामी शनि देव की तीसरी दृष्टि अभी भी आपके इस पूरे गोचर और लाभ भाव पर कड़ा पहरा दे रही है. मंगल और चंद्रमा का यह गठजोड़ आपको अपने बिजनेस नेटवर्क्स से बड़ा मुनाफा कमाने का जुनून तो देगा, लेकिन सोमवती अमावस्या की सुबह और शूल-गण्ड योग का यह टकराव आपके भीतर अत्यधिक अहंकार और बड़े भाई-बहनों या करीबियों के साथ वैचारिक मतभेद होने की एक बड़ी चेतावनी लेकर आया है. आज जल्दबाजी में आकर किसी के सामने तीखी प्रतिक्रिया देने की गलती बिल्कुल न करें. आज सोमवती अमावस्या पर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर कच्चे दूध का अभिषेक करना, पितरों के निमित्त दीपदान करना और व्यावहारिक रहना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी. 

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी मैनेजमेंट स्किल्स और कूटनीतिक संवाद के बल पर बड़ी बाजी मारने का है, लेकिन सहकर्मियों के साथ कूटनीतिक तालमेल बिठाना होगा. शूल और गण्ड योग के कारण कार्यस्थल पर काम का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद से जुड़े लोगों के लिए आज दोपहर 11:53:33 से 12:49:22 तक अभिजीत मुहूर्त का समय उपलब्ध है. कोई भी बहुत जरूरी मीटिंग करनी हो या महत्वपूर्ण पेपर सबमिट करना हो, तो इसी समय का इस्तेमाल करें, सूर्य देव की कृपा से काम बनेगा. 

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मुनाफा कमाने' और कड़े वित्तीय अनुशासन का है. 11वें भाव का मजबूत ग्रह गोचर खुदरा व्यापार, बड़े नेटवर्क्स, लिक्विड कैश या लॉजिस्टिक्स से जुड़े लोगों को लाभ के नए रास्ते दिखाएगा. लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और कमोडिटी ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ी हानि का झटका दे सकता है. शनि की तीसरी दृष्टि और गण्ड योग के प्रभाव से बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी गिरावट आ सकती है; यदि आप मेटल, ऑयल, इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में शॉर्ट-टर्म या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी सौदा भारी नुकसान करा सकता है, इसलिए आज रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, सुबह 07:07:25 से 08:52:06 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'हाई-टेक नॉलेज और क्रिएटिव स्किल्स' का जलवा बिखेरने का है. लाभ भाव का चंद्रमा आपकी सोचने-समझने की शक्ति को बहुत तेज करेगा. यदि आप एआई डेवलपमेंट, कोडिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा. 

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन ग्रहों के टकराव और शनि की दृष्टि के कारण सिर में भारीपन, आँखों में थकान, गैस/एसिडिटी, या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता हावी हो सकती है. काम के जूनून में अपनी सेहत और खानपान की अनदेखी बिल्कुल न करें. दोपहर 14:06:08 से 15:50:49 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत एकाग्रता मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर पार्टनर के साथ भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. 11वें भाव के ग्रह आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकते हैं, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पारिवारिक व्यवस्था या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या ईगो-क्लैश खड़ा हो सकता है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. सोमवार और सोमवती अमावस्या के इस पावन अवसर पर शाम को भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाना और शिव चालीसा का पाठ करना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले सोमवती अमावस्या के निमित्त महादेव की पूजा करें, आईने में अपना चेहरा देखें या थोड़ा सा दही खाकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 1, 5
शुभ रंग: सुनहरा (गोल्डन), हल्का हरा

कन्या राशि (Virgo) - 15 जून 2026 (सोमवार)
आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए अपने करियर की दिशा बदलने, शत्रुओं की चालों को ध्वस्त करने और सुबह के बाद चंद्रमा के दसवें भाव में जाने से कार्यस्थल पर अपनी साख का परचम लहराने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन अमावस्या तिथि (सुबह 08:26:34 तक) है. सोमवार के दिन अमावस्या तिथि का आना इसे 'सोमवती अमावस्या' का महासंयोग बनाता है, जो पितृ दोष शांति और मानसिक चिंताओं को जड़ से काटने का सबसे बड़ा दिन है. आज सुबह 08:41:59 तक चन्द्र राशि वृषभ में बनी रहेगी, जिसके ठीक बाद चंद्रमा मिथुन राशि (आपके दशम भाव) में प्रवेश कर जाएंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज शाम 19:09:46 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी 'मंगल देव' हैं, जो आज आपके कर्म भाव में चंद्रमा के साथ बैठकर एक बेहद सक्रिय, आक्रामक और रणनीतिक समीकरण बनाएंगे. इसके साथ ही आज सुबह 08:55:36 तक 'शूल योग' रहेगा, जिसके ठीक बाद 'गण्ड योग' शुरू हो जाएगा. यह दोनों योग कार्यों में बाधा और अचानक भारी मानसिक तनाव देने के लिए जाने जाते हैं. 

आज 15 जून के इस पंचांग में ग्रहों का एक अत्यंत शक्तिशाली और उग्र गोचर बन रहा है. सुबह 08:42 के बाद जब चंद्रमा आपके नवम भाव से निकलकर 12वें से 10वें भाव (कर्म, करियर और प्रतिष्ठा के स्थान) में जाएंगे, तो वहां पहले से बैठे पराक्रमी मंगल देव के साथ मिलकर एक उग्र 'चन्द्र-मंगल' युति बनाएंगे. हालांकि, सबसे बड़ी और तीखे पहरे वाली बात यह है कि आपके छठे भाव (रोग, ऋण और शत्रु स्थान) में बैठे क्रूर स्वामी शनि देव की तीसरी दृष्टि अभी भी आपके इस पूरे गोचर और कर्म भाव पर कड़ा पहरा दे रही है. मंगल और चंद्रमा का यह दशम भाव में मिलना आपको अपने करियर में बड़ा निर्णय लेने का जुनून तो देगा, लेकिन सोमवती अमावस्या की सुबह और शूल-गण्ड योग का यह टकराव आपके भीतर अत्यधिक अहंकार और कार्यस्थल पर सीनियर्स के साथ वैचारिक मतभेद होने की एक बड़ी चेतावनी लेकर आया है. आज जल्दबाजी में आकर बॉस या सहकर्मियों के सामने तीखी प्रतिक्रिया देने की गलती बिल्कुल न करें. आज सोमवती अमावस्या पर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर कच्चे दूध का अभिषेक करना, पितरों के निमित्त दीपदान करना और व्यावहारिक रहना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी. 

