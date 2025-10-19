हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Mithun Rashifal (19 October 2025): गृह-सजावट में अड़चनें, कार्यस्थल पर ग्रहों की चाल से दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

Aaj Ka Mithun Rashifal (19 October 2025): गृह-सजावट में अड़चनें, कार्यस्थल पर ग्रहों की चाल से दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

Today Gemini Horoscope 19 October 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए रविवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Oct 2025 02:20 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Mithun Rashifal 19 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. चन्द्रमा के चतुर्थ भाव में होने से पारिवारिक वातावरण में कुछ असंतुलन रह सकता है. घर की सजावट या मरम्मत से जुड़ी योजनाओं में रुकावट आ सकती है. मन कुछ अशांत रहेगा, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से समस्याओं का समाधान मिल सकता है. धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी से बचें.

बिजनेस राशिफल

आज व्यापार से जुड़ी योजनाओं में थोड़ी सावधानी रखें. ब्रांडिंग और प्रचार-प्रसार पर ध्यान न देने से प्रतिस्पर्धी आगे निकल सकते हैं. पार्टनरशिप बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग की अनदेखी नुकसानदेह हो सकती है. प्रॉपर्टी या बड़े निवेश से जुड़ा कोई भी निर्णय आज न लें, क्योंकि ग्रह स्थिति आपके पक्ष में नहीं है.

लव और पारिवारिक राशिफल

परिवार में किसी बात को लेकर तनाव रह सकता है. बड़े-बुजुर्गों की डांट सुननी पड़ सकती है, पर उनकी बातों में अनुभव छिपा है, इसलिए उन्हें नजरअंदाज न करें. जीवनसाथी के साथ संवाद में कोमलता बनाए रखें. किसी करीबी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है.

धन राशिफल

धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें. आज का दिन निवेश के लिए अनुकूल नहीं है. खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन जल्द ही स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

दीपावली की छुट्टियों में आलस्य छोड़कर नियमित अध्ययन का टाइम-टेबल फॉलो करें. आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है. मेहनत के साथ धैर्य आपको बेहतर परिणाम देगा.

स्वास्थ्य राशिफल

तनाव और थकान महसूस हो सकती है. आराम और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त होगी. परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • भाग्यशाली रंग: लाल
  • आज का उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 21 बार जाप करें.

FAQs

Q1. क्या आज प्रॉपर्टी में निवेश करना शुभ रहेगा?
नहीं, ग्रह स्थिति आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए फिलहाल रुकना ही बेहतर रहेगा.

Q2. क्या आज विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा?
अगर आप नियमित अध्ययन और अनुशासन अपनाते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 19 Oct 2025 02:20 AM (IST)
Embed widget