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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Rashifal 12 June 2026: द्वादशी तिथि और अतिगंड योग का 12 राशियों पर असर, जानें आज की सबसे बड़ी चेतावनी

Aaj Ka Rashifal 12 June 2026: द्वादशी तिथि और अतिगंड योग का 12 राशियों पर असर, जानें आज की सबसे बड़ी चेतावनी

Aaj Ka Rashifal 12 June 2026: शुक्रवार को द्वादशी तिथि और अतिगंड योग का महासंयोग. दोपहर 10:36 से पहले निपटा लें शुभ काम, जानें 12 राशियों पर शनि की दृष्टि का असर.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 12 Jun 2026 05:11 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal: आज का राशिफल 12 जून 2026 का राशिफल विशेष है, कल के एकादशी व्रत के बाद क्या आज शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा लेकर आ रहा है? 12 जून का पंचांग सभी 12 राशियों के लिए बेहद संवेदनशील और बड़े आर्थिक उलटफेर के संकेत दे रहा है. आज पूरे दिन चंद्रमा मेष राशि में ही विराजमान रहेंगे, जहाँ वे पराक्रमी मंगल के साथ मिलकर एक अत्यंत शक्तिशाली 'लक्ष्मी योग' का निर्माण कर रहे हैं. सबसे बड़ा महासंयोग यह है कि आज शुक्रवार के दिन धन-ऐश्वर्य के प्रदाता शुक्र देव का 'भरणी नक्षत्र' भी सक्रिय रहेगा.

लेकिन ठहरिए, इस अद्भुत संयोग के बीच आज रात 21:25:41 तक 'अतिगंड योग' का साया रहेगा, और साथ ही शनि देव की तीसरी दृष्टि भी इस पूरे समीकरण पर पड़ रही है. यह ग्रह युद्ध शेयर बाजार, नौकरी और करीबी रिश्तों में अचानक कोई बड़ा भ्रम या नुकसान करा सकता है. निवेश करने या कोई नया रिस्क लेने से पहले आज दोपहर 10:36 से शुरू होने वाले राहु काल की सटीक टाइमिंग नोट कर लें, वरना आपकी एक छोटी सी जल्दबाजी संचित धन को डूबा सकती है. जानिए माता लक्ष्मी की कृपा से आज आपका भाग्य चमकेगा या अतिगंड योग काम बिगाड़ेगा.

मेष राशि (Aries) - 12 जून 2026 (शुक्रवार)

आज का दिन मेष राशि वालों के लिए अपनी गजब की इच्छाशक्ति और कूटनीतिक सूझबूझ के बल पर आर्थिक और पेशेवर मोर्चे पर बड़ी बाजी मारने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास की पावन द्वादशी तिथि (शाम 19:39:23 तक) है. शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, और आज पूरे दिन चन्द्र राशि मेष में ही बनी रहेगी. आज सुबह 06:29:34 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, जिसके ठीक बाद भरणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा. सबसे विशेष बात यह है कि भरणी नक्षत्र के स्वामी खुद धन और ऐश्वर्य के प्रदाता 'शुक्र देव' हैं, जो आज शुक्रवार के दिन को आपकी आर्थिक उन्नति के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली महासंयोग में बदल रहे हैं.  

आज 12 जून के इस पंचांग में एक बेहद कूटनीतिक और संवेदनशील स्थिति बन रही है. आपकी लग्न राशि (प्रथम भाव) में चंद्रमा और पराक्रमी मंगल देव की युति से 'लक्ष्मी योग' (चन्द्र-मंगल योग) पूरे चरम पर रहेगा. शुक्रवार के दिन लग्न में लक्ष्मी योग का बनना और भरणी नक्षत्र का प्रभाव आपकी तिजोरी को मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार है. हालांकि, अंतरिक्ष का यह ग्रह युद्ध इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला. इस पूरे संयोजन पर आपके लाभ भाव में बैठे क्रूर शनि देव और नेपच्यून की तीसरी दृष्टि लगातार बनी हुई है. बुध का मिथुन राशि में और सूर्य का वृषभ राशि में होना आपकी रणनीतिक सोच और निर्णय लेने की क्षमता को गजब का विस्तार देगा. लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त चेतावनी का ध्यान रखना होगा—आज रात 21:25:41 तक 'अतिगंड योग' प्रभावी है. अतिगंड योग, लग्न के मंगल और शनि की तीसरी दृष्टि के चलते आज स्वभाव में अत्यधिक उग्रता, अहंकार, बिना सोचे-समझे जिद पर अड़ जाना या अचानक किसी करीबी से बड़ा ईगो-क्लैश होने के प्रबल संकेत हैं. आज अति-उत्साह या गुस्से में आकर लिया गया कोई भी शॉर्टकट फैसला या किसी को बोला गया कड़वा शब्द आपकी साख और संचित धन दोनों की भारी हानि करा सकता है. माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाकर और अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखकर इस दिन को संभालना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.  

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी लीडरशिप और कार्यकुशलता का लोहा मनवाने का है. लग्न का लक्ष्मी योग आपको सहकर्मियों से आगे रखेगा, लेकिन ध्यान रहे कि अतिगंड योग के कारण सीनियर्स या कलीग्स के साथ बातचीत में कोई गलतफहमी खड़ी हो सकती है. अपनी बात को पूरी नम्रता से रखें. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या किसी नए टेंडर/प्रोजेक्ट के सबमिशन के लिए आज दोपहर 11:52:58 से 12:48:44 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी नई शुरुआत, इंटरव्यू या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, माता लक्ष्मी की कृपा से काम बनेगा. छात्रों के लिए सुबह 06:29 के बाद शुरू होने वाला भरणी नक्षत्र रचनात्मक और तकनीकी विषयों में बड़ी सफलता दिलाएगा.  

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)

पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मुनाफा कमाने' और अनुशासन का है. शुक्रवार को भरणी नक्षत्र और चन्द्र-मंगल की युति व्यापार में पुराने फंसे हुए पैसे वापस मिलने और खुदरा या कॉस्मेटिक्स/मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को बड़ा आर्थिक लाभ दिलाने के प्रबल योग बना रही है. लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन एक कड़ी चेतावनी दे रहा है. अतिगंड योग और लग्न पर शनि की दृष्टि के कारण बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव आ सकता है; यदि आप मेटल, फार्मा या टेक स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी सौदा भारी हानि करा सकता है, इसलिए लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट पर ही भरोसा करें. निवेश के मोर्चे पर एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें—दोपहर 10:36:17 से 12:20:51 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी कोई नया बड़ा रिस्क न लें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें.  

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'हाई-टेक विज़न और क्रिएटिव सोच' से इंटरनेट का एल्गोरिदम क्रैक करने का है. बुध की मजबूत स्थिति और भरणी नक्षत्र का प्रभाव आपकी कोडिंग, gaming, एआई टूल्स, यूआई/यूएक्स और डिजिटल विजुअल्स की क्षमता को चरम पर ले जाएगा. यदि आप साइबर सुरक्षा, डेटा साइंस या डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगी.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज लग्न में मंगल की मौजूदगी आपको शारीरिक रूप से ऊर्जावान बनाए रखेगी. हालांकि, चन्द्र-मंगल युति और अतिगंड योग के कारण रक्तचाप (Blood Pressure), माइग्रेन, आँखों में भारीपन या अचानक स्वभाव में चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है, जिससे दिमागी शांति भंग हो सकती है. काम के जूनून में भरपूर पानी पीना और आराम करना बिल्कुल न भूलें. सुबह 07:07:09 से 08:51:43 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी व्याकुलता पूरी तरह शांत होगी.  

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों के मामले में आज का दिन बेहद संवेदनशील है. लग्न का चन्द्र-मंगल योग आपके भीतर पार्टनर पर हावी होने या अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे लव लाइफ या वैवाहिक जीवन में अचानक कोई बड़ा वैचारिक मतभेद खड़ा हो सकता है. कूटनीतिक बनने के बजाय साफ और मधुर शब्दों का इस्तेमाल करें. शुक्रवार और द्वादशी के इस पावन अवसर पर शाम को परिवार के साथ माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करना और घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले माता लक्ष्मी की पूजा करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं या दही-चीनी का变न करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

  • शुभ अंक: 9, 6
  • शुभ रंग: गुलाबी, चमकीला सफेद

वृषभ राशि (Taurus) - 12 जून 2026 (शुक्रवार)

आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए अपनी सूझबूझ, कड़े आर्थिक अनुशासन और कूटनीतिक चालों के बल पर अपने सबसे बड़े लक्ष्यों को साधने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास की पावन द्वादशी तिथि (शाम 19:39:23 तक) है. शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, और आज पूरे दिन चन्द्र राशि मेष में ही बनी रहेगी. आज सुबह 06:29:34 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, जिसके ठीक बाद भरणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा. सबसे विशेष बात यह है कि भरणी नक्षत्र के स्वामी खुद धन, ऐश्वर्य और आपकी ही राशि के स्वामी 'शुक्र देव' हैं, जो आज शुक्रवार के दिन को आपकी आर्थिक उन्नति और सुख-सुविधाओं के विस्तार के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली महासंयोग में बदल रहे हैं.  

