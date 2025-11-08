8 नवंबर 2025 को मीन राशि वालों के लिए दिन व्यवसायिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य के मामलों में चुनौतीपूर्ण रहेगा. चंद्रमा 4वें भाव में होने से प्रॉपर्टी या घर से जुड़े मामलों में विवाद की संभावना है.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य के मामले में सतर्कता जरूरी है. मानसिक तनाव और काम के दबाव के कारण उदासी या थकान महसूस हो सकती है. हल्का और संतुलित आहार लें. यंग जनरेशन को सलाह दी जाती है कि आज फालतू में मार्केट में न घूमें, ताकि किसी विवाद से बचा जा सके.
व्यापार/बिजनेस राशिफल:
व्यवसायिक दृष्टि से दिन कठिन रहेगा. वर्कलोड बढ़ सकता है और पार्टनरशिप बिजनेस में अनपेक्षित समस्याएं सामने आ सकती हैं. निवेश और लेन-देन में सावधानी बरतें.
नौकरी/जॉब राशिफल:
वर्कप्लेस पर अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. ऑफिस में किसी से झड़प या मतभेद होने की संभावना है. संयम और शांति बनाए रखें.
लव और पारिवारिक जीवन:
वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं. वाणी में कठोरता से विवाद बढ़ सकता है. परिवार के बुजुर्ग की सेहत पर भी ध्यान दें. प्रेम जीवन कमजोर रहेगा.
युवा एवं छात्र:
स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रैक या टीम में किसी दोस्त से धोखा मिल सकता है. स्टूडेंट्स और युवा वर्ग को अपने कार्य और गतिविधियों में सतर्क रहना चाहिए.
धन राशिफल:
आर्थिक मामलों में अनपेक्षित खर्च या धन हानि की संभावना बनी हुई है. निवेश और खर्च में सोच-समझकर कदम उठाएं.
लकी नंबर – 3
अनलकी नंबर – 7
लकी रंग – स्काई ब्लू
उपाय: आज संयम, धैर्य और सतर्कता से कार्य करें. घर और व्यापार में विवाद से बचें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए प्रार्थना या ध्यान करें.
