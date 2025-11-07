हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Meen Rashifal 7 November 2025: मीन राशि समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा, प्रेम और परिवार में संतुलन रहेगा

Meen Rashifal 7 November 2025: मीन राशि समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा, प्रेम और परिवार में संतुलन रहेगा

Today Pisces Horoscope 7 November 2025: मीन राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Nov 2025 03:00 AM (IST)
Aaj Ka Meen Rashifal 7 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि लाने वाला रहेगा. चन्द्रमा के तीसरे भाव में गोचर से आपकी वाणी और कर्म दोनों में ऊर्जा बनी रहेगी. रिश्तेदार और समाज में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी. पुराने अटके कार्य पूरे होंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

धन राशिफल:
परिध योग के प्रभाव से बिजनेस में रुके हुए पेमेंट्स क्लियर होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी. निवेश करने का समय शुभ रहेगा. नए स्रोतों से भी आय की संभावना है. 

बिजनेस राशिफल:
पार्टनरशिप बिजनेस में बढ़ोतरी और आपसी तालमेल देखने को मिलेगा. आपकी कार्यनीति और निर्णय क्षमता बिजनेस ग्रोथ में सहायक होगी. किसी नए प्रोजेक्ट या एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें.

नौकरी राशिफल:
वर्कस्पेस पर आपके कार्यों की सराहना होगी. बॉस और सीनियर्स आपसे प्रभावित रहेंगे. किसी प्रतियोगिता या प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा।

लव और परिवार राशिफल:
पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी. जो जातक घर से दूर हैं उन्हें परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. रिश्तेदारों से मेल-मिलाप के योग हैं. अविवाहित जातकों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए यह दिन उत्साहवर्धक रहेगा. परिवार के सहयोग से पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मन शांत रहेगा और कार्य करने में नई ऊर्जा महसूस होगी.

शुभ अंक: 1
शुभ रंग: पीला
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल और केसर मिश्रित दूध अर्पित करें तथा “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे सफलता और समृद्धि के मार्ग खुलेंगे.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 07 Nov 2025 03:00 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Rashifal Today Horoscope

Frequently Asked Questions

आज का मीन राशिफल 7 नवंबर 2025 के अनुसार दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि लाने वाला रहेगा. आपकी वाणी और कर्म दोनों में ऊर्जा बनी रहेगी, और पुराने अटके कार्य पूरे होंगे.

धन राशिफल के अनुसार, 7 नवंबर 2025 को मीन राशि के लिए क्या संभावनाएं हैं?

परिध योग के प्रभाव से बिजनेस में रुके हुए पेमेंट्स क्लियर होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी. निवेश करने का समय शुभ रहेगा और नए स्रोतों से भी आय की संभावना है.

मीन राशि के जातकों के लिए नौकरी के लिहाज से 7 नवंबर 2025 कैसा रहेगा?

वर्कस्पेस पर आपके कार्यों की सराहना होगी और बॉस व सीनियर्स आपसे प्रभावित रहेंगे. किसी प्रतियोगिता या प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें.

7 नवंबर 2025 को मीन राशि वालों के लव और पारिवारिक जीवन के बारे में क्या कहा गया है?

पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी. घर से दूर रहने वालों को परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. अविवाहितों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है.

मीन राशि के युवा और विद्यार्थी 7 नवंबर 2025 को कैसा प्रदर्शन करेंगे?

कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए यह दिन उत्साहवर्धक रहेगा. परिवार के सहयोग से पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा.

