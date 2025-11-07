आज का दिन आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि लाने वाला रहेगा. आपकी वाणी और कर्म दोनों में ऊर्जा बनी रहेगी, और पुराने अटके कार्य पूरे होंगे.
Meen Rashifal 7 November 2025: मीन राशि समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा, प्रेम और परिवार में संतुलन रहेगा
Today Pisces Horoscope 7 November 2025: मीन राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.
Aaj Ka Meen Rashifal 7 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि लाने वाला रहेगा. चन्द्रमा के तीसरे भाव में गोचर से आपकी वाणी और कर्म दोनों में ऊर्जा बनी रहेगी. रिश्तेदार और समाज में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी. पुराने अटके कार्य पूरे होंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.
धन राशिफल:
परिध योग के प्रभाव से बिजनेस में रुके हुए पेमेंट्स क्लियर होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी. निवेश करने का समय शुभ रहेगा. नए स्रोतों से भी आय की संभावना है.
बिजनेस राशिफल:
पार्टनरशिप बिजनेस में बढ़ोतरी और आपसी तालमेल देखने को मिलेगा. आपकी कार्यनीति और निर्णय क्षमता बिजनेस ग्रोथ में सहायक होगी. किसी नए प्रोजेक्ट या एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें.
नौकरी राशिफल:
वर्कस्पेस पर आपके कार्यों की सराहना होगी. बॉस और सीनियर्स आपसे प्रभावित रहेंगे. किसी प्रतियोगिता या प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा।
लव और परिवार राशिफल:
पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी. जो जातक घर से दूर हैं उन्हें परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. रिश्तेदारों से मेल-मिलाप के योग हैं. अविवाहित जातकों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए यह दिन उत्साहवर्धक रहेगा. परिवार के सहयोग से पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मन शांत रहेगा और कार्य करने में नई ऊर्जा महसूस होगी.
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: पीला
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल और केसर मिश्रित दूध अर्पित करें तथा “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे सफलता और समृद्धि के मार्ग खुलेंगे.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
