हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal (16 November 2025): मेष राशि बिजनेस ब्रांडिंग बढ़ेगी, मानसिक तनाव कम

Aaj Ka Mesh Rashifal (16 November 2025): मेष राशि बिजनेस ब्रांडिंग बढ़ेगी, मानसिक तनाव कम

Today Aries Horoscope 16 November 2025: मेष राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Nov 2025 01:22 AM (IST)
Preferred Sources

Aries Horoscope 16 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा 6वें भाव में रहेंगे, जिससे मानसिक तनाव कम होगा और मन हल्का महसूस होगा. वाशी योग, प्रीति योग और सर्वामृत योग के प्रभाव से रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे. आज लिए गए निर्णय लाभकारी रहेंगे. विवादों और क्रोध से दूर रहकर कार्य पर ध्यान देना बेहतर रहेगा.

बिजनेस राशिफल
सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश का शुभ प्रभाव कारोबार पर दिखेगा. व्यापार की ब्रांडिंग और विज्ञापन पर ध्यान देने से व्यवसाय की प्रतिष्ठा बढ़ेगी. नए संपर्कों से लाभ प्राप्त होगा. महत्वपूर्ण व्यापारिक कार्य समय से पूर्व करने का प्रयास करें, सफलता की संभावना अधिक है. पार्टनरशिप में लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं.

जॉब / करियर राशिफल
ऑफिस में काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन आपके कार्य की सराहना भी होगी. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना आवश्यक है. बेरोजगार जातकों के लिए समय बहुत अनुकूल है, इंटरव्यू या नौकरी से जुड़े प्रयासों में सफलता मिलने के संकेत हैं.

लव और फैमिली लाइफ
वाशी योग के प्रभाव से जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों से पूरा सहयोग मिलेगा. आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा. प्रेम संबंधों में समझदारी बढ़ेगी और रिश्ता मजबूत होगा. परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा.

युवा और छात्र राशिफल
उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन अनुकूल है. विषय में गहराई से जानकारी के लिए विशेषज्ञ या काउंसलर से मार्गदर्शन लेना लाभदायक रहेगा. ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें.

धन राशिफल
कर्म क्षेत्र में प्रगति के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नए संपर्क और पुराने निवेश से आर्थिक लाभ होने की संभावना है. खर्च पर नियंत्रण रखना लाभदायक रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल
पेट के रोग, गैस या अपच जैसी दिक्कत आज परेशान कर सकती है. भोजन में सावधानी रखें और बाहर का भोजन करने से बचें. पानी अधिक पिएं और नियमित दिनचर्या अपनाएं.

भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: पिंक
आज का उपाय:
शिवजी को बेलपत्र अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का 108 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति बढ़ेगी और रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी.

FAQs

Q1: क्या आज बिजनेस में निवेश करना सही रहेगा?
हाँ, विशेषकर ब्रांडिंग और विज्ञापन से जुड़े निवेश आज शुभ रहेंगे और लाभ देंगे.

Q2: क्या आज नौकरी या इंटरव्यू के लिए दिन अनुकूल है?
हाँ, विशेषकर बेरोजगार जातकों को सफलता मिलने की संभावना अधिक है.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 16 Nov 2025 01:22 AM (IST)
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

