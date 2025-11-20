Aaj Ka Mithun Rashifal (20 November 2025): मिथुन राशि कार्यस्थल पर सैलरी बढ़ने के संकेत, धन प्रबंधन पर ध्यान जरूरी
Today Gemini Horoscope 20 November 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए गुरुवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 20 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा के छठे भाव में गोचर के कारण शारीरिक तनाव और थकावट में कमी महसूस होगी. दिन कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ देने वाला साबित हो सकता है. कार्यक्षेत्र में शोभन और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से पद, वेतन या प्रतिष्ठा बढ़ने की सकारात्मक संभावनाएँ बनेंगी. किसी भी कार्य में जल्दबाज़ी से बचें और व्यवस्थित तरीके से निर्णय लें.
हेल्थ राशिफल
मानसिक तनाव कम होगा और पहले की तुलना में शरीर अधिक रिलैक्स महसूस करेगा. फिर भी अत्यधिक मेहनत और अनियमित दिनचर्या को नियंत्रित करने की आवश्यकता है. ड्राइविंग करते समय पूरी सावधानी बरतें, आज लापरवाही से चोट या परेशानी होने का खतरा है.
बिजनेस / करियर
व्यवसाय में धैर्य और संयम सफलता की कुंजी साबित होंगे. जल्दबाजी में लिये गए निर्णय धन हानि करा सकते हैं, इसलिए किसी भी सौदे से पहले सभी पक्षों पर विचार करें. टारगेट बेस्ड नौकरी करने वाले लोगों को काम में स्वतंत्रता रखनी होगी—दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता आपके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है. कार्यस्थल पर आपके योगदान को नोटिस किया जाएगा और वरिष्ठ आपकी मेहनत से संतुष्ट होंगे.
लव और फैमिली
परिवार को समय कम दे पाएंगे, लेकिन जिस समय भी साथ रहेंगे, उसे यादगार और प्रेमपूर्ण बनाने में सफल रहेंगे. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ पुरानी यादें साझा करने से रिश्तों में गरमाहट बढ़ेगी. घर के बुजुर्गों के साथ वाणी में मधुरता बनाए रखें.
युवा और छात्र
युवाओं को नए अवसर और सीखने के मौके मिलेंगे. छात्रों के लिए दिन बहुत अच्छा है—रिजल्ट उनके पक्ष में आने से प्रसन्नता और आत्मविश्वास बढ़ेगा.
धन राशिफल
खर्च बढ़ सकता है लेकिन आय स्थिर रहेगी. बहुत खुला हाथ भविष्य में दिक्कत पैदा कर सकता है, इसलिए धन को योजनाबद्ध तरीके से बचत करने की जरूरत है.
- भाग्यशाली रंग — वाइट
- भाग्यशाली अंक — 3
- अनलक्की अंक — 7
- उपाय: आज गाय को गुड़ और रोटी खिलाएँ तथा विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. इससे करियर में स्थिरता और धन वृद्धि में मदद मिलेगी.
FAQs
Q1: क्या आज सैलरी बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं?
हाँ, शुभ योगों के प्रभाव से पद और वेतन वृद्धि के संकेत प्रबल हैं.
Q2: क्या आज किसी पर भरोसा करना सही रहेगा?
अत्यधिक भरोसा संकट में डाल सकता है, इसलिए निर्णय स्वयं के विवेक से लें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
