Today Gemini Horoscope 8 November 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए शनिवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 8 November 2025 in Hindi: आज का दिन आत्मविश्वास और सामाजिक पहचान के लिहाज से बहुत अनुकूल रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि में होने के कारण आपका मनोबल और साहस बढ़ेगा. शिव योग के बनने से मार्केट और व्यापार में आ रही रुकावटें दूर होंगी और व्यवसाय में तरक्की के अवसर बनेंगे. परिवार का सहयोग भी आपके साथ रहेगा, जिससे निर्णय लेना आसान होगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हल्की-फुल्की एक्सरसाइज और संतुलित आहार आपके लिए फायदेमंद रहेगा. खानपान में सावधानी रखें और अनावश्यक तनाव से दूर रहें.
व्यापार और बिजनेस राशिफल:
पार्टनरशिप बिजनेस में फेस्टिव सीजन के बाद अच्छी खबर मिलने की संभावना है. व्यापार में सफलता के लिए सक्रिय प्रयास और संयम की आवश्यकता है. मार्केट की परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी.
नौकरी/जॉब राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों को आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं. एंप्लॉइड पर्सन को वर्कप्लेस पर किसी प्रोजेक्ट में टीमवर्क और सामंजस्य बनाए रखना होगा.
लव और पारिवारिक जीवन:
जीवनसाथी के साथ विनम्रता से संवाद करें. आपके और आपकी बहन के बीच सामंजस्य बढ़ेगा. प्रेम जीवन में समझदारी और धैर्य से निर्णय लेने की आवश्यकता है.
युवा एवं छात्र:
युवा वर्ग को गुस्से और अपमानजनक भाषण पर नियंत्रण रखना चाहिए. कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई और तैयारी पर पूरा ध्यान देना होगा.
धन राशिफल:
आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रूप से अनुकूल रहेगा. योजना और समझदारी से निवेश या खर्च करें.
भाग्यशाली अंक और रंग:
लकी नंबर – 1
अनलकी नंबर – 6
लकी रंग – लाल
उपाय: व्यापार और नौकरी में सफलता के लिए संयम और सतत प्रयास बनाए रखें. खानपान पर ध्यान दें और क्रोध या विवाद से बचें. भाग्य के अनुकूल अवसरों का लाभ उठाएं.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
