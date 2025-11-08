हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Meen Rashifal 8 November 2025: मीन राशि के जातकों को बिजनेस में अड़चनें आएंगी, प्रेम जीवन में धोखे की संभावना और स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा

Meen Rashifal 8 November 2025: मीन राशि के जातकों को बिजनेस में अड़चनें आएंगी, प्रेम जीवन में धोखे की संभावना और स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा

Today Pisces Horoscope 8 November 2025: मीन राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Nov 2025 03:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Meen Rashifal 8 November 2025 in Hindi: आज का दिन व्यवसायिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य के मामलों में चुनौतीपूर्ण रहेगा. चंद्रमा 4वें भाव में होने से प्रॉपर्टी या घर से जुड़े मामलों में विवाद की संभावना है. ग्रह स्थितियां अनुकूल नहीं हैं, इसलिए व्यापारिक कार्यों में मन नहीं लगेगा. 

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य के मामले में सतर्कता जरूरी है. मानसिक तनाव और काम के दबाव के कारण उदासी या थकान महसूस हो सकती है. हल्का और संतुलित आहार लें. यंग जनरेशन को सलाह दी जाती है कि आज फालतू में मार्केट में न घूमें, ताकि किसी विवाद से बचा जा सके.

व्यापार/बिजनेस राशिफल:
व्यवसायिक दृष्टि से दिन कठिन रहेगा. वर्कलोड बढ़ सकता है और पार्टनरशिप बिजनेस में अनपेक्षित समस्याएं सामने आ सकती हैं. निवेश और लेन-देन में सावधानी बरतें.

नौकरी/जॉब राशिफल:
वर्कप्लेस पर अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. ऑफिस में किसी से झड़प या मतभेद होने की संभावना है. संयम और शांति बनाए रखें.

लव और पारिवारिक जीवन:
वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं. वाणी में कठोरता से विवाद बढ़ सकता है. परिवार के बुजुर्ग की सेहत पर भी ध्यान दें. प्रेम जीवन कमजोर रहेगा.

युवा एवं छात्र:
स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रैक या टीम में किसी दोस्त से धोखा मिल सकता है. स्टूडेंट्स और युवा वर्ग को अपने कार्य और गतिविधियों में सतर्क रहना चाहिए.

धन राशिफल:
आर्थिक मामलों में अनपेक्षित खर्च या धन हानि की संभावना बनी हुई है. निवेश और खर्च में सोच-समझकर कदम उठाएं.

लकी नंबर – 3
अनलकी नंबर – 7
लकी रंग – स्काई ब्लू
उपाय: आज संयम, धैर्य और सतर्कता से कार्य करें. घर और व्यापार में विवाद से बचें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए प्रार्थना या ध्यान करें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 08 Nov 2025 03:00 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Rashifal Today Horoscope

Frequently Asked Questions

8 नवंबर 2025 को मीन राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

8 नवंबर 2025 को मीन राशि वालों के लिए दिन व्यवसायिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य के मामलों में चुनौतीपूर्ण रहेगा. चंद्रमा 4वें भाव में होने से प्रॉपर्टी या घर से जुड़े मामलों में विवाद की संभावना है.

मीन राशि वालों को स्वास्थ्य के मामले में क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

स्वास्थ्य के मामले में सतर्कता जरूरी है. मानसिक तनाव और काम के दबाव के कारण उदासी या थकान महसूस हो सकती है. हल्का और संतुलित आहार लें.

8 नवंबर 2025 को मीन राशि वालों के व्यापार/बिजनेस की क्या स्थिति रहेगी?

व्यवसायिक दृष्टि से दिन कठिन रहेगा. वर्कलोड बढ़ सकता है और पार्टनरशिप बिजनेस में अनपेक्षित समस्याएं सामने आ सकती हैं. निवेश और लेन-देन में सावधानी बरतें.

मीन राशि के युवा और छात्रों के लिए 8 नवंबर 2025 कैसा रहेगा?

स्पोर्ट्स पर्सन को धोखा मिल सकता है. स्टूडेंट्स और युवा वर्ग को अपने कार्य और गतिविधियों में सतर्क रहना चाहिए.

