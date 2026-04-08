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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mithun Rashifal 8 April 2026: चंद्रमा के 7वें भाव में गोचर होने से सार्वजनिक छवि मजबूत होगी, संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा!

Aaj Ka Mithun Rashifal 8 April 2026: चंद्रमा के 7वें भाव में गोचर होने से सार्वजनिक छवि मजबूत होगी, संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा!

Aaj ka Mithun Rashifal 8 April 2026: आज मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में चंद्रमा 7वें भाव में गोचर कर रहा है. इस परिवर्तन के कारण बुधवार का दिन खास रहने वाला है. पढ़ें आज का मिथुन राशिफल?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 08 Apr 2026 03:20 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal 8 April 2026: मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रगति, सम्मान और संतुलन लेकर आने वाला है. चंद्रमा का 7वें भाव में गोचर आपके रिश्तों, साझेदारी और सार्वजनिक छवि को मजबूत करेगा. खासतौर पर जीवनसाथी और बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा.

आज आप केवल व्यक्तिगत लाभ पर नहीं, बल्कि समाज के लिए कुछ करने की सोचेंगे और यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाएगी. आपकी पर्सनैलिटी में आकर्षण बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे.

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बिजनेस और धन राशिफल

बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन गेम-चेंजर साबित हो सकता है. चैरिटी और बिजनेस को एक साथ जोड़ने की आपकी सोच आज समाज में आपकी ब्रांडिंग को नई ऊंचाई दे सकती है.

अगर आप नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, स्टार्टअप या किसी एनजीओ की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, तो आज सरकारी सहायता मिलने के योग बन रहे हैं. खास तौर पर सुबह 07:00 से 09:00 बजे और शाम 05:15 से 06:15 बजे के बीच किया गया कार्य शुभ फल देगा.

लंबी दूरी के व्यापारिक सौदे आज आपके पक्ष में रहेंगे. बड़े क्लाइंट्स से डील फाइनल हो सकती है, जिससे टर्नओवर में भारी उछाल आएगा. लेकिन एक बात साफ समझ लो अगर आपने मौके को टाला या ओवरथिंक किया, तो ये फायदा हाथ से निकल सकता है.

नौकरी और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन पहचान और सम्मान लेकर आ सकता है. आपकी ट्रेनिंग स्किल्स और मोटिवेशनल स्पीच ऑफिस के माहौल को पूरी तरह बदल सकती है. लोग आपको एक लीडर के रूप में देखने लगेंगे.

कुछ जातकों को सरकारी सलाहकार के रूप में किसी बड़ी कमेटी का हिस्सा बनने का मौका मिल सकता है. ये अवसर आपके करियर में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है.

ऑफिस की तरफ से आपको कोई कीमती उपहार या सम्मान भी मिल सकता है, जो आपकी मेहनत की पहचान होगी. लेकिन ध्यान रहे ये सब अचानक नहीं हो रहा, ये आपकी पिछले कामों का रिजल्ट है.

लव और रिलेशनशिप राशिफल

रिलेशनशिप के मामले में आज का दिन बेहद सकारात्मक रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मिठास आएगी और आपसी समझ बेहतर होगी.

अगर पिछले कुछ समय से रिश्तों में दूरी या तनाव था, तो आज उसे सुधारने का सही मौका है.

अविवाहित लोगों के लिए भी दिन अच्छा है कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है या पहले से चल रही बात आगे बढ़ सकती है. लेकिन एक चीज़ याद रखो रिश्ते सिर्फ किस्मत से नहीं चलते, उसमें आपकी मेहनत भी उतनी ही जरूरी है.

परिवार और सामाजिक जीवन

वरियान योग बनने से आज आपको पिता और गुरुओं का विशेष आशीर्वाद मिलेगा. घर में धार्मिक या आध्यात्मिक वातावरण बना रहेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.

आज आप सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा ले सकते हैं. पशु-पक्षियों के लिए दाने-पानी की व्यवस्था करना आपके लिए शुभ रहेगा. इससे आपकी सोच में सकारात्मकता आएगी और मन को सुकून मिलेगा.

स्टूडेंट और युवा राशिफल

स्टूडेंट्स और युवा वर्ग के लिए आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और लर्निंग एप्रोच आपको दूसरों से आगे ले जाएगी.
अगर आप किसी प्रतियोगिता, प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आपको अपनी क्षमता का सही अंदाजा होगा. बस ध्यान रखें ओवरकॉन्फिडेंस में गलती मत करना.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन बेहतर रहेगा. खासतौर पर लिवर से जुड़ी समस्याओं में सुधार देखने को मिल सकता है. आप शारीरिक और मानसिक रूप से हल्का महसूस करेंगे.

लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाही करें. खानपान संतुलित रखें और पर्याप्त पानी पिएं, तभी ये सुधार बना रहेगा.

लकी कलर: येलो
लकी नंबर: 4
अनलकी नंबर: 1

उपाय:
आज जरूरतमंद लोगों को पीले वस्त्र या भोजन दान करें और गुरुओं का आशीर्वाद लें. साथ ही पक्षियों के लिए दाने-पानी की व्यवस्था करें यह आपके भाग्य को मजबूत करेगा और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Apr 2026 03:20 AM (IST)
Tags :
Gemini Horoscope Today Horoscope Aaj Ka Mithun Rashifal

Frequently Asked Questions

8 अप्रैल 2026 को मिथुन राशि वालों के प्रेम संबंधों पर क्या असर पड़ेगा?

रिश्तों में मिठास आएगी और आपसी समझ बेहतर होगी। यह रिश्तों में आई दूरी या तनाव को सुधारने का भी अच्छा समय है।

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