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी मैनेजमेंट स्किल्स, डेटा एनालिसिस और कूटनीतिक संवाद के बल पर बड़ी बाजी मारने का है, लेकिन सीनियर्स के साथ कूटनीतिक तालमेल बिठाना होगा. शूल और गण्ड योग के कारण कार्यस्थल पर काम का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद से जुड़े लोगों के लिए आज दोपहर 11:53:33 से 12:49:22 तक अभिजीत मुहूर्त का समय उपलब्ध है. कोई भी बहुत जरूरी मीटिंग करनी हो या महत्वपूर्ण पेपर सबमिट करना हो, तो इसी समय का इस्तेमाल करें, सूर्य देव की कृपा से काम बनेगा. 

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मुनाफा कमाने' और कड़े वित्तीय अनुशासन का है. दशम भाव का मजबूत ग्रह गोचर खुदरा व्यापार, सरकारी ठेके, लिक्विड कैश या लॉजिस्टिक्स से जुड़े लोगों को लाभ के नए रास्ते दिखाएगा. लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और कमोडिटी ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ी हानि का झटका दे सकता है. शनि की तीसरी दृष्टि और गण्ड योग के प्रभाव से बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी गिरावट आ सकती है; यदि आप मेटल, ऑयल, इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में शॉर्ट-टर्म या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी सौदा भारी नुकसान करा सकता है, इसलिए आज रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें; सुबह 07:07:25 से 08:52:06 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'हाई-टेक नॉलेज और क्रिएटिव स्किल्स' का जलवा बिखेरने का है. कर्म भाव का चंद्रमा आपकी सोचने-समझने की शक्ति को बहुत तेज करेगा. यदि आप एआई डेवलपमेंट, कोडिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट कोिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन ग्रहों के टकराव और शनि की दृष्टि के कारण सिर में भारीपन, आँखों में थकान, गैस/एसिडिटी, या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता हावी हो सकती है. काम के जूनून में अपनी सेहत और खानपान की अनदेखी बिल्कुल न करें. दोपहर 14:06:08 से 15:50:49 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत एकाग्रता मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर पार्टनर के साथ भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. दशम भाव के ग्रह आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकते हैं, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पारिवारिक व्यवस्था या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या ईगो-क्लैश खड़ा हो सकता है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. सोमवार और सोमवती अमावस्या के इस पावन अवसर पर शाम को भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाना और शिव चालीसा का पाठ करना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले सोमवती अमावस्या के निमित्त महादेव की पूजा करें, आईने में अपना चेहरा देखें या थोड़ा सा दही खाकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 5, 2
शुभ रंग: क्रीम, हल्का हरा

यह भी पढ़ें- Aaj Ka Ank Rashifal 15 June 2026: सोमवार को बन रहा है मूलांक 6 और भाग्यांक 8 का संयोग, इन 3 बर्थ डेट वालों की चमकेगी किस्मत!

तुला राशि (Libra) - 15 जून 2026 (सोमवार)
आज का दिन तुला राशि वालों के लिए अपनी गजब की कूटनीति, व्यावहारिक सोच और सुबह के बाद चंद्रमा के नवम भाव (भाग्य भाव) में जाने से भाग्य के चक्र को अपने पक्ष में मोड़ने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन अमावस्या तिथि (सुबह 08:26:34 तक) है. सोमवार के दिन अमावस्या तिथि का आना इसे 'सोमवती अमावस्या' का महासंयोग बनाता है, जो पितृ दोष शांति और मानसिक चिंताओं को जड़ से काटने का सबसे बड़ा दिन है. आज सुबह 08:41:59 तक चन्द्र राशि वृषभ में बनी रहेगी, जिसके ठीक बाद चंद्रमा मिथुन राशि (आपके भाग्य भाव) में प्रवेश कर जाएंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज शाम 19:09:46 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी 'मंगल देव' हैं, जो आज आपके भाग्य भाव में चंद्रमा के साथ बैठकर एक बेहद सक्रिय, आक्रामक और रणनीतिक समीकरण बनाएंगे. इसके साथ ही आज सुबह 08:55:36 तक 'शूल योग' रहेगा, जिसके ठीक बाद 'गण्ड योग' शुरू हो जाएगा. यह दोनों योग कार्यों में बाधा और अचानक भारी मानसिक तनाव देने के लिए जाने जाते हैं. 

आज 15 जून के इस पंचांग में ग्रहों का एक अत्यंत शक्तिशाली और उग्र गोचर बन रहा है. सुबह 08:42 के बाद जब चंद्रमा आपके अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव (भाग्य स्थान) में जाएंगे, तो वहां पहले से बैठे पराक्रमी मंगल देव के साथ मिलकर एक उग्र 'चन्द्र-मंगल' युति बनाएंगे. हालांकि, सबसे बड़ी और तीखे पहरे वाली बात यह है कि आपके पंचम भाव में बैठे क्रूर स्वामी शनि देव की तीसरी दृष्टि अभी भी आपके इस पूरे गोचर और भाग्य भाव पर कड़ा पहरा दे रही है. मंगल और चंद्रमा का यह नवम भाव में मिलना आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने का जुनून तो देगा, लेकिन सोमवती अमावस्या की सुबह और शूल-गण्ड योग का यह टकराव आपके भीतर अत्यधिक अहंकार और बड़ों या गुरुओं के साथ वैचारिक मतभेद होने की एक बड़ी चेतावनी लेकर आया है. आज जल्दबाजी में आकर किसी के सामने तीखी प्रतिक्रिया देने की गलती बिल्कुल न करें. आज सोमवती अमावस्या पर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर कच्चे दूध का अभिषेक करना, पितरों के निमित्त दीपदान करना और व्यावहारिक रहना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी. 

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी मैनेजमेंट स्किल्स, डेटा एनालिसिस और कूटनीतिक संवाद के बल पर बड़ी बाजी मारने का है, लेकिन सहकर्मियों के साथ कूटनीतिक तालमेल बिठाना होगा. शूल और गण्ड योग के कारण कार्यस्थल पर काम का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद से जुड़े लोगों के लिए आज दोपहर 11:53:33 से 12:49:22 तक अभिजीत मुहूर्त का समय उपलब्ध है. कोई भी बहुत जरूरी मीटिंग करनी हो या महत्वपूर्ण पेपर सबमिट करना हो, तो इसी समय का इस्तेमाल करें, भाग्य का साथ मिलेगा. 

