Aaj Ka Mithun Rashifal 23 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा का 7वें भाव में गोचर वैवाहिक जीवन और साझेदारी को मजबूती देने वाला रहेगा. पति-पत्नी के बीच बॉन्डिंग गहरी होगी और एक-दूसरे के प्रति सम्मान व समझ बढ़ेगी. परिवार, रिश्तों और निजी जीवन में संतुलन आज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा. संडे का दिन खुशियों, मेल-मिलाप और थोड़ी भागदौड़ के साथ बीतेगा.

स्वास्थ्य राशिफल:

आवागमन अधिक होने या ज्यादा काम के चलते थकान और बॉडी पेन महसूस हो सकता है. पाचन संबंधी समस्या भी परेशान कर सकती है. समय-समय पर पानी पीते रहें और घर के बने हल्के भोजन का सेवन करें. शाम के बाद आराम का समय निकालें.

बिजनेस राशिफल:

बिजनेस में ग्रोथ के संकेत हैं, परिस्थितियाँ आपके पक्ष में रहेंगी. लेकिन कानूनी नियमों और कागज़ी प्रक्रिया को लेकर अलर्ट रहें. बिना जांच पड़ताल के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या डील फाइनल न करें. पार्टनर के साथ विचार साझा करना लाभदायक रहेगा.

जॉब / करियर राशिफल:

ऑफिस में आपके लिए दिन शुभ रहेगा. सहकर्मियों और वरिष्ठों की सलाह को ग्रहण करना आपको आगे बढ़ाएगा. टीमवर्क मजबूत होगा और आपकी क्षमता दिखाई देगी. ऑफिस में आपका व्यवहार सभी को प्रेरित करेगा.

लव और फैमिली राशिफल:

लाइफ पार्टनर के साथ समय बिताने से रोमांस और समझ दोनों बढ़ेंगे. परिवार आपकी पहली प्राथमिकता रहेगा—संडे को फैमिली के साथ बिताना आपको मानसिक खुशी और संतुलन देगा. शाम को बच्चों के साथ खेल या आउटिंग का आनंद लेने से तनाव दूर होगा.

युवा और छात्र राशिफल:

युवाओं को नई दिशा या अवसर मिल सकते हैं. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन बहुत ही उपयुक्त है. प्रतियोगिता और प्रदर्शन में सफलता की प्रबल संभावना है.

धन राशिफल:

आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, लेकिन फिर भी मन में भविष्य को लेकर हल्की चिंता बनी रह सकती है. आज बचत और खर्च दोनों पर संतुलन बनाए रखें. अनावश्यक खर्च से बचना लाभदायक होगा.

भाग्यशाली रंग: पिंक

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 7

उपाय: गौ माता को गुड़ खिलाएं और परिवार के साथ मिलकर सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे ग्रहों का प्रभाव शुभ होगा और मानसिक शांति बढ़ेगी.

FAQs

Q1: क्या आज बिजनेस में नया प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है?

हाँ, लेकिन किसी भी दस्तावेज़ और कानूनी प्रक्रिया की पूरी जांच करने के बाद ही शुरुआत करना उचित होगा.

Q2: क्या आज प्रेम संबंधों में आगे बढ़ने का सही समय है?

हाँ, संवाद और समझदारी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. पार्टनर के साथ समय बिताने से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.