Aaj Ka Gemini Rashifal (17 December 2025): मिथुन राशि आज का दिन मिला-जुला रहेगा; कर्ज और वित्तीय मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें!
Today Mithun Horoscope 17 December 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 17 December 2025 in Hindi: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. चन्द्रमा के 6वें हाउस में होने के कारण कर्ज या वित्तीय मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना आवश्यक है. सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को सुकर्मा और सर्वाअमृत योग का लाभ मिलने से सीनियर ऑफिसर के पद पर प्रमोशन की संभावना है.
बिजनेस राशिफल
व्यवसायियों के लिए आज यात्रा के योग बन रहे हैं. ग्रहों का संयोजन इस यात्रा के उद्देश्य पूरे करने में मदद करेगा. पार्टनरशिप से जुड़ा नया ऑफर मिल सकता है, लेकिन इसे कुछ दिनों के लिए टालना फायदेमंद रहेगा.
नौकरी राशिफल
ऑफिस में कार्यभार बढ़ सकता है. विदेश या उच्च पदों से जुड़े जातकों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलेंगी. मानसिक मजबूती और धैर्य से काम को संभालें.
लव और फैमिली राशिफल
मैरिड जीवन में यदि पार्टनर नाराज हैं, तो उन्हें मनाने में कोई कसर न छोड़ें. मनमुटाव को लंबे समय तक बढ़ाना ठीक नहीं होगा. परिवार के साथ समय बिताने और रिश्तों में मधुरता बनाए रखने का प्रयास करें.
युवा और विद्यार्थी राशिफल
नए अनुभव और यात्रा का दिन रहेगा. शुरुआत में ऊब हो सकती है, लेकिन बाद में मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के अवसर मिलेंगे.
हेल्थ राशिफल
खेलकूद या शारीरिक गतिविधियों में मानसिक संतुलन बनाए रखें. तनाव के कारण थोड़ी तबियत ढीली हो सकती है.
भाग्यशाली रंग: हरा
भाग्यशाली अंक: 7
अनलकी अंक: 5
उपाय: हनुमान मंदिर में दीपक जलाएं और तुलसी का पाठ करें.
FAQs
Q1: क्या आज सरकारी क्षेत्र में प्रमोशन के योग हैं?
A1: जी हां, सुकर्मा और सर्वाअमृत योग के कारण उच्च पद पर प्रमोशन मिल सकता है.
Q2: बिजनेस के लिए यात्रा लाभकारी रहेगी?
A2: जी हां, ग्रहों का संयोजन यात्रा के उद्देश्य पूरे करने में मदद करेगा.
Q3: क्या स्वास्थ्य चिंता का कारण बनेगा?
A3: हल्का तनाव और थकान रहेगी, मानसिक संतुलन बनाए रखें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
