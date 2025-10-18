Aaj Ka Mithun Rashifal (18 October 2025): ऑफिस में स्थान परिवर्तन संभव, पढ़ें आज का मिथुन राशिफल
Today Gemini Horoscope 18 October 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए शनिवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 18 October 2025 in Hindi: मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रगति और अवसरों से भरा रहेगा. चन्द्रमा आपके तीसरे भाव में हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन छोटे भाई या मित्रों की संगति और गतिविधियों पर नजर रखना आवश्यक है. व्यवसाय से जुड़े लोग अपने काम के प्रति अधिक गंभीरता और रणनीति अपनाएं. पूर्व में या हाल ही में उच्च अधिकारियों के साथ बनाए गए संबंध अब आपके लिए फलदायी सिद्ध होंगे. संभव है कि कोई सरकारी टेंडर या बड़ी संस्था से ऑर्डर की शुभ सूचना आज या विकेंड पर मिले. कार्यक्षेत्र में स्थान परिवर्तन या नई जिम्मेदारी का अवसर मिल सकता है.
स्वास्थ्य राशिफल:
पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, अपच या एसिडिटी परेशान कर सकती हैं. नियमित भोजन, पानी और नींद का ध्यान रखें. तले या मसालेदार भोजन से परहेज करें.
व्यापार और धन राशिफल:
बिजनेस में नए कॉन्ट्रैक्ट और विस्तार की संभावना है. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक सिद्ध हो सकती है. आज निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
करियर / नौकरी राशिफल:
ऑफिस में आपकी समझ और संयम वरिष्ठों को प्रभावित करेगा. स्थान परिवर्तन या प्रमोशन से जुड़ी बातचीत शुरू हो सकती है. अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें.
लव और पारिवारिक जीवन:
जीवनसाथी के साथ मधुर समय व्यतीत होगा. आपसी समझ और सम्मान से रिश्ते मजबूत होंगे. परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा.
युवा और छात्र:
कॉम्पिटिटिव व जनरल स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए. एकाग्रता और निरंतर अभ्यास से सफलता की राह बनेगी.
भाग्यशाली अंक: 2
रंग: ब्राउन
अभाग्यांक: 4
उपाय:
- गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें.
- भाई या मित्र को कोई छोटा सा उपहार दें, संबंध मजबूत होंगे.
FAQs:
Q1: क्या आज नया बिजनेस शुरू करना शुभ रहेगा?
A1: हाँ, अगर प्लानिंग पूरी है तो शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है, पर जल्दबाजी से बचें.
Q2: क्या आज किसी यात्रा की संभावना है?
A2: हाँ, छोटे या ऑफिसियल ट्रिप के योग हैं जो लाभदायक रहेंगे.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