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मुनाफा कमाने' और कड़े वित्तीय अनुशासन का है. नवम भाव का मजबूत ग्रह गोचर लंबी दूरी की व्यापारिक यात्राओं, विदेशी संपर्कों, लिक्विड कैश या लॉजिस्टिक्स से जुड़े लोगों को लाभ के नए रास्ते दिखाएगा. लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और कमोडिटी ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ी हानि का झटका दे सकता है. शनि की तीसरी दृष्टि और गण्ड योग के प्रभाव से बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी गिरावट आ सकती है; यदि आप मेटल, ऑयल, इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में शॉर्ट-टर्म या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी सौदा भारी नुकसान करा सकता है, इसलिए आज रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें; सुबह 07:07:25 से 08:52:06 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'हाई-टेक नॉलेज और क्रिएटिव स्किल्स' का जलवा बिखेरने का है. भाग्य भाव का चंद्रमा आपकी सोचने-समझने की शक्ति को बहुत तेज करेगा. यदि आप एआई डेवलपमेंट, कोडिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन ग्रहों के टकराव और शनि की दृष्टि के कारण पैरों या जोड़ों में दर्द, आँखों में थकान, गैस/एसिडिटी, या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता हावी हो सकती है. काम के जूनून में अपनी सेहत और खानपान की अनदेखी बिल्कुल न करें. दोपहर 14:06:08 से 15:50:49 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत एकाग्रता मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर पार्टनर के साथ भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. नवम भाव के ग्रह आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकते हैं, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पारिवारिक व्यवस्था, धार्मिक आयोजन या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या ईगो-क्लैश खड़ा हो सकता है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. सोमवार और सोमवती अमावस्या के इस पावन अवसर पर शाम को भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाना और शिव चालीसा का पाठ करना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले सोमवती अमावस्या के निमित्त महादेव की पूजा करें, आईने में अपना चेहरा देखें या थोड़ा सा दही खाकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 2, 6
शुभ रंग: चमकीला सफेद, हल्का हरा

वृश्चिक राशि (Scorpio) - 15 जून 2026 (सोमवार)
आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए अपनी गजब की कूटनीति, खोजी बुद्धि और सुबह के बाद चंद्रमा के आठवें भाव (गुप्त व शोध स्थान) में जाने से छिपे हुए संकटों और शत्रुओं की चालों को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन अमावस्या तिथि (सुबह 08:26:34 तक) है. सोमवार के दिन अमावस्या तिथि का आना इसे 'सोमवती अमावस्या' का महासंयोग बनाता है, जो मानसिक तनाव को काटने और आध्यात्मिक बल को जगाने का सबसे बड़ा दिन माना जाता है. आज सुबह 08:41:59 तक चन्द्र राशि वृषभ में बनी रहेगी, जिसके ठीक बाद चंद्रमा मिथुन राशि (आपके अष्टम भाव) में प्रवेश कर जाएंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज शाम 19:09:46 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी आपके राशि स्वामी 'मंगल देव' हैं, जो आज आपके अष्टम भाव में चंद्रमा के साथ बैठकर एक बेहद उग्र, गुप्त और रहस्यमयी समीकरण बनाएंगे. इसके साथ ही आज सुबह 08:55:36 तक 'शूल योग' रहेगा, जिसके ठीक बाद 'गण्ड योग' शुरू हो जाएगा. यह दोनों योग कार्यों में अचानक रोड़े अटकाने और मानसिक व्याकुलता देने के लिए जाने जाते हैं. 

आज 15 जून के इस पंचांग में ग्रहों की स्थिति बहुत ही संवेदनशील और रणनीतिक गहराई वाली बनी हुई है. सुबह 08:42 के बाद जब चंद्रमा आपके सप्तम भाव से निकलकर आठवें भाव (गुप्त धन, आयु और शोध के स्थान) में जाएंगे, तो वहां पहले से बैठे पराक्रमी मंगल देव के साथ मिलकर एक शक्तिशाली 'चन्द्र-मंगल' युति बनाएंगे. हालांकि, सबसे बड़ी और तीखे पहरे वाली बात यह है कि आपके सुख भाव में बैठे क्रूर स्वामी शनि देव की तीसरी दृष्टि अभी भी आपके इस पूरे गोचर और अष्टम भाव पर कड़ा पहरा दे रही है. मंगल और चंद्रमा का यह अष्टम भाव में मिलना आपकी अंतर्ज्ञान क्षमता (Intuition) को गजब की तेजी तो देगा, लेकिन सोमवती अमावस्या की सुबह और शूल-गण्ड योग का यह टकराव आपके भीतर अचानक कोई अज्ञात वित्तीय डर, सीक्रेट्स लीक होने का भय या स्वभाव में जरूरत से ज्यादा जिद पैदा कर सकता है. आज दोपहर के समय भूलकर भी जल्दबाजी या गुस्से में आकर किसी के सामने तीखी प्रतिक्रिया देने की गलती न करें और अपने गुप्त प्लान्स किसी से शेयर न करें. आज सोमवती अमावस्या पर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर कच्चे दूध के साथ काले तिल अर्पित करना, पितरों के निमित्त दीपदान करना और अपनी योजनाओं को पूरी तरह सीक्रेट रखना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में पर्दे के पीछे रहकर काम करने (Back-end operations, Strategy मेकिंग, ऑडिटिंग या रिसर्च) में बड़ी सफलता हासिल करने का है. शूल और गण्ड योग के कारण कार्यस्थल पर काम का दबाव और अनजाना तनाव बहुत ज्यादा रहेगा. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या खुफिया विभाग, टैक्स और ऑडिट से जुड़े लोगों के लिए आज दोपहर 11:53:33 से 12:49:22 तक अभिजीत मुहूर्त का समय उपलब्ध है. कोई भी बहुत जरूरी कूटनीतिक मीटिंग करनी हो या महत्वपूर्ण पेपर सबमिट करना हो, तो इसी समय का इस्तेमाल करें, सूर्य देव की कृपा से काम बनेगा. 

