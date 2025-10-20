Aaj Ka Mithun Rashifal (20 October 2025): भूमि-भवन में चुनौती, काम में उतार-चढ़ाव और महत्वपूर्ण मीटिंग, पढ़ें मिथुन राशिफल
Today Gemini Horoscope 20 October 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए सोमवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 20 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए सामाजिक और पेशेवर मामलों में सक्रिय रहने का रहेगा. चंद्रमा 5वें हाउस में होने के कारण अचानक किसी से महत्वपूर्ण मुलाकात हो सकती है. यह दिन नए संपर्क बनाने और पुराने रिश्तों को सुदृढ़ करने के लिए अनुकूल है.
व्यवसाय और धन लाभ:
लक्ष्मी और विष्कुम्भ योग के प्रभाव से वर्कस्पेस पर नए लाभकारी संपर्क बनेंगे. एंप्लॉयड जातक अपनी किसी भी योजना को क्रियान्वित करने से पहले पुनर्विचार करें. इससे कमियों में सुधार करके बेहतर परिणाम हासिल होंगे. बिजनेसमैन के लिए कर्म पर भरोसा करना महत्वपूर्ण रहेगा, भाग्य के साथ मेहनत से बिजनेस की ग्रोथ बढ़ेगी. पेशेवर जीवन में उत्साहजनक समाचार मिल सकते हैं.
परिवार और सामाजिक जीवन:
परिवार का सहयोग बना रहेगा और पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. प्रियजनों के साथ समय बिताने और संवाद करने के अवसर मिलेंगे. आपकी वाणी से निकले शब्द कल्याणकारी रहेंगे, इसलिए संवाद में संयम और मधुरता बनाए रखें.
प्रेम और वैवाहिक जीवन:
प्यार में लगे जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल है. अपने रिश्ते को अंतिम रूप देने या मजबूती प्रदान करने के योग बन रहे हैं. विवाहित जातकों के लिए पारिवारिक और प्रेम जीवन सुखद रहेगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हालांकि शरीर में हल्का दर्द बना रह सकता है, इसलिए अधिक मेहनत या तनाव से बचें.
लकी कलर: पिंक
लकी नंबर: 1
अनलकी नंबर: 7
उपाय:
- गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें.
- भाई या मित्र को कोई छोटा सा उपहार दें, संबंध मजबूत होंगे.
FAQs:
Q1. आज व्यापार में लाभ कैसे मिलेगा?
कर्म और प्रयास पर भरोसा रखें; नए संपर्क व्यवसायिक सफलता दिलाएंगे.
Q2. प्रेम और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?
सुखद और सहयोगपूर्ण रहेगा, रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
