Aaj Ka Gemini Rashifal (29 November 2025): मिथुन राशि शुभ कार्य में रुकावट, पर बिजनेस से अच्छा लाभ मिलेगा
Today Mithun Horoscope 29 November 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 29 November 2025 in Hindi: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन लंबे समय से अटके हुए कार्यों को पूरा करने में सहायता करेगा. पुराने अधूरे काम गति पकड़ेंगे और आपके मेहनत सफल होंगे.
किसी पूर्व गलती को लेकर मन में हल्का पछतावा हो सकता है, लेकिन वर्तमान पर फोकस करने से स्थितियां बेहतर होंगी.
बिजनेस राशिफल:
व्यापारियों के लिए आज का दिन स्थिर प्रगति वाला रहेगा. किसी पुराने डील या प्रोजेक्ट में फिर से गति आएगी. पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों को सहयोग मिलेगा. निवेश से पहले तर्क और प्लानिंग को प्राथमिकता दें. जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में काम का भार बढ़ सकता है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाएंगे. आपके व्यवहार और कार्यशैली से सहकर्मी प्रभावित होंगे. किसी प्रोजेक्ट में आपकी मेहनत को वरिष्ठ सराह सकते हैं, जिससे मनोबल बढ़ेगा.
लव और फैमिली राशिफल:
परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. संतान को कोई पुरस्कार मिलने या उपलब्धि हासिल होने की संभावना है, जिससे घर में खुशी का जश्न हो सकता है. दांपत्य जीवन मधुर रहेगा. प्रेम संबंधों में भरोसे और संवाद की वृद्धि होगी.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
युवाओं के लिए आज का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देंगे और पुराने विषयों की पुनरावृत्ति से लाभ पाएंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा.
हेल्थ राशिफल:
मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन ध्यान, योग और पर्याप्त आराम से राहत मिलेगी. पुरानी समस्या दोबारा परेशान कर सकती है, इसलिए लापरवाही न करें.
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: हरा
उपाय: शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का स्मरण करें.
FAQs
Q1: क्या आज रुके हुए कार्य पूरा होंगे?
हाँ, आज लंबे समय से अधूरे काम पूरे होने के योग हैं.
Q2: क्या नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है?
जी हाँ, आपके काम से खुश होकर सीनियर्स नई जिम्मेदारी दे सकते हैं.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