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'पूरी तरह हाथ खींचकर' और कड़े वित्तीय पहरे के साथ चलने का है. सोमवती अमावस्या और आठवें भाव में ग्रहों का यह उग्र टकराव व्यापार में अचानक किसी बड़ी डील के फंसने या गुप्त आर्थिक नुकसान का संकेत दे रहा है. शेयर बाजार, सट्टा बाजार और इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन भयंकर और तगड़ी हानि का रेड-अलर्ट दे रहा है. शनि की क्रूर दृष्टि और गण्ड योग के कारण बाजार में भारी मंदी या अचानक अप्रत्याशित गिरावट आ सकती है; यदि आप मेटल, ऑयल, इंफ्रास्ट्रक्चर या फार्मा स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी रिस्की सौदा आपकी संचित पूंजी को पूरी तरह डुबो सकता है, इसलिए आज ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें—सुबह 07:07:25 से 08:52:06 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी धन का बड़ा लेन-देन न करें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'डेटा-ओरिएंटेड सोच और सीक्रेट कोडिंग स्किल्स' को शांति से इस्तेमाल करने का है. अष्टम भाव का चंद्रमा आपकी टेक्निकल और खोजी पावर को तेज तो करेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोडिंग या डेटा हैंडलिंग के दौरान कोई बड़ी चूक हो सकती है. यदि आप एआई टूल्स, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, डेटा माइनिंग या टेक-स्टार्टअप से जुड़े हैं, तो आज अपनी रणनीतियों को पूरी तरह गुप्त रखें, वरना आइडिया या डेटा लीक होने की पूरी संभावना है.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपको अत्यधिक सतर्क रहना होगा. अष्टम भाव में ग्रहों के टकराव और शनि की दृष्टि के कारण मानसिक तनाव, अनिद्रा, गैस/एसिडिटी, या वाहन चलाते समय हल्की चोट लगने की शिकायत हो सकती है. वाहन चलाते समय आज गति पर पूरा नियंत्रण रखें. दोपहर 14:06:08 से 15:50:49 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत आत्मिक शक्ति मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों के मामले में आज पूरी पारदर्शिता बनाए रखने का दिन है, पार्टनर से कोई भी बात न छिपाएं. सोमवती अमावस्या और अष्टम भाव का चन्द्र-मंगल योग आपके भीतर पार्टनर पर शक करने या अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी गुप्त बात या अचानक बढ़े खर्चों को लेकर गंभीर वैचारिक मतभेद या संवादहीनता खड़ी हो सकती है. बातचीत के दौरान अपनी वाणी में सौम्यता बनाए रखें. सोमवार के इस पावन अवसर पर शाम को परिवार के साथ शिव चालीसा का पाठ करना और घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले सोमवती अमावस्या के निमित्त भगवान शिव की पूजा करें, आईने में अपना चेहरा देखें या थोड़ा सा दही खाकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 9, 2
शुभ रंग: गहरा लाल, गहरा नीला

धनु राशि (Sagittarius) - 15 जून 2026 (सोमवार)
आज का दिन धनु राशि वालों के लिए अपने पार्टनरशिप के मामलों को संभालने, कड़े वित्तीय पहरे और सुबह के बाद चंद्रमा के सातवें भाव (डेली बिजनेस व साझेदारी भाव) में जाने से व्यापारिक मोर्चे पर बड़े नीतिगत फैसले लेने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन अमावस्या तिथि (सुबह 08:26:34 तक) है. सोमवार के दिन अमावस्या तिथि का आना इसे 'सोमवती अमावस्या' का महासंयोग बनाता है, जो पितृ दोष शांति और मानसिक चिंताओं को जड़ से काटने का सबसे बड़ा दिन है. आज सुबह 08:41:59 तक चन्द्र राशि वृषभ में बनी रहेगी, जिसके ठीक बाद चंद्रमा मिथुन राशि (आपके सातवें भाव) में प्रवेश कर जाएंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज शाम 19:09:46 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी 'मंगल देव' हैं, जो आज आपके सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ बैठकर एक बेहद सक्रिय, आक्रामक और कूटनीतिक समीकरण बनाएंगे. इसके साथ ही आज सुबह 08:55:36 तक 'शूल योग' रहेगा, जिसके ठीक बाद 'गण्ड योग' शुरू हो जाएगा. यह दोनों योग कार्यों में बाधा और अचानक भारी मानसिक तनाव देने के लिए जाने जाते हैं. 

आज 15 जून के इस पंचांग में ग्रहों का एक अत्यंत शक्तिशाली और उग्र गोचर बन रहा है. सुबह 08:42 के बाद जब चंद्रमा आपके छठे भाव से निकलकर सातवें भाव (साझेदारी, डेली बिजनेस और पब्लिक इमेज के स्थान) में जाएंगे, तो वहां पहले से बैठे पराक्रमी मंगल देव के साथ मिलकर एक उग्र 'चन्द्र-मंगल' युति बनाएंगे. हालांकि, सबसे बड़ी और तीखे पहरे वाली बात यह है कि आपके तीसरे भाव (पराक्रम स्थान) में बैठे क्रूर स्वामी शनि देव की तीसरी दृष्टि अभी भी आपके इस पूरे गोचर और सप्तम भाव पर कड़ा पहरा दे रही है. मंगल और चंद्रमा का यह सप्तम भाव में मिलना आपको अपने बिजनेस पार्टनर्स से कड़े कूटनीतिक समझौते करने का जुनून तो देगा, लेकिन सोमवती अमावस्या की सुबह और शूल-गण्ड योग का यह टकराव आपके भीतर अत्यधिक अहंकार और जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के साथ गंभीर वैचारिक मतभेद होने की एक बड़ी चेतावनी लेकर आया है. आज जल्दबाजी में आकर किसी के सामने तीखी प्रतिक्रिया देने की गलती बिल्कुल न करें. आज सोमवती अमावस्या पर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर कच्चे दूध का अभिषेक करना, पितरों के निमित्त दीपदान करना और व्यावहारिक रहना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी. 

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी मैनेजमेंट स्किल्स, डेटा एनालिसिस और कूटनीतिक संवाद के बल पर बड़ी बाजी मारने का है, लेकिन सहकर्मियों के साथ कूटनीतिक तालमेल बिठाना होगा. शूल और गण्ड योग के कारण कार्यस्थल पर काम का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद से जुड़े लोगों के लिए आज दोपहर 11:53:33 से 12:49:22 तक अभिजीत मुहूर्त का समय उपलब्ध है. कोई भी बहुत जरूरी मीटिंग करनी हो या महत्वपूर्ण पेपर सबमिट करना हो, तो इसी समय का इस्तेमाल करें, सूर्य देव की कृपा से काम बनेगा. 

