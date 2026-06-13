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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Rashifal 13 June 2026: आज शनिवार को त्रयोदशी तिथि और कृत्तिका नक्षत्र का महासंयोग, इन राशियों पर बरसेगी शनि देव की कृपा, जानें राशिफल

Aaj Ka Rashifal 13 June 2026: आज शनिवार को त्रयोदशी तिथि और कृत्तिका नक्षत्र का महासंयोग, इन राशियों पर बरसेगी शनि देव की कृपा, जानें राशिफल

Aaj Ka Rashifal 13 June 2026: चंद्रमा का वृषभ राशि में प्रवेश और सुकर्मा योग का प्रभाव. दोपहर 08:51 से पहले निपटा लें शुभ काम, जानें 12 राशियों पर शनि की चाल का असर.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 13 Jun 2026 05:11 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal: आज का राशिफल 13 जून 2026, शनिवार का दिन, ज्येष्ठ (अधिक) मास की कृष्ण पक्ष की पावन त्रयोदशी तिथि और ऊपर से 'प्रदोष व्रत' का यह दुर्लभ महासंयोग क्या आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने वाला है? आज 13 जून का पंचांग सभी 12 राशियों के जीवन में एक बहुत बड़ा और कूटनीतिक उलटफेर करने जा रहा है. आज सुबह 09:26:18 बजे चंद्रमा मेष राशि की अपनी यात्रा पूरी करके वृषभ राशि (धन भाव) में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पहले से ही ग्रहों के राजा सूर्य देव विराजमान हैं. सूर्य के ही 'कृत्तिका नक्षत्र' और शनिवार के इस अनोखे गठजोड़ से आज अंतरिक्ष में एक अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार हो रहा है.

लेकिन व्यापार, नौकरी और निवेश करने वालों को आज बहुत संभलकर कदम बढ़ाना होगा. आज शाम 17:28:02 तक 'सुकर्मा योग' तो रहेगा, जो आपके नीतिगत कार्यों को सफल बनाएगा, लेकिन मीन राशि में बैठे क्रूर शनि देव की तीसरी दृष्टि अभी भी पूरे राशि चक्र पर कड़ा पहरा दे रही है. शनि की यह चाल और कृत्तिका नक्षत्र का उग्र प्रभाव शेयर बाजार में भारी उथल-पुथल मचा सकता है और करीबियों से आपका ईगो-क्लैश (वैचारिक मतभेद) करा सकता है. आज सुबह 08:51 से शुरू होने वाले राहु काल की सटीक टाइमिंग नोट करना बिल्कुल न भूलें, वरना जल्दबाजी में लिया गया एक गलत निर्णय भारी वित्तीय हानि दे सकता है. आइए जानते हैं कि आज शनिवार की विशेष शनि पूजा और प्रदोष व्रत का आशीर्वाद किस राशि की तिजोरी भरेगा और किसे आज सबसे बड़ी चेतावनी मिल रही है.

मेष राशि (Aries) - 13 जून 2026 (शनिवार)
आज का दिन मेष राशि वालों के लिए अपनी गजब की मानसिक दृढ़ता, सूझबूझ और शनि देव की कड़े अनुशासन वाली ऊर्जा के बल पर बड़े व्यावहारिक फैसले लेने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन त्रयोदशी तिथि (शाम 16:10:25 तक) है. शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि का आना न्याय के देवता शनि देव की कृपा पाने और शनि-पूजा के माध्यम से कुंडली के दोषों को शांत करने का महासंयोग लेकर आया है. आज सुबह 09:26:18 तक चन्द्र राशि मेष में बनी रहेगी, जिसके ठीक बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन और रात 25:17:55 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी खुद 'सूर्य देव' हैं, जो शनिवार के दिन आपके भीतर एक लीडरशिप क्वालिटी और प्रशासनिक तेज पैदा करेंगे. इसके साथ ही आज शाम 17:28:02 तक 'सुकर्मा योग' रहेगा, जो आपके हर सही और नीतिगत काम को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. 

आज 13 जून के इस पंचांग में ग्रहों का एक बहुत बड़ा और कूटनीतिक बदलाव हो रहा है. सुबह 09:26 तक चंद्रमा आपकी ही राशि में मंगल के साथ युति करेंगे, लेकिन उसके तुरंत बाद वे वृषभ राशि (आपके धन भाव) में चले जाएंगे, जहाँ वे पहले से बैठे सूर्य देव के साथ मिलकर एक नया समीकरण बनाएंगे. हालांकि, सबसे बड़ी और तीखी बात यह है कि शनि देव की तीसरी दृष्टि अभी भी आपके इस पूरे राशि चक्र और ग्रहों की चाल पर कड़ा पहरा दे रही है. सूर्य के नक्षत्र (कृत्तिका) और शनि देव के दिन (शनिवार) का यह टकराव आपके भीतर असीम ऊर्जा तो देगा, लेकिन अहंकार और जल्दबाजी की एक बड़ी चेतावनी भी लेकर आया है. आज स्वभाव में रूखापन, सहकर्मियों या परिवार के बड़ों के प्रति तीखी प्रतिक्रिया आपके बनते काम बिगाड़ सकती है. आज शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, नीले फूलों से शनि पूजा करना और जरूरतमंदों की मदद करना ही आज आपके मार्ग के सारे मानसिक और व्यापारिक विघ्नों को काटने की सबसे बड़ी कूटनीति होगी. 

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में कड़े अनुशासन और फोकस के साथ पेंडिंग पड़े कामों को निपटाने का है. सुकर्मा योग के कारण आपकी मेहनत रंग लाएगी और सीनियर्स आपके मैनेजमेंट की तारीफ करेंगे. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद पर बैठे लोगों के लिए आज दोपहर 11:53:09 से 12:48:57 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी महत्वपूर्ण आवेदन करना हो, नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या उच्चाधिकारियों से कोई सीक्रेट डील फाइनल करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, सूर्य देव और शनि देव की कृपा से मार्ग साफ होगा. छात्रों के लिए कृत्तिका नक्षत्र एकाग्रता को गजब की मजबूती देगा. 

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी चालाकी और कड़े अनुशासन' के साथ चलने का है. सुबह 09:26 के बाद चंद्रमा का धन भाव में जाना आपके लिए रीयल एस्टेट, पैतृक संपत्ति या लॉजिस्टिक्स से जुड़े कामों में लाभ के नए रास्ते खोलेगा. लेकिन शेयर बाजार, कमोडिटी मार्केट और इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज शनिवार का दिन तगड़ी हानि का संकेत दे रहा है. शनि देव की क्रूर दृष्टि और कृत्तिका नक्षत्र के उग्र प्रभाव के कारण बाजार में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, ऑयल, फार्मा या इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी रिस्की सौदा आपका पैसा लंबे समय के लिए फंसा सकता है, इसलिए आज ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें—सुबह 08:51:50 से 10:36:26 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी धन का बड़ा लेन-देन न करें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'डेटा-ओरिएंटेड सोच और कोडिंग स्किल्स' का प्रदर्शन करने का है. बुध की मजबूत स्थिति और कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव आपकी टेक्निकल और एनालिटिकल पावर को चरम पर ले जाएगा. यदि आप एआई टूल्स, साइबर सिक्योरिटी, कोडिंग, डेटा साइंस या टेक-स्टार्टअप से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई गुप्त स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से आगे खड़ा कर देगी. 

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन शनि की दृष्टि और उग्र नक्षत्र के कारण सिरदर्द, आँखों में जलन, गैस/एसिडिटी, या काम के अत्यधिक तनाव से स्वभाव में चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है. वाहन चलाते समय आज अतिरिक्त सावधानी बरतें और गति पर नियंत्रण रखें. सुबह 05:22:36 से 07:07:13 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे मानसिक व्याकुलता दूर होगी और अद्भुत दिमागी शांति मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों के मामले में आज का दिन बेहद व्यावहारिक होने का है, केवल भावुकता से काम नहीं चलेगा. शनिवार और त्रयोदशी तिथि का प्रभाव आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पारिवारिक व्यवस्था या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या ईगो-क्लैश खड़ा हो सकता है. बातचीत के दौरान अपनी वाणी में सौम्यता बनाए रखें. शाम के समय परिवार के साथ शनि चालीसा का पाठ करना और घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले शनि देव और हनुमान जी की पूजा करें, तिल या अदरक का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 9, 1
शुभ रंग: गहरा नीला, केसरिया

वृषभ राशि (Taurus) - 13 जून 2026 (शनिवार)
आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए अपनी सूझबूझ, कड़े वित्तीय अनुशासन और शनि देव की अनुशासित ऊर्जा के बल पर अपने सबसे बड़े लक्ष्यों को साधने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन त्रयोदशी तिथि (शाम 16:10:25 तक) है. शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि का आना न्याय के देवता शनि देव की कृपा पाने और शनि-पूजा के माध्यम से कुंडली के दोषों और संकटों को शांत करने का महासंयोग लेकर आया है. आज सुबह 09:26:18 तक चन्द्र राशि मेष में बनी रहेगी, जिसके ठीक बाद चंद्रमा आपकी खुद की वृषभ राशि (लग्न भाव) में प्रवेश कर जाएंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन और रात 25:17:55 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी खुद 'सूर्य देव' हैं, जो आज आपकी ही राशि में बैठे हैं. इसके साथ ही आज शाम 17:28:02 तक 'सुकर्मा योग' रहेगा, जो आपके हर नीतिगत काम को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. 

