Mithun Rashifal 11 November 2025: मिथुन राशि को आर्थिक मामलों में सतर्क रहना होगा, दोपहर का समय रहेगा शुभ
Today Gemini Horoscope 11 November 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए मंगलवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 11 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी राशि के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है. किसी को उधार देने या पैसे के लेनदेन में जल्दबाजी न करें.
बिजनेस राशिफल:
व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए दिन योजनाओं को साकार करने वाला रहेगा. यदि आप किसी नए प्रोडक्ट या फ्रेंचाइजी की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 2:00 बजे के बीच का समय अत्यंत शुभ रहेगा. आज कर्मचारियों की परेशानियों को समझने और उन्हें सहायता देने से कार्यक्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. व्यापारियों को मार्केट ट्रेंड पर नजर रखनी चाहिए ताकि भविष्य की योजना बेहतर बन सके.
नौकरी/कर्म क्षेत्र:
ऑफिस में कार्य का दबाव बढ़ सकता है. काम ज्यादा और समय कम जैसी स्थिति बन सकती है. ऐसे में आपको पूरी तरह सक्रिय रहना होगा. टीमवर्क में काम करने से न केवल कार्यभार कम होगा, बल्कि आपके नेतृत्व कौशल की भी सराहना होगी. सहकर्मियों को प्रेरित करें और एकजुट होकर लक्ष्य की ओर बढ़ें.
लव और परिवार राशिफल:
परिवार में सहयोग और आपसी समझ का माहौल रहेगा. किसी रिश्तेदार के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन संपर्क बनाए रखने से स्थिति बेहतर रहेगी. जीवनसाथी के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को आत्मविश्वास बनाए रखना होगा. असफलता के डर से दूर रहकर रिवीजन पर फोकस करें. युवा अपने परिवार के प्रति समर्पण दिखाएंगे, जिससे रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी.
स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत के मामले में आज ओवर ईटिंग से बचें. पेट संबंधी समस्या या गैस्ट्रिक ट्रबल परेशान कर सकती है. हल्का और पौष्टिक आहार लें.
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: येलो
उपाय: मां लक्ष्मी को पीले पुष्प अर्पित करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” का जाप करें, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
