Mithun Rashifal 9 November 2025: मिथुन राशि वालों का मन शांत और प्रसन्न रहेगा, व्यापार में चुनौतियों का सामना

Mithun Rashifal 9 November 2025: मिथुन राशि वालों का मन शांत और प्रसन्न रहेगा, व्यापार में चुनौतियों का सामना

Today Gemini Horoscope 9 November 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए रविवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Nov 2025 02:10 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Mithun Rashifal 9 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे मन शांत, प्रसन्न और आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा. दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों और नई योजनाओं के साथ होगी. हालांकि व्यवसाय में कुछ अस्थिरता या चुनौती आ सकती है, परंतु आपका आत्मबल इन परिस्थितियों पर विजय दिलाएगा. आप अपने निर्णयों में परिपक्वता दिखाएँगे और परिवार के लिए कुछ अच्छा करने की भावना जागेगी.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन सामान्य रहेगा, परंतु मानसिक बेचैनी या थकान महसूस हो सकती है. ध्यान और योग करने से मन को स्थिरता मिलेगी. अपनी किसी वस्तु को खोने या भूलने की संभावना है, इसलिए सतर्क रहें.

व्यवसाय और धन राशिफल:
व्यवसायिक जीवन में कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास आपको सफलता की ओर ले जाएगा. साझेदारी वाले व्यापार में पुनर्निवेश या विस्तार की योजना बन सकती है. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके काम आएगी. धन लाभ की स्थिति मध्यम रहेगी, परंतु भविष्य के लिए निवेश संबंधी चर्चा लाभकारी होगी.

नौकरी राशिफल:
एंप्लॉयड लोग आज किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लेकर उत्साहित रहेंगे. वर्कस्पेस पर आपकी कार्यशैली और अनुशासन की सराहना होगी. उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन:
प्रेम जीवन में आज का दिन रोमांटिक रहेगा. साथी की यादों में डूबे रह सकते हैं या उनसे मुलाकात का अवसर मिलेगा. पारिवारिक जीवन में संतान से जुड़ा कोई संवेदनशील विषय चर्चा में आ सकता है, जिसे समझदारी से संभालें.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
सिद्ध योग के प्रभाव से विद्यार्थी अपनी चिंताओं को दूर कर सफलता की राह पकड़ेंगे. युवा वर्ग को करियर के प्रति गंभीर होने की आवश्यकता है, आज लिया गया निर्णय भविष्य का मार्ग तय करेगा.

लकी नंबर: 5, अनलकी नंबर: 7
लकी रंग: पिंक
उपाय: अपने कमरे या कार्यस्थल में गुलाबी फूल रखें, मानसिक शांति और सौभाग्य की वृद्धि होगी.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 09 Nov 2025 02:10 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Today Horoscope Today Gemini Horoscope

Frequently Asked Questions

आज मिथुन राशि वालों का मन कैसा रहेगा?

आज चंद्रमा आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपका मन शांत, प्रसन्न और आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा. दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ होगी.

आज मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में क्या कहा गया है?

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन सामान्य रहेगा, परंतु मानसिक बेचैनी या थकान महसूस हो सकती है. ध्यान और योग करने से मन को स्थिरता मिलेगी.

व्यवसाय और धन के मामले में आज का दिन कैसा रहेगा?

व्यवसायिक जीवन में कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास आपको सफलता दिलाएगा. धन लाभ की स्थिति मध्यम रहेगी, पर भविष्य के लिए निवेश संबंधी चर्चा लाभकारी होगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

प्रेम जीवन में आज का दिन रोमांटिक रहेगा. पारिवारिक जीवन में संतान से जुड़ा कोई संवेदनशील विषय चर्चा में आ सकता है, जिसे समझदारी से संभालें.

Embed widget