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मुनाफा कमाने' और कड़े वित्तीय अनुशासन का है. सप्तम भाव का मजबूत ग्रह गोचर खुदरा व्यापार, साझेदारी के काम, लिक्विड कैश या लॉजिस्टिक्स से जुड़े लोगों को लाभ के नए रास्ते दिखाएगा. लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और कमोडिटी ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ी हानि का झटका दे सकता है. शनि की तीसरी दृष्टि और गण्ड योग के प्रभाव से बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी गिरावट आ सकती है; यदि आप मेटल, ऑयल, इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में शॉर्ट-टर्म या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी सौदा भारी नुकसान करा सकता है, इसलिए आज रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, सुबह 07:07:25 से 08:52:06 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'हाई-टेक नॉलेज और क्रिएटिव स्किल्स' का जलवा बिखेरने का है. सप्तम भाव का चंद्रमा आपकी सोचने-समझने की शक्ति को बहुत तेज करेगा. यदि आप एआई डेवलपमेंट, कोडिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन ग्रहों के टकराव और शनि की दृष्टि के कारण सिर में भारीपन, आँखों में थकान, गैस/एसिडिटी, या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता हावी हो सकती है. काम के जूनून में अपनी सेहत और खानपान की अनदेखी बिल्कुल न करें. दोपहर 14:06:08 से 15:50:49 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत एकाग्रता मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर पार्टनर के साथ भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. सप्तम भाव के ग्रह आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकते हैं, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पारिवारिक व्यवस्था या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या ईगो-क्लैश खड़ा हो सकता है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. सोमवार और सोमवती अमावस्या के इस पावन अवसर पर शाम को भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाना और शिव चालीसा का पाठ करना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले सोमवती अमावस्या के निमित्त महादेव की पूजा करें, आईने में अपना चेहरा देखें या थोड़ा सा दही खाकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 3, 2
शुभ रंग: पीला, चमकीला सफेद

मकर राशि (Capricorn) - 15 जून 2026 (सोमवार)
आज का दिन मकर राशि वालों के लिए अपने गुप्त विरोधियों को परास्त करने, कड़े वित्तीय पहरे और सुबह के बाद चंद्रमा के छठे भाव (रोग, ऋण और शत्रु स्थान) में जाने से पुरानी समस्याओं पर बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल करने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन अमावस्या तिथि (सुबह 08:26:34 तक) है. सोमवार के दिन अमावस्या तिथि का आना इसे 'सोमवती अमावस्या' का महासंयोग बनाता है, जो पितृ दोष शांति और मानसिक चिंताओं को जड़ से काटने का सबसे बड़ा दिन है. आज सुबह 08:41:59 तक चन्द्र राशि वृषभ में बनी रहेगी, जिसके ठीक बाद चंद्रमा मिथुन राशि (आपके छठे भाव) में प्रवेश कर जाएंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज शाम 19:09:46 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी 'मंगल देव' हैं, जो आज आपके छठे भाव में चंद्रमा के साथ बैठकर एक बेहद सक्रिय, आक्रामक और रणनीतिक समीकरण बनाएंगे. इसके साथ ही आज सुबह 08:55:36 तक 'शूल योग' रहेगा, जिसके ठीक बाद 'गण्ड योग' शुरू हो जाएगा. यह दोनों योग कार्यों में बाधा और अचानक भारी मानसिक तनाव देने के लिए जाने जाते हैं.
 
आज 15 जून के इस पंचांग में ग्रहों का एक अत्यंत संवेदनशील और विस्फोटक गोचर बन रहा है. सुबह 08:42 के बाद जब चंद्रमा आपके पंचम भाव से निकलकर छठे भाव (शत्रु, रोग और ऋण के स्थान) में जाएंगे, तो वहां पहले से बैठे पराक्रमी मंगल देव के साथ मिलकर एक उग्र 'चन्द्र-मंगल' युति बनाएंगे. हालांकि, सबसे बड़ी और तीखे पहरे वाली बात यह है कि आपकी ही राशि मकर (धन व लग्न के स्वामी) पर बैठे क्रूर स्वामी शनि देव की तीसरी दृष्टि अभी भी आपके इस पूरे गोचर और छठे भाव पर कड़ा पहरा दे रही है. मंगल और चंद्रमा का यह छठे भाव में मिलना आपको कोर्ट-कचहरी, विवादों या पुराने कर्ज से जुड़े मामलों में बहुत गहराई से सोचकर सही फैसले लेने का जुनून तो देगा, लेकिन सोमवती अमावस्या की सुबह और शूल-गण्ड योग का यह टकराव आपके भीतर अत्यधिक अहंकार और सहकर्मियों के साथ गंभीर वैचारिक मतभेद होने की एक बड़ी चेतावनी लेकर आया है. आज जल्दबाजी में आकर किसी के सामने तीखी प्रतिक्रिया देने की गलती बिल्कुल न करें. आज सोमवती अमावस्या पर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर कच्चे दूध का अभिषेक करना, पितरों के निमित्त दीपदान करना और व्यावहारिक रहना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी. 

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी मैनेजमेंट स्किल्स, डेटा एनालिसिस और कूटनीतिक संवाद के बल पर विरोधियों को पस्त करने का है, लेकिन सहकर्मियों के साथ कूटनीतिक तालमेल बिठाना होगा. शूल और गण्ड योग के कारण कार्यस्थल पर काम का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद/प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े लोगों के लिए आज दोपहर 11:53:33 से 12:49:22 तक अभिजीत मुहूर्त का समय उपलब्ध है. कोई भी बहुत जरूरी मीटिंग करनी हो या महत्वपूर्ण पेपर सबमिट करना हो, तो इसी समय का इस्तेमाल करें, सूर्य देव की कृपा से काम बनेगा. 

