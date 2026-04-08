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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Meen Rashifal 8 April 2026: मीन राशि के लिए बुधवार का दिन करियर और प्रतिष्ठा में बड़े बदलाव का दिन!

Aaj Ka Meen Rashifal 8 April 2026: मीन राशि के लिए बुधवार का दिन करियर और प्रतिष्ठा में बड़े बदलाव का दिन!

Aaj ka Meen Rashifal 8 April 2026: आज मीन राशि के जातकों की कुंडली में चंद्रमा 10वें भाव में गोचर कर रहा है. इस परिवर्तन के कारण बुधवार का दिन करियर में बड़े बदलाव से भरा रहने वाला है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 08 Apr 2026 04:50 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 8 April 2026:  आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए करियर और प्रतिष्ठा के स्तर पर बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है. चंद्रमा का 10वें भाव में गोचर आपके प्रोफेशन, स्टेटस और जिम्मेदारियों को सीधे प्रभावित करेगा.

आज आपकी पहचान सिर्फ मेहनती व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक लीडर के रूप में बन सकती है. अगर आपने मौके को सही समय पर पकड़ लिया, तो ये दिन आपके करियर का टर्निंग पॉइंट बन सकता है.

बिजनेस और धन राशिफल

बिजनेस के लिए आज का दिन किसी लॉटरी से कम नहीं है. एंसेस्ट्रल बिजनेस से जुड़ा कोई पुराना विवाद आज आपके पक्ष में सुलझ सकता है, जिससे बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी. आपकी लीडरशिप और निर्णय लेने की क्षमता टीम में नया जोश भर देगी, जिससे लंबे समय से रुके हुए काम समय पर पूरे होंगे.

नई प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे और शाम 05:15 से 06:15 बजे का समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा. कागजी कार्यवाही भी आपके पक्ष में रहेगी. लेकिन यहां एक बात साफ है अगर आपने बिना जांच-पड़ताल के निवेश किया, तो फायदा नुकसान में बदल सकता है.

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नौकरी और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है. जॉब प्रोफाइल में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वालों को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जगह मिलने के योग हैं ये छोटी उपलब्धि नहीं है.

आपकी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस इतना प्रभावी रहेगा कि आप किसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय डील को फाइनल कर सकते हैं. लेकिन याद रखें ऊपर चढ़ना मुश्किल है, टिके रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल.

परिवार और सामाजिक जीवन

परिवार में आज सकारात्मक माहौल रहेगा. पिता के सहयोग से आपकी कोई बड़ी आर्थिक समस्या हल हो सकती है. बड़ों का सम्मान करने से आपको आशीर्वाद मिलेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी.

पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है. आज का दिन आपको यह समझाएगा कि सही सपोर्ट सिस्टम कितना जरूरी होता है.

स्टूडेंट, आर्टिस्ट और खिलाड़ी राशिफल

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन अवसरों से भरा है. आपको नेशनल लेवल पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है. अगर आपने सही तैयारी की है, तो ये मौका आपकी लाइफ बदल सकता है. लेकिन अगर आप तैयार नहीं हैं, तो ये मौका आपके सामने से निकल जाएगा कोई दूसरा इंतजार नहीं करेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में आज आप खुद को काफी मजबूत और ऊर्जावान महसूस करेंगे. मांसपेशियों में मजबूती आएगी और आपकी शारीरिक क्षमता बेहतर होगी. अगर आप इस एनर्जी को सही दिशा में लगाते हैं, तो ये आपके लिए बड़ा फायदा दे सकती है. लेकिन अगर आपने इसे इग्नोर किया, तो ये सिर्फ एक अच्छा दिन बनकर रह जाएगा.

  • लकी कलर: सिल्वर
  • लकी नंबर: 6
  • अनलकी नंबर: 2

उपाय

आज भगवान विष्णु या गुरु बृहस्पति की पूजा करें और पीले या सफेद वस्त्र का दान करें. इससे करियर और धन में स्थिरता आएगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Apr 2026 04:50 AM (IST)
Tags :
Pisces Horoscope Today Horoscope Aaj Ka Meen Rashifal

Frequently Asked Questions

8 अप्रैल 2026 को मीन राशि के छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए क्या अवसर हैं?

छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए यह दिन अवसरों से भरा रहेगा। आपको नेशनल लेवल पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है, जो आपकी जिंदगी बदल सकता है।

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