हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Pisces Rashifal (7 December 2025): मीन राशि आज का दिन ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा!

Aaj Ka Pisces Rashifal (7 December 2025): मीन राशि आज का दिन ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा!

Today Pisces Horoscope 7 December 2025: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ मीन राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 07 Dec 2025 03:04 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Meen Rashifal 7 December 2025 in Hindi: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहेगा. मन में कई तरह के विचार आएंगे, जिनमें कुछ लोगों पर संदेह और कुछ परिस्थितियों को लेकर असुरक्षा की भावना भी पैदा हो सकती है. फिर भी दिन का अधिकांश हिस्सा सकारात्मक रहेगा और आपको अपने कार्यों में सफलता मिलने के योग मजबूत हैं.

बिजनेस राशिफल :

टूर एंड ट्रेवल्स, होटल, ट्रांसपोर्ट या सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अधिक फायदेमंद रहेगा. ग्राहक बढ़ेंगे और व्यवसाय में तेजी आएगी. नए काम या साझेदारी से लाभ संभव है.

नौकरी राशिफल:

ऑफिस में टीम का पूरा सहयोग मिलेगा. आपकी क्षमता और मेहनत को पहचान मिलेगी. महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आपको सौंपी जा सकती हैं, जिन्हें आप सफलतापूर्वक पूरा करेंगे.

लव और फैमिली राशिफल:

परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा. बच्चों की तरफ से खुशी मिलेगी. पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थल या आउटिंग की प्लानिंग बन सकती है. रिश्तों में समझ और अपनापन बढ़ेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

स्टूडेंट्स के लिए दिन काफी अच्छा रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और किसी प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े छात्रों को खास लाभ हो सकता है. युवाओं के लिए नए अवसर बन सकते हैं.

हेल्थ राशिफल:

सेहत सामान्य रहेगी. बस बाहर के तले-भुने और ऑयली भोजन से दूरी रखें. पेट से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है. नियमित पानी पिएं और नींद पूरी लें.

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: पीला

उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं.

FAQs:

Q1. क्या आज इनकम बढ़ेगी?

A1. जी हां, आज नए स्रोतों से धन लाभ होने के योग हैं.

Q2. क्या बिजनेस में तेजी आएगी?

A2. हाँ, खासकर ट्रेवल्स और सर्विस सेक्टर वालों को अधिक लाभ होगा.

Q3. क्या स्वास्थ्य ठीक रहेगा?

A3. जी हाँ, बस बाहर का ऑयली खाना न खाएं.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 07 Dec 2025 03:04 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Horoscope