आज 13 जून के इस पंचांग में ग्रहों का एक बहुत बड़ा और कूटनीतिक बदलाव हो रहा है. सुबह 09:26 के बाद चंद्रमा जब आपकी राशि (लग्न) में आएंगे, तो वे वहां पहले से बैठे सूर्य देव के साथ मिलकर एक नया समीकरण बनाएंगे. हालांकि, सबसे बड़ी और तीखे पहरे वाली बात यह है कि शनि देव की तीसरी दृष्टि अभी भी आपके इस पूरे राशि चक्र और ग्रहों की चाल पर कड़ा पहरा दे रही है. सूर्य के नक्षत्र (कृत्तिका) और शनि देव के दिन (शनिवार) का यह टकराव आपके भीतर असीम ऊर्जा तो देगा, लेकिन अहंकार और जिद की एक बड़ी चेतावनी भी लेकर आया है. आज स्वभाव में रूखापन, सहकर्मियों या परिवार के बड़ों के प्रति तीखी प्रतिक्रिया आपके बनते काम बिगाड़ सकती है. आज शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, नीले फूलों से शनि पूजा करना और अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना ही आज आपके मार्ग के सारे मानसिक और व्यापारिक विघ्नों को काटने की सबसे बड़ी कूटनीति होगी. 

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में कड़े अनुशासन और फोकस के साथ पेंडिंग पड़े कामों को निपटाने का है. सुकर्मा योग के कारण आपकी मेहनत रंग लाएगी और सीनियर्स आपके मैनेजमेंट की तारीफ करेंगे. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद पर बैठे लोगों के लिए आज दोपहर 11:53:09 से 12:48:57 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी महत्वपूर्ण आवेदन करना हो, नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या उच्चाधिकारियों से कोई सीक्रेट डील फाइनल करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, सूर्य देव और शनि देव की कृपा से मार्ग साफ होगा. छात्रों के लिए कृत्तिका नक्षत्र एकाग्रता को गजब की मजबूती देगा. 

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी चालाकी और कड़े अनुशासन' के साथ चलने का है. सुबह 09:26 के बाद चंद्रमा का लग्न भाव में आना आपके व्यक्तित्व को मजबूती देगा और खुदरा व्यापार या लिक्विड मनी से जुड़े कामों में लाभ के नए रास्ते खोलेगा. लेकिन शेयर बाजार, कमोडिटी मार्केट और इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज शनिवार का दिन तगड़ी हानि का संकेत दे रहा है. शनि देव की क्रूर दृष्टि और कृत्तिका नक्षत्र के उग्र प्रभाव के कारण बाजार में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, ऑयल, फार्मा या टेक स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी रिस्की सौदा आपका पैसा लंबे समय के लिए फंसा सकता है, इसलिए आज ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, सुबह 08:51:50 से 10:36:26 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी धन का बड़ा लेन-देन न करें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'डेटा-ओरिएंटेड सोच और कोडिंग स्किल्स' का प्रदर्शन करने का है. बुध की मजबूत स्थिति और कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव आपकी टेक्निकल और एनालिटिकल पावर को चरम पर ले जाएगा. यदि आप एआई टूल्स, साइबर सिक्योरिटी, कोडिंग, डेटा साइंस या टेक-स्टार्टअप से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई गुप्त स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से आगे खड़ा कर देगा. 

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन शनि की दृष्टि और उग्र नक्षत्र के कारण सिरदर्द, आँखों में जलन, गैस/एसिडिटी, या काम के अत्यधिक तनाव से स्वभाव में चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है. वाहन चलाते समय आज अतिरिक्त सावधानी बरतें और गति पर नियंत्रण रखें. सुबह 05:22:36 से 07:07:13 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे मानसिक व्याकुलता दूर होगी और अद्भुत दिमागी शांति मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों के मामले में आज का दिन बेहद व्यावहारिक होने का है, केवल भावुकता से काम नहीं चलेगा. शनिवार और त्रयोदशी तिथि का प्रभाव आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पारिवारिक व्यवस्था या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या ईगो-क्लैश खड़ा हो सकता है. बातचीत के दौरान अपनी वाणी में सौम्यता बनाए रखें. शाम के समय परिवार के साथ शनि चालीसा का पाठ करना और घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले शनि देव और हनुमान जी की पूजा करें, तिल या अदरक का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 5, 6
शुभ रंग: क्रीम, गहरा नीला

मिथुन राशि (Gemini) - 13 जून 2026 (शनिवार)
आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए अपनी चतुर खोपड़ी, पैनी नज़र और गजब की वाकपटुता के दम पर पेशेवर जीवन और आर्थिक मामलों में बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल करने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन त्रयोदशी तिथि (शाम 16:10:25 तक) है. शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि का आना न्याय के देवता शनि देव की कृपा पाने और शनि-पूजा के माध्यम से कुंडली के दोषों को शांत करने का महासंयोग लेकर आया है. आज सुबह 09:26:18 तक चन्द्र राशि मेष में बनी रहेगी, जिसके ठीक बाद चंद्रमा वृषभ राशि (आपके 12वें भाव) में प्रवेश कर जाएंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन और रात 25:17:55 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी खुद 'सूर्य देव' हैं, जो शनिवार के दिन आपके भीतर एक लीडरशिप क्वालिटी और प्रशासनिक तेज पैदा करेंगे. इसके साथ ही आज शाम 17:28:02 तक 'सुकर्मा योग' रहेगा, जो आपके हर सही और नीतिगत काम को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.
 
आज 13 जून के इस पंचांग में ग्रहों का एक बहुत बड़ा और कूटनीतिक बदलाव हो रहा है. सुबह 09:26 के बाद चंद्रमा जब वृषभ राशि में जाएंगे, तो वे वहां पहले से बैठे सूर्य देव के साथ मिलकर एक नया समीकरण बनाएंगे. हालांकि, सबसे बड़ी और तीखी बात यह है कि शनि देव की तीसरी दृष्टि अभी भी आपके इस पूरे राशि चक्र और ग्रहों की चाल पर कड़ा पहरा दे रही है. सूर्य के नक्षत्र (कृत्तिका) और शनि देव के दिन (शनिवार) का यह टकराव आपके भीतर असीम ऊर्जा तो देगा, लेकिन अहंकार और खर्चों की एक बड़ी चेतावनी भी लेकर आया है. आज स्वभाव में रूखापन, सहकर्मियों या परिवार के बड़ों के प्रति तीखी प्रतिक्रिया आपके बनते काम बिगाड़ सकती है. आज शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, नीले फूलों से शनि पूजा करना और जरूरतमंदों की मदद करना ही आज आपके मार्ग के सारे मानसिक और आर्थिक विघ्नों को काटने की सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में कड़े अनुशासन और फोकस के साथ पेंडिंग पड़े कामों को निपटाने का है. सुकर्मा योग के कारण आपकी मेहनत रंग लाएगी और सीनियर्स आपके मैनेजमेंट की तारीफ करेंगे. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद पर बैठे लोगों के लिए आज दोपहर 11:53:09 से 12:48:57 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी महत्वपूर्ण आवेदन करना हो, नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या उच्चाधिकारियों से कोई सीक्रेट डील फाइनल करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, सूर्य देव और शनि देव की कृपा से मार्ग साफ होगा. छात्रों के लिए कृत्तिका नक्षत्र एकाग्रता को गजब की मजबूती देगा.
 
आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी चालाकी और कड़े अनुशासन' के साथ चलने का है. सुबह 09:26 के बाद चंद्रमा का 12वें भाव में जाना आपके लिए सुदूर संपर्कों, विदेशी कंपनियों या आयात-निर्यात से जुड़े कामों में लाभ के नए रास्ते खोलेगा. लेकिन शेयर बाजार, कमोडिटी मार्केट और इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज शनिवार का दिन तगड़ी हानि का संकेत दे रहा है. शनि देव की क्रूर दृष्टि और कृत्तिका नक्षत्र के उग्र प्रभाव के कारण बाजार में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप आईटी, मेटल, ऑयल या फार्मा स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी रिस्की सौदा आपका पैसा लंबे समय के लिए फंसा सकता है, इसलिए आज ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें—सुबह 08:51:50 से 10:36:26 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी धन का बड़ा लेन-देन न करें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'डेटा-ओरिएंटेड सोच और कोडिंग स्किल्स' का प्रदर्शन करने का है. बुध की मजबूत स्थिति और कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव आपकी टेक्निकल और एनालिटिकल पावर को चरम पर ले जाएगा. यदि आप एआई टूल्स, साइबर सिक्योरिटी, कोडिंग, डेटा साइंस या टेक-स्टार्टअप से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई गुप्त स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से आगे खड़ा कर देगा. 

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन शनि की दृष्टि और उग्र नक्षत्र के कारण सिरदर्द, आँखों में जलन, गैस/एसिडिटी, या काम के अत्यधिक तनाव से स्वभाव में चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है. वाहन चलाते समय आज अतिरिक्त सावधानी बरतें और गति पर नियंत्रण रखें. सुबह 05:22:36 से 07:07:13 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे मानसिक व्याकुलता दूर होगी और अद्भुत दिमागी शांति मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों के मामले में आज का दिन बेहद व्यावहारिक होने का है, केवल भावुकता से काम नहीं चलेगा. शनिवार और त्रयोदशी तिथि का प्रभाव आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पारिवारिक व्यवस्था या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या ईगो-क्लैश खड़ा हो सकता है. बातचीत के दौरान अपनी वाणी में सौम्यता बनाए रखें. शाम के समय परिवार के साथ शनि चालीसा का पाठ करना और घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले शनि देव और हनुमान जी की पूजा करें, तिल या अदरक का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 5, 3
शुभ रंग: हल्का हरा, नीला

कर्क राशि (Cancer) - 13 जून 2026 (शनिवार)
आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए अपनी गहरी अंतर्ज्ञान (Intuition) क्षमता को ढाल बनाकर मुश्किलों से पार पाने और एकादश भाव (लाभ भाव) में बन रहे महासंयोग का पूरा लाभ उठाने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन त्रयोदशी तिथि (शाम 16:10:25 तक) है. शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि का आना न्याय के देवता शनि देव की कृपा पाने और शनि-पूजा के माध्यम से कुंडली के दोषों को शांत करने का महासंयोग लेकर आया है. आज सुबह 09:26:18 तक चन्द्र राशि मेष में बनी रहेगी, जिसके ठीक बाद चंद्रमा वृषभ राशि (आपके 11वें भाव) में प्रवेश कर जाएंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन और रात 25:17:55 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी खुद 'सूर्य देव' हैं, जो शनिवार के दिन आपके भीतर एक अद्भुत प्रशासनिक तेज और लक्ष्यों को हासिल करने की जिद पैदा करेंगे. इसके साथ ही आज शाम 17:28:02 तक 'सुकर्मा योग' रहेगा, जो आपके हर सही और नीतिगत काम को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. 

आज 13 जून के इस पंचांग में ग्रहों का एक बहुत बड़ा और कूटनीतिक बदलाव हो रहा है. सुबह 09:26 के बाद चंद्रमा जब वृषभ राशि में जाएंगे, तो वे वहां पहले से बैठे सूर्य देव के साथ मिलकर एक नया समीकरण बनाएंगे. हालांकि, सबसे बड़ी और तीखी बात यह है कि शनि देव की तीसरी दृष्टि अभी भी आपके इस पूरे राशि चक्र और ग्रहों की चाल पर कड़ा पहरा दे रही है. सूर्य के नक्षत्र (कृत्तिका) और शनि देव के दिन (शनिवार) का यह टकराव आपके भीतर असीम ऊर्जा तो देगा, लेकिन अहंकार और जल्दबाजी की एक बड़ी चेतावनी भी लेकर आया है. आज स्वभाव में रूखापन, सहकर्मियों या परिवार के बड़ों के प्रति तीखी प्रतिक्रिया आपके बनते काम बिगाड़ सकती है. आज शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, नीले फूलों से शनि पूजा करना और अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना ही आज आपके मार्ग के सारे मानसिक और व्यापारिक विघ्नों को काटने की सबसे बड़ी कूटनीति होगी. 

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में कड़े अनुशासन और फोकस के साथ पेंडिंग पड़े कामों को निपटाने का है. सुकर्मा योग के कारण आपकी मेहनत रंग लाएगी और सीनियर्स आपके मैनेजमेंट की तारीफ करेंगे. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद पर बैठे लोगों के लिए आज दोपहर 11:53:09 से 12:48:57 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी महत्वपूर्ण आवेदन करना हो, नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या उच्चाधिकारियों से कोई सीक्रेट डील फाइनल करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, सूर्य देव और शनि देव की कृपा से मार्ग साफ होगा. छात्रों के लिए कृत्तिका नक्षत्र एकाग्रता को गजब की मजबूती देगा. 

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी चालाकी और कड़े अनुशासन' के साथ चलने का है. सुबह 09:26 के बाद चंद्रमा का 11वें भाव में जाना आपके लिए रीयल एस्टेट, बड़े नेटवर्क्स या बिजनेस डील्स में लाभ के नए रास्ते खोलेगा. लेकिन शेयर बाजार, कमोडिटी मार्केट और इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज शनिवार का दिन तगड़ी हानि का संकेत दे रहा है. शनि देव की क्रूर दृष्टि और कृत्तिका नक्षत्र के उग्र प्रभाव के कारण बाजार में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, ऑयल, फार्मा या इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी रिस्की सौदा आपका पैसा लंबे समय के लिए फंसा सकता है, इसलिए आज ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें—सुबह 08:51:50 से 10:36:26 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी धन का बड़ा लेन-देन न करें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'डेटा-ओरिएंटेड सोच और कोडिंग स्किल्स' का प्रदर्शन करने का है. बुध की मजबूत स्थिति और कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव आपकी टेक्निकल और एनालिटिकल पावर को चरम पर ले जाएगा. यदि आप एआई टूल्स, साइबर सिक्योरिटी, कोडिंग, डेटा साइंस या टेक-स्टार्टअप से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई गुप्त स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से आगे खड़ा कर देगा. 

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन शनि की दृष्टि और उग्र नक्षत्र के कारण सिरदर्द, आँखों में जलन, गैस/एसिडिटी, या काम के अत्यधिक तनाव से स्वभाव में चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है. वाहन चलाते समय आज अतिरिक्त सावधानी बरतें और गति पर नियंत्रण रखें. सुबह 05:22:36 से 07:07:13 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे मानसिक व्याकुलता दूर होगी और अद्भुत दिमागी शांति मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों के मामले में आज का दिन बेहद व्यावहारिक होने का है, केवल भावुकता से काम नहीं चलेगा. शनिवार और त्रयोदशी तिथि का प्रभाव आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पारिवारिक व्यवस्था या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या ईगो-क्लैश खड़ा हो सकता है. बातचीत के दौरान अपनी वाणी में सौम्यता बनाए रखें. शाम के समय परिवार के साथ शनि चालीसा का पाठ करना और घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले शनि देव और हनुमान जी की पूजा करें, तिल या अदरक का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 2, 7
शुभ रंग: सफेद, नीला

सिंह राशि (Leo) - 13 जून 2026 (शनिवार)
आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए अपनी 'रॉयल कूटनीति', प्रशासनिक धमक और दशम भाव (कर्म भाव) में बन रहे महासंयोग के बल पर करियर में बड़ी सफलता हासिल करने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन त्रयोदशी तिथि (शाम 16:10:25 तक) है. शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि का आना न्याय के देवता शनि देव की कृपा पाने और शनि-पूजा के माध्यम से कुंडली के दोषों को शांत करने का महासंयोग लेकर आया है. आज सुबह 09:26:18 तक चन्द्र राशि मेष में बनी रहेगी, जिसके ठीक बाद चंद्रमा वृषभ राशि (आपके दशम भाव) में प्रवेश कर जाएंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन और रात 25:17:55 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी खुद 'सूर्य देव' हैं, जो शनिवार के दिन आपके भीतर एक लीडरशिप क्वालिटी और प्रशासनिक तेज पैदा करेंगे. इसके साथ ही आज शाम 17:28:02 तक 'सुकर्मा योग' रहेगा, जो आपके हर सही और नीतिगत काम को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. 