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मुनाफा कमाने' और कड़े वित्तीय अनुशासन का है. छठे भाव का मजबूत ग्रह गोचर बैंकिंग, लोन क्लीयरेंस, कंसल्टेंसी या खुदरा व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ के नए रास्ते दिखाएगा. लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और कमोडिटी ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ी हानि का झटका दे सकता है. शनि की तीसरी दृष्टि और गण्ड योग के प्रभाव से बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी गिरावट आ सकती है; यदि आप मेटल, ऑयल, इंफ्रास्ट्रक्चर या फार्मा स्टॉक्स में शॉर्ट-टर्म या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी सौदा भारी नुकसान करा सकता है, इसलिए आज रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, सुबह 07:07:25 से 08:52:06 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'हाई-टेक नॉलेज और क्रिएटिव स्किल्स' का जलवा बिखेरने का है. छठे भाव का चंद्रमा आपकी सोचने-समझने की शक्ति को बहुत तेज करेगा. यदि आप एआई डेवलपमेंट, कोडिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ऑनलाइन टीचिंग या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपको थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. छठे भाव में ग्रहों के टकराव और शनि की दृष्टि के कारण पेट में गैस/एसिडिटी, आँखों में थकान, पैरों या कमर में हल्की तकलीफ, या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता हावी हो सकती है. काम के जूनून में अपनी सेहत और खानपान की अनदेखी बिल्कुल न करें. दोपहर 14:06:08 से 15:50:49 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत एकाग्रता मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर पार्टनर के साथ भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. छठे भाव के ग्रह आपके भीतर परिवार के लोगों पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकते हैं, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पारिवारिक व्यवस्था या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या संवादहीनता खड़ी हो सकती है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. सोमवार और सोमवती अमावस्या के इस पावन अवसर पर शाम को भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाना और शिव चालीसा का पाठ करना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले सोमवती अमावस्या के निमित्त महादेव की पूजा करें, आईने में अपना चेहरा देखें या थोड़ा सा दही खाकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 8, 5
शुभ रंग: गहरा नीला, क्रीम

कुंभ राशि (Aquarius) - 15 जून 2026 (सोमवार)
आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए अपनी गजब की 'फ्यूचरिस्टिक सोच', कड़े वित्तीय अनुशासन और सुबह के बाद चंद्रमा के पांचवें भाव (बुद्धि, संतान व प्रेम भाव) में जाने से अपनी बौद्धिक रणनीतियों के बल पर हर बाजी को अपने पक्ष में पलटने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन अमावस्या तिथि (सुबह 08:26:34 तक) है. सोमवार के दिन अमावस्या तिथि का आना इसे 'सोमवती अमावस्या' का महासंयोग बनाता है, जो पितृ दोष शांति, मानसिक चिंताओं को काटने और आत्मिक बल बढ़ाने का सबसे बड़ा दिन माना जाता है. आज सुबह 08:41:59 तक चन्द्र राशि वृषभ में बनी रहेगी, जिसके ठीक बाद चंद्रमा मिथुन राशि (आपके पांचवें भाव) में प्रवेश कर जाएंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज शाम 19:09:46 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी 'मंगल देव' हैं, जो आज आपके पंचम भाव में चंद्रमा के साथ बैठकर एक बेहद सक्रिय, बुद्धिमान और आक्रामक समीकरण बनाएंगे. इसके साथ ही आज सुबह 08:55:36 तक 'शूल योग' रहेगा, जिसके ठीक बाद 'गण्ड योग' शुरू हो जाएगा. यह दोनों योग कार्यों में अचानक बाधा और भारी मानसिक तनाव देने के लिए जाने जाते हैं. 

आज 15 जून के इस पंचांग में ग्रहों का एक अत्यंत शक्तिशाली और उग्र गोचर बन रहा है. सुबह 08:42 के बाद जब चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव से निकलकर पांचवें भाव (बुद्धि, संतान, विवेक और उच्च शिक्षा के स्थान) में जाएंगे, तो वहां पहले से बैठे पराक्रमी मंगल देव के साथ मिलकर एक उग्र 'चन्द्र-मंगल' युति बनाएंगे. हालांकि, सबसे बड़ी और तीखे पहरे वाली बात यह है कि आपकी खुद की कुंभ राशि (लग्न) पर बैठे क्रूर स्वामी शनि देव की तीसरी दृष्टि अभी भी आपके इस पूरे गोचर और पंचम भाव पर कड़ा पहरा दे रही है. मंगल और चंद्रमा का यह पंचम भाव में मिलना आपको नए इनोवेटिव आइडियाज और कूटनीतिक फैसले लेने का जुनून तो देगा, लेकिन सोमवती अमावस्या की सुबह और शूल-गण्ड योग का यह टकराव आपके भीतर अत्यधिक अहंकार, जिद और संतान या प्रियजनों के साथ गंभीर वैचारिक मतभेद होने की एक बड़ी चेतावनी लेकर आया है. आज जल्दबाजी में आकर किसी के सामने तीखी प्रतिक्रिया देने की गलती बिल्कुल न करें, वरना आपका अपना ही कोई बड़ा प्लान अटक सकता है. आज सोमवती अमावस्या पर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर कच्चे दूध का अभिषेक करना, पितरों के निमित्त दीपदान करना और व्यावहारिक रहना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी मैनेजमेंट स्किल्स, डेटा एनालिसिस और कूटनीतिक संवाद के बल पर बड़ी बाजी मारने का है, लेकिन सीनियर्स के साथ कूटनीतिक तालमेल बिठाना होगा. शूल और गण्ड योग के कारण कार्यस्थल पर काम का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद से जुड़े लोगों के लिए आज दोपहर 11:53:33 से 12:49:22 तक अभिजीत मुहूर्त का समय उपलब्ध है. कोई भी बहुत जरूरी मीटिंग करनी हो या महत्वपूर्ण पेपर सबमिट करना हो, तो इसी समय का इस्तेमाल करें, बुद्धि का पूरा साथ मिलेगा. 

