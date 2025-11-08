हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mithun Rashifal 8 November 2025: मिथुन राशि के जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, विद्यार्थियों को मिलेगी मेहनत का परिणाम

Today Gemini Horoscope 8 November 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए शनिवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Nov 2025 02:10 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Mithun Rashifal 8 November 2025 in Hindi: आज का दिन आत्मविश्वास और सामाजिक पहचान के लिहाज से बहुत अनुकूल रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि में होने के कारण आपका मनोबल और साहस बढ़ेगा. शिव योग के बनने से मार्केट और व्यापार में आ रही रुकावटें दूर होंगी और व्यवसाय में तरक्की के अवसर बनेंगे. परिवार का सहयोग भी आपके साथ रहेगा, जिससे निर्णय लेना आसान होगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हल्की-फुल्की एक्सरसाइज और संतुलित आहार आपके लिए फायदेमंद रहेगा. खानपान में सावधानी रखें और अनावश्यक तनाव से दूर रहें.

व्यापार और बिजनेस राशिफल:
पार्टनरशिप बिजनेस में फेस्टिव सीजन के बाद अच्छी खबर मिलने की संभावना है. व्यापार में सफलता के लिए सक्रिय प्रयास और संयम की आवश्यकता है. मार्केट की परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी.

नौकरी/जॉब राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों को आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं. एंप्लॉइड पर्सन को वर्कप्लेस पर किसी प्रोजेक्ट में टीमवर्क और सामंजस्य बनाए रखना होगा.

लव और पारिवारिक जीवन:
जीवनसाथी के साथ विनम्रता से संवाद करें. आपके और आपकी बहन के बीच सामंजस्य बढ़ेगा. प्रेम जीवन में समझदारी और धैर्य से निर्णय लेने की आवश्यकता है.

युवा एवं छात्र:
युवा वर्ग को गुस्से और अपमानजनक भाषण पर नियंत्रण रखना चाहिए. कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई और तैयारी पर पूरा ध्यान देना होगा.

धन राशिफल:
आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रूप से अनुकूल रहेगा. योजना और समझदारी से निवेश या खर्च करें.

भाग्यशाली अंक और रंग:
लकी नंबर – 1
अनलकी नंबर – 6
लकी रंग – लाल

उपाय: व्यापार और नौकरी में सफलता के लिए संयम और सतत प्रयास बनाए रखें. खानपान पर ध्यान दें और क्रोध या विवाद से बचें. भाग्य के अनुकूल अवसरों का लाभ उठाएं.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 08 Nov 2025 02:10 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Today Horoscope Today Gemini Horoscope

Frequently Asked Questions

आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

आज का दिन आत्मविश्वास और सामाजिक पहचान के लिए बहुत अनुकूल है. चंद्रमा आपकी राशि में होने से मनोबल और साहस बढ़ेगा.

व्यापार और बिजनेस के लिए क्या सलाह है?

पार्टनरशिप बिजनेस में अच्छी खबर मिल सकती है. व्यापार में सफलता के लिए सक्रिय प्रयास और संयम की आवश्यकता है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या अवसर हैं?

नौकरीपेशा लोगों को आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं. वर्कप्लेस पर टीमवर्क और सामंजस्य बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा.

स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन के बारे में क्या कहा गया है?

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, संतुलित आहार फायदेमंद होगा. जीवनसाथी के साथ विनम्रता से संवाद करें और प्रेम जीवन में धैर्य रखें.