आज 13 जून के इस पंचांग में ग्रहों का एक बहुत बड़ा और कूटनीतिक बदलाव हो रहा है. सुबह 09:26 के बाद चंद्रमा जब वृषभ राशि (दशम भाव) में जाएंगे, तो वे वहां पहले से बैठे सूर्य देव के साथ मिलकर एक नया समीकरण बनाएंगे. हालांकि, सबसे बड़ी और तीखी बात यह है कि शनि देव की तीसरी दृष्टि अभी भी आपके इस पूरे राशि चक्र और ग्रहों की चाल पर कड़ा पहरा दे रही है. सूर्य के नक्षत्र (कृत्तिका) और शनि देव के दिन (शनिवार) का यह टकराव आपके भीतर असीम ऊर्जा तो देगा, लेकिन अहंकार और जल्दबाजी की एक बड़ी चेतावनी भी लेकर आया है. आज स्वभाव में रूखापन, सहकर्मियों या परिवार के बड़ों के प्रति तीखी प्रतिक्रिया आपके बनते काम बिगाड़ सकती है. आज शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, नीले फूलों से शनि पूजा करना और अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना ही आज आपके मार्ग के सारे मानसिक और व्यापारिक विघ्नों को काटने की सबसे बड़ी कूटनीति होगी. 

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में कड़े अनुशासन और फोकस के साथ पेंडिंग पड़े कामों को निपटाने का है. सुकर्मा योग के कारण आपकी मेहनत रंग लाएगी और सीनियर्स आपके मैनेजमेंट की तारीफ करेंगे. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद पर बैठे लोगों के लिए आज दोपहर 11:53:09 से 12:48:57 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी महत्वपूर्ण आवेदन करना हो, नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या उच्चाधिकारियों से कोई सीक्रेट डील फाइनल करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, सूर्य देव और शनि देव की कृपा से मार्ग साफ होगा. छात्रों के लिए कृत्तिका नक्षत्र एकाग्रता को गजब की मजबूती देगा. 

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी चालाकी और कड़े अनुशासन' के साथ चलने का है. सुबह 09:26 के बाद चंद्रमा का दशम भाव में जाना आपके लिए रीयल एस्टेट, पैतृक संपत्ति या लॉजिस्टिक्स से जुड़े कामों में लाभ के नए रास्ते खोलेगा. लेकिन शेयर बाजार, कमोडिटी मार्केट और इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज शनिवार का दिन तगड़ी हानि का संकेत दे रहा है. शनि देव की क्रूर दृष्टि और कृत्तिका नक्षत्र के उग्र प्रभाव के कारण बाजार में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, ऑयल, फार्मा या इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी रिस्की सौदा आपका पैसा लंबे समय के लिए फंसा सकता है, इसलिए आज ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, सुबह 08:51:50 से 10:36:26 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी धन का बड़ा लेन-देन न करें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'डेटा-ओरिएंटेड सोच और कोडिंग स्किल्स' का प्रदर्शन करने का है. बुध की मजबूत स्थिति और कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव आपकी टेक्निकल और एनालिटिकल पावर को चरम पर ले जाएगा. यदि आप एआई टूल्स, साइबर सिक्योरिटी, कोडिंग, डेटा साइंस या टेक-स्टार्टअप से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई गुप्त स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से आगे खड़ा कर देगी. 

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन शनि की दृष्टि और उग्र नक्षत्र के कारण सिरदर्द, आँखों में जलन, गैस/एसिडिटी, या काम के अत्यधिक तनाव से स्वभाव में चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है. वाहन चलाते समय आज अतिरिक्त सावधानी बरतें और गति पर नियंत्रण रखें. सुबह 05:22:36 से 07:07:13 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे मानसिक व्याकुलता दूर होगी और अद्भुत दिमागी शांति मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों के मामले में आज का दिन बेहद व्यावहारिक होने का है, केवल भावुकता से काम नहीं चलेगा. शनिवार और त्रयोदशी तिथि का प्रभाव आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पारिवारिक व्यवस्था या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या ईगो-क्लैश खड़ा हो सकता है. बातचीत के दौरान अपनी वाणी में सौम्यता बनाए रखें. शाम के समय परिवार के साथ शनि चालीसा का पाठ करना और घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले शनि देव और हनुमान जी की पूजा करें, तिल या अदरक का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 1, 6
शुभ रंग: सुनहरा (गोल्डन), गुलाबी

कन्या राशि (Virgo) - 13 जून 2026 (शनिवार)
आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए अपनी 'सुपर-एक्टिव खोपड़ी' और कड़े वित्तीय अनुशासन के बल पर भाग्य के चक्र को मोड़ने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन त्रयोदशी तिथि (शाम 16:10:25 तक) है. शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि का आना न्याय के देवता शनि देव की कृपा पाने और शनि-पूजा के माध्यम से कुंडली के दोषों व मानसिक चिंताओं को शांत करने का महासंयोग लेकर आया है. आज सुबह 09:26:18 तक चन्द्र राशि मेष में बनी रहेगी, जिसके ठीक बाद चंद्रमा वृषभ राशि (आपके भाग्य भाव) में प्रवेश कर जाएंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन और रात 25:17:55 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी खुद 'सूर्य देव' हैं, जो आज आपके भाग्य स्थान में चंद्रमा के साथ बैठकर एक नया कूटनीतिक समीकरण बनाएंगे. इसके साथ ही आज शाम 17:28:02 तक 'सुकर्मा योग' रहेगा, जो आपके हर नीतिगत काम को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. 

आज 13 जून के इस पंचांग में ग्रहों का एक बहुत बड़ा और कूटनीतिक बदलाव हो रहा है. सुबह 09:26 के बाद चंद्रमा जब आपके नवम भाव (भाग्य स्थान) में जाएंगे, तो वहां पहले से बैठे सूर्य देव के साथ मिलकर आपकी निर्णय क्षमता को गजब का विस्तार देंगे. हालांकि, सबसे बड़ी और तीखे पहरे वाली बात यह है कि शनि देव की तीसरी दृष्टि अभी भी आपके इस पूरे राशि चक्र पर कड़ा पहरा दे रही है. सूर्य के नक्षत्र (कृत्तिका) और शनि देव के दिन (शनिवार) का यह टकराव आपके भीतर असीम ऊर्जा तो देगा, लेकिन अहंकार और जिद की एक बड़ी चेतावनी भी लेकर आया है. आज स्वभाव में रूखापन, सहकर्मियों या परिवार के बड़ों के प्रति तीखी प्रतिक्रिया आपके बनते काम बिगाड़ सकती है. आज शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, नीले फूलों से शनि पूजा करना और अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना ही आज आपके मार्ग के सारे मानसिक और व्यापारिक विघ्नों को काटने की सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में कड़े अनुशासन और फोकस के साथ पेंडिंग पड़े कामों को निपटाने का है. सुकर्मा योग के कारण आपकी मेहनत रंग लाएगी और सीनियर्स आपके मैनेजमेंट की तारीफ करेंगे. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद पर बैठे लोगों के लिए आज दोपहर 11:53:09 से 12:48:57 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी महत्वपूर्ण आवेदन करना हो, नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या उच्चाधिकारियों से कोई सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, सूर्य देव और शनि देव की कृपा से मार्ग साफ होगा. छात्रों के लिए कृत्तिका नक्षत्र एकाग्रता को गजब की मजबूती देगा. 

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी चालाकी और कड़े अनुशासन' के साथ चलने का है. सुबह 09:26 के बाद चंद्रमा का भाग्य भाव में जाना आपके लिए सुदूर संपर्कों, विदेशी कंपनियों या बड़े व्यापारिक समझौतों में लाभ के नए रास्ते खोलेगा. लेकिन शेयर बाजार, कमोडिटी मार्केट और इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज शनिवार का दिन तगड़ी हानि का संकेत दे रहा है. शनि देव की क्रूर दृष्टि और कृत्तिका नक्षत्र के उग्र प्रभाव के कारण बाजार में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, ऑयल, फार्मा या टेक स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी रिस्की सौदा आपका पैसा लंबे समय के लिए फंसा सकता है, इसलिए आज ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, सुबह 08:51:50 से 10:36:26 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी धन का बड़ा लेन-देन न करें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'डेटा-ओरिएंटेड सोच और कोडिंग स्किल्स' का प्रदर्शन करने का है. बुध की मजबूत स्थिति और कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव आपकी टेक्निकल और एनालिटिकल पावर को चरम पर ले जाएगा. यदि आप एआई टूल्स, साइबर सिक्योरिटी, कोडिंग, डेटा साइंस या टेक-स्टार्टअप से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई गुप्त स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से आगे खड़ा कर देगा. 