आज 12 जून के इस पंचांग में एक बेहद कूटनीतिक और संवेदनशील स्थिति बन रही है. आपके 12वें भाव (व्यय, विदेश और गुप्त शत्रुओं के भाव) में चंद्रमा और पराक्रमी मंगल देव की युति से 'लक्ष्मी योग' (चन्द्र-मंगल योग) पूरे चरम पर रहेगा. हालांकि, अंतरिक्ष का यह ग्रह युद्ध इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला. इस पूरे संयोजन पर आपके लाभ भाव में बैठे क्रूर शनि देव और नेपच्यून की तीसरी दृष्टि लगातार बनी हुई है. बुध का मिथुन राशि में और सूर्य का आपकी खुद की राशि वृषभ (लग्न भाव) में होना आपके व्यक्तित्व को गजब का आकर्षण और कूटनीतिक विज़न तो देगा, लेकिन 12वें भाव का यह ग्रह युद्ध और आज रात 21:25:41 तक रहने वाला 'अतिगंड योग' एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी दे रहा है. 12वें भाव में चन्द्र-मंगल की युति और उस पर शनि की टेढ़ी नज़र के कारण आज अचानक कोई बड़ा अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकता है, या सुदूर संपर्कों/विदेशी व्यापार में किसी गलतफहमी के कारण धन की हानि हो सकती है. आज दोपहर के समय अति-उत्साह या गुस्से में आकर कोई भी शॉर्टकट अपनाना या किसी अनजान पर भरोसा करना आपके बजट को हिला सकता है. माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाकर और हर कदम फूंक-फूंक कर रखना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.  

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में 'बैक-एंड ऑपरेशंस', रिसर्च, या सीक्रेट डील्स पर खामोशी से काम करने का है. 12वें भाव के प्रभाव के कारण आपके प्रतिद्वंद्वी पर्दे के पीछे से आपकी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को पूरी तरह गुप्त रखें. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या किसी नए टेंडर/प्रोजेक्ट के सबमिशन के लिए आज दोपहर 11:52:58 से 12:48:44 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी महत्वपूर्ण फाइल आगे बढ़ानी हो या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, काम बनेगा. छात्रों के लिए सुबह 06:29 के बाद का समय रचनात्मक और तकनीकी विषयों में बड़ी सफलता दिलाएगा.  

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)

पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर अपनी संचित पूंजी को सुरक्षित रखने' और कड़े अनुशासन का है. 12वें भाव का चंद्रमा आयात-निर्यात (Import-Export), विदेशी कंपनियों या डिजिटल माध्यमों से जुड़े व्यापारियों को लाभ के रास्ते तो दिखाएगा, लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ा झटका दे सकता है. अतिगंड योग और शनि की दृष्टि के कारण बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; जल्दबाजी में किया गया कोई भी रिस्की सौदा भारी हानि करा सकता है, इसलिए आज ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें—दोपहर 10:36:17 से 12:20:51 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी धन का बड़ा लेन-देन न करें और न ही किसी नए वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें.  

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'हाई-टेक नॉलेज और ऑर्गनाइजेशनल स्किल्स' का लोहा मनवाने का है. बुध की मजबूत स्थिति और भरणी नक्षत्र का प्रभाव आपकी एनालिटिकल और कोडिंग पावर को चरम पर ले जाएगा. यदि आप टेक-स्टार्टअप, कोडिंग, एआई टूल्स, साइबर सिक्योरिटी या ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगी.  

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन 12वें भाव में ग्रहों के टकराव के कारण आँखों में जलन, अनिद्रा (नींद की कमी), पैरों में दर्द या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता हावी हो सकती है. काम के जूनून में खान-पान और आराम की अनदेखी बिल्कुल न करें. सुबह 07:07:09 से 08:51:43 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत मानसिक स्पष्टता मिलेगी.  

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल भावुकता से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर संवाद करने का दिन है. 12वें भाव के प्रभाव के कारण जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी गुप्त बात या घर के बढ़ते खर्चों को लेकर मामूली संवादहीनता या वैचारिक मतभेद हो सकता है, इसलिए कूटनीतिक बनने के बजाय साफ और मधुर शब्दों का इस्तेमाल करें. शुक्रवार और द्वादशी के इस पावन अवसर पर शाम को परिवार के साथ माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करना और घी का दीपक जलाना घर की नकारात्मक ऊर्जा और क्लेश को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले माता लक्ष्मी की पूजा करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं या दही-चीनी का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

  • शुभ अंक: 5, 6
  • शुभ रंग: क्रीम, गुलाबी

मिथुन राशि (Gemini) - 12 जून 2026 (शुक्रवार)

आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए अपनी चतुर खोपड़ी, पैनी नज़र और गजब की वाकपटुता के दम पर पेशेवर जीवन और आर्थिक मामलों में बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल करने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास की पावन द्वादशी तिथि (शाम 19:39:23 तक) है. शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, और आज पूरे दिन चन्द्र राशि मेष में ही बनी रहेगी. आज सुबह 06:29:34 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, जिसके ठीक बाद भरणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा. सबसे विशेष बात यह है कि भरणी नक्षत्र के स्वामी खुद धन और ऐश्वर्य के प्रदाता 'शुक्र देव' हैं, जो आज शुक्रवार के दिन को आपकी आर्थिक उन्नति और व्यापारिक विस्तार के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली महासंयोग में बदल रहे हैं.  

आज 12 जून के इस पंचांग में एक बेहद कूटनीतिक और जबरदस्त स्थिति बन रही है. आपके 11वें भाव (लाभ भाव) में चंद्रमा और पराक्रमी मंगल देव की युति से 'लक्ष्मी योग' (चन्द्र-मंगल योग) पूरे चरम पर रहेगा. शुक्रवार के दिन लाभ भाव में लक्ष्मी योग का बनना और भरणी नक्षत्र का प्रभाव आपकी तिजोरी को मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार है. हालांकि, अंतरिक्ष का यह ग्रह युद्ध इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला. इस पूरे संयोजन पर आपके दशम भाव (कर्म भाव) में बैठे क्रूर शनि देव और नेपच्यून की तीसरी दृष्टि लगातार बनी हुई है. आपकी ही राशि मिथुन में बैठे बुध देव और वृषभ के सूर्य का प्रभाव आपकी रणनीतिक सोच को सक्रिय रखेगा. लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त चेतावनी का ध्यान रखना होगा—आज रात 21:25:41 तक 'अतिगंड योग' प्रभावी है. अतिगंड योग, लाभ भाव के मंगल और शनि की दृष्टि के चलते आज स्वभाव में अत्यधिक उग्रता, अहंकार, बिना सोचे-समझे जिद पर अड़ जाना या अचानक किसी करीबी से बड़ा ईगो-क्लैश (वैचारिक मतभेद) होने के प्रबल संकेत हैं. आज दोपहर के समय अति-उत्साह या गुस्से में आकर लिया गया कोई भी शॉर्टकट फैसला या किसी से तीखी बहस करना आपकी साख और धन दोनों की भारी हानि करा सकता है. माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाकर और अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखकर इस योग को संभालना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.  

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी लीडरशिप स्थापित करने और बड़े प्रोजेक्ट्स की कमान खुद संभालने का है. लाभ भाव का लक्ष्मी योग आपकी परफॉर्मेंस को बेहतरीन बनाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि अतिगंड योग के कारण सीनियर्स या कलीग्स के साथ बातचीत में कोई गलतफहमी खड़ी हो सकती है. अपनी बात को पूरी नम्रता से रखें. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद पर बैठे लोगों के लिए आज दोपहर 11:52:58 से 12:48:44 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो, जॉइनिंग लेटर स्वीकार करना हो या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, काम बनेगा. छात्रों के लिए आज का दिन रचनात्मक और तकनीकी विषयों में बड़ी सफलता दिलाएगा.  

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी प्लानिंग और सही समय पर सही दांव' खेलने का है. एकादश भाव का चन्द्र-मंगल योग व्यापार में पुराने फंसे हुए पैसे वापस मिलने और सुदूर संपर्कों या नए बड़े कॉन्ट्रैक्ट के जरिए लाभ के रास्ते तो खोलेगा, लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन एक कड़ी चेतावनी दे रहा है. अतिगंड योग और शनि की दृष्टि के कारण बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या बड़ा उलटफेर आ सकता है; यदि आप आईटी, मेटल या फार्मा स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी रिस्की सौदा भारी हानि करा सकता है, इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें—दोपहर 10:36:17 से 12:20:51 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी धन का बड़ा लेन-देन न करें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें.  

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'आउट ऑफ द बॉक्स सोच' से इंटरनेट का एल्गोरिदम क्रैक करने का है. बुध का आपकी ही राशि में होना और भरणी नक्षत्र का प्रभाव आपकी एनालिटिकल और कोडिंग पावर को चरम पर ले जाएगा. यदि आप कोडिंग, एआई टूल्स, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा या ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई स्ट्रेटेजी सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगी.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा दुरुस्त रहेगी, लेकिन ग्रहों के इस टकराव के कारण अत्यधिक मानसिक थकान, काम के दबाव से सिरदर्द, पैरों में हल्की जकड़न या रक्तचाप (Blood Pressure) में उतार-चढ़ाव की शिकायत हो सकती है. काम के जूनून में आराम और नींद की अनदेखी बिल्कुल न करें. सुबह 07:07:09 से 08:51:43 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का मानसिक जाप करें, इससे आपके मस्तिष्क को अद्भुत शांति और नई ऊर्जा मिलेगी.  

