हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Gemini Rashifal (13 December 2025): मिथुन राशि माता की सेहत में गिरावट की आशंका, इसलिए देखभाल को प्राथमिकता दें!

Aaj Ka Gemini Rashifal (13 December 2025): मिथुन राशि माता की सेहत में गिरावट की आशंका, इसलिए देखभाल को प्राथमिकता दें!

Today Mithun Horoscope 13 December 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 13 Dec 2025 03:20 AM (IST)
Aaj Ka Mithun Rashifal 13 December 2025 in Hindi: आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण लेकिन सीख देने वाला रहेगा. चन्द्रमा 4th हाउस में होने के कारण माता की सेहत में अचानक गिरावट आ सकती है,

इसलिए उनकी देखभाल को प्राथमिकता दें. कार्यक्षेत्र और सामाजिक जीवन दोनों में सतर्कता जरूरी है. धैर्य, समझदारी और सही निर्णय आपके लिए स्थिति संभालने की कुंजी साबित होंगे.

बिजनेस राशिफल:

व्यवसाय में कॉम्पिटिशन बढ़ने से दबाव महसूस होगा. लेबर स्ट्राइक की संभावना आपकी दिनचर्या और उत्पादन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है. इस समय आपके कॉम्पिटिटर आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए चौकन्ना रहें. नए आर्थिक निर्णयों में जल्दबाजी न करें और सुरक्षित विकल्पों पर ध्यान दें.

नौकरी राशिफल:

एंप्लॉयड पर्सन आज ऑफिस की राजनीति से परेशान हो सकते हैं. विरोधियों के द्वारा आपके कार्यों में बाधाएं डाली जा सकती हैं या आपको किसी जाल में फंसाने की कोशिश हो सकती है. ऐसे में किसी की चापलूसी में न आएं और केवल अपने काम पर फोकस रखें. आपकी कार्यशैली ही आपको बचाएगी.

लव और फैमिली राशिफल:

लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में छोटी-छोटी बातों पर बहस होने की संभावना है. बेहतर होगा कि आप धैर्य बनाए रखें और किसी भी विवाद को बढ़ने न दें. परिवार का सहयोग आज आपको मानसिक सुकून देगा. आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ती दिखेगी, जिससे मन को शांति मिलेगी.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

स्टूडेंट्स आज करियर को लेकर उलझन में रह सकते हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति या मेंटर से मार्गदर्शन लेना लाभकारी रहेगा. युवाओं के लिए सोशल मीडिया पर सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि कोई पोस्ट परेशानी ला सकती है.

हेल्थ राशिफल:

वीकेंड को ध्यान में रखते हुए आज डाइजेशन की समस्या परेशान कर सकती है. अनियमित खानपान से बचें और पानी अधिक पिएं.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: पिंक

उपाय: माता की सेवा करें और हनुमानजी के सामने गुड़ का भोग लगाएं.

FAQs

Q1: क्या आज बिजनेस में नुकसान की संभावना है?

A1: कॉम्पिटिशन और लेबर स्ट्राइक के कारण स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है, इसलिए सावधानी जरूरी है.

Q2: क्या नौकरी में विरोधियों से परेशानियां बढ़ेंगी?

A2: हां, ऑफिस राजनीति सक्रिय हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 13 Dec 2025 03:20 AM (IST)
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Gemini Horoscope Mithun Rashifal