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन शनि की दृष्टि और उग्र नक्षत्र के कारण सिरदर्द, आँखों में जलन, गैस/एसिडिटी, या काम के अत्यधिक तनाव से स्वभाव में चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है. वाहन चलाते समय आज अतिरिक्त सावधानी बरतें और गति पर नियंत्रण रखें. सुबह 05:22:36 से 07:07:13 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे मानसिक व्याकुलता दूर होगी और अद्भुत दिमागी शांति मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों के मामले में आज का दिन बेहद व्यावहारिक होने का है, केवल भावुकता से काम नहीं चलेगा. शनिवार और त्रयोदशी तिथि का प्रभाव आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पारिवारिक व्यवस्था या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या ईगो-क्लैश खड़ा हो सकता है. बातचीत के दौरान अपनी वाणी में सौम्यता बनाए रखें. शाम के समय परिवार के साथ शनि चालीसा का पाठ करना और घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले शनि देव और हनुमान जी की पूजा करें, तिल या अदरक का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 5, 6
शुभ रंग: क्रीम, हल्का हरा

तुला राशि (Libra) - 13 जून 2026 (शनिवार)
आज का दिन तुला राशि वालों के लिए अपनी गजब की कूटनीति, व्यावहारिक सोच और अष्टम भाव में बन रहे नए समीकरणों के बल पर संकटों को टालने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन त्रयोदशी तिथि (शाम 16:10:25 तक) है. शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि का आना न्याय के देवता शनि देव की कृपा पाने और शनि-पूजा के माध्यम से कुंडली के दोषों व गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्रों को शांत करने का महासंयोग लेकर आया है. आज सुबह 09:26:18 तक चन्द्र राशि मेष में बनी रहेगी, जिसके ठीक बाद चंद्रमा वृषभ राशि (आपके अष्टम भाव) में प्रवेश कर जाएंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन और रात 25:17:55 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी खुद 'सूर्य देव' हैं, जो आज आपके अष्टम स्थान में चंद्रमा के साथ बैठकर एक नया गोपनीय समीकरण बनाएंगे. इसके साथ ही आज शाम 17:28:02 तक 'सुकर्मा योग' रहेगा, जो आपके हर नीतिगत और रिसर्च से जुड़े काम को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. 

आज 13 जून के इस पंचांग में ग्रहों का एक बहुत बड़ा और कूटनीतिक बदलाव हो रहा है. सुबह 09:26 के बाद चंद्रमा जब आपके अष्टम भाव में जाएंगे, तो वहां पहले से बैठे सूर्य देव के साथ मिलकर आपकी अंतर्ज्ञान क्षमता को बहुत गहराई देंगे. हालांकि, सबसे बड़ी और तीखे पहरे वाली बात यह है कि आपके पंचम भाव में बैठे स्वामी शनि देव की तीसरी दृष्टि अभी भी आपके इस पूरे राशि चक्र पर कड़ा पहरा दे रही है. सूर्य के नक्षत्र (कृत्तिका) और शनि देव के दिन (शनिवार) का यह टकराव आपके भीतर असीम दिमागी ऊर्जा तो देगा, लेकिन अहंकार, अचानक मानसिक भ्रम और सीक्रेट्स लीक होने की एक बड़ी चेतावनी भी लेकर आया है. आज स्वभाव में रूखापन, सहकर्मियों या पार्टनर के प्रति तीखी प्रतिक्रिया आपके बनते काम बिगाड़ सकती है. आज शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, नीले फूलों से शनि पूजा करना और अपनी योजनाओं को पूरी तरह गुप्त रखना ही आज आपके मार्ग के सारे विघ्नों को काटने की सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में कड़े अनुशासन और फोकस के साथ बैक-एंड ऑपरेशंस या पेंडिंग पड़े डेटा वर्क को निपटाने का है. सुकर्मा योग के कारण आपकी मेहनत रंग लाएगी और सीनियर्स आपके मैनेजमेंट की तारीफ करेंगे. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद पर बैठे लोगों के लिए आज दोपहर 11:53:09 से 12:48:57 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी महत्वपूर्ण सीक्रेट मीटिंग करनी हो, पुराना रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या उच्चाधिकारियों के सामने अपनी बात रखनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, सूर्य देव और शनि देव की कृपा से मार्ग साफ होगा. छात्रों के लिए कृत्तिका नक्षत्र एकाग्रता को गजब की मजबूती देगा. 

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी चालाकी और कड़े अनुशासन' के साथ चलने का है. सुबह 09:26 के बाद चंद्रमा का अष्टम भाव में जाना आपके लिए पैतृक संपत्ति, इंश्योरेंस या किसी पुराने छिपे हुए निवेश के जरिए लाभ के नए रास्ते खोल सकता है. लेकिन शेयर बाजार, कमोडिटी मार्केट और इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज शनिवार का दिन तगड़ी हानि का संकेत दे रहा है. शनि देव की क्रूर दृष्टि और कृत्तिका नक्षत्र के उग्र प्रभाव के कारण बाजार में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, ऑयल, फार्मा या टेक स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी रिस्की सौदा आपका पैसा लंबे समय के लिए फंसा सकता है, इसलिए आज ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, सुबह 08:51:50 से 10:36:26 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी धन का बड़ा लेन-देन न करें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'डेटा-ओरिएंटेड सोच और कोडिंग स्किल्स' का प्रदर्शन करने का है. बुध की मजबूत स्थिति और कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव आपकी टेक्निकल और एनालिटिकल पावर को चरम पर ले जाएगा. यदि आप एआई टूल्स, साइबर सिक्योरिटी, कोडिंग, डेटा साइंस या टेक-स्टार्टअप से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई गुप्त स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से आगे खड़ा कर देगी. 

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपको थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. शनि की दृष्टि, अष्टम के ग्रहों और उग्र नक्षत्र के कारण सिरदर्द, आँखों में जलन, गैस/एसिडिटी, पैरों में दर्द या काम के अत्यधिक तनाव से मानसिक व्याकुलता हावी हो सकती है. वाहन चलाते समय आज अतिरिक्त सावधानी बरतें और गति पर नियंत्रण रखें. सुबह 05:22:36 से 07:07:13 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत स्पष्टता मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों के मामले में आज पूरी पारदर्शिता बनाए रखने का दिन है, पार्टनर से कोई भी बात न छिपाएं. शनिवार और त्रयोदशी तिथि का प्रभाव जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी गुप्त बात या अचानक बढ़े खर्चों को लेकर मामूली संवादहीनता या वैचारिक मतभेद दे सकता है. बातचीत के दौरान अपनी वाणी में सौम्यता बनाए रखें. शाम के समय परिवार के साथ शनि चालीसा का पाठ करना और घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले शनि देव और हनुमान जी की पूजा करें, तिल या अदरक का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 2, 6
शुभ रंग: चमकीला सफेद, गहरा नीला

वृश्चिक राशि (Scorpio) - 13 जून 2026 (शनिवार)
आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए अपनी गजब की इच्छाशक्ति, कूटनीतिक सूझबूझ और सप्तम भाव में बन रहे नए समीकरणों के बल पर व्यावसायिक मोर्चे पर बड़ी बाजी मारने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन त्रयोदशी तिथि (शाम 16:10:25 तक) है. शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि का आना न्याय के देवता शनि देव की कृपा पाने और शनि-पूजा के माध्यम से जीवन के बड़े संकटों को टालने का महासंयोग लेकर आया है. आज सुबह 09:26:18 तक चन्द्र राशि मेष में बनी रहेगी, जिसके ठीक बाद चंद्रमा वृषभ राशि (आपके सप्तम भाव) में प्रवेश कर जाएंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन और रात 25:17:55 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी खुद 'सूर्य देव' हैं, जो आज आपके सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ बैठकर एक बेहद मजबूत और प्रभावशली कूटनीतिक योग बनाएंगे. इसके साथ ही आज शाम 17:28:02 तक 'सुकर्मा योग' रहेगा, जो आपके हर सही और व्यापारिक काम को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. 

आज 13 जून के इस पंचांग में एक बेहद कूटनीतिक और संवेदनशील स्थिति बन रही है. सुबह 09:26 के बाद चंद्रमा जब आपके सप्तम भाव (साझेदारी, डेली बिजनेस और पब्लिक इमेज के भाव) में जाएंगे, तो वहां पहले से बैठे सूर्य देव के साथ मिलकर व्यापार में आपकी स्थिति को बेहद मजबूत करेंगे. हालांकि, सबसे बड़ी और तीखे पहरे वाली बात यह है कि आपके सुख भाव में बैठे क्रूर स्वामी शनि देव की तीसरी दृष्टि अभी भी आपके इस पूरे राशि चक्र पर कड़ा पहरा दे रही है. सूर्य के नक्षत्र (कृत्तिका) और शनि देव के दिन (शनिवार) का यह टकराव आपके भीतर असीम ऊर्जा तो देगा, लेकिन अहंकार और बिना सोचे-समझे जिद पर अड़ जाने की एक बड़ी चेतावनी भी लेकर आया है. आज स्वभाव में अत्यधिक उग्रता या किसी करीबी सहयोगी से बड़ा ईगो-क्लैश होने के प्रबल संकेत हैं. आज शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, नीले फूलों से शनि पूजा करना और अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी लीडरशिप और कार्यकुशलता का लोहा मनवाने का है. सुकर्मा योग के कारण आपकी मेहनत रंग आएगी और सीनियर्स आपके मैनेजमेंट की तारीफ करेंगे. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद पर बैठे लोगों के लिए आज दोपहर 11:53:09 से 12:48:57 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी महत्वपूर्ण आवेदन करना हो, नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या उच्चाधिकारियों से कोई सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, सूर्य देव और शनि देव की कृपा से मार्ग साफ होगा. छात्रों के लिए कृत्तिका नक्षत्र एकाग्रता को गजब की मजबूती देगा. 

