Aaj Ka Mesh Rashifal (19 October 2025): दीपावली पर नए बिजनेस वेंचर की शुरुआत संभव, आत्मविश्वास से जीतेंगे मुश्किलें, पढ़ें आज का मेष राशिफल
Today Aries Horoscope 19 October 2025: मेष राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.
Aaj Ka Mesh Rashifal 19 October 2025: आज का दिन आपके लिए उत्साह और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. चन्द्रमा का छठे भाव में गोचर मानसिक तनाव को कम करेगा और आपको कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की शक्ति देगा. दीपावली के आसपास नए कार्यों की शुरुआत या बिजनेस वेंचर लॉन्च करने की संभावना बन रही है. परिवार में उल्लास और उत्सव का माहौल रहेगा. घर की सजावट या खरीदारी में आपका समय व्यतीत हो सकता है. किसी पुराने मित्र से मुलाकात हर्ष देगी.
बिजनेस राशिफल
पार्टनरशिप बिजनेस में नए अवसर मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र पर आप पूरी निष्ठा से काम करेंगे, लेकिन दोपहर के बाद कुछ रुकावटें या देरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. मार्केटिंग या सेल्स से जुड़े लोगों को टीम से अच्छा सहयोग मिलेगा. कोई बड़ा निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की राय अवश्य लें.
लव और पारिवारिक राशिफल
परिवार में प्रेम और एकता का माहौल रहेगा. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और किसी पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा. विवाहित जातकों के लिए आज का दिन रोमांटिक रहेगा. अविवाहित लोगों को कोई प्रस्ताव मिल सकता है.
धन राशिफल
नए स्रोतों से आय की संभावना है. त्योहारी खर्च बढ़ सकता है, लेकिन धन का उचित प्रबंधन आपको सुरक्षित रखेगा. निवेश से पहले प्लानिंग जरूरी है.
युवा और विद्यार्थी राशिफल
विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत और फोकस बढ़ाने वाला रहेगा. अनावश्यक गतिविधियों से दूरी बनाए रखें. कला, खेल या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े युवा अपनी प्रतिभा से प्रभावित करेंगे.
स्वास्थ्य राशिफल
खान-पान पर नियंत्रण रखें. गैस, एसिडिटी या थकान की शिकायत हो सकती है. पानी का सेवन बढ़ाएं और देर रात तक काम करने से बचें.
- भाग्यशाली अंक: 1
- भाग्यशाली रंग: ऑफ व्हाइट
- आज का उपाय: भगवान हनुमान को गुड़-चना चढ़ाएं और “ॐ हनुमते नमः” का 11 बार जाप करें.
FAQs
Q1. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना शुभ रहेगा?
हाँ, वाशी और बुधादित्य योग के कारण आज बिजनेस आरंभ करना लाभदायक रहेगा.
Q2. क्या परिवार में कोई तनाव रहेगा?
नहीं, आज प्रेम और सहयोग का वातावरण रहेगा, बस संवाद में संयम रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