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मुनाफा कमाने' और कड़े वित्तीय अनुशासन का है. पंचम भाव का मजबूत ग्रह गोचर खुदरा व्यापार, कंसल्टेंसी, लिक्विड कैश या नए टेक्निकल स्टार्टअप्स से जुड़े लोगों को लाभ के नए रास्ते दिखाएगा. लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और कमोडिटी ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ी हानि का झटका दे सकता है. शनि की तीसरी दृष्टि और गण्ड योग के प्रभाव से बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी गिरावट आ सकती है; यदि आप मेटल, ऑयल, इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में शॉर्ट-टर्म या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी सौदा भारी नुकसान करा सकता है, इसलिए आज रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें; सुबह 07:07:25 से 08:52:06 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'हाई-टेक नॉलेज और क्रिएटिव स्किल्स' का जलवा बिखेरने का है. पंचम भाव का चंद्रमा आपकी सोचने-समझने की शक्ति को बहुत तेज करेगा. यदि आप एआई डेवलपमेंट, कोडिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन ग्रहों के टकराव और शनि की दृष्टि के कारण सिर में भारीपन, आँखों में थकान, गैस/एसिडिटी, या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता हावी हो सकती है. काम के जूनून में अपनी सेहत और खानपान की अनदेखी बिल्कुल न करें. दोपहर 14:06:08 से 15:50:49 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत एकाग्रता मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर पार्टनर के साथ भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. पंचम भाव के ग्रह आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकते हैं, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पारिवारिक व्यवस्था, संतान की शिक्षा या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या ईगो-क्लैश खड़ा हो सकता है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. सोमवार और सोमवती अमावस्या के इस पावन अवसर पर शाम को भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाना और शिव चालीसा का पाठ करना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले सोमवती अमावस्या के निमित्त महादेव की पूजा करें, आईने में अपना चेहरा देखें या थोड़ा सा दही खाकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 8, 5
शुभ रंग: आसमानी नीला, चमकीला सफेद

मीन राशि (Pisces) - 15 जून 2026 (सोमवार)
आज का दिन मीन राशि वालों के लिए अपनी 'छठी इंद्री' (Intuition), कड़े वित्तीय पहरे और सुबह के बाद चंद्रमा के चौथे भाव (सुख, माता और वाहन स्थान) में जाने से प्रॉपर्टी और घरेलू सुख-सुविधाओं के मोर्चे पर बड़े नीतिगत फैसले लेने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन अमावस्या तिथि (सुबह 08:26:34 तक) है. सोमवार के दिन अमावस्या तिथि का आना इसे 'सोमवती अमावस्या' का महासंयोग बनाता है, जो पितृ दोष शांति, मानसिक चिंताओं को काटने और आत्मिक बल बढ़ाने का सबसे बड़ा दिन माना जाता है. आज सुबह 08:41:59 तक चन्द्र राशि वृषभ में बनी रहेगी, जिसके ठीक बाद चंद्रमा मिथुन राशि (आपके चौथे भाव) में प्रवेश कर जाएंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज शाम 19:09:46 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी 'मंगल देव' हैं, जो आज आपके चतुर्थ भाव में चंद्रमा के साथ बैठकर एक बेहद सक्रिय, आक्रामक और घरेलू मोर्चे पर रणनीतिक समीकरण बनाएंगे. इसके साथ ही आज सुबह 08:55:36 तक 'शूल योग' रहेगा, जिसके ठीक बाद 'गण्ड योग' शुरू हो जाएगा. यह दोनों योग कार्यों में अचानक बाधा और भारी मानसिक तनाव देने के लिए जाने जाते हैं. 

आज 15 जून के इस पंचांग में ग्रहों का एक अत्यंत संवेदनशील और विस्फोटक गोचर बन रहा है. सुबह 08:42 के बाद जब चंद्रमा आपके तीसरे भाव से निकलकर चौथे भाव (सुख, माता और भूमि-भवन के स्थान) में जाएंगे, तो वहां पहले से बैठे पराक्रमी मंगल देव के साथ मिलकर एक उग्र 'चन्द्र-मंगल' युति बनाएंगे. हालांकि, सबसे बड़ी और तीखे पहरे वाली बात यह है कि आपकी राशि मीन (लग्न) पर बैठे क्रूर स्वामी शनि देव की तीसरी दृष्टि अभी भी आपके इस पूरे गोचर और चतुर्थ भाव पर कड़ा पहरा दे रही है. मंगल और चंद्रमा का यह चतुर्थ भाव में मिलना आपको प्रॉपर्टी या बड़े घरेलू निवेश से जुड़े कड़े फैसले लेने का जुनून तो देगा, लेकिन सोमवती अमावस्या की सुबह और शूल-गण्ड योग का यह टकराव आपके भीतर अत्यधिक अहंकार, जिद और घर के माहौल को लेकर भारी असंतोष या माता के स्वास्थ्य को लेकर अचानक कोई बड़ा भ्रम पैदा होने की एक बड़ी चेतावनी लेकर आया है. आज जल्दबाजी में आकर परिवार के लोगों के सामने तीखी प्रतिक्रिया देने की गलती बिल्कुल न करें, वरना घर का क्लेश बढ़ सकता है. आज सोमवती अमावस्या पर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर कच्चे दूध का अभिषेक करना, पितरों के निमित्त दीपदान करना और व्यावहारिक रहना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी. 

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी मैनेजमेंट DNIs और कूटनीतिक संवाद के बल पर बड़ी बाजी मारने का है, लेकिन सहकर्मियों के साथ कूटनीतिक तालमेल बिठाना होगा. शूल और गण्ड योग के कारण कार्यस्थल पर काम का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद/जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों के लिए आज दोपहर 11:53:33 से 12:49:22 तक अभिजीत मुहूर्त का समय उपलब्ध है. कोई भी बहुत जरूरी मीटिंग करनी हो या महत्वपूर्ण पेपर सबमिट करना हो, तो इसी समय का इस्तेमाल करें, सूर्य देव की कृपा से काम बनेगा. 

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मुनाफा कमाने' और कड़े वित्तीय अनुशासन का है. चतुर्थ भाव का मजबूत ग्रह गोचर रीयल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, लिक्विड कैश या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को लाभ के नए रास्ते दिखाएगा. लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और कमोडिटी ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ी हानि का झटका दे सकता है. शनि की तीसरी दृष्टि और गण्ड योग के प्रभाव से बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी गिरावट आ सकती है; यदि आप मेटल, ऑयल, इंफ्रास्ट्रक्चर या फार्मा स्टॉक्स में शॉर्ट-टर्म या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी सौदा भारी नुकसान करा सकता है, इसलिए आज रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, सुबह 07:07:25 से 08:52:06 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'हाई-टेक नॉलेज और क्रिएटिव स्किल्स' का जलवा बिखेरने का है. चतुर्थ भाव का चंद्रमा आपकी सोचने-समझने की शक्ति को बहुत तेज करेगा. यदि आप एआई डेवलपमेंट, कोडिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन ग्रहों के टकराव और शनि की दृष्टि के कारण सीने में भारीपन, आँखों में थकान, गैस/एसिडिटी, या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता हावी हो सकती है. काम के जूनून में अपनी सेहत और खानपान की अनदेखी बिल्कुल न करें. दोपहर 14:06:08 से 15:50:49 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत एकाग्रता मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर पार्टनर के साथ भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. चतुर्थ भाव के ग्रह आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकते हैं, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पारिवारिक व्यवस्था, घरेलू साजो-सामान या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या ईगो-क्लैश खड़ा हो सकता है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. सोमवार और सोमवती अमावस्या के इस पावन अवसर पर शाम को भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाना और शिव चालीसा का पाठ करना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले सोमवती अमावस्या के निमित्त महादेव की पूजा करें, आईने में अपना चेहरा देखें या थोड़ा सा दही खाकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 3, 1
शुभ रंग: गहरा पीला, चमकीला सफेद