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी चालाकी और कड़े अनुशासन' के साथ चलने का है. सुबह 09:26 के बाद चंद्रमा का सप्तम भाव में जाना खुदरा, मैन्युफैक्चरिंग या नए व्यापारिक समझौतों में लाभ के नए रास्ते खोलेगा. लेकिन शेयर बाजार, कमोडिटी मार्केट और इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज शनिवार का दिन तगड़ी हानि का संकेत दे रहा है. शनि देव की क्रूर दृष्टि और कृत्तिका नक्षत्र के उग्र प्रभाव के कारण बाजार में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, ऑयल, फार्मा या टेक स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी रिस्की सौदा आपका पैसा लंबे समय के लिए फंसा सकता है, इसलिए आज ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, सुबह 08:51:50 से 10:36:26 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी धन का बड़ा लेन-देन न करें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'डेटा-ओरिएंटेड सोच और कोडिंग स्किल्स' का प्रदर्शन करने का है. बुध की मजबूत स्थिति और कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव आपकी टेक्निकल और एनालिटिकल पावर को चरम पर ले जाएगा. यदि आप एआई टूल्स, साइबर सिक्योरिटी, कोडिंग, डेटा साइंस या टेक-स्टार्टअप से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई गुप्त स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से आगे खड़ा कर देगी.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन शनि की दृष्टि और उग्र नक्षत्र के कारण सिरदर्द, आँखों में जलन, गैस/एसिडिटी, या काम के अत्यधिक तनाव से स्वभाव में चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है. वाहन चलाते समय आज अतिरिक्त सावधानी बरतें और गति पर नियंत्रण रखें. सुबह 05:22:36 से 07:07:13 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे मानसिक व्याकुलता दूर होगी और अद्भुत दिमागी शांति मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों के मामले में आज का दिन बेहद व्यावहारिक होने का है, केवल भावुकता से काम नहीं चलेगा. शनिवार और त्रयोदशी तिथि का प्रभाव आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पारिवारिक व्यवस्था या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या ईगो-क्लैश खड़ा हो सकता है. बातचीत के दौरान अपनी वाणी में सौम्यता बनाए रखें. शाम के समय परिवार के साथ शनि चालीसा का पाठ करना और घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले शनि देव और हनुमान जी की पूजा करें, तिल या अदरक का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 9, 6
शुभ रंग: गहरा लाल, गुलाबी

धनु राशि (Sagittarius) - 13 जून 2026 (शनिवार)
आज का दिन धनु राशि वालों के लिए अपनी 'दूरदर्शी सोच, कमाल के मैनेजमेंट और धाकड़ संवाद शैली' के बल पर करियर को एक नया मुकाम देने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन त्रयोदशी तिथि (शाम 16:10:25 तक) है. शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि का आना न्याय के देवता शनि देव की कृपा पाने और शनि-पूजा के माध्यम से कुंडली के दोषों व मानसिक भटकाव को शांत करने का महासंयोग लेकर आया है. आज सुबह 09:26:18 तक चन्द्र राशि मेष में बनी रहेगी, जिसके ठीक बाद चंद्रमा वृषभ राशि (आपके छठे भाव) में प्रवेश कर जाएंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन और रात 25:17:55 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी खुद 'सूर्य देव' हैं, जो शनिवार के दिन आपके भीतर एक कमाल का साहस और प्रशासनिक तेज पैदा करेंगे. इसके साथ ही आज शाम 17:28:02 तक 'सुकर्मा योग' रहेगा, जो आपके हर सही और नीतिगत काम को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.
 
आज 13 जून के इस पंचांग में ग्रहों का एक बहुत बड़ा और कूटनीतिक बदलाव हो रहा है. सुबह 09:26 के बाद चंद्रमा जब वृषभ राशि में जाएंगे, तो वे वहां पहले से बैठे सूर्य देव के साथ मिलकर एक नया समीकरण बनाएंगे. हालांकि, सबसे बड़ी और तीखी बात यह है कि शनि देव की तीसरी दृष्टि अभी भी आपके इस पूरे राशि चक्र और ग्रहों की चाल पर कड़ा पहरा दे रही है. सूर्य के नक्षत्र (कृत्तिका) और शनि देव के दिन (शनिवार) का यह टकराव आपके भीतर असीम ऊर्जा तो देगा, लेकिन अहंकार, अचानक मानसिक भ्रम और करीबियों से टकराव की एक बड़ी चेतावनी भी लेकर आया है. आज स्वभाव में रूखापन, सहकर्मियों या छोटे भाई-बहनों के प्रति तीखी प्रतिक्रिया आपके बनते काम बिगाड़ सकती है. आज शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, नीले फूलों से शनि पूजा करना और अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना ही आज आपके मार्ग के सारे मानसिक और व्यावहारिक विघ्नों को काटने की सबसे बड़ी कूटनीति होगी. 

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में कड़े अनुशासन और फोकस के साथ पेंडिंग पड़े कामों को निपटाने का है. सुकर्मा योग के कारण आपकी मेहनत रंग लाएगी और सीनियर्स आपके मैनेजमेंट की तारीफ करेंगे. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या शिक्षा, परामर्श (Consultancy) और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन से जुड़े लोगों के लिए आज दोपहर 11:53:09 से 12:48:57 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो, आवेदन भेजना हो या महत्वपूर्ण पत्राचार करना हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, सूर्य देव और शनि देव की कृपा से काम बनेगा. छात्रों के लिए कृत्तिका नक्षत्र एकाग्रता को गजब की मजबूती देगा. 

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी चालाकी और कड़े अनुशासन' के साथ चलने का है. सुबह 09:26 के बाद चंद्रमा का छठे भाव में जाना आपके लिए कोर्ट-कचहरी के मामलों, पुराने कर्ज को चुकाने या बैंकिंग से जुड़े कामों में लाभ के नए रास्ते खोल सकता है. लेकिन शेयर बाजार, कमोडिटी मार्केट और इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज शनिवार का दिन तगड़ी हानि का संकेत दे रहा है. शनि देव की क्रूर दृष्टि और कृत्तिका नक्षत्र के उग्र प्रभाव के कारण बाजार में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, ऑयल, फार्मा या टेक स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी सौदा भारी हानि करा सकता है, इसलिए आज इंट्राडे या रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, सुबह 08:51:50 से 10:36:26 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'डेटा-ओरिएंटेड सोच और कोडिंग स्किल्स' का प्रदर्शन करने का है. बुध की मजबूत स्थिति और कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव आपकी टेक्निकल और एनालिटिकल पावर को चरम पर ले जाएगा. यदि आप ऑनलाइन टीचिंग, टेक-डेवलपमेंट, फाइनेंस कंटेंट, कोडिंग या साइबर सुरक्षा से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई गुप्त स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगी.
 
स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन शनि की दृष्टि और उग्र नक्षत्र के कारण स्वभाव में थोड़ी जल्दबाजी, मानसिक बेचैनी, पेट में गैस/एसिडिटी या अचानक सिरदर्द की शिकायत हो सकती है. काम के जूनून में आराम की अनदेखी बिल्कुल न करें. सुबह 05:22:36 से 07:07:13 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे आपके मस्तिष्क को अद्भुत शांति और नई चेतना मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने का दिन नहीं है, आज व्यावहारिक होकर एक-दूसरे की परिस्थितियों को समझने का समय है. शनिवार और त्रयोदशी तिथि का प्रभाव आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे लव पार्टनर या संतान के साथ बातचीत के दौरान कोई मामूली गलतफहमी या गंभीर वैचारिक मतभेद खड़ा हो सकता है, इसलिए बातचीत में मधुरता बनाए रखें. शाम के समय परिवार के साथ शनि चालीसा का पाठ करना और घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले शनि देव और हनुमान जी की पूजा करें, तिल या अदरक का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 3, 1
शुभ रंग: पीला, गहरा नीला

मकर राशि (Capricorn) - 13 जून 2026 (शनिवार)
आज का दिन मकर राशि वालों के लिए 'पर्दे के पीछे रहकर' अपनी रणनीतियों को मजबूत करने, कूटनीतिक संयम बरतने और पंचम भाव में बन रहे नए समीकरणों से करियर में बड़ी बाजी मारने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन त्रयोदशी तिथि (शाम 16:10:25 तक) है. शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि का आना न्याय के देवता शनि देव की कृपा पाने और शनि-पूजा के माध्यम से कुंडली के दोषों व मानसिक असंतोष को शांत करने का महासंयोग लेकर आया है. आज सुबह 09:26:18 तक चन्द्र राशि मेष में बनी रहेगी, जिसके ठीक बाद चंद्रमा वृषभ राशि (आपके पंचम भाव) में प्रवेश कर जाएंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन और रात 25:17:55 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी खुद 'सूर्य देव' हैं, जो आज आपके पंचम स्थान में चंद्रमा के साथ बैठकर एक नया कूटनीतिक समीकरण बनाएंगे. इसके साथ ही आज शाम 17:28:02 तक 'सुकर्मा योग' रहेगा, जो आपके हर नीतिगत काम को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. 