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने का दिन नहीं है, आज व्यावहारिक होकर एक-दूसरे की परिस्थितियों को समझने का समय है. लाभ भाव का चन्द्र-मंगल योग आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे लव लाइफ या वैवाहिक जीवन में मामूली वैचारिक मतभेद या ईगो-क्लैश खड़ा हो सकता है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. शुक्रवार और द्वादशी के इस पावन अवसर पर शाम को परिवार के साथ माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करना और घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले माता लक्ष्मी की पूजा करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं या दही-चीनी का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

  • शुभ अंक: 5, 3
  • शुभ रंग: हल्का हरा, गुलाबी

कर्क राशि (Cancer) - 12 जून 2026 (शुक्रवार)

आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए अपनी गहरी अंतर्ज्ञान (Intuition) क्षमता को ढाल बनाकर मुश्किलों से पार पाने और दशम भाव में बन रहे महासंयोग का पूरा लाभ उठाने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास की पावन द्वादशी तिथि (शाम 19:39:23 तक) है. शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, और आज पूरे दिन चन्द्र राशि मेष में ही बनी रहेगी. आज सुबह 06:29:34 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, जिसके ठीक बाद भरणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा. सबसे विशेष बात यह है कि भरणी नक्षत्र के स्वामी खुद धन और ऐश्वर्य के प्रदाता 'शुक्र देव' हैं, जो आज शुक्रवार के दिन को आपकी आर्थिक उन्नति और करियर की स्थिरता के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली महासंयोग में बदल रहे हैं.  

आज 12 जून के इस पंचांग में एक बेहद कूटनीतिक और जबरदस्त स्थिति बन रही है. आपके 10वें भाव (कर्म भाव) में चंद्रमा और पराक्रमी मंगल देव की युति से 'लक्ष्मी योग' (चन्द्र-मंगल योग) पूरे चरम पर रहेगा. हालांकि, अंतरिक्ष का यह ग्रह युद्ध इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला. इस पूरे संयोजन पर आपके भाग्य भाव में बैठे क्रूर शनि देव और नेपच्यून की तीसरी दृष्टि लगातार बनी हुई है. मिथुन राशि में बैठे बुध देव और वृषभ के सूर्य के प्रभाव से आपकी खोजी बुद्धि बहुत सक्रिय रहेगी. यह विशेष ग्रह स्थिति आपकी आत्मिक शक्ति को बहुत गहराई देगी, जिससे आप अपनी चतुराई के बल पर कार्यस्थल पर अपना दबदबा बना लेंगे. लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त चेतावनी का ध्यान रखना होगा—आज रात 21:25:41 तक 'अतिगंड योग' प्रभावी है. अतिगंड योग, कर्म भाव के मंगल और शनि की तीसरी दृष्टि के चलते आज स्वभाव में अचानक बहुत गहरी ओवरथिंकिंग, काम की अधिकता से झुंझलाहट, या कार्यस्थल पर सीनियर्स/वरिष्ठ लोगों के साथ बातचीत में कोई गंभीर वैचारिक मतभेद या ईगो-क्लैश पैदा हो सकता है. आज दोपहर के समय गुस्से में आकर कोई भी शॉर्टकट अपनाने या किसी से तीखी बहस करने की गलती बिल्कुल न करें, वरना आपकी साख को बड़ी हानि हो सकती है. माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाकर और कर्म पर अडिग रहकर इस दिन को संभालना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.  

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में लंबी दूरी की व्यावसायिक योजनाओं, मैनेजमेंट और बड़े प्रोजेक्ट्स की कमान खुद संभालने के लिए सबसे मजबूत है. कर्म भाव का लक्ष्मी योग आपकी परफॉर्मेंस को बेहतरीन बनाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि अतिगंड योग के कारण सहकर्मियों या सीनियर्स के साथ बातचीत में कोई गलतफहमी खड़ी हो सकती है. बातचीत में कूटनीतिक नरमी बनाए रखें. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या किसी नए टेंडर/प्रोजेक्ट के सबमिशन के लिए आज दोपहर 11:52:58 से 12:48:44 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी नई शुरुआत, इंटरव्यू या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, माता लक्ष्मी की कृपा से रास्ता साफ होगा. छात्रों के लिए दोपहर के बाद का समय रचनात्मक और तकनीकी विषयों को क्रैक करने के लिए उत्तम है.  

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)

पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मुनाफा कमाने' और अनुशासन का है. शुक्रवार को भरणी नक्षत्र और दशम भाव का चन्द्र-मंगल योग व्यापार में सुदूर संपर्कों या सरकारी क्षेत्रों के जरिए लाभ के रास्ते तो बनाएगा, लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार... और ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन एक कड़ी चेतावनी दे रहा है. अतिगंड योग और शनि की दृष्टि के कारण बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, फार्मा या डिफेंस स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी रिस्की सौदा भारी हानि करा सकता है, इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें—दोपहर 10:36:17 से 12:20:51 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें.  

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'यूनिक स्टोरीटेलिंग और विज़न' से इंटरनेट का एल्गोरिदम क्रैक करने का है. बुध का मिथुन राशि में होना और भरणी नक्षत्र का प्रभाव आपकी कल्पनाशीलता को एक व्यावसायिक और तकनीकी गहराई देगा. यदि आप वीडियो एडिटिंग, पॉडकास्टिंग, एआई टूल्स, कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी या ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगी.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन ग्रहों के इस टकराव के कारण पैरों में हल्की थकान, सुस्ती, जोड़ों में दर्द, या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता और सिरदर्द की शिकायत हो सकती है. काम के जूनून में आराम की अनदेखी बिल्कुल न करें. सुबह 07:07:09 से 08:51:43 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का मानसिक जाप करें, इससे आपके मस्तिष्क को अद्भुत शांति और एकाग्रता मिलेगी.  

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक होकर एक-दूसरे की परिस्थितियों को समझने का समय है. दशम भाव के ग्रहों का प्रभाव आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे लव... लाइफ या वैवाहिक जीवन में मामूली वैचारिक मतभेद या तनाव खड़ा हो सकता है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. शुक्रवार और द्वादशी के इस पावन अवसर पर शाम को परिवार के साथ माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करना और घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले माता लक्ष्मी की पूजा करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं या दही-चीनी का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

  • शुभ अंक: 2, 7
  • शुभ रंग: सफेद, गुलाबी

सिंह राशि (Leo) - 12 जून 2026 (शुक्रवार)

आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए अपनी 'रॉयल कूटनीति', प्रशासनिक धमक और नवम भाव के महासंयोग के बल पर भाग्य को अपने पक्ष में मोड़ने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास की पावन द्वादशी तिथि (शाम 19:39:23 तक) है. शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, और आज पूरे दिन चन्द्र राशि मेष में ही बनी रहेगी. आज सुबह 06:29:34 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, जिसके ठीक बाद भरणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा. सबसे विशेष बात यह है कि भरणी नक्षत्र के स्वामी खुद धन और ऐश्वर्य के प्रदाता 'शुक्र देव' हैं, जो आज शुक्रवार के दिन को आपकी आर्थिक उन्नति और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली महासंयोग में बदल रहे हैं.  

आज 12 जून के इस पंचांग में एक बेहद शक्तिशाली और रणनीतिक स्थिति बन रही है. आपके भाग्य भाव (नवम भाव) में चंद्रमा और पराक्रमी मंगल देव की युति से 'लक्ष्मी योग' (चन्द्र-मंगल योग) पूरे चरम पर रहेगा. शुक्रवार के दिन भाग्य भाव में लक्ष्मी योग का बनना आपकी किस्मत को अचानक रफ्तार देने के लिए पूरी तरह तैयार है. हालांकि, अंतरिक्ष का यह ग्रह युद्ध इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला. इस पूरे संयोजन पर आपके आठवें भाव (गुप्त संकट के भाव) में बैठे क्रूर शनि देव और नेपच्यून की तीसरी दृष्टि लगातार बनी हुई है. मिथुन राशि में बैठे बुध देव और वृषभ के सूर्य के प्रभाव से आपकी खोजी बुद्धि और रणनीतिक सोच बहुत सक्रिय रहेगी. लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त चेतावनी का ध्यान रखना होगा—आज रात 21:25:41 तक 'अतिगंड योग' प्रभावी है. अतिगंड योग, नवम के मंगल और अष्टम के शनि की दृष्टि के चलते आज मन में अचानक किसी बात को लेकर बहुत गहरी ओवरथिंकिंग, काम अटकने की झुंझलाहट, या गुरु और वरिष्ठ लोगों के साथ बातचीत में कोई गंभीर वैचारिक मतभेद या अहंकार की लड़ाई खड़ी हो सकती है. आज अति-उत्साह या गुस्से में आकर लिया गया कोई भी शॉर्टकट फैसला या किसी से तीखी बहस करना आपकी बनी-बनाई साख को नुकसान पहुंचा सकता है. माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाकर और अपने व्यवहार में विनम्रता रखकर इस दिन को संभालना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.  

