आज का शुभ अंक 8 है और शुभ रंग नारंगी है. श्री विष्णुजी को तुलसी दल अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें.
Aaj Ka Mesh Rashifal (15 November 2025): मेष राशि कर्ज़ से मुक्ति के संकेत, कार्यस्थल पर मित्रों का सहयोग मिलेगा
Today Aries Horoscope 15 November 2025: मेष राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.
Aries Horoscope 15 November 2025 in Hindi: आज का दिन सामान्य से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. चन्द्रमा 6th हाउस में रहेंगे जिससे कर्ज से छुटकारा मिलेगा. किसी के भरोसे काम करने से नुकसान संभव है, इसलिए अपने निर्णयों पर भरोसा रखें. धार्मिक कार्यों में मन लगाएं और क्रोध से दूर रहें. आज किसी नए कानूनी मामले या कागजी प्रक्रिया में रुचि जागेगी. यात्राओं में सावधानी रखें और पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ साबित होगी.
स्वास्थ्य राशिफल:
आज शारीरिक और मानसिक थकान रह सकती है. नींद पूरी न होने या तनाव बढ़ने से सिरदर्द या ब्लड प्रेशर संबंधी परेशानी हो सकती है. खानपान पर ध्यान दें, जंक फूड से परहेज करें. ध्यान या योग से राहत मिलेगी.
व्यापार राशिफल:
व्यवसाय में सितारों का साथ आज कम है. पार्टनरशिप में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं. कोई नया निवेश करने से पहले गहन रिसर्च करें, वरना नुकसान संभव है. शुक्र के तुला राशि में गोचर से फेस्टिवल सीजन के बाद बाजार में सुधार आएगा, लेकिन जल्दबाजी न करें.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में किसी कलीग या सीनियर से टकराव की संभावना है. व्याघात योग के कारण अनावश्यक तनाव बढ़ सकता है. कार्यों को समय पर पूरा करें और विवाद से बचें. नियमित कार्यों में अतिरिक्त मेहनत करनी होगी.
लव और पारिवारिक राशिफल:
प्रेम संबंधों में पुरानी बातों को लेकर बहस बढ़ सकती है. विवाहित जीवन में छोटी-छोटी बातों को बड़ा न बनाएं. परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर चिंता संभव है, इसलिए सहयोग और संवाद बनाए रखें.
धन राशिफल:
खर्च अधिक और लाभ कम रहेगा. अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च से बचें. किसी पुराने निवेश से मामूली लाभ मिल सकता है.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
यंग जनरेशन को गलत रास्ते से बचने की चेतावनी है. शॉर्टकट अपनाने से करियर प्रभावित हो सकता है. विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता है.
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नारंगी
उपाय: श्री विष्णुजी को तुलसी दल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