यह भी पढ़ें- Astrology Tips: गुस्सा, तनाव और ओवरथिंकिंग से हैं परेशान? बस हाथ में पहन लें यह ब्रेसलेट, जानें किन राशियों और मूलांकों के लिए है बेहद शुभ

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
Read More
Published at : 15 Jun 2026 05:11 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Somvati Amavasya Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Rashifal 15 June 2026: सोमवती अमावस्या व्रत आज, मिथुन राशि में ग्रहों का टकराव, जानें किसे मिलेगी गुड न्यूज और किसे रहना होगा सावधान
Aaj Ka Rashifal 15 June 2026: सोमवती अमावस्या व्रत आज, मिथुन राशि में ग्रहों का टकराव, जानें किसे मिलेगी गुड न्यूज और किसे रहना होगा सावधान
राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 15 June 2026: मीन राशि के व्यापारी आज भूलकर भी न लें कर्ज पर सामान, भद्र योग में बरतें ये सावधानियां
Aaj ka Meen Rashifal 15 June 2026: मीन राशि के व्यापारी आज भूलकर भी न लें कर्ज पर सामान, भद्र योग में बरतें ये सावधानियां
राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 15 June 2026: आज कुंभ राशि के जातकों पर बरसेगी महादेव की विशेष कृपा, जानें पूरा भविष्यफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 15 June 2026: कुंभ राशि के छात्रों को बड़ी कामयाबी के लिए छोड़ना होगा शॉर्टकट, बेस्ट फ्रेंड के साथ बनेगा घूमने का प्लान
राशिफल
Aaj ka Makar Rashifal 15 June 2026: मकर राशि के नौकरीपेशा जातकों का हो सकता है ट्रांसफर, फॉरेन कंपनी से आएगा बड़ा ऑफर
Aaj ka Makar Rashifal 15 June 2026: मकर राशि के नौकरीपेशा जातकों का हो सकता है ट्रांसफर, फॉरेन कंपनी से आएगा बड़ा ऑफर
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सपना का फैमिली संग्राम !| Crime News | Sapna Chaudhary
US-Iran Deal | Seedha Sawal: US की गुंडागर्दी...भारत की चुप्पी पर छिड़ी तगड़ी बहस! | Donald Trump
Bengal TMC Crisis | Mamata Banerjee: TMC के 20 बाग़ियों का NDA मिलन! | Sudip | Sayoni Ghosh
Morena Rail Accident: दूसरे ट्रैक पर खड़े यात्रियों को ट्रेन ने कुचला, वीडियो सामने आया | Accident
PoK Violence: जन्नत क्यों हुई लहूलुहान,जवाब दो पाकिस्तान! | POK Protest | Pakistan | Asim Munir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND-W vs PAK-W T20: पाकिस्तान ने रचा इतिहास, भारत के खिलाफ बनाया सबसे बड़ा स्कोर; ओपनर्स ने किया कमाल
पाकिस्तान ने रचा इतिहास, भारत के खिलाफ बनाया सबसे बड़ा स्कोर; ओपनर्स ने किया कमाल
इंडिया
एयर इंडिया क्रैशः ‘रनवे पर ही निकल आई थी इमरजेंसी पावर डिवाइस’- जांच पर उठे नए सवाल; FIP ने मांगा जवाब
एयर इंडिया क्रैशः ‘रनवे पर ही निकल आई थी इमरजेंसी पावर डिवाइस’- जांच पर उठे नए सवाल; FIP ने मांगा जवाब
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के पंढरपुर में दर्दनाक हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन कुएं में गिरी, 8 लोगों की मौत
महाराष्ट्र के पंढरपुर में दर्दनाक हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन कुएं में गिरी, 8 लोगों की मौत
बॉलीवुड
Sunday BO: 'भारत भाग्य विधाता' को नहीं मिला 1 पर 1 फ्री टिकट का फायदा, 'पेद्दी' का बजा डंका, जानें संडे कलेक्शन
'भारत भाग्य विधाता' को नहीं मिला 1 पर 1 फ्री टिकट का फायदा, 'पेद्दी' का बजा डंका, जानें संडे कलेक्शन
न्यूज़
बेरूत में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली एयरस्ट्राइक में 3 लोगों की मौत, 15 घायल, ईरान भड़का
बेरूत में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली एयरस्ट्राइक में 3 लोगों की मौत, 15 घायल, ईरान भड़का
इंडिया
ममता बनर्जी-TMC से नहीं, वोटर्स से धोखा... विधायक कुणाल घोष का बागियों पर बड़ा हमला
ममता बनर्जी-TMC से नहीं, वोटर्स से धोखा... विधायक कुणाल घोष का बागियों पर बड़ा हमला
विश्व
सिर्फ भारतीय जहाजों को निशाना..ईरान से वीडियो जारी कर जिंदगी की गुहार लगाते नजर आए क्रू मेंबर्स
सिर्फ भारतीय जहाजों को निशाना.., ईरान से Video जारी कर जिंदगी की गुहार लगाते नजर आए क्रू मेंबर्स
क्रिकेट
गौतम गंभीर की मदद से भारतीय गेंदबाजों को धोया, रहमानुल्लाह गुरबाज ने क्रेडिट देकर खड़ा किया बवाल
गौतम गंभीर की मदद से भारतीय गेंदबाजों को धोया, गुरबाज ने क्रेडिट देकर खड़ा किया बवाल
ABP NEWS
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
ABP NEWS
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
ABP NEWS
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
ABP NEWS
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
ABP NEWS
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
Embed widget