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी लीडरशिप साबित करने, नए प्रोजेक्ट्स की कमान संभालने या किसी महत्वपूर्ण कूटनीतिक मीटिंग का हिस्सा बनने का है. भाग्य भाव का लक्ष्मी योग आपकी परफॉर्मेंस को बेहतरीन बनाएगा, जिससे आपके काम की सराहना होगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद/हायर एजुकेशन से जुड़े लोगों के लिए आज दोपहर 11:52:58 से 12:48:44 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी नई शुरुआत करनी हो, इंटरव्यू देना हो या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, माता लक्ष्मी की कृपा से काम बनेगा. छात्रों के लिए सुबह 06:29 के बाद का समय रचनात्मक और तकनीकी विषयों के लिए उत्तम है.  

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)

पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मुनाफा कमाने' और कड़े अनुशासन का है. शुक्रवार को भरणी नक्षत्र और नवम भाव का चन्द्र-मंगल योग व्यापार में सुदूर संपर्कों, विदेशी स्रोतों या ऑनलाइन नेटवर्क्स के जरिए लाभ के बड़े रास्ते खोलेगा और पुराना रुका हुआ पैसा वापस दिला सकता है. लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन एक कड़ी चेतावनी दे रहा है. अतिगंड योग और अष्टम में बैठे शनि की दृष्टि के कारण बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक कोई बड़ा उलटफेर आ सकता है; यदि आप मेटल, फार्मा या डिफेंस स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी रिस्की सौदा भारी हानि करा सकता है, इसलिए लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट पर ही भरोसा करें. निवेश के मोर्चे पर एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 10:36:17 से 12:20:51 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी कोई नया बड़ा रिस्क न लें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें.  

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'रॉयल, इंटेंस और यूनिक' सोच से इंटरनेट का एल्गोरिदम क्रैक करने का है. बुध की मजबूत स्थिति और भरणी नक्षत्र का प्रभाव आपकी कोडिंग, गेमिंग, एआई टूल्स, यूआई/यूएक्स और डिजिटल विजुअल्स की क्षमता को चरम पर ले जाएगा. यदि आप साइबर सुरक्षा, डेटा साइंस, टेक-स्टार्टअप या कोडिंग से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगी.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज भाग्य भाव में मंगल की मौजूदगी आपको शारीरिक रूप से ऊर्जावान और पराक्रमी बनाए रखेगी. हालांकि, चन्द्र-मंगल युति, अतिगंड योग और शनि की दृष्टि के कारण पेट में गड़बड़ी, एसिडिटी, माइग्रेन या अचानक स्वभाव में चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है, जिससे दिमागी शांति भंग हो सकती है. काम के जूनून में भरपूर पानी पीना और आराम करना बिल्कुल न भूलें. सुबह 07:07:09 से 08:51:43 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत मानसिक स्पष्टता मिलेगी.  

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों के मामले में आज का दिन बेहद संवेदनशील है. भाग्य भाव का चन्द्र-मंगल योग आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने या हावी होने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे लव लाइफ या वैवाहिक जीवन में अचानक कोई बड़ा ईगो-क्लैश (वैचारिक मतभेद) खड़ा हो सकता है. कूटनीतिक बनने के बजाय साफ और मधुर शब्दों का इस्तेमाल करें. शुक्रवार और द्वादशी के इस पावन अवसर पर शाम को परिवार के साथ माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करना और घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले माता लक्ष्मी की पूजा करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं या दही-चीनी का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

  • शुभ अंक: 1, 6
  • शुभ रंग: सुनहरा (गोल्डन), गुलाबी

कन्या राशि (Virgo) - 12 जून 2026 (शुक्रवार)

आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए अपनी 'सुपर-एक्टिव खोपड़ी और डेटा-आधारित सटीक कैलकुलेशन' के दम पर करियर और आर्थिक मोर्चे पर बड़ी कामयाबी हासिल करने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास की पावन द्वादशी तिथि (शाम 19:39:23 तक) है. शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, और आज पूरे दिन चन्द्र राशि मेष में ही बनी रहेगी. आज सुबह 06:29:34 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, जिसके ठीक बाद भरणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा. सबसे विशेष बात यह है कि भरणी नक्षत्र के स्वामी खुद धन, ऐश्वर्य और ग्लैमर के प्रदाता 'शुक्र देव' हैं, जो आज शुक्रवार के दिन को आपकी आर्थिक उन्नति और गुप्त माध्यमों से धन लाभ के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली महासंयोग में बदल रहे हैं.  

आज 12 जून के इस पंचांग में एक बेहद कूटनीतिक और संवेदनशील स्थिति बन रही है. आपके अष्टम भाव (गुप्त, शोध, संकट और अचानक होने वाले बदलावों के भाव) में चंद्रमा और पराक्रमी मंगल देव की युति से 'लक्ष्मी योग' (चन्द्र-मंगल योग) पूरे चरम पर रहेगा. हालांकि, अंतरिक्ष का यह ग्रह युद्ध इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला. इस पूरे संयोजन पर आपके सप्तम भाव (साझेदारी और डेली बिजनेस के भाव) में बैठे क्रूर शनि देव और नेपच्यून की तीसरी दृष्टि लगातार बनी हुई है. मिथुन राशि में बैठे बुध देव और वृषभ के सूर्य का प्रभाव आपकी रणनीतिक सोच को सक्रिय रखेगा. लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त चेतावनी का ध्यान रखना होगा, आज रात 21:25:41 तक 'अतिगंड योग' प्रभावी है. अतिगंड योग और शनि की टेढ़ी नज़र के कारण आज अचानक कोई पुराना विवाद, रुका हुआ काम या गुप्त चिंता आपके सामने आ सकती है. आज दोपहर के समय अति-उत्साह या गुस्से में आकर कोई भी शॉर्टकट अपनाना या अपनी गोपनीय योजनाओं का ढिंढोरा पीटना भारी हानि करा सकता है. माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाकर और पूरी तरह पारदर्शी रहकर इस दिन को संभालना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.  

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में 'बैक-एंड ऑपरेशंस', रिसर्च, डेटा माइनिंग या किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर खामोशी से काम करने के लिए सबसे मजबूत है. अष्टम भाव के प्रभाव के कारण आपके प्रतिद्वंद्वी पर्दे के पीछे से आपकी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए केवल फैक्ट्स के आधार पर बात रखें और अपने काम को परफेक्ट बनाएं. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद पर बैठे लोगों के लिए आज दोपहर 11:52:58 से 12:48:44 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी महत्वपूर्ण फाइल आगे बढ़ानी हो या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, काम बनेगा. छात्रों के लिए सुबह 06:29 के बाद का समय रचनात्मक और तकनीकी विषयों में बड़ी सफलता दिलाएगा.  

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)

पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर अपनी संचित पूंजी को सुरक्षित रखने' और कड़े अनुशासन का है. अष्टम का चन्द्र-मंगल योग अचानक पैतृक संपत्ति, बीमा या किसी पुराने छिपे हुए निवेश के जरिए धन लाभ के रास्ते तो खोल सकता है, लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ा झटका दे सकता है. अतिगंड योग और शनि की दृष्टि के कारण बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, फार्मा या टेक स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी रिस्की सौदा भारी हानि करा सकता है, इसलिए लॉन्ग-term इन्वेस्टमेंट पर ही भरोसा करें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें—दोपहर 10:36:17 से 12:20:51 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी धन का बड़ा लेन-देन न करें और न ही किसी नए वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें.  

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'प्रोग्रामिंग, कोडिंग और गहन रिसर्च' स्किल्स का लोहा मनवाने का है. बुध की मजबूत स्थिति और भरणी नक्षत्र का प्रभाव आपकी एनालिटिकल और कोडिंग पावर को चरम पर ले जाएगा. यदि आप टेक-डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगी.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन अष्टम भाव में ग्रहों के टकराव और अतिगंड योग के कारण पेट में गड़बड़ी, अचानक सुस्ती, माइग्रेन या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता हावी हो सकती है. वाहन चलाते समय आज अतिरिक्त सावधानी बरतें और गति पर नियंत्रण रखें. सुबह 07:07:09 से 08:51:43 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत मानसिक स्पष्टता मिलेगी.  

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों के मामले में आज पूरी पारदर्शिता बनाए रखने का दिन है, पार्टनर से कोई भी बात न छिपाएं. अष्टम के ग्रहों का प्रभाव जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी गुप्त बात या अचानक बढ़े खर्चों को लेकर मामूली संवादहीनता या वैचारिक मतभेद दे सकता है, इसलिए कूटनीतिक बनने के बजाय साफ और मधुर शब्दों का इस्तेमाल करें. शुक्रवार और द्वादशी के इस पावन अवसर पर शाम को परिवार के साथ माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करना और घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले माता लक्ष्मी की पूजा करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं या दही-चीनी का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

  • शुभ अंक: 5, 6
  • शुभ रंग: क्रीम, हल्का हरा

तुला राशि (Libra) - 12 जून 2026 (शुक्रवार)

आज का दिन तुला राशि वालों के लिए अपनी 'गजब की कूटनीति और बैलेंसिंग पावर' के दम पर बड़ी व्यावहारिक और व्यावसायिक बाजी मारने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास की पावन द्वादशी तिथि (शाम 19:39:23 तक) है. शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, और आज पूरे दिन चन्द्र राशि मेष में ही बनी रहेगी. आज सुबह 06:29:34 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, जिसके ठीक बाद भरणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा. सबसे विशेष बात यह है कि भरणी नक्षत्र के स्वामी खुद धन, ऐश्वर्य और विलासिता के प्रदाता 'शुक्र देव' हैं, जो आज शुक्रवार के दिन को आपकी आर्थिक उन्नति और पब्लिक इमेज के विस्तार के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली महासंयोग में बदल रहे हैं.  