आज 13 जून के इस पंचांग में ग्रहों का एक बहुत बड़ा और कूटनीतिक बदलाव हो रहा है. सुबह 09:26 के बाद चंद्रमा जब आपके पंचम भाव (बुद्धि और संतान के भाव) में जाएंगे, तो वहां पहले से बैठे सूर्य देव के साथ मिलकर आपकी निर्णय क्षमता को गजब का विस्तार देंगे. हालांकि, सबसे बड़ी और तीखे पहरे वाली बात यह है कि आपकी ही राशि मकर में बैठे क्रूर स्वामी शनि देव की तीसरी दृष्टि अभी भी आपके इस पूरे राशि चक्र पर कड़ा पहरा दे रही है. सूर्य के नक्षत्र (कृत्तिका) और शनि देव के दिन (शनिवार) का यह टकराव आपके भीतर असीम ऊर्जा तो देगा, लेकिन अहंकार, अचानक मानसिक भ्रम और संतान से वैचारिक मतभेद की एक बड़ी चेतावनी भी लेकर आया है. आज स्वभाव में रूखापन, सहकर्मियों या परिवार के बड़ों के प्रति तीखी प्रतिक्रिया आपके बनते काम बिगाड़ सकती है. आज शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, नीले फूलों से शनि पूजा करना और अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना ही आज आपके मार्ग के सारे मानसिक और व्यावहारिक विघ्नों को काटने की सबसे बड़ी कूटनीति होगी.
नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में कड़े अनुशासन और फोकस के साथ पेंडिंग पड़े कामों को निपटाने का है. सुकर्मा योग के कारण आपकी मेहनत रंग लाएगी और सीनियर्स आपके मैनेजमेंट की तारीफ करेंगे. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद पर बैठे लोगों के लिए आज दोपहर 11:53:09 से 12:48:57 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी महत्वपूर्ण आवेदन करना हो, नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या उच्चाधिकारियों से कोई सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, सूर्य देव और शनि देव की कृपा से मार्ग साफ होगा. छात्रों के लिए कृत्तिका नक्षत्र एकाग्रता को गजब की मजबूती देगा. 

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी चालाकी और कड़े अनुशासन' के साथ चलने का है. सुबह 09:26 के बाद चंद्रमा का पंचम भाव में जाना आपके लिए नए इनोवेटिव आइडियाज, कंसल्टेंसी या खुदरा व्यापार से जुड़े कामों में लाभ के रास्ते खोलेगा. लेकिन शेयर बाजार, कमोडिटी मार्केट और इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज शनिवार का दिन तगड़ी हानि का संकेत दे रहा है. शनि देव की क्रूर दृष्टि और कृत्तिका नक्षत्र के उग्र प्रभाव के कारण बाजार में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, ऑयल, फार्मा या इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी रिस्की सौदा आपका पैसा लंबे समय के लिए फंसा सकता है, इसलिए आज ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, सुबह 08:51:50 से 10:36:26 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी धन का बड़ा लेन-देन न करें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'डेटा-ओरिएंटेड सोच और कोडिंग स्किल्स' का प्रदर्शन करने का है. बुध की मजबूत स्थिति और कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव आपकी टेक्निकल और एनालिटिकल पावर को चरम पर ले जाएगा. यदि आप एआई टूल्स, साइबर सिक्योरिटी, कोडिंग, डेटा साइंस या टेक-स्टार्टअप से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई गुप्त स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से आगे खड़ा कर देगी. 

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन शनि की दृष्टि और उग्र नक्षत्र के कारण सिरदर्द, आँखों में जलन, गैस/एसिडिटी, या काम के अत्यधिक तनाव से स्वभाव में चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है. वाहन चलाते समय आज अतिरिक्त सावधानी बरतें और गति पर नियंत्रण रखें. सुबह 05:22:36 से 07:07:13 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे मानसिक व्याकुलता दूर होगी और अद्भुत दिमागी शांति मिलेगी.
 
परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों के मामले में आज का दिन बेहद व्यावहारिक होने का है, केवल भावुकता से काम नहीं चलेगा. शनिवार और त्रयोदशी तिथि का प्रभाव आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पारिवारिक व्यवस्था या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या ईगो-क्लैश खड़ा हो सकता है. बातचीत के दौरान अपनी वाणी में सौम्यता बनाए रखें. शाम के समय परिवार के साथ शनि चालीसा का पाठ करना और घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले शनि देव और हनुमान जी की पूजा करें, तिल या अदरक का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 8, 1
शुभ रंग: गहरा नीला, गुलाबी

कुंभ राशि (Aquarius) - 13 जून 2026 (शनिवार)
आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए अपनी 'फ्यूचरिस्टिक सोच' और कूटनीतिक सूझबूझ के बल पर चौथे भाव में बन रहे नए समीकरणों से सुख-सुविधाओं का विस्तार करने और आर्थिक मोर्चे पर बड़ी बाजी मारने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन त्रयोदशी तिथि (शाम 16:10:25 तक) है. शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि का आना न्याय के देवता शनि देव की कृपा पाने और शनि-पूजा के माध्यम से कुंडली के साढ़ेसाती या अन्य दोषों को शांत करने का महासंयोग लेकर आया है. आज सुबह 09:26:18 तक चन्द्र राशि मेष में बनी रहेगी, जिसके ठीक बाद चंद्रमा वृषभ राशि (आपके चौथे भाव) में प्रवेश कर जाएंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन और रात 25:17:55 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी खुद 'सूर्य देव' हैं, जो शनिवार के दिन आपके भीतर एक गजब का आत्मविश्वास और प्रशासनिक तेज पैदा करेंगे. इसके साथ ही आज शाम 17:28:02 तक 'सुकर्मा योग' रहेगा, जो आपके हर सही और नीतिगत काम को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. 

आज 13 जून के इस पंचांग में ग्रहों का एक बहुत बड़ा और कूटनीतिक बदलाव हो रहा है. सुबह 09:26 के बाद चंद्रमा जब वृषभ राशि (चतुर्थ भाव) में जाएंगे, तो वे वहां पहले से बैठे सूर्य देव के साथ मिलकर एक नया सुखद समीकरण बनाएंगे. हालांकि, सबसे बड़ी और तीखी बात यह है कि आपकी ही राशि के स्वामी और आपके व्यय भाव (12वें भाव) में बैठे क्रूर स्वामी शनि देव की तीसरी दृष्टि अभी भी आपके इस पूरे राशि चक्र और ग्रहों की चाल पर कड़ा पहरा दे रही है. सूर्य के नक्षत्र (कृत्तिका) और शनि देव के दिन (शनिवार) का यह टकराव आपके भीतर असीम ऊर्जा तो देगा, लेकिन अहंकार, अचानक मानसिक भ्रम और घर के माहौल में अशांति की एक बड़ी चेतावनी भी लेकर आया है. आज स्वभाव में रूखापन, सहकर्मियों या परिवार के बड़ों के प्रति तीखी प्रतिक्रिया आपके बनते काम बिगाड़ सकती है. आज शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, नीले फूलों से शनि पूजा करना और अपनी खामोशी को सबसे बड़ी ताकत बनाना ही आज आपके मार्ग के सारे मानसिक और व्यावहारिक विघ्नों को काटने की सबसे बड़ी कूटनीति होगी.

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में कड़े अनुशासन और फोकस के साथ पेंडिंग पड़े कामों को निपटाने का है. सुकर्मा योग के कारण आपकी मेहनत रंग लाएगी और सीनियर्स आपके मैनेजमेंट की तारीफ करेंगे. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद/जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों के लिए आज दोपहर 11:53:09 से 12:48:57 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी महत्वपूर्ण आवेदन करना हो, नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या उच्चाधिकारियों से कोई सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, सूर्य देव और शनि देव की कृपा से मार्ग साफ होगा. छात्रों के लिए कृत्तिका नक्षत्र एकाग्रता को गजब की मजबूती देगा. 

