Mithun Rashifal 10 November 2025: मिथुन राशि मेहनत देगी सफलता का फल, आलोचक भी करेंगे आपकी तारीफ
Today Gemini Horoscope 10 November 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए सोमवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 10 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ाने वाला रहेगा. चंद्रमा आपकी ही राशि में विराजमान हैं, जिससे आत्म-विश्वास में वृद्धि होगी और आप अपनी क्षमताओं को पहचान पाएंगे. साध्य और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आज आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी. सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी.
हेल्थ राशिफल:
आज सेहत में सुधार के योग हैं. जल्दी उठकर योग और प्राणायाम करने से आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति बेहतर होगी. पाचन से जुड़ी छोटी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए तले-भुने भोजन से बचें. स्क्रीन टाइम कम रखें ताकि आंखों और सिर में दर्द न हो.
बिजनेस राशिफल:
बिजनेस में आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यही मेहनत भविष्य में बड़े अवसर दिलाएगी. बिजनेस पार्टनर की पहचान या किसी पुराने कॉन्टैक्ट के जरिए बड़ा ऑर्डर या नया प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है. बाजार की स्थिति पर पैनी नजर रखें और टीम को मोटिवेटेड बनाए रखें.
परिवार और लव लाइफ:
जीवनसाथी के साथ आज का दिन व्यस्त लेकिन खुशनुमा रहेगा. परिवार में कोई नई खरीदारी या होम एप्लायंसेज पर खर्च संभव है. लव लाइफ में रोमांस और इमोशनल कनेक्शन मजबूत होगा. परिवार के बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करें.
धन राशिफल:
आज खर्चे बढ़ सकते हैं, विशेषकर घर से जुड़ी चीज़ों पर. हालांकि भविष्य में ये निवेश लाभदायक रहेंगे. पैसों के मामले में जल्दबाजी न करें और किसी बड़े आर्थिक निर्णय से पहले सलाह लें.
युवा और छात्र राशिफल:
युवा वर्ग को आज सावधानी से ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए — धोखा या गलत डिलीवरी की संभावना है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी वर्ग को अपने क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन धैर्य बनाए रखें.
नौकरी राशिफल:
वर्कस्पेस पर माहौल खुशनुमा रहेगा. सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे. आलोचकों की बातों को नकारात्मक रूप से न लें; बल्कि उन्हें सुधार के अवसर के रूप में देखें.
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: पर्पल (बैंगनी)
उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL