हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mithun Rashifal (1 November 2025): मिथुन राशि के जातक मानसिक तनाव में रहेंगे, पर आमदनी में बढ़ोतरी से मिलेगा संतोष, सेहत पर रखें ध्यान

Aaj Ka Mithun Rashifal (1 November 2025): मिथुन राशि के जातक मानसिक तनाव में रहेंगे, पर आमदनी में बढ़ोतरी से मिलेगा संतोष, सेहत पर रखें ध्यान

Today Gemini Horoscope 1 November 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए शनिवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 01 Nov 2025 12:59 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Mithun Rashifal 1 November 2025 in Hindi: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्यवृद्धि और सफलता से परिपूर्ण रहेगा. चंद्रमा आज आपके नवम भाव (9th हाउस) में गोचर कर रहे हैं, जिससे धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. घर या कार्यस्थल पर किसी शुभ कार्य में भाग लेने के योग हैं. ग्रह गोचर आज आपके पक्ष में है, इसलिए नए अवसरों का लाभ उठाने में संकोच न करें.

स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव या काम का दबाव आपको थका सकता है. आज पर्याप्त विश्राम करें और जल का सेवन अधिक करें. करियर से जुड़ी चिंताओं के कारण नींद प्रभावित हो सकती है. ध्यान और प्राणायाम से लाभ मिलेगा.

व्यापार राशिफल:
बिजनेस में आज भाग्य का साथ मिलेगा. किसी नई कंपनी या प्रोजेक्ट से जुड़ने का प्रस्ताव आ सकता है. भूमि या वाहन से संबंधित सौदे आज बिना किसी अड़चन के पूरे हो सकते हैं. यात्रा से भी लाभ मिलेगा.

नौकरी राशिफल:
जॉब करने वालों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. सीनियर्स से तारीफ और प्रोत्साहन मिलेगा. प्रमोशन या पदोन्नति के संकेत भी हैं. आपके कार्य के प्रति समर्पण की सराहना होगी.

लव और परिवार राशिफल:
प्रेम जीवन में सुख और संतोष रहेगा. आज पार्टनर से कोई प्यारी बात सुनकर मन प्रसन्न होगा. पारिवारिक जीवन में शांति और सामंजस्य बना रहेगा. बुजुर्गों का आशीर्वाद आपका मनोबल बढ़ाएगा.

धन राशिफल:
आर्थिक रूप से दिन लाभदायक रहेगा. पूर्व में किया गया निवेश अब लाभ दे सकता है. धार्मिक कार्यों या यात्रा पर धन व्यय हो सकता है, पर यह शुभ फलदायक रहेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
युवाओं को आज परिवार द्वारा दी गई जिम्मेदारियां निभानी होंगी. विद्यार्थी, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन अत्यंत उत्कृष्ट है, मनचाहे परिणाम मिलेंगे.

शुभ अंक: 1
शुभ रंग: ग्रे
उपाय: आज हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं तथा “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का 11 बार जप करें. इससे करियर में रुकावटें दूर होंगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 01 Nov 2025 12:59 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Today Horoscope Today Gemini Horoscope