आज 12 जून के इस पंचांग में एक बेहद कूटनीतिक और संवेदनशील स्थिति बन रही है. आपके सप्तम भाव (साझेदारी, डेली बिजनेस और पब्लिक इमेज के भाव) में चंद्रमा और पराक्रमी मंगल देव की युति से 'लक्ष्मी योग' (चन्द्र-मंगल योग) पूरे चरम पर रहेगा. हालांकि, अंतरिक्ष का यह ग्रह युद्ध इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला. इस पूरे संयोजन पर आपके छठे भाव (शत्रु और विवाद के भाव) में बैठे क्रूर शनि देव और नेपच्यून की तीसरी दृष्टि लगातार बनी हुई है. मिथुन राशि में बैठे बुध देव और वृषभ के सूर्य के प्रभाव से आपकी निर्णय क्षमता और कूटनीतिक सोच बहुत सक्रिय रहेगी. लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त चेतावनी का ध्यान रखना होगा—आज रात 21:25:41 तक 'अतिगंड योग' प्रभावी है. अतिगंड योग, सप्तम के मंगल और छठे के शनि की दृष्टि के चलते आज साझेदारी (Partnership) के कामों में, डेली बिजनेस में या करीबी सहयोगियों के साथ अचानक कोई बड़ा भ्रम, अविश्वास या कम्यूनिकेशन गैप पैदा हो सकता है. आज दोपहर के समय किसी भी प्रकार की जिद या अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने दें. माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाकर और बातचीत में पारदर्शिता रखकर इस योग के नकारात्मक प्रभाव को काटना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.  

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन, मीटिंग्स या किसी बड़े प्रोजेक्ट की कमान खुद संभालने का है. लक्ष्मी योग के कारण आपकी परफॉर्मेंस बेहतरीन रहेगी, लेकिन ध्यान रहे कि अतिगंड योग के कारण सीनियर्स या कलीग्स के साथ बातचीत में कोई गलतफहमी खड़ी हो सकती है. अपनी बात को पूरी नम्रता से रखें. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या किसी नए टेंडर/प्रोजेक्ट के सबमिशन के लिए आज दोपहर 11:52:58 से 12:48:44 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी नई शुरुआत, इंटरव्यू या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, माता लक्ष्मी की कृपा से मार्ग साफ होगा. छात्रों के लिए सुबह 06:29 के बाद शुरू होने वाला भरणी नक्षत्र रचनात्मक और तकनीकी विषयों में बड़ी सफलता दिलाएगा.  

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी प्लानिंग और कड़े अनुशासन' के साथ चलने का है. शुक्रवार को भरणी नक्षत्र और सप्तम भाव का चन्द्र-मंगल योग रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग और सौंदर्य से जुड़े व्यापार में लाभ के नए रास्ते तो दिखाएगा और पुराना रुका हुआ पैसा वापस दिला सकता है, लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ा झटका दे सकता है. अतिगंड योग और शनि की दृष्टि के कारण बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, फार्मा या टेक स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी रिस्की सौदा भारी हानि करा सकता है, इसलिए इंट्राडे या रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें—दोपहर 10:36:17 से 12:20:51 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा रिस्क न लें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें.  

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'विजुअल और कोडिंग स्किल्स' का जादू बिखेरने का है. बुध का मजबूत प्रभाव और भरणी नक्षत्र आपकी रचनात्मकता में एक हाई-टेक, प्रोफेशनल और यूनिक वाइब लाएगा. यदि आप टेक-स्टार्टअप, डिजिटल आर्ट, एआई टूल्स, साइबर सिक्योरिटी या यूआई/यूएक्स डिज़ाइन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से आगे खड़ा कर देगी.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन सप्तम भाव में ग्रहों के टकराव, अतिगंड योग और शनि की दृष्टि के कारण पैरों में हल्की थकान, सुस्ती, जोड़ों में दर्द या खान-पान की लापरवाही से पेट में खराबी की शिकायत हो सकती है. काम के जूनून में सेहत की अनदेखी न करें. सुबह 07:07:09 से 08:51:43 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत शांति मिलेगी.  

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल ऊपरी औपचारिकता या भावुकता की बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज ठोस जिम्मेदारी और आपसी सम्मान का दिन है. सप्तम भाव का चन्द्र-मंगल योग आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी पारिवारिक व्यवस्था या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या ईगो-क्लैश खड़ा हो सकता है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. शुक्रवार और द्वादशी के इस पावन अवसर पर शाम को परिवार के साथ माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करना और घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले माता लक्ष्मी की पूजा करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं या दही-चीनी का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

  • शुभ अंक: 2, 6
  • शुभ रंग: सफेद, गुलाबी

वृश्चिक राशि (Scorpio) - 12 जून 2026 (शुक्रवार)

आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए अपनी 'इंटेंसिटी' और कभी न झुकने वाले जिद्दी स्वभाव को सही दिशा में मोड़कर मुश्किलों को खत्म करने और छठे भाव के महासंयोग से शत्रुओं को घुटनों पर लाने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास की पावन द्वादशी तिथि (शाम 19:39:23 तक) है. शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, और आज पूरे दिन चन्द्र राशि मेष में ही बनी रहेगी. आज सुबह 06:29:34 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, जिसके ठीक बाद भरणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा. सबसे विशेष बात यह है कि भरणी नक्षत्र के स्वामी खुद धन और ऐश्वर्य के प्रदाता 'शुक्र देव' हैं, जो आज शुक्रवार के दिन को आपकी आर्थिक उन्नति और शत्रुओं पर विजय के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली महासंयोग में बदल रहे हैं.  

आज 12 जून के इस पंचांग में एक बेहद कूटनीतिक और विस्फोटक स्थिति बन रही है. आपके छठे भाव (शत्रु, रोग, कर्ज और प्रतियोगिता के भाव) में चंद्रमा और पराक्रमी व आपकी राशि के स्वामी मंगल देव की युति से 'लक्ष्मी योग' (चन्द्र-मंगल योग) पूरे चरम पर रहेगा. हालांकि, अंतरिक्ष का यह ग्रह युद्ध इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला. इस पूरे संयोजन पर आपके चौथे भाव (सुख भाव) में बैठे क्रूर शनि देव और नेपच्यून की तीसरी दृष्टि लगातार बनी हुई है. बुध का मिथुन राशि में और सूर्य का वृषभ राशि में होना आपकी निर्णय क्षमता को तो तेज रखेगा, लेकिन छठे भाव का यह ग्रह युद्ध और आज रात 21:25:41 तक रहने वाला 'अतिगंड योग' एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी दे रहा है. चन्द्र-मंगल की युति जहां आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगी और कॉम्पिटिशन में आपका पलड़ा भारी करेगी, वहीं शनि की टेढ़ी नज़र और अतिगंड योग के प्रभाव से आज स्वभाव में अत्यधिक उग्रता, बिना सोचे-समझे नया कर्ज लेने की प्रवृत्ति या गुप्त शत्रुओं के कारण अचानक कोई काम अटकने की झुंझलाहट पैदा हो सकती है. आज दोपहर के समय अति-उत्साह या गुस्से में आकर किसी भी कानूनी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर करने की गलती बिल्कुल न करें. माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाकर और अपनी आक्रामक ऊर्जा को नियंत्रण में रखकर इस दिन को संभालना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होगी.  

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी धाक जमाने, कॉम्पिटिशन को धूल चटाने और जटिल से जटिल प्रोजेक्ट को अपनी जिद से सुलझाने का है. लक्ष्मी योग के कारण आपकी प्रॉब्लम-सॉल्विंग स्किल्स बेहतरीन रहेगी, लेकिन सहकर्मियों या अधीनस्थों के साथ बातचीत में कूटनीतिक नरमी बनाए रखें, वरना ऑफिस पॉलिटिक्स आपको घेर सकती है. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या सुरक्षा, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन से जुड़े लोगों के लिए आज दोपहर 11:52:58 से 12:48:44 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी नई शुरुआत, इंटरव्यू या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, माता लक्ष्मी की कृपा से मार्ग साफ होगा. छात्रों के लिए दोपहर के बाद का समय रचनात्मक और तकनीकी विषयों को क्रैक करने के लिए उत्तम है.  

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)

पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर अपनी तिजोरी को सुरक्षित रखने' और कड़े वित्तीय अनुशासन का है. शुक्रवार को भरणी नक्षत्र और छठे भाव का चन्द्र-मंगल योग कर्ज या बैंकिंग से जुड़े मामलों में आपको राहत दिला सकता है और पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, लेकिन Share मार्केट, सट्टा बाजार और ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ी हानि का संकेत दे रहा है. अतिगंड योग और शनि की दृष्टि के कारण बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, फार्मा या डिफेंस स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो जल्दबाजी में किया गया कोई भी रिस्की सौदा आपका पैसा फंसा सकता है, इसलिए आज इंट्राडे ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें, दोपहर 10:36:17 से 12:20:51 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें.  

