Aaj Ka Mithun Rashifal (20 November 2025): मिथुन राशि कार्यस्थल पर सैलरी बढ़ने के संकेत, धन प्रबंधन पर ध्यान जरूरी

Aaj Ka Mithun Rashifal (20 November 2025): मिथुन राशि कार्यस्थल पर सैलरी बढ़ने के संकेत, धन प्रबंधन पर ध्यान जरूरी

Today Gemini Horoscope 20 November 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए गुरुवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Nov 2025 02:56 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Mithun Rashifal 20 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा के छठे भाव में गोचर के कारण शारीरिक तनाव और थकावट में कमी महसूस होगी. दिन कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ देने वाला साबित हो सकता है. कार्यक्षेत्र में शोभन और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से पद, वेतन या प्रतिष्ठा बढ़ने की सकारात्मक संभावनाएँ बनेंगी. किसी भी कार्य में जल्दबाज़ी से बचें और व्यवस्थित तरीके से निर्णय लें.

हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव कम होगा और पहले की तुलना में शरीर अधिक रिलैक्स महसूस करेगा. फिर भी अत्यधिक मेहनत और अनियमित दिनचर्या को नियंत्रित करने की आवश्यकता है. ड्राइविंग करते समय पूरी सावधानी बरतें, आज लापरवाही से चोट या परेशानी होने का खतरा है.

बिजनेस / करियर

व्यवसाय में धैर्य और संयम सफलता की कुंजी साबित होंगे. जल्दबाजी में लिये गए निर्णय धन हानि करा सकते हैं, इसलिए किसी भी सौदे से पहले सभी पक्षों पर विचार करें. टारगेट बेस्ड नौकरी करने वाले लोगों को काम में स्वतंत्रता रखनी होगी—दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता आपके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है. कार्यस्थल पर आपके योगदान को नोटिस किया जाएगा और वरिष्ठ आपकी मेहनत से संतुष्ट होंगे.

लव और फैमिली

परिवार को समय कम दे पाएंगे, लेकिन जिस समय भी साथ रहेंगे, उसे यादगार और प्रेमपूर्ण बनाने में सफल रहेंगे. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ पुरानी यादें साझा करने से रिश्तों में गरमाहट बढ़ेगी. घर के बुजुर्गों के साथ वाणी में मधुरता बनाए रखें.

युवा और छात्र

युवाओं को नए अवसर और सीखने के मौके मिलेंगे. छात्रों के लिए दिन बहुत अच्छा है—रिजल्ट उनके पक्ष में आने से प्रसन्नता और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

धन राशिफल

खर्च बढ़ सकता है लेकिन आय स्थिर रहेगी. बहुत खुला हाथ भविष्य में दिक्कत पैदा कर सकता है, इसलिए धन को योजनाबद्ध तरीके से बचत करने की जरूरत है.

  • भाग्यशाली रंग — वाइट
  • भाग्यशाली अंक — 3
  • अनलक्की अंक — 7
  • उपाय: आज गाय को गुड़ और रोटी खिलाएँ तथा विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. इससे करियर में स्थिरता और धन वृद्धि में मदद मिलेगी.

FAQs

Q1: क्या आज सैलरी बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं?
हाँ, शुभ योगों के प्रभाव से पद और वेतन वृद्धि के संकेत प्रबल हैं.

Q2: क्या आज किसी पर भरोसा करना सही रहेगा?
अत्यधिक भरोसा संकट में डाल सकता है, इसलिए निर्णय स्वयं के विवेक से लें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 20 Nov 2025 02:56 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Today Horoscope Today Gemini Horoscope
और पढ़ें
Embed widget