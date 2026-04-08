आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा और किसी धार्मिक या सकारात्मक कार्य में मन लग सकता है. कुल मिलाकर दिन भाग्य का साथ देने वाला है, लेकिन इसका फायदा तभी मिलेगा जब आप मौके को पहचानकर सही कदम उठाएंगे.

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बिजनेस और धन राशिफल:

बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है. वैश्विक स्तर पर चल रहे वॉर, टैरिफ और आयात-निर्यात से जुड़ी समस्याओं के बावजूद आपकी समझदारी और रणनीति आपको मुनाफा दिलाएगी. खास बात ये है कि आज आपकी इनकम स्थिर ही नहीं रहेगी बल्कि बढ़ने के भी संकेत हैं.

अगर आप नई ब्रांच, शोरूम या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं, तो सुबह 07:00 से 09:00 बजे और शाम 05:15 से 06:15 बजे का समय सबसे शुभ रहेगा. इस समय किए गए काम लंबे समय तक फायदे देंगे.

इसके अलावा, आज विज्ञापन, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया पर किया गया निवेश आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है. अगर आप अभी भी मार्केटिंग पर खर्च करने से डर रहे हैं, तो ये आपकी गलती होगी आज का दिन रिस्क लेने के लिए बना है.

नौकरी और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. खासतौर पर जो लोग मार्केटिंग, सेल्स या पब्लिक डीलिंग में हैं, उन्हें नेशनल लेवल पर पहचान मिलने के योग बन रहे हैं. कोई अवॉर्ड, सर्टिफिकेट या पब्लिक अप्रिशिएशन मिल सकता है, जिससे आपकी प्रोफेशनल वैल्यू बढ़ेगी.

टीमवर्क आज आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा. अगर आप अकेले काम करने की सोच रहे हैं, तो नुकसान हो सकता है टीम के साथ मिलकर काम करेंगे तो बड़े टारगेट आसानी से पूरे होंगे.

कुछ जातकों को किसी प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्था से जुड़ने का मौका मिल सकता है. ये मौका आपके करियर को नई दिशा देगा, लेकिन ध्यान रहे ऐसे मौके बार-बार नहीं आते, इसलिए निर्णय लेने में देरी मत करना.

वर्कप्लेस पर आपके क्रिएटिव आइडिया सीनियर्स को प्रभावित करेंगे और आपको किसी नए प्रोजेक्ट में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है.

लव और रिलेशनशिप राशिफल

रिलेशनशिप के मामले में दिन पॉजिटिव रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए आज मनचाहा रिश्ता आने की पूरी संभावना है. बात आगे बढ़ सकती है और परिवार की सहमति भी मिल सकती है.

जो लोग पहले से रिलेशन में हैं, उनके बीच समझ और तालमेल बेहतर होगा. लेकिन अगर आप ओवरथिंकिंग करेंगे या छोटी बातों को बड़ा बनाएंगे, तो बेवजह तनाव पैदा कर सकते हैं. साफ-साफ बात करना ही आज का सही तरीका है.

स्टूडेंट और युवा राशिफल

स्टूडेंट्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अच्छा संकेत दे रहा है. खासकर जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है.

लेकिन यहां एक गलती मत करना सिर्फ किस्मत के भरोसे मत बैठना. आज जो मोटिवेशन मिला है, उसे लगातार मेहनत में बदलना जरूरी है, नहीं तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. त्वचा से जुड़ी समस्याओं में सुधार देखने को मिल सकता है और पुरानी एलर्जी से राहत मिलेगी.

लेकिन एक चीज़ क्लियर समझ लो अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे, तो ये सारे फायदे खत्म हो जाएंगे. कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है. साथ ही पानी ज्यादा पिएं और जंक फूड से दूरी बनाकर रखें.

लकी कलर: पिंक

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 9

उपाय

आज मां दुर्गा की पूजा करें और उन्हें गुलाबी फूल अर्पित करें. साथ ही "ॐ दुं दुर्गायै नमः" मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और भाग्य का साथ और मजबूत होगा.

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