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'आउट ऑफ द बॉक्स सोच और इंटेंसिटी' से इंटरनेट का एल्गोरिदम क्रैक करने का है. बुध का प्रभाव और भरणी नक्षत्र आपकी कोडिंग, गेमिंग, एआई टूल्स, यूआई/यूएक्स और डिजिटल विजुअल्स की क्षमता को चरम पर ले जाएगा. यदि आप साइबर सुरक्षा, डेटा माइनिंग, टेक-स्टार्टअप या यूनिक कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगी.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज छठे भाव में मंगल की मौजूदगी आपको शारीरिक रूप से ऊर्जावान बनाए रखेगी, लेकिन चन्द्र-मंगल युति, अतिगंड योग और शनि की दृष्टि के कारण पेट में गैस, एसिडिटी, रक्तचाप (Blood Pressure) में उतार-चढ़ाव या अचानक स्वभाव में चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है. वाहन चलाते समय आज अतिरिक्त सावधानी बरतें और गति पर नियंत्रण रखें. सुबह 07:07:09 से 08:51:43 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत शांति मिलेगी.  

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज ठोस जिम्मेदारी और व्यावहारिक होने का दिन है. छठे भाव के ग्रहों का प्रभाव आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे लव पार्टनर या जीवनसाथी के साथ किसी पारिवारिक व्यवस्था या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या तनाव खड़ा हो सकता है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. शुक्रवार और द्वादशी के इस पावन अवसर पर शाम को परिवार के साथ माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करना और घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले माता लक्ष्मी की पूजा करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं या दही-चीनी का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

  • शुभ अंक: 9, 6
  • शुभ रंग: गहरा लाल, गुलाबी

धनु राशि (Sagittarius) - 12 जून 2026 (शुक्रवार)

आज का दिन धनु राशि वालों के लिए अपनी 'दूरदर्शी सोच, कमाल के मैनेजमेंट और धाकड़ संवाद शैली' के बल पर करियर को एक नया मुकाम देने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास की पावन द्वादशी तिथि (शाम 19:39:23 तक) है. शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, और आज पूरे दिन चन्द्र राशि मेष में ही बनी रहेगी. आज सुबह 06:29:34 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, जिसके ठीक बाद भरणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा. सबसे विशेष बात यह है कि भरणी नक्षत्र के स्वामी खुद धन, वैभव और ऐश्वर्य के प्रदाता 'शुक्र देव' हैं, जो आज शुक्रवार के दिन को आपकी बौद्धिक क्षमता और आकस्मिक धन लाभ के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली महासंयोग में बदल रहे हैं.  

आज 12 जून के इस पंचांग में एक बेहद शक्तिशाली और रणनीतिक स्थिति बन रही है. आपके पंचम भाव (बुद्धि, प्रेम और संतान के भाव) में चंद्रमा और पराक्रमी मंगल देव की युति से 'लक्ष्मी योग' (चन्द्र-मंगल योग) पूरे चरम पर रहेगा. शुक्रवार के दिन पंचम भाव में लक्ष्मी योग का बनना आपके दिमाग को गजब का तेज और इनोवेटिव आइडियाज देगा. हालांकि, अंतरिक्ष का यह ग्रह युद्ध इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला. इस पूरे संयोजन पर आपके तीसरे भाव (पराक्रम भाव) में बैठे क्रूर स्वामी शनि देव और नेपच्यून की तीसरी दृष्टि लगातार बनी हुई है. मिथुन राशि में बैठे बुध देव और वृषभ के सूर्य के प्रभाव से आपकी निर्णय क्षमता और कूटनीतिक सोच बहुत सक्रिय रहेगी. लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त चेतावनी का ध्यान रखना होगा—आज रात 21:25:41 तक 'अतिगंड योग' प्रभावी है. अतिगंड योग और पंचम के मंगल पर शनि की दृष्टि के चलते आज मन में अचानक कोई बड़ा मानसिक भ्रम, संतान के भविष्य को लेकर गहरी चिंता, पढ़ाई में भटकाव या प्रेम संबंधों में अचानक कोई बड़ा ईगो-क्लैश (वैचारिक मतभेद) खड़ा हो सकता है. आज दोपहर के समय भूलकर भी जल्दबाजी या गुस्से में आकर कोई बड़ा रिस्क लेने की गलती न करें. माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाकर और शांत रहकर इस दिन को संभालना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.  

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी साख बढ़ाने और जटिल प्रोजेक्ट्स को अपनी कूटनीति से सुलझाने का है. लक्ष्मी योग आपकी कल्पनाशक्ति और प्रॉब्लम-सॉल्विंग स्किल्स को मजबूत करेगा, लेकिन सहकर्मियों के साथ बातचीत में पूरी विनम्रता रखें. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या शिक्षा, परामर्श (Consultancy) और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन से जुड़े लोगों के लिए आज दोपहर 11:52:58 से 12:48:44 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो, आवेदन भेजना हो या महत्वपूर्ण पत्राचार करना हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, माता लक्ष्मी की कृपा से काम बनेगा. छात्रों के लिए सुबह 06:29 के बाद शुरू होने वाला भरणी नक्षत्र रचनात्मक और तकनीकी विषयों पर पकड़ मजबूत करने के लिए उत्तम है.  

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)

पैसों के मामले में आज का दिन 'बड़ी प्लानिंग और कड़े अनुशासन' के साथ चलने का है. शुक्रवार को भरणी नक्षत्र और पंचम भाव का चन्द्र-मंगल योग व्यापार में नए इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स, मीडिया, एंटरटेनमेंट या कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों को लाभ के रास्ते तो दिखाएगा और पुराना रुका हुआ पैसा वापस दिला सकता है, लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और कमोडिटी ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ा झटका दे सकता है. अतिगंड योग और शनि की दृष्टि के कारण बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, फार्मा या टेक स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी सौदा भारी हानि करा सकता है, इसलिए आज इंट्राडे या रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें—दोपहर 10:36:17 से 12:20:51 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें.  

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'ऑथेंटिक नॉलेज और हाई-टेक विज़न' को शोकेस करने का है. बुध की मजबूत स्थिति और भरणी नक्षत्र आपकी रचनात्मकता में एक तकनीकी गहराई, गेमिंग, एआई टूल्स, यूआई/यूएक्स और कोडिंग स्किल्स को चरम पर ले जाएगा. यदि आप ऑनलाइन टीचिंग, टेक-डेवलपमेंट, फाइनेंस कंटेंट, कोडिंग या साइबर सुरक्षा से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगी.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन पंचम भाव में ग्रहों के टकराव, अतिगंड योग और शनि की दृष्टि के कारण स्वभाव में थोड़ी जल्दबाजी, मानसिक बेचैनी, पेट में गैस/एसिडिटी या अचानक सिरदर्द की शिकायत हो सकती है. काम के जूनून में आराम की अनदेखी बिल्कुल न करें. सुबह 07:07:09 से 08:51:43 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का मानसिक जाप करें, इससे आपके मस्तिष्क को अद्भुत शांति और नई चेतना मिलेगी.  

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने का दिन नहीं है, आज व्यावहारिक होकर एक-दूसरे की परिस्थितियों को समझने का समय है. पंचम भाव का चन्द्र-मंगल योग आपके भीतर पार्टनर पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे लव पार्टनर या संतान के साथ बातचीत के दौरान कोई मामूली गलतफहमी या गंभीर वैचारिक मतभेद खड़ा हो सकता है, इसलिए बातचीत में मधुरता बनाए रखें. शुक्रवार और द्वादशी के इस पावन अवसर पर शाम को परिवार के साथ माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करना और घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले माता लक्ष्मी की पूजा करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं या दही-चीनी का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

  • शुभ अंक: 3, 6
  • शुभ रंग: पीला, गुलाबी

मकर राशि (Capricorn) - 12 जून 2026 (शुक्रवार)

आज का दिन मकर राशि वालों के लिए 'पर्दे के पीछे रहकर' अपनी रणनीतियों को मजबूत करने, कूटनीतिक संयम बरतने और चौथे भाव के महासंयोग से प्रॉपर्टी या करियर में बड़ी बाजी मारने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास की पावन द्वादशी तिथि (शाम 19:39:23 तक) है. शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, और आज पूरे दिन चन्द्र राशि मेष में ही बनी रहेगी. आज सुबह 06:29:34 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, जिसके ठीक बाद भरणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा. सबसे विशेष बात यह है कि भरणी नक्षत्र के स्वामी खुद धन, वैभव और ऐश्वर्य के प्रदाता 'शुक्र देव' हैं, जो आज शुक्रवार के दिन को आपकी सुख-सुविधाओं के विस्तार और भूमि-भवन के मामलों के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली महासंयोग में बदल रहे हैं.  

आज 12 जून के इस पंचांग में एक बेहद शक्तिशाली और रणनीतिक स्थिति बन रही है. आपके चतुर्थ भाव (सुख स्थान) में चंद्रमा और पराक्रमी मंगल देव की युति से 'लक्ष्मी योग' (चन्द्र-मंगल योग) पूरे चरम पर रहेगा. शुक्रवार के दिन चतुर्थ भाव में लक्ष्मी योग का बनना आपको जमीन, मकान या वाहन की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामलों में बहुत गहराई से सोचने और दूरगामी फैसले लेने में मदद करेगा. हालांकि, अंतरिक्ष का यह ग्रह युद्ध इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला. इस पूरे संयोजन पर आपकी ही राशि मकर (प्रथम भाव) में बैठे क्रूर स्वामी शनि देव और नेपच्यून की तीसरी दृष्टि लगातार बनी हुई है. मिथुन राशि में बैठे बुध देव और वृषभ के सूर्य के प्रभाव से आपकी कूटनीतिक सोच और व्यापारिक बुद्धि बहुत सक्रिय रहेगी. लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त चेतावनी का ध्यान रखना होगा—आज रात 21:25:41 तक 'अतिगंड योग' प्रभावी है. अतिगंड योग और चतुर्थ के मंगल पर शनि की दृष्टि के प्रभाव से आज मन में अचानक कोई गहरा मानसिक तनाव, घर के माहौल को लेकर भारी असंतोष, छाती में जकड़न या माता की सेहत को लेकर अचानक कोई बड़ा भ्रम या चिंता हावी हो सकती है. आज दोपहर के समय भूलकर भी जल्दबाजी या गुस्से में आकर परिवार के बड़ों के सामने तीखी प्रतिक्रिया देने की गलती न करें. माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाकर और व्यावहारिक रहकर इस दिन को संभालना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.  

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी मैनेजमेंट स्किल्स, डेटा एनालिसिस और कूटनीतिक संवाद के बल पर बड़ी बाजी मारने का है. लक्ष्मी योग आपकी कार्यकुशलता को बढ़ाएगा, जिससे आपके काम की साख मजबूत होगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या प्रशासनिक पद/जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों के लिए आज दोपहर 11:52:58 से 12:48:44 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी महत्वपूर्ण फाइल आगे बढ़ानी हो, नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, माता लक्ष्मी की कृपा से काम बनेगा. छात्रों के लिए सुबह 06:29 के बाद का समय जटिल तकनीकी विषयों को क्रैक करने के लिए उत्तम है.  

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)

पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मुनाफा कमाने' और कड़े वित्तीय अनुशासन का है. चतुर्थ भाव का चन्द्र-मंगल योग कंस्ट्रक्शन, रीयल एस्टेट, रेंटल इनकम या खुदरा व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ के नए रास्ते दिखाएगा और पुराना रुका हुआ पैसा वापस दिला सकता है. लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और कमोडिटी ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ा झटका दे सकता है. अतिगंड योग और शनि की दृष्टि के कारण बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, इंफ्रास्ट्रक्चर या फार्मा स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी सौदा भारी हानि करा सकता है, इसलिए आज इंट्राडे या रिस्की ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें—दोपहर 10:36:17 से 12:20:51 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें और न ही किसी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें.  

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी 'हाई-टेक नॉलेज और ऑर्गनाइजेशनल स्किल्स' का जलवा बिखेरने का है. बुध की मजबूत स्थिति और भरणी नक्षत्र आपकी रचनात्मकता को एक संगठित, व्यावसायिक और हाई-टेक स्वरूप देगा. यदि आप टेक-स्टार्टअप, कोडिंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल आर्किटेक्चर से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा.  

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन चतुर्थ भाव में ग्रहों के टकराव, अतिगंड योग और शनि की दृष्टि के कारण सीने में भारीपन, गैस, एसिडिटी, आँखों में थकान या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता और सुस्ती हावी हो सकती है. काम के जूनून में सेहत और आराम की अनदेखी बिल्कुल न करें. सुबह 07:07:09 से 08:51:43 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का मानसिक जाप करें, इससे दिमागी भारीपन दूर होगा और अद्भुत एकाग्रता मिलेगी.  

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल भावुकता से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. चतुर्थ भाव का चन्द्र-मंगल योग आपके भीतर परिवार के लोगों पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे जीवनसाथी या परिवार के किसी सदस्य के साथ घर की व्यवस्था या बजट को लेकर मामूली वैचारिक मतभेद या तनाव खड़ा हो सकता है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. शुक्रवार और द्वादशी के इस पावन अवसर पर शाम को परिवार के साथ माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करना और घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले माता लक्ष्मी की पूजा करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं या दही-चीनी का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

  • शुभ अंक: 8, 6
  • शुभ रंग: गहरा नीला, गुलाबी

कुंभ राशि (Aquarius) - 12 जून 2026 (शुक्रवार)

आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए अपनी 'फ्यूचरिस्टिक सोच' और कूटनीतिक सूझबूझ के बल पर तीसरे भाव के महासंयोग से पराक्रम दिखाने और आर्थिक मोर्चे पर बड़ी बाजी मारने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास की पावन द्वादशी तिथि (शाम 19:39:23 तक) है. शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, और आज पूरे दिन चन्द्र राशि मेष में ही बनी रहेगी. आज सुबह 06:29:34 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, जिसके ठीक बाद भरणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा. सबसे विशेष बात यह है कि भरणी नक्षत्र के स्वामी खुद धन, वैभव और ऐश्वर्य के प्रदाता 'शुक्र देव' हैं, जो आज शुक्रवार के दिन को आपके साहस, बुद्धि और बैंक बैलेंस में जबरदस्त इजाफा करने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली महासंयोग में बदल रहे हैं.  

आज 12 जून के इस पंचांग में एक बेहद शक्तिशाली और रणनीतिक स्थिति बन रही है. आपके तीसरे भाव (पराक्रम, साहस और छोटे भाई-बहनों के भाव) में चंद्रमा और पराक्रमी मंगल देव की युति से 'लक्ष्मी योग' (चन्द्र-मंगल योग) पूरे चरम पर रहेगा. शुक्रवार के दिन तीसरे भाव में लक्ष्मी योग का बनना आपके हौसले को बुलंद रखेगा और बिना किसी शोर-शराबे के चुपचाप अपना काम निकालने की क्षमता देगा. हालांकि, अंतरिक्ष का यह ग्रह युद्ध इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला. इस पूरे संयोजन पर आपकी राशि के स्वामी और आपके द्वादश भाव (व्यय भाव) में बैठे क्रूर स्वामी शनि देव और नेपच्यून की तीसरी दृष्टि लगातार बनी हुई है. मिथुन राशि में बैठे बुध देव और वृषभ के सूर्य के प्रभाव से आपकी कूटनीतिक और व्यावसायिक बुद्धि बहुत सक्रिय रहेगी. लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त चेतावनी का ध्यान रखना होगा, आज रात 21:25:41 तक 'अतिगंड योग' प्रभावी है. अतिगंड योग और तीसरे भाव के मंगल पर शनि की दृष्टि के प्रभाव से आज सहकर्मियों, अधीनस्थों या छोटे भाई-बहनों के साथ बातचीत के दौरान अचानक कोई बड़ा भ्रम, ईगो-क्लैश या गहरा कम्यूनिकेशन गैप पैदा हो सकता है. आज दोपहर के समय अपनी खामोशी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं और किसी के उकसाने पर भी तीखी प्रतिक्रिया न दें. माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाकर और व्यावहारिक रहकर इस दिन को संभालना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.  

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में अपनी मैनेजमेंट स्किल्स, डेटा एनालिसिस और कूटनीतिक संवाद के बल पर बड़ी बाजी मारने का है. लक्ष्मी योग आपकी कार्यकुशलता को बढ़ाएगा, जिससे आपके काम की साख मजबूत होगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या बड़ी कॉर्पोरेट डील्स में शामिल लोगों के लिए आज दोपहर 11:52:58 से 12:48:44 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी नया एग्रीमेंट साइन करना हो, महत्वपूर्ण फाइल आगे बढ़ानी हो या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का इस्तेमाल करें, माता लक्ष्मी की कृपा से काम बनेगा. छात्रों के लिए सुबह 06:29 के बाद का समय तकनीकी और रचनात्मक विषयों पर पकड़ मजबूत करने के लिए उत्तम है.  

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)

पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मुनाफा कमाने' और कड़े वित्तीय अनुशासन का है. तीसरे भाव का चन्द्र-मंगल योग खुदरा, बैंकिंग, मार्केटिंग या ग्लैमर से जुड़े व्यापारियों को लाभ के नए रास्ते दिखाएगा और पुराना रुका हुआ पैसा वापस दिला सकता है. लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ा झटका दे सकता है. अतिगंड योग और शनि की दृष्टि के कारण बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, आईटी या फार्मा स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी सौदा भारी हानि करा सकता है, इसलिए आज इंट्राडे या रिस्की शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें—दोपहर 10:36:17 से 12:20:51 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें, वरना पैसा लंबे समय के लिए ब्लॉक हो सकता है.  

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'यूनिकनेस और लीक से हटकर की गई सोच' का जलवा बिखेरने का है. बुध की मजबूत स्थिति और भरणी नक्षत्र आपकी एनालिटिकल और टेक स्किल्स को चरम पर ले जाएगा. यदि आप कोडिंग, एआई डेवलपमेंट, टेक-स्टार्टअप, साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी पर्दे के पीछे से सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा.  

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन तीसरे भाव में ग्रहों के टकराव, अतिगंड योग और शनि की दृष्टि के कारण कंधों, हाथों या गले में हल्की जकड़न, आँखों में थकान, सुस्ती या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता महसूस हो सकती है. काम के जूनून में भरपूर पानी पीना और आराम करना बिल्कुल न भूलें. सुबह 07:07:09 से 08:51:43 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए 'डिजिटल डिटॉक्स' करें (मोबाइल-लैपटॉप स्क्रीन से दूर रहें) और लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का मानसिक जाप करें, इससे आपकी मानसिक व्याकुलता शांत होगी और गजब की दिमागी शांति मिलेगी.  

