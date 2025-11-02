हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Mithun Rashifal (2 November 2025): मिथुन राशि के जातक मेहनती रहेंगे, शाम तक मिल सकती है बड़ी सफलता

Today Gemini Horoscope 2 November 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए रविवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 02 Nov 2025 02:20 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Mithun Rashifal 2 November 2025 in Hindi: आज का दिन मेहनत और कर्मप्रधान रहेगा. चन्द्रमा के कर्मभाव में होने से आप पूरे दिन वर्कोहोलिक रहेंगे. काम के प्रति समर्पण और ऊर्जा दोनों बढ़े हुए रहेंगे. व्याघात और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन मध्यम से शुभ फलदायक रहेगा. दिन के उत्तरार्ध में कोई बड़ी डील या कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है. पारिवारिक सहयोग और भाई-बहनों से सहयोग मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से स्थिरता बनी रहेगी. हालांकि लगातार काम करने से थकान या नींद की कमी हो सकती है, इसलिए बीच-बीच में आराम लेते रहें.

व्यापार राशिफल:
व्यापारियों के लिए दिन काफी उपयोगी रहेगा. मार्केट की परिस्थितियों को आप सही समय पर पहचान लेंगे और उसी के अनुसार रणनीति बनाकर लाभ प्राप्त करेंगे. शाम तक कोई बड़ी डील या अनुबंध मिलने की संभावना है, जो भविष्य में लाभदायक साबित होगा.

नौकरी राशिफल:
जॉब में आप पूरी निष्ठा और लगन से अपने कार्यों को पूरा करेंगे. यदि दिन में काम अधूरा रह जाए, तो एक्स्ट्रा टाइम देकर उसे पूरा करने की जिम्मेदारी निभाएंगे. ऑफिस में सीनियर और सहकर्मी आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे.

लव और पारिवारिक राशिफल:
घर-परिवार का माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक लगाव और समझ बढ़ेगी. बड़े भाई का सहयोग किसी कार्य में उपयोगी साबित होगा. किसी पारिवारिक चर्चा में आपका सुझाव सराहा जाएगा.

धन राशिफल:
आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. जो निवेश पहले किया था, उससे धीरे-धीरे लाभ प्राप्त हो सकता है. परिवार से भी आर्थिक सहयोग मिल सकता है.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
शुक्र के तुला राशि में परिवर्तन से विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में फोकस बनाए रखें. युवाओं को आज बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन दोनों प्राप्त होंगे, जो भविष्य के लिए उपयोगी रहेगा.

शुभ अंक: 8
शुभ रंग: पिंक
उपाय: श्री गणेशजी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 02 Nov 2025 02:20 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Today Horoscope Today Gemini Horoscope
