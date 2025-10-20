व्यवसाय और धन लाभ:
आज आपका ध्यान व्यवसायिक मामलों पर अधिक रहेगा. साझेदारी बिजनेस में लाभ प्राप्त होने की संभावना है. किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या अनुभवी व्यक्ति से हुई मुलाकात आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है. एंप्लॉयड जातकों के लिए सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है. युवाओं के लिए यह समय शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता के संकेत देता है. फेस्टिव सीजन के कारण व्यवसायिक लेन-देन में सावधानी आवश्यक है.
परिवार और सामाजिक जीवन:
नजदीकी संबंधियों और मित्रों से मुलाकात के अवसर बनेंगे. आपसी विचारों का आदान-प्रदान होगा. संवेदनशील चर्चाओं में उलझने से बचें और समय का आनंद लें. परिवार के साथ फेस्टिव सीजन पर स्वादिष्ट भोजन और मिलनसार समय व्यतीत होगा.
प्रेम और वैवाहिक जीवन:
आज प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. संवेदनशीलता के साथ अपने लव पार्टनर के साथ संवाद करें. विवाहित जातकों के लिए घर में सामंजस्य और प्रेम का माहौल रहेगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य में हड्डी से संबंधित परेशानियों की संभावना है. संतुलित खान-पान, आराम और हल्की फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान दें.
शुभ समय और दिशा:
शुभ समय: 12:15 – 02:00 (लाभ-अमृत चौघड़िया)
राहुकाल: 03:00 – 04:30
शुभ दिशा: उत्तर
लकी कलर: पर्पल
लकी नंबर: 7
अनलकी नंबर: 4