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी चालाकी और कड़े अनुशासन' के साथ चलने का है. सुबह 09:26 के बाद चंद्रमा का चतुर्थ भाव में जाना आपके लिए प्रॉपर्टी, रीयल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन या रेंटल इनकम से जुड़े कामों में लाभ के नए रास्ते खोलेगा. लेकिन शेयर बाजार, कमोडिटी मार्केट और इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज शनिवार का दिन तगड़ी हानि का संकेत दे रहा है. शनि देव की क्रूर दृष्टि और कृत्तिका नक्षत्र के उग्र प्रभाव के कारण बाजार में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, ऑयल, इंफ्रास्ट्रक्चर या फार्मा स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी रिस्की सौदा आपका पैसा लंबे समय के लिए फंसा सकता है, इसलिए आज ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, सुबह 08:51:50 से 10:36:26 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी धन का बड़ा लेन-देन न करें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'डेटा-ओरिएंटेड सोच और कोडिंग स्किल्स' का प्रदर्शन करने का है. बुध की मजबूत स्थिति और कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव आपकी टेक्निकल और एनालिटिकल पावर को चरम पर ले जाएगा. यदि आप एआई टूल्स, साइबर सिक्योरिटी, कोडिंग, डेटा साइंस या टेक-स्टार्टअप से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई गुप्त स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से आगे खड़ा कर देगी. 

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन शनि की दृष्टि और उग्र नक्षत्र के कारण सीने में भारीपन, आँखों में जलन, गैस/एसिडिटी, या काम के अत्यधिक तनाव से स्वभाव में चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है. वाहन चलाते समय आज अतिरिक्त सावधानी बरतें और गति पर नियंत्रण रखें. सुबह 05:22:36 से 07:07:13 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे मानसिक व्याकुलता दूर होगी और अद्भुत दिमागी शांति मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों के मामले में आज का दिन बेहद व्यावहारिक होने का है, केवल भावुकता से काम नहीं चलेगा. शनिवार और त्रयोदशी तिथि का प्रभाव आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पारिवारिक व्यवस्था या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या ईगो-क्लैश खड़ा हो सकता है. बातचीत के दौरान अपनी वाणी में सौम्यता बनाए रखें. शाम के समय परिवार के साथ शनि चालीसा का पाठ करना और घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले शनि देव और हनुमान जी की पूजा करें, तिल या अदरक का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 8, 6
शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू, गुलाबी

मीन राशि (Pisces) - 13 जून 2026 (शनिवार)
आज का दिन मीन राशि वालों के लिए अपनी 'छठी इंद्री' (Intuition) का इस्तेमाल करके मुश्किलों से पार पाने और पराक्रम भाव (तीसरे भाव) में बन रहे नए ग्रहों के समीकरण का पूरा लाभ उठाने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास के कृष्ण पक्ष की पावन त्रयोदशी तिथि (शाम 16:10:25 तक) है. शनिवार के दिन प्रदोष व्रत और त्रयोदशी तिथि का आना न्याय के देवता शनि देव की कृपा पाने और विशेष शनि-पूजा के माध्यम से साढ़ेसाती के संकटों को शांत करने का महासंयोग लेकर आया है. आज सुबह 09:26:18 तक चन्द्र राशि मेष में बनी रहेगी, जिसके ठीक बाद चंद्रमा वृषभ राशि (आपके तीसरे भाव) में प्रवेश कर जाएंगे. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन और रात 25:17:55 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी खुद 'सूर्य देव' हैं, जो आज आपके पराक्रम स्थान में चंद्रमा के साथ बैठकर एक नया साहसिक समीकरण बनाएंगे. इसके साथ ही आज शाम 17:28:02 तक 'सुकर्मा योग' रहेगा, जो आपके हर नीतिगत काम को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. 

आज 13 जून के इस पंचांग में ग्रहों का एक बहुत बड़ा और कूटनीतिक बदलाव हो रहा है. सुबह 09:26 के बाद चंद्रमा जब आपके तीसरे भाव (साहस, संवाद और पराक्रम के भाव) में जाएंगे, तो वहां पहले से बैठे सूर्य देव के साथ मिलकर आपकी निर्णय क्षमता और सामाजिक साख को गजब का विस्तार देंगे. हालांकि, सबसे बड़ी और तीखे पहरे वाली बात यह है कि आपकी ही राशि मीन (लग्न भाव) में बैठे क्रूर स्वामी शनि देव की तीसरी दृष्टि अभी भी आपके इस पूरे राशि चक्र पर कड़ा पहरा दे रही है. सूर्य के नक्षत्र (कृत्तिका) और शनि देव के दिन (शनिवार) का यह टकराव आपके भीतर असीम ऊर्जा तो देगा, लेकिन अहंकार और छोटे भाई-बहनों या करीबियों से अचानक टकराव की एक बड़ी चेतावनी भी लेकर आया है. आज स्वभाव में रूखापन या बातचीत में अत्यधिक तीखापन आपके बनते काम बिगाड़ सकता है. आज शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, नीले फूलों से शनि पूजा करना और अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना ही आज आपके मार्ग के सारे मानसिक और व्यावहारिक विघ्नों को काटने की सबसे बड़ी कूटनीति होगी. 

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)
अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में कड़े अनुशासन और फोकस के साथ पेंडिंग पड़े कामों को निपटाने का है. सुकर्मा योग के कारण आपकी मेहनत रंग लाएगी और सीनियर्स आपके मैनेजमेंट की तारीफ करेंगे. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स से जुड़े लोगों के लिए आज दोपहर 11:53:09 से 12:48:57 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी महत्वपूर्ण आवेदन करना हो, नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या उच्चाधिकारियों से कोई सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, सूर्य देव और शनि देव की कृपा से मार्ग साफ होगा. छात्रों के लिए कृत्तिका नक्षत्र एकाग्रता को गजब की मजबूती देगा. 

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)
पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी चालाकी और कड़े अनुशासन' के साथ चलने का है. सुबह 09:26 के बाद चंद्रमा का तीसरे भाव में जाना आपके लिए मार्केटिंग, मीडिया, सुदूर संपर्कों या ऑनलाइन माध्यमों से जुड़े कामों में लाभ के नए रास्ते खोलेगा. लेकिन शेयर बाजार, कमोडिटी मार्केट और इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज शनिवार का दिन तगड़ी हानि का संकेत दे रहा है. शनि देव की क्रूर दृष्टि और कृत्तिका नक्षत्र के उग्र प्रभाव के कारण बाजार में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, ऑयल, फार्मा या टेक स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी रिस्की सौदा आपका पैसा लंबे समय के लिए फंसा सकता है, इसलिए आज ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, सुबह 08:51:50 से 10:36:26 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी धन का बड़ा लेन-देन न करें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें. 

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)
Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'डेटा-ओरिएंटेड सोच और कोडिंग स्किल्स' का प्रदर्शन करने का है. बुध की मजबूत स्थिति और कृत्तिका नक्षत्र का प्रभाव आपकी टेक्निकल और एनालिटिकल पावर को चरम पर ले जाएगा. यदि आप कोडिंग, एआई टूल्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई गुप्त स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से आगे खड़ा कर देगा. 

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)
सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन शनि की दृष्टि और उग्र नक्षत्र के कारण आँखों में जलन, गैस/एसिडिटी, या काम के अत्यधिक तनाव से स्वभाव में चिड़चिड़ापन और रात में अनिद्रा की शिकायत हो सकती है. वाहन चलाते समय आज अतिरिक्त सावधानी बरतें और गति पर नियंत्रण रखें. सुबह 05:22:36 से 07:07:13 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का मानसिक जाप करें, इससे मानसिक व्याकुलता दूर होगी और अद्भुत दिमागी शांति मिलेगी. 

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)
रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. शनिवार और त्रयोदशी तिथि का प्रभाव आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी व्यवस्था या पारिवारिक बजट को लेकर मामूली संवादहीनता या वैचारिक मतभेद हो सकता है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. शाम के समय परिवार के साथ शनि चालीसा का पाठ करना और घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पूर्व दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले शनि देव और हनुमान जी की पूजा करें, तिल या अदरक का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

शुभ अंक: 3, 1
शुभ रंग: गहरा पीला, गुलाबी

यह भी पढ़ें- Astrology Tips: गुस्सा, तनाव और ओवरथिंकिंग से हैं परेशान? बस हाथ में पहन लें यह ब्रेसलेट, जानें किन राशियों और मूलांकों के लिए है बेहद शुभ

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 13 Jun 2026 05:11 AM (IST)
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