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने से काम नहीं चलेगा, आज व्यावहारिक धरातल पर आकर भविष्य की प्लानिंग करने का दिन है. तीसरे भाव के ग्रहों का प्रभाव आपके भीतर परिवार के लोगों पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ किसी व्यवस्था या बजट को लेकर मामूली संवादहीनता या वैचारिक मतभेद हो सकता है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. शुक्रवार और द्वादशी के इस पावन अवसर पर शाम को परिवार के साथ माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करना और घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले माता लक्ष्मी की पूजा करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं या दही-चीनी का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

  • शुभ अंक: 8, 6
  • शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू, गुलाबी

मीन राशि (Pisces) - 12 जून 2026 (शुक्रवार)

आज का दिन मीन राशि वालों के लिए अपनी 'छठी इंद्री' (Intuition) का इस्तेमाल करके कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने और धन भाव (दूसरे भाव) में बन रहे महासंयोग का पूरा लाभ उठाने का है. आज ज्येष्ठ (अधिक) मास की पावन द्वादशी तिथि (शाम 19:39:23 तक) है. शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, और आज पूरे दिन चन्द्र राशि मेष में ही बनी रहेगी. आज सुबह 06:29:34 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, जिसके ठीक बाद भरणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा. सबसे विशेष बात यह है कि भरणी नक्षत्र के स्वामी खुद धन, वैभव और ऐश्वर्य के प्रदाता 'शुक्र देव' हैं, जो आज शुक्रवार के दिन को आपकी आर्थिक उन्नति और संचित पूंजी में वृद्धि के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली महासंयोग में बदल रहे हैं.  

आज 12 जून के इस पंचांग में एक बेहद कूटनीतिक और जबरदस्त स्थिति बन रही है. आपके धन भाव (द्वितीय स्थान) में चंद्रमा और पराक्रमी मंगल देव की युति से 'लक्ष्मी योग' (चन्द्र-मंगल योग) पूरे चरम पर रहेगा. हालांकि, अंतरिक्ष का यह ग्रह युद्ध इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला. इस पूरे संयोजन पर आपकी ही राशि मीन (प्रथम भाव) में बैठे क्रूर स्वामी शनि देव और नेपच्यून की तीसरी दृष्टि लगातार बनी हुई है. मिथुन राशि में बैठे बुध देव और वृषभ के सूर्य के प्रभाव से आपकी कूटनीतिक सोच और साख बहुत सक्रिय रहेगी. यह विशेष ग्रह स्थिति आपके दिमाग को बेहद स्पष्ट और दूरदर्शी बनाएगी, जिससे आप बिल्कुल खामोशी से अपनी गुप्त आर्थिक रणनीतियों पर काम करेंगे. लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त चेतावनी का ध्यान रखना होगा—आज रात 21:25:41 तक 'अतिगंड योग' प्रभावी है. अतिगंड योग और धन भाव के मंगल पर शनि की टेढ़ी नज़र के कारण आज परिवार के लोगों, करीबियों या बिजनेस पार्टनर्स के साथ पैसों के लेनदेन, किसी गुप्त निवेश या पैतृक संपत्ति को लेकर अचानक कोई बड़ा भ्रम, गहरा अविश्वास या गंभीर वैचारिक मतभेद पैदा हो सकता है. आज दोपहर के समय अपनी आर्थिक योजनाओं का ढिंढोरा पीटने के बजाय चुपचाप काम करें. माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाकर और जल्दबाजी में किसी को भी बड़ा कर्ज देने की गलती से बचना ही आज आपकी सबसे बड़ी कूटनीति होगी.  

नौकरी और करियर (Career, Job & Education)

अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, तो आज का दिन ऑफिस में पर्दे के पीछे रहकर काम करने (Back-end operations, Strategy मेकिंग या वित्तीय योजनाओं) में बड़ी सफलता पाने का है. लक्ष्मी योग आपकी साख को मजबूत करेगा, लेकिन कार्यस्थल पर सहकर्मियों या सीनियर्स के साथ बातचीत में अचानक कोई कम्यूनिकेशन गैप न आए, इसके लिए अपनी बात को केवल फैक्ट्स और लिखित रूप में ही आगे बढ़ाएं. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं या अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स से जुड़े लोगों के लिए आज दोपहर 11:52:58 से 12:48:44 तक अभिजीत मुहूर्त का सुनहरा समय उपलब्ध है. कोई भी महत्वपूर्ण फाइल सबमिशन, नया प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या उच्चाधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग करनी हो, तो इसी गोल्डन टाइम का उपयोग करें, माता लक्ष्मी की कृपा से रास्ता साफ होगा. छात्रों के लिए सुबह 06:29 के बाद का समय एकाग्रता और रचनात्मक विषयों को क्रैक करने के लिए उत्तम है.  

आर्थिक जीवन, बिजनेस और शेयर मार्केट (Finance, Business & Stock Market)

पैसों के मामले में आज का दिन 'रणनीति के दम पर मुनाफा कमाने' और कड़े वित्तीय अनुशासन का है. धन भाव का चन्द्र-मंगल योग व्यापार में ऑनलाइन माध्यमों, कॉस्मेटिक्स, विदेशी स्रोतों या आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को लाभ के नए रास्ते दिखाएगा और पुराना रुका हुआ पैसा वापस दिला सकता है. लेकिन शेयर बाजार, सट्टा बाजार और ट्रेडिंग करने वाले जातकों के लिए आज का दिन तगड़ा झटका दे सकता है. अतिगंड योग और शनि की दृष्टि के कारण बाजार में आज अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव या अचानक बड़ी मंदी आ सकती है; यदि आप मेटल, फार्मा या टेक स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो आज जल्दबाजी में किया गया कोई भी सौदा भारी हानि करा सकता है, इसलिए आज इंट्राडे या रिस्की शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग से पूरी तरह दूर रहें. निवेश के लिए एक सख्त टाइम-अलर्ट नोट कर लें—दोपहर 10:36:17 से 12:20:51 तक राहु काल का समय रहेगा. इस दौरान भूलकर भी शेयर बाजार में कोई नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें, वरना पैसा लंबे समय के लिए ब्लॉक हो सकता है.  

युवा और डिजिटल करियर (Lifestyle & Digital Trends)

Gen-Z और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए आज का दिन अपनी 'यूनिक स्टोरीटेलिंग और फ्यूचरिस्टिक विज़न' से इंटरनेट का एल्गोरिदम क्रैक करने का है. बुध की मजबूत स्थिति और भरणी नक्षत्र आपकी कल्पनाशीलता को एक व्यावसायिक और तकनीकी गहराई देगा. यदि आप वीडियो एडिटिंग, पॉडकास्टिंग, एआई टूल्स, कोडिंग या साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हैं, तो आज आपकी बनाई गई कोई स्ट्रेटेजी सीधे टारगेट को हिट करेगी, जो आपको डिजिटल दुनिया में दूसरों से चार कदम आगे खड़ा कर देगा.  

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellbeing)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन धन भाव में ग्रहों के टकराव, अतिगंड योग और शनि की दृष्टि के कारण आँखों में जलन, दांतों या गले में हल्की तकलीफ, सुस्ती, या अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक व्याकुलता और रात में अनिद्रा की शिकायत हो सकती है. काम के जूनून में भरपूर पानी पीना और आराम करना बिल्कुल न भूलें. सुबह 07:07:09 से 08:51:43 तक गुलिक काल का समय रहेगा. इस दौरान कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूरी बनाएं (डिजिटल डिटॉक्स करें) और लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का मानसिक जाप करें, इससे आपके मस्तिष्क को अद्भुत शांति, स्पष्टता और नई चेतना मिलेगी.  

परिवार और प्रेम संबंध (Relationships & Family)

रिश्तों में आज केवल भावुकता की बातें करने का दिन नहीं है, आज व्यावहारिक होकर एक-दूसरे की परिस्थितियों को समझने का समय है. धन भाव का चन्द्र-मंगल योग आपके भीतर परिवार के लोगों पर अपनी बात थोपने की जिद पैदा कर सकता है, जिससे सुबह के समय पारिवारिक व्यवस्था या खर्चों को लेकर जीवनसाथी के साथ मामूली तनाव या संवादहीनता हो सकती है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें. शुक्रवार और द्वादशी के इस पावन अवसर पर शाम को परिवार के साथ माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करना और घी का दीपक जलाना घर के सारे क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर देगा.

विशेष सावधानी (दिशा शूल): आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल प्रभावी है. यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत जरूरी हो, तो घर से निकलने से पहले माता लक्ष्मी की पूजा करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं या दही-चीनी का सेवन करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही प्रस्थान करें ताकि आपकी यात्रा सफल और निर्विघ्न पूरी हो.

  • शुभ अंक: 3, 6
  • शुभ रंग: गहरा पीला, गुलाबी

यह भी पढ़ें- Ank Rashifal 12 June 2026: शुक्रवार को सूर्य और गुरु के अंक का महासंयोग, इन तारीखों वालों की खुलेगी किस्मत!

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 12 Jun 2026 05:11 AM (IST)
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