हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal (19 November 2025): मेष राशि रिश्तों में तनाव की संभावना, करियर में लीडरशिप का बड़ा मौका

Aaj Ka Mesh Rashifal (19 November 2025): मेष राशि रिश्तों में तनाव की संभावना, करियर में लीडरशिप का बड़ा मौका

Today Aries Horoscope 19 November 2025: मेष राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Nov 2025 02:49 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aries Horoscope 19 November 2025 in Hindi: मेष राशि वालों के लिए आज चन्द्रमा 7वें भाव में होने से मानसिक उतार-चढ़ाव के साथ रिश्तों में थोड़ी खटास देखने को मिल सकती है. किसी बात पर तुनकमिज़ाजी से बचें, वर्ना छोटी बात बड़ी बहस में बदल सकती है. ग्रहों से बन रहे सौभाग्य, वाशि व पराक्रम योग आज के दिन आपके निर्णय और प्रयासों को मजबूत बनाएंगे. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत शुभ समय में करने से सफलता मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी. 

स्वास्थ्य राशिफल:
आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. लेकिन अधिक परिश्रम या तनाव से बचें. खानपान संतुलित रखें, वरना थकावट या सिरदर्द हो सकता है. योग और हल्की सैर आपको मानसिक शांति देंगे.

व्यापार राशिफल:
बिजनेस में अचानक कोई बड़ा अवसर मिल सकता है. आज का दिन नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने या निवेश के लिए अनुकूल है. पार्टनरशिप बिजनेस में पुराने अटके हुए काम पूरे होंगे. ध्रुव योग के कारण लाभ की संभावनाएं अधिक रहेंगी.

नौकरी राशिफल:
जॉब में पूर्व में किए गए प्रयासों का शुभ परिणाम मिलेगा. अधिकारी वर्ग आपके काम से प्रभावित रहेंगे. ट्रांसफर या प्रमोशन से संबंधित अच्छी खबर मिल सकती है.

लव और परिवार राशिफल:
परिवार में आपका विनम्र और सकारात्मक रवैया सभी को खुश करेगा. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. प्रेम जीवन में समझ और सहयोग का भाव रहेगा. पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है.

धन राशिफल:
आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ है. अप्रत्याशित लाभ मिलने के योग हैं. बचत और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे. किसी पुराने उधार की वापसी संभव है.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
छात्रों के लिए दिन औसत रहेगा. किसी विषय में ध्यान भटक सकता है, पर प्रयास जारी रखें. युवा वर्ग धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 19 Nov 2025 02:49 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Aries Horoscope Mesh Rashifal Today Aries Horoscope

Frequently Asked Questions

मेष राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए 19 नवंबर 2025 कैसा रहेगा?

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक परिश्रम या तनाव से बचें. खानपान संतुलित रखें. योग और हल्की सैर मानसिक शांति देंगे.

और पढ़ें
