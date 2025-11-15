आज का दिन मेहनत और कर्मप्रधान रहेगा। काम के प्रति समर्पण और ऊर्जा बढ़ेगी। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन मध्यम से शुभ फलदायक रहेगा।
Aaj Ka Mithun Rashifal (15 November 2025): मिथुन राशि प्रॉपर्टी विवाद की आशंका, गुस्सा और कठोर वाणी रिश्तों व बिज़नेस को नुकसान पहुंचाएगी
Today Gemini Horoscope 15 November 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए शनिवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 15 November 2025 in Hindi: आज का दिन मेहनत और कर्मप्रधान रहेगा. चन्द्रमा 4th हाउस में होने से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है. काम के प्रति समर्पण और ऊर्जा दोनों बढ़े हुए रहेंगे. व्याघात और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन मध्यम से शुभ फलदायक रहेगा. दिन के उत्तरार्ध में कोई बड़ी डील या कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है. पारिवारिक सहयोग और भाई-बहनों से सहयोग मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से स्थिरता बनी रहेगी. हालांकि लगातार काम करने से थकान या नींद की कमी हो सकती है, इसलिए बीच-बीच में आराम लेते रहें.
व्यापार राशिफल:
व्यापारियों के लिए दिन काफी उपयोगी रहेगा. मार्केट की परिस्थितियों को आप सही समय पर पहचान लेंगे और उसी के अनुसार रणनीति बनाकर लाभ प्राप्त करेंगे. शाम तक कोई बड़ी डील या अनुबंध मिलने की संभावना है, जो भविष्य में लाभदायक साबित होगा.
नौकरी राशिफल:
जॉब में आप पूरी निष्ठा और लगन से अपने कार्यों को पूरा करेंगे. यदि दिन में काम अधूरा रह जाए, तो एक्स्ट्रा टाइम देकर उसे पूरा करने की जिम्मेदारी निभाएंगे. ऑफिस में सीनियर और सहकर्मी आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे.
लव और पारिवारिक राशिफल:
घर-परिवार का माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक लगाव और समझ बढ़ेगी. बड़े भाई का सहयोग किसी कार्य में उपयोगी साबित होगा. किसी पारिवारिक चर्चा में आपका सुझाव सराहा जाएगा.
धन राशिफल:
आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. जो निवेश पहले किया था, उससे धीरे-धीरे लाभ प्राप्त हो सकता है. परिवार से भी आर्थिक सहयोग मिल सकता है.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
शुक्र के तुला राशि में परिवर्तन से विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में फोकस बनाए रखें. युवाओं को आज बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन दोनों प्राप्त होंगे, जो भविष्य के लिए उपयोगी रहेगा.
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: पिंक
उपाय: श्री गणेशजी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
Frequently Asked Questions
15 नवंबर 2025 को मिथुन राशि के लिए दिन कैसा रहेगा?
15 नवंबर 2025 को मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य की क्या स्थिति रहेगी?
15 नवंबर 2025 को मिथुन राशि वालों के व्यापार में क्या लाभ हो सकता है?
15 नवंबर 2025 को मिथुन राशि वालों के नौकरी में कैसा प्रदर्शन रहेगा?
15 नवंबर 2025 को मिथुन राशि वालों के प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा?
