Aaj Ka Gemini Rashifal (25 November 2025): मिथुन राशि काम-काज, रिश्ते और स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रहेगा!
Today Mithun Horoscope 25 November 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 25 November 2025 in Hindi: आज चंद्रमा के अष्टम भाव में गोचर होने की वजह से दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. ननिहाल पक्ष में किसी से अनबन या गलतफहमी हो सकती है, इसलिए बातचीत में संयम रखें.
शेयर बाजार या मुनाफे के निवेश की योजना में रुकावटें सामने आएंगी, जिससे निर्णय लेने में हिचकिचाहट महसूस हो सकती है. व्यवसाय में भी वित्तीय बाधाएं परेशान करेंगी, लेकिन इन्हीं बाधाओं से आपका अनुभव बढ़ेगा जिससे निर्णय लेने में सक्षम होंगे.
बिजनेस राशिफल:
आज व्यापार में पैसों का अटकना या अचानक खर्च बढ़ने से तनाव हो सकता है. पार्टनर्स के साथ किसी मुद्दे पर मतभेद हो सकते हैं. शांत रहने से स्थिति संभल जाएगी.
नौकरी राशिफल:
जॉब में विपरीत परिस्थितियां बन सकती हैं, लेकिन जल्द ही समाधान मिलेगा. ऑफिस में कोई आपके खिलाफ प्लान कर सकता है, इसलिए काम में सावधानी और गोपनीयता बनाए रखें. अनचाही ऑफिशियल ट्रैवलिंग भी तनाव बढ़ा सकती है.
लव और फैमिली राशिफल:
फैमिली में मानसिक दबाव बढ़ सकता है. रिश्तों में नेगेटिविटी या तकरार के संकेत हैं. प्रेमी या जीवनसाथी से बात करते समय शब्दों पर कंट्रोल रखें, वरना गलतफहमियां बढ़ सकती हैं.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
स्टूडेंट्स के लिए दिन चुनौतियों से भरा रहेगा. पढ़ाई में मन भटक सकता है, लेकिन लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना जरूरी होगा.
हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है. तनाव, थकान और मानसिक दबाव महसूस होगा. आराम और हेल्दी डाइट जरूरी है.
भाग्यशाली रंग: सफेद
भाग्यशाली अंक: 1
अनलक्की अंक: 6
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जाप करें.
FAQs:
Q1: क्या आज निवेश करना ठीक रहेगा?
नहीं, आज निवेश से बचें. रुकावटें और नुकसान की संभावना है.
Q2: क्या नौकरी में परेशानी बढ़ सकती है?
हाँ, थोड़ा दबाव रहेगा लेकिन स्थिति जल्द सुधरेगी.
Q3: क्या प्रेम संबंधों में तनाव रहेगा?
हाँ, बातचीत में सावधानी रखें. गलतफहमी बढ़ सकती है.
Q4: क्या आज यात्रा करनी पड़ेगी?
हाँ, अचानक ऑफिशियल ट्रैवलिंग हो सकती है.
Q5: छात्रों के लिए कैसा दिन रहेगा?
थोड़ा कठिन रहेगा, लेकिन प्रयास जारी रखें सफलता मिलेगी.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
